Когда чертёж оживает: путь порта сквозь взгляд Чжун Хэхуа

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07.04.2025, 09:37 3891
Китай обнародовал свою позицию относительно злоупотребления тарифами со стороны США
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Пекин. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Китая в субботу обнародовало позицию по противодействию злоупотреблению США таможенными пошлинами, сообщает "Синьхуа".
Недавно Соединенные Штаты под различными предлогами ввели таможенные пошлины против всех своих торговых партнеров, включая Китай. Данный шаг серьезно посягает на законные права и интересы всех стран, грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), наносит значительный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе, существенно подрывает стабильность глобального экономического порядка. Правительство Китая резко осуждает и решительно выступает против подобных действий.
Согласно заявлению о позиции китайского правительства, действия США нарушают базовые экономические законы и рыночные принципы, игнорируют сбалансированные результаты, достигнутые в ходе многосторонних торговых переговоров, и не учитывают тот факт, что Соединенные Штаты уже давно извлекают значительную выгоду из международной торговли. Использование пошлин в качестве инструмента для оказания максимального давления и извлечения выгоды - это типичный пример унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга.
Под видом стремления к "взаимности" и "справедливости" Соединенные Штаты участвуют в играх с нулевой суммой и, по сути, стремятся к "Америке прежде всего" и "американской исключительности", указывается в заявлении.
Отмечается, что Соединенные Штаты используют пошлины для подрыва существующего международного торгово-экономического порядка, ставя интересы США выше международного общественного блага и жертвуя законными интересами стран мира в угоду собственной гегемонистской повестке.
Подобные действия неизбежно встретят широкое противодействие со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении.
Китай - это древняя цивилизация и страна церемоний и ритуалов. Китайский народ ценит искренность в отношениях с людьми и верность слову.
Мы не провоцируем конфликты, но и не боимся трудностей. Давление и угрозы - неверный способ выстраивать отношения с Китаем. КНР уже принимает и будет продолжать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", - подчеркивается в заявлении.
Указывается, что китайско-американские торгово-экономические отношения должны по своей сути отличаться взаимной выгодой и общим выигрышем, Соединенные Штаты должны откликнуться на общие чаяния народов двух стран и всего мира. Исходя из необходимости защиты коренных интересов двух стран Соединенные Штаты должны прекратить использовать пошлины в качестве оружия для подавления торговли и экономики Китая, а также перестать подрывать законные права китайского народа на развитие.
Будучи второй по величине экономикой мира и вторым крупнейшим потребительским рынком товаров, Китай будет шире открывать двери внешней открытости вне зависимости от изменений международной обстановки, подчеркивается в заявлении.
Отмечается, что Китай будет продолжать продвигать внешнюю открытость высокого уровня, неуклонно расширять институциональную открытость с точки зрения норм, правил, управления и стандартов, проводить политику либерализации и упрощения торгово-инвестиционных процедур на высоком уровне, способствовать созданию ориентированной на рынок и основанной на верховенстве закона интернационализированной первоклассной деловой среды, совместно с миром пользоваться возможностями развития, добиваясь взаимной выгоды и общего выигрыша.
Указывается, что экономическая глобализация - это неизбежный путь к развитию человеческого общества. Основанная на правилах многосторонняя торговая система, ядром которой является ВТО, внесла важный вклад в продвижение развития мировой торговли, содействие экономическому росту и устойчивому развитию.
Поскольку открытость и сотрудничество - это тенденция истории, мир не будет и не должен откатиться обратно к взаимной изоляции и разъединению, - говорится в заявлении. - Взаимная выгода и общий выигрыш отражают общие чаяния всех людей, в то время как экономический буллинг, направленный на решение собственных проблем за чужой счет, в конечном итоге приведет к обратному результату".
Международное сообщество несет общую ответственность за то, чтобы сделать экономическую глобализацию более открытой, инклюзивной, выгодной для всех и сбалансированной", - указывается в заявлении.
Отмечается, что развитие является всеобщим правом всех стран мира, а не привилегией избранных. Международные дела должны решаться совместно через консультации, а будущее мира должно находиться в руках всех государств.
В торговых или тарифных войнах не бывает победителей, а протекционизм ведет в тупик, подчеркивается в заявлении. Все страны должны следовать принципу широких консультаций, совместного вклада и общей выгоды, придерживаться подлинного мультилатерализма, совместно противостоять всем формам унилатерализма и протекционизма, отстаивать международную систему, ядром которой является ООН, и многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО.
Подавляющее большинство стран, ценящих честность и справедливость, будут стоять на правильной стороне истории, принимая решения, отвечающие их собственным интересам. Мир нуждается в справедливости, а не в гегемонизме, подчеркивается в заявлении.
06.04.2025, 15:43 3326
Китайская медицина шагает в Центральную Азию
Фото: Скрин с видео
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06.04.2025, 13:03 12311
Кто нарушает справедливость, теряет поддержку: политика "взаимных пошлин" вызывает недовольство и оборачивается во вред самим себе
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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В последние дни правительство США объявило о введении так называемых взаимных пошлин в размере от 10% до 50% в отношении всех торговых партнеров. Эта мера затрагивает 185 стран и регионов по всему миру и является самой масштабной и наиболее агрессивной тарифной инициативой нынешней администрации. Подобные действия грубо нарушают правила Всемирной торговой организации, наносят серьезный ущерб многосторонней торговой системе, основанной на правилах, подрывают существующий международный экономико-торговый порядок и глобальное производственное разделение труда, а также ущемляют законные права и интересы всех сторон, включая Китай и Казахстан. Это типичный пример протекционизма, односторонних действий и политики принуждения, против которых Китай решительно возражает.
Следует отметить, что в последнее время отмечается неудовлетворительное состояние экономики США.
Во-первых, инфляционные последствия политики количественного смягчения, принятой США в период пандемии COVID-19, до сих пор не устранены. В феврале индекс цен на личные потребительские расходы в США вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% в годовом исчислении, что свидетельствует о сохраняющемся инфляционном давлении.
Во-вторых, из-за сокращений в государственном секторе и других факторов наблюдается заметное ослабление на рынке труда. В феврале количество уволенных работников составило 172 тысячи человек, что на 245% больше по сравнению с январем. Индекс доверия работников упал до самого низкого уровня за последние десять лет. По оценке Международной стратегической и инвестиционной группы США, сокращение затрат в государственном секторе может привести к потере от 500 тысяч до 1,4 миллиона рабочих мест.
В-третьих, нестабильность американского рынка и риски в экономике оказывают негативное влияние на потребительскую активность. Согласно данным Исследовательского института Банка Америки, в течение 12 месяцев, завершившихся в феврале 2025 года, остатки на текущих и сберегательных счетах населения всех уровней дохода продолжали сокращаться и приближались к уровню 2019 года с поправкой на инфляцию. В феврале индекс потребительской уверенности в США снизился по всем возрастным категориям, уровням дохода, образования, географическим регионам и партийной принадлежности, что стало самым резким месячным снижением за последние четыре года.
В-четвертых, ухудшение делового климата и неустойчивость государственной политики привели к снижению инвестиционной активности. Согласно последнему опросу Ассоциации индивидуальных инвесторов США, пессимизм среди частных инвесторов достиг наивысшего уровня с 2023 года. Капитал активно выводится из высокорисковых активов и переводится в более безопасные вложения; часть инвесторов вообще покидает рынок.
В-пятых, США испытывают колоссальное давление из-за роста государственного долга, а проблема дефицита бюджета становится всё более острой. На данный момент государственный долг США превысил 36,6 триллиона долларов, а расходы на обслуживание долга - более 1 триллиона долларов. США сами создали для себя "дамоклов меч", который теперь висит у них над головой, и увязли в порочном круге: "бюджетный дефицит - выпуск государственных облигаций - уплата процентов - еще больший дефицит".
В условиях текущей ситуации подрывная тарифная политика США неизбежно обернется для них "бумерангом", нанеся многоплановый ущерб американскому народу, промышленности и макроэкономике. По своей сути, повышение тарифов представляет собой скрытую форму "налога на потребление" - так называемая "тарифная дубинка" в конечном счете обернется дополнительным бременем для потребителей США.
Согласно расчетам Бюджетной лаборатории Йельского университета, в случае принятия другими странами ответных мер на политику "реципрокных пошлин" США, американские семьи с низким, средним и высоким уровнем дохода понесут в среднем убытки в размере 1300, 2100 и 5400 долларов США соответственно. Для американских производственных предприятий, зависящих от сложных глобальных цепочек поставок, данная политика неизбежно приведет к росту издержек, снижению международной конкурентоспособности и дальнейшему ослаблению промышленной базы страны. Подобная безответственная линия может втянуть экономику США в новый виток стагфляции.
Еще большую озабоченность вызывает тот факт, что действия США могут спровоцировать новую волну торгового протекционизма, нанеся серьезный ущерб международному торгово-экономическому порядку. Издержки, связанные с неконтролируемым распространением тарифной политики, способны привести мировую экономику к затяжной депрессии. Согласно последним исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития, каждый рост американских тарифов на 10% приводит к снижению глобального экономического производства на 0,3%. США, проводя политику жесткого приоритета собственных национальных интересов, продолжают распространять по всему миру негативные последствия своей односторонней линии, выступая в качестве крупнейшего источника глобальной нестабильности и риска.
Торговые и тарифные войны не имеют победителей. Протекционизм и односторонние действия не ведут к выходу из кризиса. Китайская сторона решительно выступает против односторонних действий и политики давления, применяемых Соединенными Штатами, твердо отстаивает международную справедливость и принципы равноправия, последовательно продвигает подлинный многосторонний подход и неуклонно предпринимает практические шаги по защите многосторонней торговой системы, обеспечению стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек, поддержанию открытой и кооперативной международной среды и содействию формированию открытой мировой экономики.
Китай выдвинул Глобальную инициативу развития как мощный призыв к совместному прогрессу в новую эпоху, а в рамках высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" предоставляет международному сообществу глобальные общественные блага, основанные на принципах совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. В течение последних пяти лет Китай обеспечивал около 30% глобального экономического роста, выступая в роли "ускорителя" мирового развития.
Китай последовательно проводит Китайскую международную выставку импортных товаров (CIIE) и Китайскую международную выставку по стимулированию цепочек поставок (CISCE), предоставляет 100% беспошлинный режим для всех товарных позиций из 43 наименее развитых стран, снизил совокупный уровень тарифов до 7,3%, что приближается к среднему уровню развитых стран, и полностью отменил ограничения на доступ иностранного капитала в обрабатывающую промышленность.
Будучи одним из крупнейших торговых партнеров более чем 150 стран и регионов, Китай заключил 23 соглашения о свободной торговле с 30 странами и регионами, обеспечивая стабильные и устойчивые выгоды как для китайского народа, так и для народов стран-партнеров.
Недавно председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с представителями международного бизнес-сообщества особо отметил: Китай неизменно придерживается курса на углубление реформ и всестороннее открытие, а двери открытости будут становиться все шире и шире. Китай не создает торговых барьеров, не прибегает к протекционизму или односторонним действиям, твердо продвигает высококачественное развитие и высокоуровневую открытость, неизменно придерживается концепции взаимовыгодного сотрудничества и всесторонне способствует инклюзивной и всеобщей экономической глобализации.
Китай готов и впредь исполнять роль "якоря стабильности" и "двигателя роста" мировой экономики, а также делиться широкими возможностями, открывающимися в ходе китайского развития, со всеми странами мира, включая Республику Казахстан.
Автор: генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
04.04.2025, 10:05 31701
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02.04.2025, 11:16 51421
Весна в Синьцзяне: время романтических прогулок и цветущих садов
Фото: информационная компания Урумчи
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С потеплением погоды дыхание весны в Синьцзяне становится все ощутимее. Север и юг Тянь-Шаня постепенно вступают в сезон цветения, привлекая туристов на прогулки и любование цветами, создавая романтическую атмосферу, сообщает информационная компания "Урумчи".
В Турфане стартовал фестиваль цветения абрикосов "Первая весна Синьцзяна"
Путешествие по цветущему Синьцзяну, конечно же, начинается с фестиваля цветения абрикосов в Турфане, который называют "первой весной Синьцзяна". Культурно-туристическое мероприятие "Первая весна Синьцзяна · Цветение в Турфане" 2025 года, а также VIII фестиваль цветения абрикосов в уезде Токсу начались 22 марта и продлятся до 10 апреля.
В этом году фестивальная программа стала еще более насыщенной по сравнению с предыдущими годами. Помимо местных художественных выступлений, зрителей ждет совместное выступление Синьцзянского ансамбля мукама и труппы Куньцзюй провинции Хунань.
Заместитель секретаря партийного комитета и заместитель начальника управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма города Турфан Ян Юн заявил: "В прошлом году фестиваль цветения абрикосов принес туристический доход в 7,9 миллиарда юаней. В этом году мы добавили ночные экскурсии в абрикосовые сады, полеты на воздушном шаре над цветущими садами и другие проекты. Ожидаем, что количество туристов увеличится на 20%".
Кроме того, в районе Гаочан города Турфан прошла полная модернизация Базарного фольклорно-музыкального карнавала, который объединяет любование цветами с шопингом, гастрономией и развлечениями, предлагая туристам еще более разнообразный опыт.
Ледяные цветы и дикие абрикосовые рощи раскрашивают весну в Северном Синьцзяне
Если весна Турфана - это оживленный базар, то весна в уезде Кунес напоминает яркую горную картину. С конца марта до середины апреля в степях Нарат и на северных склонах поселка Жекетай в уезде Кунес сквозь остатки снега пробиваются ледяные цветы, которые ласково называют "вестниками весны".
Весенний сезон цветения. Абрикосовые деревья в долине Нарат, словно розовые облака, покрывают весь склон, а более 2000 гектаров первозданных диких абрикосовых рощ расцветают в полном великолепии. В то же время ледяные цветы мужественно прорываются сквозь лед, а их желто-белые лепестки украшают луга, перекликаясь с абрикосовыми цветами", - рассказал начальник Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма уезда Кунес Лю Бан. "В этом году мы специально подготовили весеннюю тематическую программу "Цветущий Кунес", включающую фотоконкурс абрикосовых деревьев, кемпинг среди цветущих лугов и другие глубокие впечатления, приглашая туристов присоединиться к этому весеннему пиршеству гор и цветущих садов".
Уезд Кунес богат цветочными ресурсами. В первой половине апреля в долине абрикосов Нарат бескрайние дикие абрикосовые рощи расцветают бело-розовыми красками, создавая потрясающий весенний пейзаж. С середины апреля до середины мая в питомнике диких плодовых деревьев поселка Алмалы зацветают яблони, груши и боярышник. А с середины мая до июля туристический район Нарат превращается в цветочное море, где распускаются всевозможные дикие цветы, создавая яркую палитру красок.
Груши и технологии: AI-композиция прозвучит в "грушевом городе"
В середине апреля в южном Синьцзяне, в городе Корла, известном как "грушевый город", вдоль нескольких главных улиц появится завораживающий вид тысяч цветущих грушевых деревьев. В этот период весь город наполнится ароматом грушевых цветов, а прогулки по нему будут напоминать путешествие сквозь цветочное море. Отличными местами для любования цветением станут мост Тикэчи в живописной зоне реки Лебедь и башня Юнъань на реке Хунъянь. В поселке Ават в это же время расцветут десятки тысяч гектаров грушевых деревьев.
В 2025 году Управление культуры и туризма Корлы совместно с технологическими компаниями создало AI-композицию "Груши цветут по всему городу". Начальник Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма Корлы Фэн Улинь отметил: "Фестиваль "Сезон грушевых цветов" 2025 года пройдет под темой "Посвятите выходные Корле, проведите прекрасное время среди груш", предложив богатую программу: художественные выступления, шопинг и развлечения, спортивные соревнования, культурные мероприятия, гастроли Молодежного ансамбля песни и танца из Санкт-Петербурга (Россия) и многое другое. Мы также организовали четыре специализированные туристические линии для фотосъемки цветущих деревьев".
Приглашение в "родину белого абрикоса" на фестиваль цветения
С 22 по 31 марта в демонстрационном саду белого абрикоса деревни Токенай поселка Яха уезда Кучар, известного как "родина белого абрикоса", пройдет культурно-туристическая серия мероприятий "Апрельские абрикосы древнего Кучара". В поселке Яха выращивают 1667 гектаров белого абрикоса, что составляет 25% от общей площади посадок в уезде Кучар. Цветение здесь начинается на 10 дней раньше, чем в соседних поселках.
По словам Заместителя начальника Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма Кучара Пан Тао, во время мероприятия туристы смогут попробовать местные деликатесы, посетить сельскохозяйственные ярмарки, бросать вышитые шары под абрикосовыми деревьями, участвовать в музыкальном фестивале среди цветущих садов, а также запускать воздушных змеев в абрикосовых рощах. Туристы также смогут получить подарки или специальные наборы продукции, делясь видео с мероприятия или фотографиями с геометками.
Кроме того, с середины марта до середины сентября любование цветами охватит весь Синьцзян: абрикосы в округе Ташкурган, тюльпаны на озере Сайрам, купальницы и первоцветы в уезде Текес, лавандовые поля в уезде Хочэн, а также рапсовые и подсолнечные поля в уезде Монголкуре - все это станет частью бесконечного цветущего путешествия, приглашая туристов к встрече с "поэзией и дальними странами".
01.04.2025, 18:31 53221
"Мирфиз" финансовый вестник в МЦПС
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