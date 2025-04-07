Когда чертёж оживает: путь порта сквозь взгляд Чжун Хэхуа

Фото: Генконсульство КНР в Алматы

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В последние дни правительство США объявило о введении так называемых взаимных пошлин в размере от 10% до 50% в отношении всех торговых партнеров. Эта мера затрагивает 185 стран и регионов по всему миру и является самой масштабной и наиболее агрессивной тарифной инициативой нынешней администрации. Подобные действия грубо нарушают правила Всемирной торговой организации, наносят серьезный ущерб многосторонней торговой системе, основанной на правилах, подрывают существующий международный экономико-торговый порядок и глобальное производственное разделение труда, а также ущемляют законные права и интересы всех сторон, включая Китай и Казахстан. Это типичный пример протекционизма, односторонних действий и политики принуждения, против которых Китай решительно возражает.





Следует отметить, что в последнее время отмечается неудовлетворительное состояние экономики США.





Во-первых, инфляционные последствия политики количественного смягчения, принятой США в период пандемии COVID-19, до сих пор не устранены. В феврале индекс цен на личные потребительские расходы в США вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% в годовом исчислении, что свидетельствует о сохраняющемся инфляционном давлении.





Во-вторых, из-за сокращений в государственном секторе и других факторов наблюдается заметное ослабление на рынке труда. В феврале количество уволенных работников составило 172 тысячи человек, что на 245% больше по сравнению с январем. Индекс доверия работников упал до самого низкого уровня за последние десять лет. По оценке Международной стратегической и инвестиционной группы США, сокращение затрат в государственном секторе может привести к потере от 500 тысяч до 1,4 миллиона рабочих мест.





В-третьих, нестабильность американского рынка и риски в экономике оказывают негативное влияние на потребительскую активность. Согласно данным Исследовательского института Банка Америки, в течение 12 месяцев, завершившихся в феврале 2025 года, остатки на текущих и сберегательных счетах населения всех уровней дохода продолжали сокращаться и приближались к уровню 2019 года с поправкой на инфляцию. В феврале индекс потребительской уверенности в США снизился по всем возрастным категориям, уровням дохода, образования, географическим регионам и партийной принадлежности, что стало самым резким месячным снижением за последние четыре года.





В-четвертых, ухудшение делового климата и неустойчивость государственной политики привели к снижению инвестиционной активности. Согласно последнему опросу Ассоциации индивидуальных инвесторов США, пессимизм среди частных инвесторов достиг наивысшего уровня с 2023 года. Капитал активно выводится из высокорисковых активов и переводится в более безопасные вложения; часть инвесторов вообще покидает рынок.





В-пятых, США испытывают колоссальное давление из-за роста государственного долга, а проблема дефицита бюджета становится всё более острой. На данный момент государственный долг США превысил 36,6 триллиона долларов, а расходы на обслуживание долга - более 1 триллиона долларов. США сами создали для себя "дамоклов меч", который теперь висит у них над головой, и увязли в порочном круге: "бюджетный дефицит - выпуск государственных облигаций - уплата процентов - еще больший дефицит".





В условиях текущей ситуации подрывная тарифная политика США неизбежно обернется для них "бумерангом", нанеся многоплановый ущерб американскому народу, промышленности и макроэкономике. По своей сути, повышение тарифов представляет собой скрытую форму "налога на потребление" - так называемая "тарифная дубинка" в конечном счете обернется дополнительным бременем для потребителей США.





Согласно расчетам Бюджетной лаборатории Йельского университета, в случае принятия другими странами ответных мер на политику "реципрокных пошлин" США, американские семьи с низким, средним и высоким уровнем дохода понесут в среднем убытки в размере 1300, 2100 и 5400 долларов США соответственно. Для американских производственных предприятий, зависящих от сложных глобальных цепочек поставок, данная политика неизбежно приведет к росту издержек, снижению международной конкурентоспособности и дальнейшему ослаблению промышленной базы страны. Подобная безответственная линия может втянуть экономику США в новый виток стагфляции.





Еще большую озабоченность вызывает тот факт, что действия США могут спровоцировать новую волну торгового протекционизма, нанеся серьезный ущерб международному торгово-экономическому порядку. Издержки, связанные с неконтролируемым распространением тарифной политики, способны привести мировую экономику к затяжной депрессии. Согласно последним исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития, каждый рост американских тарифов на 10% приводит к снижению глобального экономического производства на 0,3%. США, проводя политику жесткого приоритета собственных национальных интересов, продолжают распространять по всему миру негативные последствия своей односторонней линии, выступая в качестве крупнейшего источника глобальной нестабильности и риска.





Торговые и тарифные войны не имеют победителей. Протекционизм и односторонние действия не ведут к выходу из кризиса. Китайская сторона решительно выступает против односторонних действий и политики давления, применяемых Соединенными Штатами, твердо отстаивает международную справедливость и принципы равноправия, последовательно продвигает подлинный многосторонний подход и неуклонно предпринимает практические шаги по защите многосторонней торговой системы, обеспечению стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек, поддержанию открытой и кооперативной международной среды и содействию формированию открытой мировой экономики.





Китай выдвинул Глобальную инициативу развития как мощный призыв к совместному прогрессу в новую эпоху, а в рамках высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" предоставляет международному сообществу глобальные общественные блага, основанные на принципах совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. В течение последних пяти лет Китай обеспечивал около 30% глобального экономического роста, выступая в роли "ускорителя" мирового развития.





Китай последовательно проводит Китайскую международную выставку импортных товаров (CIIE) и Китайскую международную выставку по стимулированию цепочек поставок (CISCE), предоставляет 100% беспошлинный режим для всех товарных позиций из 43 наименее развитых стран, снизил совокупный уровень тарифов до 7,3%, что приближается к среднему уровню развитых стран, и полностью отменил ограничения на доступ иностранного капитала в обрабатывающую промышленность.





Будучи одним из крупнейших торговых партнеров более чем 150 стран и регионов, Китай заключил 23 соглашения о свободной торговле с 30 странами и регионами, обеспечивая стабильные и устойчивые выгоды как для китайского народа, так и для народов стран-партнеров.





Недавно председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с представителями международного бизнес-сообщества особо отметил: Китай неизменно придерживается курса на углубление реформ и всестороннее открытие, а двери открытости будут становиться все шире и шире. Китай не создает торговых барьеров, не прибегает к протекционизму или односторонним действиям, твердо продвигает высококачественное развитие и высокоуровневую открытость, неизменно придерживается концепции взаимовыгодного сотрудничества и всесторонне способствует инклюзивной и всеобщей экономической глобализации.





Китай готов и впредь исполнять роль "якоря стабильности" и "двигателя роста" мировой экономики, а также делиться широкими возможностями, открывающимися в ходе китайского развития, со всеми странами мира, включая Республику Казахстан.





Автор: генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй





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