Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

В феврале этого года Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) фактически прекратил действие из-за отказа США отреагировать на предложение России продлить основные ограничения договора, сообщает газета "Жэньминь жибао".





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня за последние десятилетия. Однако, вместо того чтобы осмыслить собственную ответственность, определенные круги в США предпочли переложить вину на других. Они раздувают миф о ядерной угрозе со стороны Китая и вновь призывают Пекин присоединиться к переговорам США и России о ядерном разоружении.





Контроль над ядерными вооружениями имеет решающее значение для глобальной стратегической стабильности. Стоит задуматься над следующими вопросами: кто создает угрозы, а кто выступает ответственным хранителем мира? Внимательный анализ ключевых проблем дает все более очевидные ответы.





Каковы главные угрозы для контроля над ядерными вооружениями сегодня?





Ответ очевиден: наибольшую угрозу для международного режима ядерного контроля представляет отказ США от взятых на себя обязательств. Крах ДСНВ фактически означает демонтаж системы контроля ядерных вооружений между США и Россией, выстроенной еще со времен холодной войны. Россия предложила обеим сторонам добровольно соблюдать численные ограничения договора в течение как минимум одного года после его истечения. США, однако, не дали никакого официального ответа, повергнув международное сообщество в состояние полной неопределенности.





В последние годы Вашингтон вышел из ряда договоров в сфере контроля над ядерными вооружениями, включая Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу. Эти шаги подорвали механизмы взаимного доверия и привели к последовательному демонтажу глобальной архитектуры безопасности.





Одновременно США продолжают повышать значимость ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности. В бюджете на 2026 финансовый год на развитие ядерных сил выделена рекордная сумма в 98,6 млрд долларов.





По сведениям газеты The New York Times, правительство США рассматривает возможность превышения численных лимитов ДСНВ, что с высокой долей вероятности спровоцирует новый виток гонки вооружений.





США располагают одним из крупнейших и наиболее технически совершенных ядерных арсеналов в мире. Вашингтон придерживается стратегии обеспечения исключительной и абсолютной безопасности, сохраняя доктрину превентивного ядерного удара. Кроме того, США сформировали "ядерный альянс" через механизмы совместных ядерных миссий и расширенного сдерживания. Примечательно, что именно Соединенные Штаты размещают за рубежом больше ядерного оружия, чем любая другая страна.





Кроме того, Вашингтон планирует создать систему противоракетной обороны "Золотой купол", а также размещает наземные ракеты средней дальности и глобальные системы ПРО вблизи границ других ядерных держав. Подобные действия серьезно ущемляют законные интересы безопасности других ядерных государств, подрывают глобальную и региональную стратегическую стабильность и повышают риск ядерного противостояния и конфликта.





Почему Китай не участвует в российско-американских переговорах по контролю над ядерными вооружениями?





Переговоры по контролю над ядерными вооружениями должны строиться на принципах паритета - как по масштабу арсеналов, так и по степени ответственности сторон.





США и Россия в совокупности владеют примерно 90% мирового ядерного оружия. Ядерные силы Китая поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, несопоставимы по масштабу с американским и российским арсеналами и существуют в принципиально иных условиях стратегической безопасности.





Тем не менее США настойчиво требуют от Китая присоединиться к рамочному соглашению, разработанному исходя из стратегических реалий Вашингтона и Москвы. Подобное требование противоречит фундаментальному принципу неделимости безопасности и идет вразрез с устоявшимся международным консенсусом о том, что именно две крупнейшие ядерные державы должны нести первоочередную ответственность за ядерное разоружение. Таким образом, это нарушает нормы международной справедливости.





На протяжении многих лет США активно вкладывали средства в модернизацию своей ядерной триады и систем ПРО. Одновременно они раздували тезис о наращивании ядерного потенциала Китая и неоднократно настаивали на его участии в так называемых переговорах по стратегической стабильности. За этим стоят две цели: создать предлог для корректировки собственной ядерной политики и переложить бремя ядерного разоружения на других, а также сформировать новую систему квот под своим руководством для сохранения ядерного превосходства.





Подобная практика - дискредитация и сдерживание других стран ради достижения абсолютной безопасности и стратегического превосходства - не способствует глобальному ядерному разоружению и серьезно подрывает авторитет международного режима ядерного нераспространения и разоружения.





Какую роль играет Китай в международной системе контроля над ядерными вооружениями?





С момента создания ядерного оружия Китай неизменно выступает за его полный запрет и окончательное уничтожение. Пекин официально обязался ни при каких обстоятельствах не применять ядерное оружие первым, а также безоговорочно не применять его и не угрожать его применением против неядерных государств и безъядерных зон. Среди всех государств "ядерной пятерки" политика Китая в этой области признана наиболее стабильной, последовательной и предсказуемой.





Китай стал одной из первых стран, подписавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и провел наименьшее число таких испытаний среди всех ядерных держав. Помимо этого, были окончательно закрыты объекты по разработке и производству ядерного оружия в городе Чунцине (Юго-Западный Китай) и провинции Цинхай (Северо-Западный Китай).





Китай проявляет максимальную сдержанность в вопросах количественного и качественного развития своего ядерного арсенала. Пекин никогда не вступает в гонку вооружений, не соревнуется с другими странами в расходах на оборону или масштабах ядерного потенциала и не намерен участвовать в ядерной гонке в будущем.





Китай твердо поддерживает международный режим ядерного нераспространения, краеугольным камнем которого является Договор о нераспространении ядерного оружия. КНР играет важную роль в содействии политическому и дипломатическому урегулированию острых региональных ядерных проблем.





Мир остается неизменным стремлением человечества, а контроль над ядерными вооружениями - важнейшим заслоном, оберегающим этот мир. Сегодня наиболее насущная задача состоит в том, чтобы не допустить нового витка ядерного соперничества между крупными державами, несущими особую ответственность перед мировым сообществом.





США должны сосредоточиться на выполнении своих первоочередных обязательств в области ядерного разоружения, возобновить диалог по стратегической стабильности с Россией и обсудить дальнейшую судьбу ДСНВ - вместо того чтобы перекладывать ответственность на других и тем самым подрывать глобальную стратегическую стабильность.





Источник: рубрика "Хуаньюйпин" газеты "Жэньминь жибао".