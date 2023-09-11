08.09.2023, 22:57 8171
Культура современной инновационной кухни Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
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Ван Жобин является соучредителем ресторана Яню Тяньшань, он всегда стремится продвигать и внедрять инновации в синьцзянскую кухню, сообщает информационная компания "Урумчи".
Благодаря собственному опыту Ван Руобинг показывает красоту и культуру современной инновационной кухни Синьцзяна, уделяя особое внимание интеграции этнических групп и регионов, пропагандируя культурную атмосферу зеленого питания.
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10.09.2023, 13:07 2546
Китайско-сингапурский индустриальный парк Сучжоу
Фото: скрин презентации
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Созданный в феврале 1994 года с одобрения Государственного совета промышленный парк Сучжоу (SIP) является первым проектом правительственного сотрудничества между Китаем и Сингапуром, охватывающим административную площадь 278 квадратных километров.
К концу 2022 года в SIP будет проживать 1 134 000 постоянных жителей, среди которых занятое население достигнет 940 000 человек. SIP - это одна из областей с высочайшим уровнем открытости, лучшим качеством разработки и эффективностью, самой сильной инновационной активностью и лучшим бизнесом для окружающей среды в Китае. Это признано важным окном реформ и открытости Китая, а также успешной моделью международного сотрудничества.
С момента своего основания SIP добросовестно проводит основную государственную политику реформ и открытости. Опираясь на успешный опыт Сингапура и других развитых стран и регионов, она приняла ряд стратегий, способствующих инновационному промышленному развитию, экономической глобализации и модернизации городов. Благодаря этим усилиям она добилась замечательных успехов как в экономическом, так и в социальном развитии, включая создание системы управления и операционного механизма в соответствии с международными стандартами. Правительства Китая и Сингапура проложили путь искреннего сотрудничества, взаимной выгоды и беспроигрышных результатов в области совместного планирования, поощрения совместных инвестиций и совместного развития на ранних этапах, а также научно-технических инноваций, торговли услугами, финансовых инноваций, трансграничных инвестиций и социального управления в последние годы.
Являясь новым городским центром Сучжоу, устремленным в будущее, SIP может похвастаться сетью скоростных автомагистралей, железных дорог, водных путей и авиамаршрутов, которые связывают его с крупнейшими городами мира. Поездка до Шанхая занимает всего 20 минут, до аэропорта - 60 минут до Нанкина и четыре часа езды по железной дороге до Пекина. Это важный центр экономики штаб-квартиры, а также коммерческой и культурной деятельности в регионе дельты реки Янцзы и важный компонент пояса расширения на север международного открытого хаба Хунцяо.
Следуя принципу "Ставить людей на первое место", SIP стремится к идеальной интеграции промышленного и городского развития. Компания придерживается стратегии "заблаговременного составления планов с последующим строительством, а также сначала подземного, а затем наземного строительства", чтобы стимулировать местное развитие с общей точки зрения. Это помогло SIP поддерживать высокое качество городского планирования и строительства. Коэффициент зеленого покрытия этого района достиг более 45%, а хорошо спроектированные системы сбора дождя и дренажа эффективно защитили его от переувлажнения. Кроме того, были построены современные подземные трубопроводные галереи для девяти видов трубопроводов и кабельных линий соответственно для электроснабжения, водоснабжения, отопления и подачи природного газа, связи, канализации, кабельного телевидения, циркуляции восстановленной воды, а также высокоплотная и эффективная многорежимная сеть общественного транспорта, которая является беспрепятственно соединенный с соседними скоростными автомагистралями, высокоскоростной железные дороги и линии междугороднего железнодорожного сообщения. Кроме того, район состоит из множества функциональных зон, каждая из которых оборудована соответствующими жилыми и деловыми помещениями и услугами. Это помогает сформировать новую модель скоординированного и интегрированного регионального развития.
Центральный деловой район, расположенный вокруг озера Цзинцзи, играет ключевую роль в развитии SIP. Сосредоточен он на площади 80 квадратных километров.
Сформировались Китайско-Сингапурская зона сотрудничества, четыре функциональные зоны для бизнеса на озере Цзинцзи, научно-образовательных инноваций на озере Душу, туризма и отдыха на полуострове Янчэн, а также высокотехнологичного производства и международной торговли, формируя основу для интеграции промышленности и городов и региональной интеграции.
Следуя новым концепциям развития, SIP по-прежнему привержена продвижению интеграции открытости и инноваций, инноваций и промышленного развития, а также промышленного и городского развития. Ускоряя строительство открытого и инновационного парка высоких технологий мирового класса, SIP играет ведущую роль на новом пути социалистической модернизации.
SIP привлекла 5100 проектов с иностранными инвестициями, при этом фактически освоенные инвестиции превысили 38 миллиардов долларов. В общей сложности в 101 состояние Global 500 enterprises инвестировали 166 проектов в этой области. Из всех внедренных проектов 184 имеют инвестиции в один проект, превышающие 100 миллионов долларов.
Две ведущие отрасли SIP - информационные технологии нового поколения и производство высокотехнологичного оборудования - сформировали конкурентоспособный на международном уровне производственный кластер высокого класса.
В 2022 году объем производства в двух ведущих отраслях промышленности достиг 242,795 млрд юаней и 245,265 млрд юаней соответственно, формируя цепочку производства интегральных схем с "дизайном-производством пластин-упаковкой и тестированием" в качестве ядра и поддерживаемую отраслями оборудования, сырья и услуг и новую индустрию дисплеев кластер, в основе которого лежит производство панельных модулей среднего уровня, а также производство материалов высшего уровня и сопутствующих электронных материалов.
Основываясь на развитии экономики, ориентированной на экспорт, и международных сопоставлениях, SIP сосредоточилась на инновационных областях, где у нее есть достаточные условия поддержки и сравнительные преимущества, и сосредоточилась на развивающихся отраслях, таких как биомедицина, нанотехнологии и искусственный интеллект, которые обеспечивают среднегодовой рост более чем на 20%. На данный момент SIP создала ряд ориентированных на инновации точек роста с сильными лидирующими и стимулирующими возможностями.
SIP энергично создает экосистему для инноваций и развития биомедицинской промышленности вокруг производственных и инновационных цепочек. Сосредоточившись на трех ключевых областях - разработке новых лекарств, высококачественных медицинских устройствах, биотехнологиях и новых методах лечения, SIP создала инкубатор инноваций и предпринимательства и систему обслуживания, представленную BioBAY. SIP привлекла более 2000 связанных компаний.
Сосредоточившись на четырех подразделениях полупроводников третьего поколения на базе GaN, микро- и нанопроизводстве на основе MEMS, новых наноматериалах и наноздраве, SIP создала Сучжоуский институт нанотехнологий и нано-бионики Китайской академии наук, а также Vacuum Internected Nanotech Workstation и другие крупные научно-исследовательские институты. и платформы. К концу 2022 года в нем насчитывалось более 1000 связанных компаний, и он стал одним из пяти крупнейших в мире кластеров наноиндустрии.
Компания SIP является одной из первых, кто внедрил предполагаемую индустрию информационных технологий нового поколения. Компания продолжает продвигать глубокую интеграцию интернета, больших данных и искусственного интеллекта с реальной экономикой, ускоряет расширение интеллектуального производства, интеллектуальных финансов, интеллектуального вождения, интеллектуального здравоохранения и других сценариев применения ИИ+, а также уделяет приоритетное внимание строительству новых инновационных центров в области ИТ, демонстрационной зоны приложений и промышленных агломерация.
SIP активно развивает и концентрирует свое внимание на таких отраслях обслуживания, как финансы, штаб-квартиры, культура, аутсорсинг, бизнес и торговля, логистика, конгрессы, выставки и туризм. К концу 2022 года в нем участвовало 1561 финансовое учреждение, включая 196 банков и лицензированных учреждений сектора ценных бумаг и страхования. Добавленная стоимость сферы услуг составляла почти 50% местного ВВП. Кроме того, SIP сохранила первую позицию по выручке отелей в Сучжоу.
В последние годы SIP всесторонне реализовала стратегию развития, ориентированную на инновации, настаивала на привлечении и развертывании инновационных ресурсов на глобальном уровне, создала и поддерживала 15 национальных научно-исследовательских институтов, таких как Сучжоуский институт нанотехнологий и нано-бионики, CAS. и 33 отечественных и зарубежных учебных заведения, таких как Сиань Цзяотун-Ливерпульский университет и филиал Национального университета Сингапура. Кроме того, проведено более 600 исследований институты, включая совместный инновационный центр нанотехнологий Сучжоуского института, Оксфорд. В этом районе созданы Сучжоуский центр перспективных исследований, научно-исследовательский центр Microsoft Suzhou и научно-исследовательский институт Huawei Suzhou Research Institute. В общей сложности было построено более 10 миллионов квадратных метров различного рода технологических платформ, и было начато строительство крупных инновационных платформ.
К концу 2022 года SIP станет домом для более чем 9000 научно-технических инновационных предприятий, около 2500 национальных высокотехнологичных предприятий, включая 61 зарегистрированное предприятие. У SIP есть 321 талант в рамках Национальных программ ключевых талантов, 322 в рамках программы талантов высокого уровня в области инноваций и предпринимательства Цзянсу и 659 среди ведущих талантов Сучжоу в программе инноваций и предпринимательства. Более 1600 иностранных талантов высокого класса работают и живут в этом районе, таланты с высшим образованием и выше составляют более 54% занятого населения.
SIP всесторонне способствовала преобразованию и повышению качества высокотехнологичного производства и ускорению агломерации сферы услуг, укрепила и оптимизировала ключевые отрасли, такие как производство интегральных схем, оборудования, автозапчастей, авиационная промышленность, здравоохранение, торговля и логистика, а также в полной мере использовала преимущества комбинированной политики в отношении "свободных торговая зона + всеобъемлющая таможенная зона + торговая зона свободной торговли", активно опробованные политика и функции, дальнейшее упрощение таможенных процедур оформление торговли и инвестиций, а также стремление построить высококлассный производственный кластер, международный бизнес-центр и плацдарм для открытия Сучжоу.
В полной мере используя преимущества природной экологии и технологической экологии в сочетании, он фокусируется на трех инновационных ядрах "база штаб-квартиры предприятия + Китайско-сингапурская Эко-город + национальный туристический курорт" и промышленный пояс вдоль скоростной автомагистрали Луцзян. Благодаря комплексному развитию интеллектуальной экономики компания не пожалела усилий для создания промышленного кластера интеллектуальной экономики, ускорила строительство научно-технического экологического района Сучжоу и стала важным "полюсом инноваций" и "полюсом роста" новой экономики.
Основана на первой в Китае службе зарубежных инвестиций государственного уровня демонстрационная платформа, SIP планирует систематически следовать тенденциям глобализации в рамках системы открытости страны. Компания создала комплексную систему обслуживания, которая активно обслуживает предприятия не только в Сучжоу и районе дельты реки Янцзы, но и в более широком диапазоне для возведения проектов вдоль "Пояса и пути". Она служит для создания зарубежных научно-исследовательских, производственных, сбытовых и сервисных баз, а также способствует перемещению производственных мощностей, технологическому сотрудничеству, расширению рынка, слияниям и поглощениям за рубежом. и инвестиции в оба конца.
SIP стремится стать стратегической платформой для предприятий в дельте реки Янцзы, выходящих на мировой уровень, и лидером в создании высококачественной двусторонней модели открытости, которая привлекает проекты с иностранными инвестициями и помогает отечественным предприятиям, стремящимся к развитию за рубежом.
Перенимая опыт Сингапура, SIP внедряет концепции обслуживания в интересах бизнеса, включая создание различных платформ государственных услуг, таких как Единый сервисный центр и Корпоративный сервисный центр, стремясь помочь предприятиям в модернизации и развитии их бизнеса.
С другой стороны, SIP сосредоточилась на создании бизнес-среды мирового класса, постоянно углубляла реформу по оптимизации управления и делегированию полномочий, совершенствованию регулирования и модернизации услуг, а также создала первую в Цзянсу "платформу единого окна обслуживания" районного уровня. Он был первым, кто достиг цели "1220" в службах административного утверждения.
SIP сознательно придерживается идеи развития, ориентированного на людей, всесторонне способствует качественному и сбалансированному развитию образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, культуры, социального обеспечения и других сфер жизнедеятельности, а также постоянно повышает у людей чувство безопасности, счастья и достижений.
Опираясь на мощный потенциал интеграции ресурсов, SIP обеспечивает поддержку промышленной политики, услуги платформы технологических инноваций , финансовую поддержку и стимулирование талантов для предприятий с точки зрения промышленности, инноваций и талантов, в надежде, что эти стимулы побудят их к устойчивым инновациям и развитию.
08.09.2023, 18:03 15076
В Алматы прошел симпозиум с участием представителей пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" и бизнесменов из Казахстана
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1 сентября в Алматы прошел симпозиум с участием представителей пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" (далее - пилотная зона "Китай - ШОС") и бизнесменов из Казахстана. На встрече с речами выступили Чжан Синьчжу, член постоянного комитета горкома Циндао, секретарь партийного рабочего комитета Пилотной зоны "Китай - ШОС"; Люй Аньци, торговый советник Генерального консульства Китая в Алматы, а также Акеркин Эралиева, исполняющая обязанности директора Палаты предпринимателей Алматы. Модерировал мероприятие заместитель директора администрации Пилотной зоны "Китай - ШОС" Чжан Дун. На встрече присутствовал начальник отдела внешних связей народного правительства господина Циндао Фань Цичжи.
Чжан Синьчжу сообщил, что пилотная зона "Китай - ШОС" в своей работе развивает четыре направления: международную логистику, торговлю по современным стандартам, двустороннее инвестиционное сотрудничество, а также торговые, туристические и гуманитарные обмены. Кроме того, при поддержке Торгово-экономического института Китай - ШОС пилотная зона создает новые площадки для взаимодействия, объединения ресурсной базы, разработки проектов, прилагает все силы для налаживания как физической, инфраструктурной, так и институциональной взаимосвязанности между коммерческими платформами, получив признание как в двусторонних, так и многосторонних международных контактах. Здесь стремятся способствовать торгово-экономическому сотрудничеству регионов стран "Пояса и пути". Чжан Синьчжу далее выразил надежду, что все стороны совместно воспользуются общей открытой международной площадкой пилотной зоны "Китай - ШОС", чтобы разнообразить сотрудничество, расширить пространство для взаимодействия, совместно построить более тесное сообщество общей судьбы ШОС, а также воспользоваться новыми возможностями качественного развития "Пояса и пути".
Люй Аньци в своей речи отметила, что в этом году исполняется десять лет с момента, как была запущена инициатива "Пояс и путь". За минувшее десятилетие торгово-экономические отношения Китая и Казахстана вышли на новый уровень качественного развития, КНР стала одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Циндао играет важную роль в совместной реализации Китаем и Казахстаном инициативы "Пояс и путь". Далее Люй Аньци выразила надежду, что стороны увидят в проходящем симпозиуме возможность углубить взаимопонимание и всесторонне укрепить практическое сотрудничество в торговле, инвестициях, логистике и других сферах.
Акеркин Эралиева отметила, что на протяжении последних 30 лет Казахстан постоянно наращивает практическое сотрудничество с Китаем в различных областях, активно участвует в диалогах и обменах в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Алматы является крупнейшим торговым и финансовым центром стран Центральной Азии и городом с высокой инвестиционной привлекательностью. Акеркин Эралиева выразила надежду, что участники встречи воспользуются представившимися возможностями и установят тесные партнерские отношения с китайскими компаниями и осуществят взаимовыгодное сотрудничество.
На встрече свои презентации провели Палата предпринимателей Алматы, представительство АО "Национальная компания "Kazakh Invest" в Алматы, КТЖ Экпресс-КТЖ Южный, Циндаоская компания по продаже зерна и масла "Лухай", Циндаоская международная компания развития современного сельского хозяйства "Гупу", китайская энергетическая компания Teld New Energy.
Пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" является важным центром железнодорожных перевозок товаров. Стороны установили тесные связи. Через Пилотную зону "Китай - ШОС" высококачественные казахстанские товары могут поставляться во все части мира, что облегчает нам расширение рынка", - отмечает Темирлан Махтеев, директор КТЖ Экпресс-КТЖ Южный. Далее он выразил надежду, что Пилотная зона "Китай - ШОС" откроет новые возможности сотрудничества, принесет заметную пользу и упростит сотрудничество между предприятиями стран ШОС.
Пилотная зона "Китай - ШОС" активно развивает обмены и сотрудничество с Казахстаном в различных областях с момента начала своей работы. В полной мере реализуя свой потенциал мультимодального логистического хаба, интегрирующего все виды транспорта: морской, автомобильный, воздушный и железнодорожный, пилотная зона "Китай - ШОС" создала Международный порт-хаб ШОС. Тут запустили прямые пассажирские и грузовые воздушные перевозки из Циндао в Алматы, осуществляют железнодорожные контейнерные перевозки Китай - Европа в Алматы, Астану и другие города. Пилотная зона "Китай - ШОС" открыла зарубежные склады в Алматы и Астане, создав тем самым выход для Казахстана к морю и открыв ему рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Пилотная зона "Китай - ШОС" создала в Казахстане филиал Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС. В первом полугодии текущего года торговый оборот Циндао со странами ШОС достиг 63,1 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 36,1%, при этом объем торговли с Казахстаном за указанный период вырос сразу на 40,9%.
Пилотная зона "Китай - ШОС", работая на благо общества, предоставляет площадку для казахстанских предприятий по выходу на китайский рынок и расширению экономического и торгового обмена со странами ШОС. Здесь создали Комплексную сервисную платформу регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС. Структура выполняет трансграничные закупки, таможенное оформление, осуществляет логистическое и финансовое сопровождение, предоставляет пользователям сервис комплексного, всеобъемлющего характера, включающий полный цикл, все элементы и единую цепочку услуг. В Международном выставочном центре "Жемчужина Пилотной зоны Китай - ШОС" (Циндао) действует выставочная зона, посвященная культуре Казахстана, где можно не только познакомиться с культурой и историей этой страны, но и приобрести качественную продукцию. Для китайских бизнесменов и простых жителей эта площадка уже стала окном в Казахстан, а также мостом регионального торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. Пилотная зона "Китай - ШОС" инициировала создание Альянса промышленных парков Китай - ШОС, проект объединяет 21 зарубежный индустриальный парк из стран ШОС, включая Химический парк Тараз (Казахстан), и 19 китайских промышленных парков. За счет обеспечения бесперебойности производственных цепочек и цепочек поставок альянс будет фокусировать свою работу на взаимодополняющих преимуществах промышленностей стран ШОС. Также тут запущен Торгово-экономический институт Китай - ШОС, на платформе которого уже провели 149 мастер-классов, в том числе семинар по сотрудничеству с Казахстаном в области финансового и инвестиционного сотрудничества. Деятельность структуры позволяет готовить специалистов для многостороннего торгово-экономического сотрудничества со странами ШОС.
07.09.2023, 11:30 13136
На площадке VI Международной культурной выставки Шелкового пути в Китае царит красота истории и культуры
Фото: Синьхуа
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На площадке VI Международной культурной выставки Шелкового пути в Китае царит красота истории и культуры.
Культурная выставка в Дуньхуане является воплощением плодотворных культурных обменов между Востоком и Западом.
Люди, проезжавшие мимо, распространяли свою культуру по пути, словно семена экзотических специй, которые они привозили в отдаленные места", - отметила профессор Йельского университета в США Валери Хансен.
В общей сложности более тысячи китайских и иностранных высокопоставленных лиц, экспертов, ученых и других важных гостей из более чем 140 стран были приглашены для участия в конференции, было выставлено более 10 000 экспонатов.
Являясь страной - гостем культурной выставки, мы привезли десятки прекрасных произведений из коллекции для популяризации культуры и искусства Туркменистана", - сообщила заместитель директора отдела науки и технологий Национального музея Национального культурного центра Туркменистана Суригун Беркиева.
Профессор университета политических наук и права Ганьсу Оля Плонкина подчеркнула, что "культура может объединять разные страны, разные религии и разные национальности".
Причина, по которой наша жизнь богата и красочна, заключается в том, что она связана культурой", - заявила она.
Как отметил сотрудник муниципального бюро культуры, спорта, радио, телевидения и туризма Цзюцюаня Ван Ин, "многие иностранцы приезжали покупать культурные и творческие продукты. В прошлом году объем продаж культурной и творческой продукции в Дуньхуане превысил 40 миллионов юаней".
Ожидается, что с привлечением к участию около 150 известных предприятий из страны и за рубежом контрактный капитал составит более 13 миллиардов юаней и будет охватывать различные аспекты, такие как культурный туризм и здравоохранение, комплекс культурного туризма, технологии культурного туризма, благоустройство живописных мест.
Инсайдеры отрасли полагают, что с помощью международных мероприятий Китай продолжит углублять международное сотрудничество в сфере культуры и туризма, что также будет способствовать развитию смежных отраслей.
По состоянию на 2022 год Китай и 142 страны вдоль "Пояса и пути" подписали соглашения или меморандумы в области культурного туризма, а также создали международные театры, музеи, фестивали искусств, библиотеки, художественные галереи и другие альянсы Шелкового пути для формирования многопрофильного сообщества.
В Камбодже продолжают сохранять и восстанавливать руины камбоджийского королевского дворца. Это третий этап защиты и восстановления культурных реликвий Камбоджи при поддержке Китая после храмов Чжуса и храмов Теа Кео.
Также широко представлена новая картина разнообразных и интерактивных культурных обменов, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Китайское правительство предоставило нам различные стипендии и помогло в строительстве портового города Коломбо. После окончания учебы я хочу присоединиться к китайской компании в Шри-Ланке и продолжать помогать обменам между двумя странами", - добавила студентка из Шри-Ланки, обучающаяся в Пекинском университете языка и культуры, Джефф.
06.09.2023, 08:40 17506
В Астане прошел китайско-казахстанский диалог о сотрудничестве региональных СМИ, приуроченный к 10-летию инициативы "Пояс и путь"
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4 сентября в Астане состоялся китайско-казахстанский диалог о сотрудничестве региональных СМИ, приуроченный к 10-летию инициативы "Пояс и путь". Мероприятие прошло под эгидой посольства Китая в Казахстане, управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках и пресс-службы народного правительства провинции Шаньдун, тогда как его организаторами выступили Центр вещания на Европу и Азию (издательство "Жэньминь хуабао") при вышеуказанном управлении и Шаньдунская телерадиостанция. На встрече присутствовали порядка 60 человек, включая высокопоставленных лиц, представителей экспертного сообщества и СМИ двух стран.
В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Казахстан впервые выдвинул инициативу "Экономический пояс Шелкового пути". Десять лет спустя инициатива "Пояс и путь" находится на новой отправной точке, и в этот юбилейный год в месте, где была запущена инициатива, региональные СМИ Китая и Казахстана собрались, чтобы провести диалог, перенять опыт друг друга, нарастить сотрудничество и общее развитие. Тем самым стороны содействуют культурным обменам и сотрудничеству в средствах массовой информации, укрепляют связи между народами Китая и Казахстана и содействуют устойчивому продвижению "Пояса и пути".
С речами на мероприятии выступили советник-посланник посольства Китая в Казахстане Ван Тао, заместитель заведующего отделом пропаганды парткома провинции Шаньдун, отвечающая за повседневную работу, руководитель пресс-службы народного правительства провинции Шаньдун Си Яньчунь, директор Центра по изучению Китая в Казахстане Гульнар Шаймергенова и секретарь парткома и директор Шаньдунской телерадиостанции Люй Пэн.
Ван Тао отметил, что дипломатические отношения между Китаем и Казахстаном были установлены более 30 лет назад, после чего, а особенно после того, как в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин впервые объявил об инициативе "Пояс и путь" в Казахстане, стороны непрерывно укрепляли сотрудничество в различных областях, и это делалось под стратегическим руководством двух глав двух государств. В итоге удалось достичь хороших результатов, а двустороннее взаимодействие показало другим странам хороший пример реализации инициативы "Пояс и путь" и обозначило ориентир сотрудничества. Сотрудничество СМИ играет важную роль в продвижении взаимопонимания и сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Китайско-казахстанский диалог о сотрудничестве региональных СМИ будет действенно способствовать повышению осведомленности народов и СМИ двух стран о совместном строительстве "Пояса и пути", а также поможет народу Казахстана узнать больше об огромных возможностях развития, которые открывает китайская модернизация для всех стран.
Си Яньчунь в своем выступлении отметила, что в последние годы провинция Шаньдун активно интегрируется в реализацию инициативы "Пояс и путь" и осуществляет обмены и сотрудничество с Казахстаном в различных областях. Далее заместитель заведующего Отделом пропаганды парткома пров. Шаньдун выразила надежду, что средства массовой информации будут и дальше накапливать мудрость, расширять обмены и сотрудничество, а также внедрять новые форматы сотрудничества, чтобы рассказать истории "Пояса и пути" по-новому, повествовать о взаимодействии Китая и Центральной Азии, а также показывать лучшие примеры дружественных обменов и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Таким образом, можно совместно создать новую парадигму взаимодействия между городами-побратимами, а также партнерскими учебными заведениями, предприятиями, СМИ и отдельными личностями, ведь так в сердцах людей укоренится тысячелетняя дружба между Китаем и Казахстаном.
Гульнар Шаймергенова в своем выступлении отметила, что последние достижения Китая в развитии привлекают к себе большое внимание. Казахстан и Китай являются древними цивилизациями на Великом шелковом пути. Обе страны имеют долгую историю обменов и глубокой дружбы, более того, именно в Казахстане было объявлено о запуске "Пояса и пути", поэтому эксперт уверена, что совместная реализация инициативы "Пояса и пути" вдохнет новую жизнь в Великий шелковый путь, и страны вдоль "Пояса и пути" при совместной включенности в процессы будут развиваться и вместе двигаться к процветанию.
Люй Пэн в своей речи рассказал о Шаньдунской телерадиостанции и лучших телепрограммах, созданных в этом году. Далее он заявил о готовности сотрудничать с казахстанскими коллегами в создании программ о культуре, продвижении интегрированного развития СМИ, создании площадок для распространения контента, обмена лучшими программами, обменах персоналом и проведении мастер-классов. Тем самым стороны будут способствовать дальнейшему развитию обменов и взаимному обучению между цивилизациями, а также внесут вклад в содействие построения более тесного сообщества единой судьбы Китай - Казахстан.
На встрече прозвучали речи о культурных обменах между двумя странами, медиасотрудничестве и ответственности СМИ двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь". Свои идеи предложили заместитель директора Республиканской экономической газеты "Деловой Казахстан" Елена Ромайкина, кандидат исторических наук, профессор кафедры востоковедения факультета международных отношений Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Айман Азмуханова, начальник отдела вещания на Восточную Европу и Центральную Азию Центра вещания на Европу и Азию (издательства "Жэньминь хуабао") при управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ю Шаньшань, руководитель проектов Kazakhstan Today Эрик Куватов, руководитель программы китайских исследований Евразийской ассоциации международных исследований (Казахстан) Антон Бугаенко, главный исполнительный режиссер документального фильма "Великая гора Тайшань" Лю Хэянь, ассистент представителя Китайской торговой палаты в Казахстане Махметов Темирлан Самулы и главный редактор издательства "Фолиант" Канат Бейсенгазин.
На мероприятии Шаньдунская телерадиостанция подписала рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии с республиканской экономической газетой "Деловой Казахстан" и информационным агентством Kazakhstan Today. Стороны договорились создать механизм регулярного сотрудничества, совместно продвигать взаимодействие по всем форматам медиа и способствовать построению более тесного сообщества единой судьбы Китай - Казахстан.
05.09.2023, 11:43 19731
Студенты казахстанских вузов посетили Акмолинскую ветроэлектростанцию
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Недавно в Астане успешно прошла II Конференция по казахстанско-китайскому сотрудничеству по развитию ВИЭ и науки в Казахстане. Kazakhstan Energy Investemnt Co.Ltd. подписала меморандум о сотрудничестве в области обучения и подготовки кадров в области ВИЭ с КАЗНИТУ имени Каныша Сатпаева. В рамках этого меморандума представители студенческой молодежи из Казахстана были приглашены на Акмолинскую ветроэлектростанцию в Аршалинском районе Акмолинской области, чтобы побеседовать с энергетиками ветроэлектростанции о "безуглеродном будущем".
В ходе мероприятия студенты казахстанских вузов под руководством инженеров ветропарка посетили главный щит управления, ветряные турбины и другие помещения, где познакомились с историей строительства Акмолинской ветроэлектростанции и принципом работы ветрогенераторов, а также задали инженерам вопросы о профессиональных знаниях в области электроэнергетики. Затем в служебном помещении ветропарка представители казахстанских энергетиков также поделились со студентами собственным опытом учебы, работы и проживания на ветропарке и рассказали о своих планах на будущее.
Студенты были очень благодарны руководству ветряной электростанции и вузам за предоставленную им возможность посещения и обучения, а также инженерам ветряной электростанции за их терпеливые объяснения и введение в курс дела. Они отметили, что на этом мероприятии в рамках дня открытых дверей много нового узнали о новой энергетике и что ветряная электростанция не только дает экологически чистую электроэнергию, но и обеспечивает налоговые поступления и занятость местного населения, внося положительный вклад в улучшение условий жизни людей и способствуя развитию местной экономики. Многие из приехавших студентов выразили надежду, что в будущем станут инженерами-энергетиками, будут заниматься новой энергетикой и внесут свой вклад в обеспечение энергоснабжения страны и достижение цели углеродной нейтральности.
Это мероприятие является специальным студенческим семинаром в рамках II Конференции по казахстанско-китайскому сотрудничеству по развитию ВИЭ и науки в Казахстане. Участники встречи положительно отреагировали на сотрудничество и инициативу по развитию образовательных и гуманитарных обменов в рамках первого саммита "Китай - Центральной Азии" в мае этого года, подписали соглашение о воспитании талантливых кадров между китайскими и казахстанскими вузами и предприятиями, а также пригласили молодых студентов на площадку проекта ветроэнергетики с целью развития диалога между молодыми людьми в области ВИЭ и создания образа "безуглеродного будущего" Китая и Казахстана.
Проект "Акмолинская ветровая электростанция" - один из новых энергетических проектов, инвестированных и построенных State Power Investment Corporation （SPIC）в Казахстане. Общая проектная мощность проекта составляет 206 МВт, на нем установлена 41 ветротурбина. Из них первая очередь "Борей+ЭТ 150 МВт" была подключена к сети на полную мощность 28 декабря 2022 года, что позволило ввести проект в эксплуатацию в том же году, в котором он был построен, а срок строительства установил новый рекорд как самый короткий в ветроэнергетике Казахстана. Вторая очередь проекта "Аркалыкская-17 МВт + Софиевская-39 МВт" находится в стадии интенсивного строительства и, как ожидается, будет полностью подключена к сети к концу этого года. После полного завершения строительства и подключения к сети Аркмолинская ветроэлектростанция станет крупнейшей ветроэнергетической проектной группой в Казахстане, которая обеспечит местных жителей 789 млн кВт/ч чистой электроэнергии и сократит выбросы парниковых газов примерно на 642,4 тысячи тонн в год.
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Кыргызский певец-манасчи из Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
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Телеверди Байсенахун - кыргызский юноша - манасчи читает "Манас". С 5 лет он обучался "Манасу" у своей бабушки и мастера-манасчи Жусупа Мамай, сам стал манасчи и имеет своих учеников, сообщает информационная компания "Урумчи".
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Свадебные обычаи таджикского народа
Фото: Кадр с видео
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В этом фильме показана свадьба таджикского народа с точки зрения Ли Синьчжао, отображены очарование таджикских свадебных обычаев, которые были выбраны в список репрезентативных объектов национального нематериального культурного наследия в 2008 году, и показана любовь таджикского народа к браку, семье и стране.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?