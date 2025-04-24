23.04.2025, 17:20 9396

Кыргызская студентка раскрывает тайны восточной культуры в Синьцзяне

Кыргызская студентка раскрывает тайны восточной культуры в Синьцзяне
Фото: Скрин с видео
Адинай, студентка из Кыргызстана, обучающаяся в Синьцзянском университете, делится своим опытом жизни и учебы в одном из самых многонациональных регионов Китая. Изучая китайский язык и культуру, она нашла вдохновение в древнем искусстве живописи тушью, которое, по её словам, "похоже на диалог с прошлым".


Помимо занятий, Адинай активно исследует Синьцзян, посещая местные достопримечательности, такие как океанариум и тематический город "Лунное небо Тяньшань". Девушка отмечает, что регион поражает своим культурным разнообразием и дружелюбной атмосферой, создающей благоприятные условия для жизни и учебы иностранных студентов.

Своим примером Адинай показывает, как обучение за границей может стать настоящим путешествием в мир знаний и самопознания.
 
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23.04.2025, 13:44 11551

В Синьцзяне розы борются с опустыниванием и приносят доход

В Синьцзяне розы борются с опустыниванием и приносят доход
Фото: Розовые плантации в уезде Юйтянь округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района. Фотоматериал предоставлен Центром конвергентных СМИ округа Хотан
Недавно в зоне по борьбе с опустыниванием в поселке Арэлэ уезда Юйтянь округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай), расположенной на южной окраине пустыни Такла-Макан, в решетчатые заграждения для закрепления песка были высажены саженцы роз с молодыми побегами. Ровные зеленые ряды, постепенно появившиеся на серо-желтых дюнах, привносят живую энергию в это бескрайнее песчаное море, сообщает газета "Жэньминь Жибао".

Разве можно выращивать розы в пустыне?" - такой вопрос часто задают туристы, приезжающие в уезд Юйтянь, также известный как Керия.


Уезд расположен у северного подножия гор Куньлунь на южной окраине пустыни Такла-Макан. Климат здесь засушливый, с резкими перепадами дневных и ночных температур и продолжительным солнечным освещением. Такие условия создают благоприятную среду для роста определенных сортов роз, история их выращивания в этой местности уходит в далекое прошлое. Раньше местные жители использовали розы в основном для украшения дворов и приготовления розового варенья.

Все местные знают, что розы способны закреплять песок", - говорит Майтусун Ибраим из деревни Ваньфан в поселке Арэлэ. Он присаживается и разгребает рыхлый песок, показывая корни и говоря: "Посмотрите, корневая система розы может проникать в песчаный слой на глубину не менее трех метров, "захватывая" песок и формируя небольшие холмики".


Местная жительница собирает розы. Фотоматериал предоставлен Центром конвергентных СМИ округа Хотан

Как выяснилось, в уезде выращивают преимущественно юйтяньские пустынные розы. Это особый сорт, адаптированный к условиям пустынной окраины. Обладая превосходной устойчивостью к засухе и засоленности почвы, он способен выживать в суровых условиях пограничья пустыни. У этих роз развитая корневая система и плотная структура куста, особенно быстро развиваются боковые корни и побеги. При научном подходе к выращиванию один куст розы за 2-3 года может образовать грядку шириной 2-3 метра, что значительно способствует закреплению дюн и предотвращению эрозии почвы.

Сотрудник Управления лесного и степного хозяйства уезда Юйтянь сообщил, что в районах, наиболее подверженных песчаным бурям, были специально высажены ветрозащитные полосы из роз. Эти плотно расположенные кусты роз эффективно снижают скорость ветра, существенно уменьшая эрозионное воздействие песка на территории за ними.

В пустынной местности выпадает мало осадков, ощущается нехватка воды - это затрудняет масштабное выращивание роз. Кроме того, здесь нередко случаются песчаные бури: сильный ветер засыпает растения песком, мешая их росту. Таким образом, добиться хороших результатов в выращивании роз - задача непростая.

Для успешного культивирования роз соответствующие ведомства Юйтяня тесно сотрудничают с учеными, разрабатывая научно обоснованные планы с учетом распределения песчаных земель, закономерностей движения ветра и гидрологических условий. Кроме того, в уезде инновационно сочетают посадку деревьев и кустарников, планируя образовать широкие зеленые полосы на краю пустыни Такла-Макан. Высокие деревья формируют ветрозащитный барьер на передовой линии песчаных бурь, эффективно снижая скорость ветра и уменьшая прямое воздействие песка на розы. В то же время развитая корневая система кустарников переплетается с корнями роз, укрепляя песчаную почву, улучшая ее структуру и создавая более благоприятную среду для роста, что значительно повышает приживаемость растений.

Специалист консультирует местного фермера по технике посадки розовых саженцев. Фотоматериал предоставлен Центром конвергентных СМИ округа Хотан

В прошлом году только благодаря розам доход нашей семьи увеличился на 63 тыс. юаней (8 624 долл. США). А сейчас за их выращивание правительство еще и субсидии выдает", - делится Майтусун Ибраим.


Он подчеркнул, что в последние годы, наблюдая, как окружающая пустыня постепенно зеленеет, его семья посовещалась и решила арендовать 50 му (3,33 га) песчаной земли в пустыне для выращивания роз. Мужчина добавил: "Это позволяет нам повысить доход и внести свой вклад в борьбу с опустыниванием родного края, что приносит огромное удовлетворение!"

Сегодня розовая индустрия в Юйтяне вышла за рамки простого выращивания, отраслевая структура стала более многообразной и комплексной.

К примеру, собранные утром цветы в течение 12 часов поступают на перерабатывающие заводы; полученное из роз методом дистилляции эфирное масло пользуется большим спросом у потребителей; более 30 видов продуктов глубокой переработки, включая розовую воду, чай из роз, косметику на основе роз, востребованы по всему Китаю. Ежегодному росту объема продаж цветов содействует и маркетинговая стратегия с использованием прямых трансляций.

В процессе развития розовой индустрии в Юйтяне элементы роз искусно интегрируются в ландшафтное оформление сельской местности. Местные деревни становятся все красивее, также было создано несколько экотуристических достопримечательностей.

В последние годы масштабы выращивания юйтяньских пустынных роз продолжают расширяться - сейчас площадь насаждений по всему уезду составляет почти 80 тыс. му (5,33 тыс. га). В 2024 году производство роз в уезде превысило 12 тыс. тонн, средняя доходность от их реализации составила 3 975 юаней (543,94 долл. США) с му, что способствовало повышению доходов 4 238 сельских семей.

Выращивание роз в пустыне принесло людям реальную выгоду, и теперь они с большим энтузиазмом участвуют в борьбе с опустыниванием", - отметил Цзя Цуньпэн, секретарь партийной ячейки Управления лесного и степного хозяйства уезда Юйтянь.


Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь Жибао" Ардак
 
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22.04.2025, 13:50 14001

Журналист из Кыргызстана Мирхамид Токтогулов открыл для себя культуру Синьцзяна

Журналист из Кыргызстана Мирхамид Токтогулов открыл для себя культуру Синьцзяна
Фото: Скрин с видео
В июне 2024 года журналист Первого канала УТРК Мирхамид Токтогулов совершил поездку в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. В рамках визита он побывал в Округе Джимсар (Чанцзи-Хуэйский автономный округ) и Кызылсу-Кыргызском автономном округе, где познакомился с богатой и многогранной культурой региона.


Особое впечатление на него произвело посещение руин древнего города Бэйтин — объекта Всемирного культурного наследия, а также участие в праздновании традиционного китайского праздника Дуаньу. В Кызылсу-Кыргызском автономном округе он стал свидетелем исполнения знаменитого киргизского эпоса «Манас», что стало важным моментом культурного обмена.

Поездка оставила у Мирхамида Токтогулова яркие впечатления и подарила уникальный опыт погружения в традиции, историю и современную жизнь Синьцзяна.
 
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21.04.2025, 14:35 34351

Революция 6G: испытания новой технологии связи в Нанкине

Революция 6G: испытания новой технологии связи в Нанкине
Фото: Лаборатория Цзыцзиньшань совместно с Китайской корпорацией железнодорожной сигнализации и связи (CRSC) проводит испытания и демонстрирует применение концепции Один город — одна башня для связи на малых высотах в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). Фотоматериал предоставлен лабораторией Цзыцзиньшань
На днях в городе Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай) дрон с коробкой лекарств, управляемый оператором, взлетел из аптеки на улице Тяньюаньси, пролетел 8 км и мягко приземлился у восточного входа в местную лабораторию "Цзыцзиньшань", сообщает газета "Жэньминь Жибао".

Этот быстрый, непрерывный и стабильный полет стал наглядной демонстрацией возможностей технологии 6G в развитии "умного города" и экономики малых высот.

6G - мобильная связь шестого поколения. Чем она отличается от предыдущих поколений?

Самое очевидное отличие - скорость. Согласно образному сравнению экспертов, если 2G можно сопоставить с воловьей повозкой, то 3G - с велосипедом, 4G - с автомобилем, 5G - со скоростным поездом, а 6G - это уже уровень самолета.

Как пояснил корреспонденту Хуан Юнмин, директор Центра всеобъемлющих коммуникаций лаборатории "Цзыцзиньшань", принцип работы мобильной связи первого поколения заключался в передаче сигнала от базовых станций и вышек к мобильным устройствам в пределах зон покрытия. Поскольку зоны покрытия имеют шестиугольную форму, напоминающую пчелиные соты, эта технология получила название "сотовой" связи. С тех пор мобильная связь постоянно совершенствовалась, но независимо от всех изменений, принцип "сотовой" связи оставался неизменным.

В 2018 году, с момента основания лаборатории "Цзыцзиньшань", академик Китайской академии наук Ю Сяоху со своей командой сосредоточился на разработке технологии связи "без сот". "Эта инновация устраняет границы между зонами покрытия, передавая всю информацию синхронизированно для обработки единым процессором, что усиливает сигнал и увеличивает дальность передачи. По сравнению с традиционной "сотовой" связью ее производительность возрастает более чем в 10 раз", - пояснил Ван Дунмин, сотрудник Центра всеобъемлющих коммуникаций лаборатории "Цзыцзиньшань".

Дрон, осуществляющий доставку на расстояние 8 км, должен пересечь около 20 зон покрытия в сети 5G. При переключении сигнала на границе каждой зоны могут возникать ситуации, когда из-за частых "обрывов связи" он вынужден возвращаться на базу. В бессотовой сети эта проблема полностью устранена.

По сравнению с традиционными технологиями мобильной связи 6G предлагает не только повышенную скорость.

Сотрудник Национального центра передачи и внедрения информационно-коммуникационных технологий в высших учебных заведениях (провинция Цзянсу) проводит технические испытания на экспериментальном полигоне для демонстрации концепции 6G. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Пан Чэнчэнь

На просторах озера Тайху, вблизи острова Сишань, дрон совершает высотный облет, выполняя мониторинг рыбных ресурсов на расстоянии 33 км. Он оснащен HD-камерой ночного видения, инфракрасным тепловизором и другим оборудованием, имеет встроенное интеллектуальное программное обеспечение и с помощью единственной базовой станции на острове способен круглосуточно автономно взлетать, приземляться, заряжаться и выполнять поставленные задачи.

В прошлом году лаборатория "Цзыцзиньшань" совместно с China Unicom и Комитетом по управлению рыболовством озера Тайху провела на экспериментальном участке по охране рыбных ресурсов Тайху тестирование технологии сверхдальней бессотовой связи и инновационных применений. "Площадь покрытия одной станции по сравнению с 5G увеличилась в 10 раз", - отметил технический руководитель проекта Лю Дунцзе.

Поскольку передача информации больше не ограничивается наземными базовыми станциями, 6G формирует комплексную систему связи, охватывающую сушу, море, воздух и космос, одновременно объединяя возможности коммуникации, сенсорного восприятия, вычислений и искусственного интеллекта.　

В январе этого года лаборатория "Цзыцзиньшань" в сотрудничестве с Китайской корпорацией железнодорожной сигнализации и связи (CRSC) осуществила эксперимент "Один город - одна башня для связи на малых высотах" в Нуцзян-Лисуском автономном округе провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). Путем размещения бессотовой базовой станции связи на высотных точках города они обеспечили поддержку таких сценариев использования малых высот, как патрулирование лесов с помощью дронов для предотвращения пожаров, тем самым решив проблемы высокой себестоимости установки базовых станций и низкого качества сигнала в районах со сложным рельефом.

На участке между улицами Моучжоудун и Юйгу в районе Цзяннин города Нанкин три беспилотные интеллектуальные уборочные машины, следуя по заданному маршруту, убирают территорию площадью 21 тыс. кв. м. Они оснащены HD-камерами, лидарами и различными датчиками, которые позволяют не только своевременно избегать препятствий, но и точно идентифицировать мусор для уборки.

Через бессотовую сеть уборочная машина передает захваченные изображения на серверы, откуда поступают команды управления, весь цикл контроля занимает всего лишь миллисекунды", - объяснил Цзян Тяньсян, инженер-разработчик технологии 6G. По его словам, благодаря стабильной скорости сети и высокой надежности соединения уборочные машины могут чутко воспринимать окружающую среду и мгновенно реагировать на изменения.


В настоящее время глобальная разработка технологии 6G перешла от концептуальных исследований к этапу создания ключевых компонентов, а фокус планирования 6G сместился с прорывов в отдельных технологиях на системное развитие всей отрасли. Эксперты отмечают, что нынешний год стал "годом стандартизации" 6G, и ожидается, что разработка стандартов завершится к 2029 году, а коммерческое применение стартует примерно к 2030 году.

В будущем технология 6G сможет существенно способствовать развитию производственного сектора", - подчеркнул Хуан Юнмин. Он отметил, что среди множества сценариев применения воплощенный ИИ рассматривается как один из наиболее перспективных. "Преимущества высокой скорости и надежности передачи данных позволят промышленным роботам стать более гибкими, чувствительными и способными выполнять самую тонкую работу. В будущем роботизированные системы через сеть 6G смогут координировать работу других интеллектуальных устройств для решения сложных комплексных задач", - добавил специалист.


Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь Жибао" Яо Сюэцин
 
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