Мастерская по изготовлению барабанов в уезде Шуфу

Фото: информационная компания Урумчи

Рассказать друзьям

Жители Синьцзяна обожают барабаны, и где бы ни звучали барабаны, там всегда царит веселая атмосфера, сообщает информационная компания "Урумчи".





Поселок Уксак в уезде Шуфу округа Кашгар является известным центром музыкальных инструментов в Китае и искусство изготовления инструментов здесь передается из поколения в поколение уже более ста лет. Сыдыкджан Ахат - один из известных мастеров по изготовлению инструментов в Уксаке и его барабаны часто заказывают заранее из-за прекрасного звучания.









Мне очень нравится создавать музыкальные инструменты и в настоящее время наиболее популярными являются барабаны, которые также продаются чаще всего. Барабаны - это для нас невероятно важный музыкальный инструмент, и мы можем продавать от 150 до 200 в месяц. Мы используем материалы, такие как кожа змеи, кожа коровы и другие", - поделился ремесленник уезда Шуфу Сыдыкджан Ахат.





информационная компания Урумчи



