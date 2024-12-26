25.12.2024, 11:34 2921
Медиакорпорация Китая представила гала-концерт в честь Праздника весны - 2025
Фото: Скрин с видео
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Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта в честь Праздника весны 2025 года. Талисман телешоу, которое знаменует начало года Змеи, называется Сышэншэн. Он символизирует жизненную силу и удачу. Лицевая сторона талисмана повторяет очертания серебряного скипетра времен династии Тан, найденного при раскопках в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Рисунок змеиных глаз заимствован из бронзовых артефактов, обнаруженных в руинах Саньсиндуй на юго-западе страны. Новый год по лунному календарю наступит 29 января 2025 года. Гала-концерт по многолетней традиции покажут в канун праздника.
Новый год по лунному календарю наступит 29 января 2025 года. Гала-концерт по многолетней традиции покажут в канун праздника.
Проморолик гала-концерта CMG по случаю Праздника весны - 2025
Медиакорпорация Китая официально анонсировала проведение субсцен в рамках "Гала-концерта по случаю праздника Весны - 2025". На этот раз центрами празднования Китайского Нового года наряду с Пекином станут Чунцин, Ухань, Лхаса и Уси. Эти города объединятся, чтобы вместе встретить праздник Весны. Недавно Китайский Новый год был признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Это событие символизирует переход к первому "международному" китайскому Новому году, который в 2025 году будет отмечаться как часть Всемирного наследия.
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20.12.2024, 14:45 14311
Низкоуглеродная трансформация Музея Сучжоу
Фото: Туристы посещают Музей Сучжоу. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Вань Цзянькан
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Главное здание Музея Сучжоу, расположенное на улице Дунбэй в городе Сучжоу провинции Цзянсу (Восточный Китай), ежедневно принимает нескончаемый поток посетителей, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Это учреждение занимает площадь 19 тыс. кв. м. В нем хранится более 25 тыс. культурных ценностей. Здание, спроектированное всемирно известным архитектором Бэй Юймином (Йо Мин Пей), с момента открытия в 2006 году неизменно привлекает множество посетителей. Ежегодно его посещает в среднем 2,5 млн человек. Однако мало кто знает, что это изящное строение, окруженное зелеными бамбуковыми рощами и журчащими ручьями, долгое время сталкивалось с серьезными проблемами: высоким энергопотреблением, значительными эксплуатационными расходами и большим объемом углеродных выбросов.
Для создания комфортных условий тысячам ежедневных посетителей и обеспечения должного состояния коллекции музею необходимо круглогодично поддерживать стабильную температуру и влажность, а также высокую степень чистоты воздуха, что требует значительных энергетических затрат", - отметила в интервью с корреспондентом директор Музея Сучжоу Се Сяотин.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, с 2021 года руководство музея начало реализацию проекта по превращению учреждения в углеродно-нейтральное.
Для внедрения энергоэффективных технологий прежде всего требовалось провести тщательный анализ энергопотребления и оценить текущий уровень выбросов углерода. С этой целью музей пригласил команду под руководством профессора Вэй Цинпэна из Центра исследований энергоэффективности в строительстве при Университете Цинхуа. Специалисты осуществили комплексное обследование здания.
Задача оказалась крайне сложной", - отметил профессор.
По его словам, поскольку оборудование музея нельзя было отключать из-за риска повреждения экспонатов, многие работы приходилось проводить буквально в промежутках между его функционированием. Более того, значительная часть оборудования и трубопроводов располагается в узком техническом пространстве между первым и подвальным этажами, поэтому специалистам приходилось протискиваться с измерительными приборами к каждой точке замера.
В результате двухлетней кропотливой работы, охватывавшей многосторонние измерения и анализ конструкции здания, строительных материалов и инженерного оборудования, команда Вэй Цинпэна подготовила подробное заключение и разработала конкретный план достижения углеродной нейтральности.
Оптимальные условия для хранения культурных ценностей в главном здании музея - это температура около 21 градуса Цельсия и относительная влажность воздуха около 50%. Как же удается поддерживать эти параметры постоянными во всем здании?
Мы достигаем нужной температуры и влажности путем смешивания холодного и теплого воздуха в определенных пропорциях. От эффективности работы этого оборудования напрямую зависит энергопотребление всего музея", - объясняет Ван Цзянь, руководитель инженерно-технического отдела музея, указывая на установленные в подвальном помещении чиллеры и котлы.
Как рассказал Ван Цзянь, за почти 20-летнюю эксплуатацию главного здания значительная часть оборудования устарела, что не только приводило к повышенному энергопотреблению, но и требовало существенных затрат на техническое обслуживание.
В настоящее время в музее произведена замена устаревших винтовых чиллеров на центробежные охладители с магнитной левитацией и регулируемой частотой, что позволило сократить потребление электроэнергии более чем на 50%.
С крыши музея в его северо-западном углу можно увидеть два массивных вращающихся вентилятора.
Это специально разработанные высокоэффективные градирни с переменным расходом", - поясняет Сунь Цзе, технический директор инновационной компании из наукограда Сучжоу.
Если раньше для обеспечения необходимой производительности требовалось шесть градирен, то после модернизации их внутренней конструкции стало достаточно всего двух. На освободившейся площади установили четыре тепловых насоса, использующих энергию воздуха. Прежде для нагрева воды применялись газовые котлы, а теперь, благодаря тепловым насосам, тепло извлекается из окружающего воздуха, что значительно снижает углеродный след.
По мере модернизации оборудования в главном здании музея Сучжоу постепенно формируется принципиально новая энергетическая система.
Даже самое современное оборудование не даст желаемого эффекта снижения энергопотребления, если его элементы будут работать разрозненно, без должной координации", - отмечает Вэй Цинпэн.
Поэтому для музея был разработан специальный "цифровой мозг" - локальный "интернет вещей", объединяющий все инженерные системы в единую сеть.
В настоящее время его команда работает над усовершенствованием этой интеллектуальной системы. В будущем "цифровой мозг" будет с высокой точностью определять необходимое количество энергии для каждого экспоната и оптимальный объем охлажденного воздуха для каждой витрины. К 2025 году планируется превратить Музей Сучжоу в современное интеллектуальное учреждение культуры, отвечающее принципам безопасности, экологичности, интеллектуальности и эффективного взаимодействия всех систем", - сообщил профессор.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ван Вэйцзянь
20.12.2024, 14:29 14836
Пустыню Такла-Макан в Китае окружила противопесчаная полоса длиной 3046 км
Фото: В уезде Керия округа Хотан Синьцзян-Уйгурского АР было построено несколько противопесчаных барьеров. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ван Чжицин
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Недавно завершилось создание защитного "зеленого пояса" вокруг пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай). Об этом сообщило местное управление лесного и степного хозяйства, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Пустыня Такла-Макан простирается на 33,76 тыс. кв. км между горными хребтами Тяньшань и Куньлунь. Протяженность пустыни с востока на запад составляет около 1000 км, а с севера на юг - около 400 км. Это крупнейшая пустыня в Китае и вторая по размеру подвижная пустыня в мире.
Длина окружности пустыни Такла-Макан равна 3046 км. На протяжении последних 40 лет в рамках лесозащитного проекта "Три севера" (крупный проект по лесонасаждению, направленный на борьбу с опустыниванием на северо-западе, севере и северо-востоке Китая) вокруг Такла-Макан был создан защитный барьер протяженностью 2761 км. К концу 2023 года оставалось всего 285 км незащищенного пространства. После напряженной работы 28 ноября текущего года эта задача была полностью выполнена - вокруг пустыни появился замкнутый "зеленый пояс".
В городском уезде Мэньфэн округа Хотан СУАР, некогда подверженном интенсивному воздействию ветров и песков, теперь аккуратные улицы уютно вписываются в окружающий ландшафт.
За пределами уезда, на краю пустыни Такла-Макан, кипит работа по укрощению песков. Травяные решетки, словно огромные сети, сдерживают подвижные дюны, кусты саксаула и тамарикса качаются на ветру.
Как отметил Ван Чжэньси, начальник отдела экологической защиты и восстановления Управления лесного и степного хозяйства СУАР, пустыня Такла-Макан необычайно суровая: ветер здесь достигает 8 баллов, площадь подвижных песков составляет около 258,4 тыс. кв. км, а среднегодовое количество осадков не превышает 80 мм.
Благодаря реализации программы "Три севера" за последние 40 лет удалось значительно улучшить экологическую ситуацию Синьцзяна. Лесистость территории выросла с 1,03% в 1978 году до 5,06% в настоящее время. За последние 30 лет площадь искусственных оазисов увеличилась с 65 до 100 тыс. кв. км, рост составил почти 54%. Согласно проведенному в 2022 году шестому по счету национальному мониторингу ситуации с опустыниванием и деградацией земель, в Синьцзяне площади земель, подверженных опустыниванию, сократились на 1 956 кв. км, а песчаных земель - на 242,82 кв. км.
Оставшиеся земли, отличающиеся сильным опесчаниванием, требуют особенно тщательного подхода из-за высокой степени опустынивания и сложных природных условий. В рамках усилий по созданию защитного барьера на границе пустыни Такла-Макан Синьцзян разработал специальный план. Ожидается, что комплексные меры охватят площадь 32,66 млн му (2,18 млн га), а общий объем инвестиций составит 12,36 млрд юаней (1,79 млрд долл. США). Проект продлится до 2030 года.
Посредством лесонасаждений, травяных насаждений и инженерных методов укрепляются пески на краевых зонах пустыни, в то же время создаются защитные лесополосы и травяные насаждения для предотвращения расширения пустыни. В зонах формирования пылевых бурь проводятся целенаправленные работы по снижению негативного воздействия ветропесчаных потоков. Внутри оазисов, в местах, где отсутствуют лесные полосы, и в зонах, где не проводятся мероприятия по борьбе с опустыниванием, осуществляется комплексное устранение проблем. Эти меры направлены на улучшение общего экологического состояния и достижение целей по защите от ветра, песков и пыли", - сказал Ван Чжэньси.
Параллельно с экологическими проектами идет развитие местной экономики. В округе Хотан был создан полный производственный цикл по выращиванию цистанхе пустынной и адениума обесума, что помогает увеличивать доходы местных жителей. Уезд Чира развивает выращивание фиников, создавая зеленые заслоны между поселками и песчаными барханами.
Статистика впечатляет: площадь специализированных сельскохозяйственных культур в песчаных районах Синьцзяна достигает 1,85 млн му (123 тыс. га), а годовая стоимость продукции, выпускаемой в пустынях, составляет 4,37 млрд юаней (600,63 млн долл. США).
Можно с уверенностью сказать, что вслед за появлением зеленого защитного пояса вокруг пустыни Такла-Макан некогда бесплодная земля обрела новую жизнь и потенциал для развития.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ардак
06.12.2024, 18:49 30651
Китай стремится сделать достижения в сфере ИИ доступными для всего мира
Фото: Дети знакомятся с роботами искусственного интеллекта на стенде технологической компании в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2024 года в Шанхае (Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Го Чжихуа
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3 декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Китай и Замбия совместно провели учредительное заседание Группы друзей по международному сотрудничеству в области искусственного интеллекта (далее - Группа друзей). В мероприятии приняли участие представители более 80 стран и ключевых подразделений ООН, включая Канцелярию специального посланника генерального секретаря. Участники возлагают большие надежды на то, что новая группа придаст дополнительный импульс сотрудничеству в сфере развития потенциала ИИ, усовершенствует механизмы его регулирования и поможет преодолеть существующий цифровой разрыв. Этот шаг наглядно демонстрирует стремление Китая к инклюзивному и общедоступному развитию технологий ИИ, показывая высокий уровень ответственности страны как ведущей державы в этой области, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За последние годы технологии ИИ значительно шагнули вперед. Появляются все новые сценарии применения, которые открывают колоссальные возможности для экономического и социального развития стран.
Однако наряду с технологическим прогрессом возникают серьезные риски и вызовы. Большинство развивающихся государств пока не могут в полной мере воспользоваться преимуществами ИИ. Переплетение интеллектуального и цифрового неравенства еще больше усугубляет разрыв в развитии между странами. Международное сообщество остро нуждается в расширении сотрудничества в области ИИ и обеспечении его повсеместной доступности.
Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", предложив оригинальный китайский подход к решению этих вопросов. Китайская позиция заключается в активном международном сотрудничестве и поддержке развивающихся стран в ходе развития ИИ, а также обеспечении равенства прав, возможностей и правил для всех участников, чтобы не допустить отставания ни одной страны.
На недавнем саммите "Большой двадцатки" Си Цзиньпин подчеркнул необходимость усиления международного регулирования и сотрудничества в сфере ИИ, чтобы технологии служили на благо человечества, а не превращались в привилегию богатых стран и богатых людей.
Китай активно продвигает концепцию инклюзивного и доступного для всех развития ИИ, подкрепляя ее конкретными действиями. В текущем году страна добилась принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о международном сотрудничестве в области развития потенциала ИИ. Были проведены Всемирная конференция по ИИ 2024 года и встреча высокого уровня по глобальному управлению в сфере ИИ, а также первый специализированный семинар. Китай целенаправленно стремится вывести развитие потенциала ИИ в центр глобальной повестки, оказывая практическую поддержку развивающимся странам в освоении и применении новых технологий.
В сентябре текущего года в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН Китай и Замбия совместно организовали Совещание высокого уровня по международному сотрудничеству в области развития потенциала ИИ, где китайская сторона представила "План общедоступного развития потенциала ИИ". План охватывает видение пяти направлений, включая содействие подключению ИИ и цифровой инфраструктуры, продвижение отраслевого применения "ИИ+", усиление грамотности в области ИИ и подготовки кадров, повышение безопасности и разнообразия данных ИИ, обеспечение безопасности, надежности и контролируемости ИИ. Помимо этого, Китай предложил десять действий, сосредоточенных на инфраструктуре ИИ, разработке моделей ИИ и сотрудничестве по расширению возможностей, справедливом и равноправном использовании глобальных данных и безопасности ИИ, которые широко приветствуются странами Глобального Юга. Инициатива Китая по созданию Группы друзей направлена именно на реализацию этих мер.
Постоянный секретарь Министерства финансов Замбии Пруденс Каома заявила, что международное сообщество должно стараться преодолеть разрыв в ИИ и поддерживать ключевую роль ООН в глобальном управлении ИИ. Она выразила надежду на поддержку Группы друзей и усиление глобальной координации и взаимодействия.
Группа друзей будет опираться на потенциал ООН - самой универсальной, представительной и авторитетной международной площадки, - полностью раскрывая ее роль связующего звена, консолидируя консенсус международного сообщества и активно развивая обмены и сотрудничество в области развития ИИ.
Китайская сторона приветствует активное участие других стран в Группе друзей и ее мероприятиях, совместную реализацию соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и "Плана общедоступного развития потенциала ИИ", чтобы преодолеть разрыв в ИИ, поделиться достижениями в этой области и создать еще более "умное" и прекрасное будущее.
Источник: Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
05.12.2024, 21:07 41726
Высококачественное развитие совместного строительства "Пояса и пути" открывает новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества
Фото: Площадь Дружбы в парке Шегер, который является проектом в области зеленого развития на речном побережье в Эфиопии, реализованным китайской компанией. Фотоматериал/Чжао Сяоюй
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2 декабря председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в четвертом симпозиуме, посвященном работе по строительству "Пояса и пути", и выступил с важной речью. Он отметил значительные достижения в совместной реализации этой инициативы и представил всеобъемлющий план по продвижению ее высококачественного развития. Выступление китайского лидера служит важным руководством для стимулирования высококачественного развития совместного строительства "Пояса и пути" в следующем золотом десятилетии, задавая ориентиры для дальнейшего движения вперед, сообщает газета "Жэньминь жибао".
На фоне колоссальных изменений в мире, эпохе и истории председатель Си Цзиньпин выдвинул новаторскую инициативу совместного строительства "Пояса и пути", ставшую знаковым событием в истории всего человечества.
На протяжении 11 лет совместного строительства "Пояса и пути" страны-участницы неизменно придерживались духа Великого шелкового пути, который заключается в мире и сотрудничестве, открытости и инклюзивности, взаимном обучении и заимствовании, взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, а также руководствовались принципом "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование". На этой основе непрерывно расширяются области сотрудничества, увеличиваются его масштабы, повышается его уровень, а также усиливаются его международное влияние, притягательная и консолидирующая сила. Были достигнуты значительные успехи, что позволило внести китайский вклад в укрепление дружбы со странами-участницами инициативы и содействие их социально-экономическому развитию.
Китай подписал соглашения о совместном строительстве "Пояса и пути" с более чем 150 странами и 30 международными организациями, успешно провел 3 международных форума высокого уровня по сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" и создал свыше 20 многосторонних платформ взаимодействия в профессиональных областях. В этом году Китай подписал планы сотрудничества с такими странами, как Египет, Восточный Тимор, Перу. Кроме того, к совместному строительству "Пояса и пути" присоединилась Бразилия.
Никакая другая инициатива в истории не объединяла более 150 стран, как "Пояс и путь"", - отметил президент Нового банка развития Дилма Русеф.
Совместное строительство "Пояса и пути" преодолевает различия между цивилизациями, культурами, социальными системами и уровнями развития, концентрируя в себе наибольший общий делитель совместного развития человечества, что соответствует логике прогресса эпохи и признается правильным путем.
Китай выступает за то, чтобы через высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" делиться с миром возможностями развития, открывающимися в ходе модернизации КНР, и вселять больше уверенности и силы в мирное развитие во всем мире. В прошлом году Китай объявил о 8 действиях в поддержку высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", решительно углубляя партнерские отношения в рамках этой инициативы, строя открытый, инклюзивный и взаимосвязанный мир для общего развития. Это демонстрирует ответственность крупной страны.
Инициатива "Пояс и путь" и ее основные идеи были включены в документы ООН, "Группы двадцати", АТЭС и других международных и региональных организаций. Постоянно усиливается ее роль в содействии глобальному развитию. Доклад, недавно выпущенный исследовательской организацией Брейгель в Брюсселе, показывает, что с 2013 года инициатива "Пояс и путь" упоминалась почти 1000 раз в документах ООН, только в 2019 году - более 500 раз, что ярко свидетельствует о глобальном влиянии китайской инициативы.
Совместное строительство "Пояса и пути" берет начало в Китае, но его результаты и приносимые возможности принадлежат всему миру. Китай достиг впечатляющих результатов в укреплении "жесткой" инфраструктурной связи со странами-участницами инициативы. Маршруты международных грузовых перевозок Китай-Европа охватывают 227 городов в 25 странах Европы, морские маршруты "Морского Шелкового пути XXI века" достигают 145 портов в 46 странах, в то же время линии в рамках "воздушного Шелкового пути" соединяют 104 города в 54 странах. Был введен в эксплуатацию ряд знаковых проектов, а также реализовано множество небольших, но прекрасных социальных проектов.
Китай стабильно продвигает "мягкую" связь в области правил и стандартов со странами-участницами инициативы "Пояс и путь". Уже подписано 113 соглашений о стандартизации с 69 странами и организациями, а также заключено 23 соглашения о свободной торговле с 30 странами и регионами, что значительно повысило уровень либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций.
Сотрудничество между народами Китая и стран-участниц продолжает углубляться. Китаем была учреждена правительственная стипендия "Шелковый путь", реализуются разнообразные меры, включая программу "Сердце Великого Шелкового пути", активно организуются обмены между общественными организациями, аналитическими центрами, СМИ и молодежью.
Соответствуя новым тенденциям глобального прогресса, высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" приносит все больше результатов в областях зеленого развития, экономики, цифровизации и инноваций. Эта инициатива не только придает новый импульс мировому экономическому росту, но и открывает новые возможности для глобального развития, создавая платформу для международного экономического сотрудничества и обеспечивая взаимную выгоду стран-участниц.
Совместное строительство "Пояса и пути" вступило в новый этап высококачественного развития. Китай надеется вместе с другими странами-участницами продолжать придерживаться принципов "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование" в интересах открытого, зеленого и честного развития с ориентиром на достижение высоких стандартов, благополучия населения и устойчивого роста.
Страна призывает руководствоваться восемью шагами, направленными на поддержку высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", рассматривать взаимосвязанность в качестве основной линии, совершенствовать механизм высококачественного развития совместного строительства "Пояса и пути", а также постоянно создавать новое пространство взаимовыигрышного развития в рамках совместного строительства "Пояса и пути", характеризующееся еще более высоким уровнем, еще большей гибкостью и устойчивостью, чтобы продвинуть модернизацию стран мира и построить сообщество единой судьбы человечества.
Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
05.12.2024, 16:53 42956
Успешно опубликован доклад "Непрерывное углубление сотрудничества в области зеленой энергетики и создание новой модели зеленого развития - обзор и перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики между Китаем и Казахстаном"
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29 ноября в присутствии более 50 экспертов, ученых, представителей отраслевой элиты и молодежи из China Power International Development Co., Ltd., Школы инновации в области интеллектуальной энергетики SPIC Шанхайского университета Цзяо Тонг, компании China Power International Development, Института Конфуция Казахского Национального университета имени аль-Фараби и ТОО Казахстан Энерджи Инвестмент был опубликован доклад "Непрерывное углубление сотрудничества в области зеленой энергетики и создание новой модели зеленого развития - обзор и перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики между Китаем и Казахстаном" (далее именуемый "Доклад").
Отчет был организован и составлен China Power International Development Co., Ltd. и написан экспертами Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук и других научно-исследовательских институтов. В отчете систематически анализируются достижения сотрудничества в области возобновляемой энергетики между двумя странами, а также соответствующая политическая основа, техническая движущая сила и возможности сотрудничества. В докладе подчеркивается, что Казахстан активно занимается трансформацией энергетики, и "зеленая" трансформация оказывает значительное влияние на его экономический рост, охрану окружающей среды и социальное благополучие. В области возобновляемых источников энергии в Китае получены замечательные результаты, которые могут оказать практическую техническую и эмпирическую поддержку углублению сотрудничества в области зеленой энергетики между Китаем и Казахстаном. В будущем обе стороны надеются развивать сотрудничество во многих аспектах, таких как инновационная модель финансирования, оптимизация технологических траекторий, инновации в управлении проектами и устойчивое развитие, а также совместно продвигать китайско-казахстанское сотрудничество в области зеленой энергетики на новый уровень.
Доклад был опубликован на форуме "Китайско-казахстанского энергетического сотрудничества "Молодежная сила" расширяет возможности будущего развития". На форуме ведущие авторы отчета, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Чжунхай и ассистент научного сотрудника Ван Цзин провели углубленный обмен мнениями с представителями отраслевой элиты и молодежи.
Как уже известно, данный доклад является третьим китайско-казахстанским исследовательским докладом в области возобновляемой энергетики, подготовленным и опубликованным под руководством CPID. С докладом можно ознакомиться на двух языках - на русском и китайском. Цель этих докладов - сосредоточить внимание на предпосылках трансформации глобальной энергетической структуры, основываясь на динамике и тенденциях развития отрасли возобновляемой энергетики Казахстана, изучить демонстрационную роль и практическую ценность сотрудничества в области зеленой энергетики между Китаем и Казахстаном в продвижении регионального зеленого развития и социально-экономической трансформаии и предоставлять коллегам, работающим в сфере возобновляемой энергетики Китая и Казахстана, практические справочные материалы, позволяющие им получить более глубокое представление о "зеленом" сотрудничестве и продолжать двигаться вперед между двумя сторонами.
04.12.2024, 10:00 46426
Китайская система "Бэйдоу": уникальный путь развития спутниковой навигации
Фото: Схематическое изображение 59-го и 60-го спутников навигационной системы Бэйдоу на орбите. Фотоматериал предоставлен Китайской академией наук
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Недавно с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) состоялся запуск 59-го и 60-го спутников навигационной системы "Бэйдоу". Это вторая группа спутников на средней околоземной орбите, запущенная с тех пор, как система "Бэйдоу-3" была официально введена в эксплуатацию для предоставления спутниковых навигационных услуг по всему миру, и последний запуск в рамках этой системы.
Спутниковая навигационная система "Бэйдоу" является самостоятельно разработанной Китаем и независимо функционирующей системой, созданной с учетом национальной безопасности и потребностей социально-экономического развития. За годы развития "Бэйдоу" превратилась в важнейшую базовую инфраструктуру нового типа, предоставляющую круглосуточные, всепогодные, высокоточные услуги позиционирования, навигации и синхронизации времени для пользователей по всему миру.
С момента основания проекта в 1994 году система "Бэйдоу" прошла 30-летний путь развития. Согласно плану построения навигационных спутников Китая, "Бэйдоу-1" охватывала только территорию страны, "Бэйдоу-2" расширилась до Азиатско-Тихоокеанского региона, а "Бэйдоу-3" вышла на глобальный уровень. 31 июля 2020 года глобальная спутниковая навигационная система "Бэйдоу-3" была официально введена в эксплуатацию, что открыло новую эру высококачественного обслуживания мирового сообщества.
Ключевым техническим вызовом при переходе системы "Бэйдоу-3" к глобальному масштабу стало налаживание эффективной межспутниковой связи и осуществление измерений.
Для этого китайские ученые проявили смелость и инновационный подход, предложив технологию межспутниковых линий связи. Так называемая межспутниковая линия связи представляет собой коммуникационную линию между спутниками - беспроводное соединение между космическими аппаратами с функциями передачи данных и измерения расстояния, обеспечивающее глобальное обслуживание на базеназемной инфраструктуры внутри страны. Благодаря этой технологии, даже если спутник "Бэйдоу" находится на противоположной стороне Земли и невидим, связь с ним возможна через межспутниковые линии связи, так реализуется принцип "один спутник подключен - все спутники подключены".
Система "Бэйдоу" объединила усилия более 400 организаций Китая и вобрала в себя плоды труда и мудрость более 300 тыс. научных сотрудников, проложив уникальный путь развития спутниковой навигации.
30 марта 2015 года первый экспериментальный спутник глобальной системы "Бэйдоу-3" был успешно выведен на орбиту. Более 70% технологий этого спутника являются новыми, и он бесперебойно функционирует.
Обычно доля новых технологий на спутнике не превышает 30%. Почему этот показатель был увеличен до 70%?
Линь Баоцзюнь, главный конструктор спутниковой системы "Бэйдоу-3" из Инновационной академии микроспутников при Китайской академии наук, объясняет: "На разработку ключевых технологий обычно требуется 10 лет, а срок службы спутника зачастую превышает 10 лет. К моменту завершения его работы используемые технологии устаревают на 20 лет. Таким образом, инновационность и дальновидность концепции становятся критически важными".
Линь Баоцзюнь объединил более 10 подсистем, в том числе структуру, тепловой контроль и др., в четыре основные функциональные блока: электронику, управление, структуру и полезную нагрузку, упростив системную структуру и повысив общую надежность спутниковой системы. После тщательного отбора и проверки его команда выбрала зрелые компоненты и технологические решения, обеспечив внедрение инновационных технологий и опережающий технический уровень спутника в целом.
В ходе разработки системы "Бэйдоу" было преодолено множество ключевых технологических барьеров и достигнута 100-процентная локализация ключевых компонентов спутников "Бэйдоу-3".
Чжэн Сяодун, старший инженер Научно-исследовательского института сетевых коммуникаций Китайской группы электронных технологий с 20-летним опытом работы в области наземных систем "Бэйдоу", возглавил команду, самостоятельно разработавшую платформу гражданских коротких текстовых сообщений с китайской спецификой.
В отличие от других спутниковых навигационных систем, которые позволяют только определить местоположение, система "Бэйдоу" дает пользователям возможность не только узнать "где я", но и сообщить "где я" и "что я делаю". В экстренных ситуациях - при землетрясениях или авариях на море, когда традиционные средства связи выходят из строя, система коротких сообщений "Бэйдоу" может стать жизненно важным инструментом для передачи сигналов бедствия и спасения жизней.
Сделать спутниковые SMS доступными для каждой семьи" - именно с этой целью команда Чжэн Сяодуна творчески подошла к интеграции коротких сообщений "Бэйдоу" в смартфоны.
Необходимо было создать продукт, который в миниатюрном корпусе обеспечивает мощную передачу и высокочувствительный прием", - рассказывает Чжэн Сяодун. Команда решила сложные технологические вопросы, разработав первый в мире недорогой энергоэффективный чип для потребительских терминалов коротких сообщений "Бэйдоу".
На сегодняшний день более 2500 водохранилищ в Китае используют услуги гидрологического мониторинга через короткие сообщения "Бэйдоу". Количество прокатных велосипедов, оснащенных китайскими чипами высокоточного позиционирования "Бэйдоу", превысило 10 млн, уже вышли на рынок телефоны с поддержкой функции коротких сообщений "Бэйдоу". Система "Бэйдоу" активно внедряется в различные отрасли, становится ключевым инструментом и движущей силой социально-экономического развития, обеспечивая передовые пространственно-временные решения.
Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Лю Шияо
29.11.2024, 17:01 56231
Китай активно содействует многостороннему климатическому сотрудничеству
Фото: Гидроэлектростанция Суки Кинари, построенная и инвестированная китайским предприятием в Пакистане. Фотоматериал/Дэн Хайлун
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24 ноября завершилась 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), что на более чем 30 часов позже запланированного срока. На конференции был принят сбалансированный пакет решений по ключевым вопросам, включая согласование новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию и достижение договоренности по созданию углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения по климату. Это заложило фундамент для климатических действий развивающихся стран и подготовки ими нового раунда национально определяемых вкладов в следующем году, в дальнейшем укрепив тенденцию глобальной "зеленой" низкоуглеродной трансформации, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Итоги мероприятия вновь подтверждают, что перед лицом климатических вызовов человечество представляет собой сообщество единой судьбы и должно придерживаться солидарности и совместных действий.
Многосторонность является основополагающим принципом и фундаментальным направлением глобальных климатических действий. Китай твердо защищает многосторонность, неизменно поддерживая международную систему с ООН в качестве ее ядра и отстаивая ведущую роль Рамочной конвенции ООН об изменении климата в глобальном климатическом управлении. Независимо от того какие изменения произойдут в международной обстановке, решимость и действия Китая по активному реагированию на изменение климата останутся незыблемыми. Китай неустанно реализует национальную стратегию активного реагирования на изменение климата, неуклонно следуя курсу "зеленого" развития и придавая мощный импульс глобальному "зеленому" переходу.
Китай приложил усилия для содействия климатическим переговорам, официального запустил Международную инициативу сотрудничества островов с нулевым выбросом углерода, создал павильон КНР для презентации опыта реагирования на изменение климата международному сообществу и провел многочисленные параллельные мероприятия. В ходе конференции китайская сторона развернула солидарное сотрудничество с другими участниками, практическими действиями защитила и реализовала подлинную многосторонность, привнеся позитивную энергию в многосторонний процесс глобального климатического управления.
Ана Тони, национальный секретарь по вопросам изменения климата Министерства окружающей среды и изменения климата Бразилии, указала, что мероприятия, проведенные китайской стороной во время COP29, отразили твердую решимость КНР бороться с изменением климата и ее готовность делиться опытом развития, продемонстрировав имидж ответственной крупной державы.
В рамках сотрудничества Юг-Юг по реагированию на изменение климата Китай продолжает предоставлять поддержку и помощь другим развивающимся странам. С 2016 года Китай выделил и привлек для проектов по борьбе с изменением климата более 177 млрд юаней (24,40 млрд. долл. США), эффективно поддержав другие развивающиеся страны в повышении устойчивости к изменению климата. Китай подписал 50 меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству с 41 развивающейся страной, провел в общей сложности 58 учебных курсов по сотрудничеству Юг-Юг в области реагирования на изменение климата, подготовив более 2400 специалистов в данной сфере и оказав конкретную помощь соответствующим странам в активном противодействии изменению климата.
По мнению Джеффри Сакса, президента Сети ООН по выработке решений в области устойчивого развития и профессора Колумбийского университета, Китай уже стал ключевым лидером в сфере энергетического перехода, и его роль в противодействии глобальному изменению климата является критически важной.
Реагирование на изменение климата - общее дело всего человечества, которое немыслимо без сотрудничества крупных держав. Китай и США первыми ратифицировали Парижское соглашение по климату, совместно передав документы генеральному секретарю ООН, и первыми завершили взаимную оценку субсидий на ископаемые виды топлива в рамках "Группы двадцати", внеся значительный вклад в совместное противодействие этому глобальному вызову.
В ноябре прошлого года лидеры Китая и США провели встречу в Сан-Франциско, где установление сотрудничества в области противодействия изменению климата стало одним из важнейших достижений. Под руководством глав обеих стран стороны приступили к активной реализации Заявления Саннилендса об укреплении сотрудничества в борьбе с климатическим кризисом, запустив рабочую группу по усилению климатических действий.
В ходе недавно прошедшей конференции по изменению климата впервые были представлены такие результаты исследования, как совместный доклад китайских и американских экспертов по циркулярной экономике 2024 года, направленный на содействие развитию циркулярной экономики и достижению глобальных климатических целей. На основе взаимного уважения, взаимной выгоды и учета взаимных интересов Китай и США укрепляют диалог и коммуникацию в области климата, наращивают взаимовыгодное сотрудничество, создавая благоприятную атмосферу для совместного противодействия изменению климата.
Земля - общий дом человечества. Прекрасный мир с более голубым небом, более зелеными горами и более чистой водой является коллективной мечтой человечества. Китайская сторона будет продолжать работать вместе со всеми сторонами, придерживаться концепции сообщества единой судьбы человечества, продвигать многосторонние процессы и международное сотрудничество в области изменения климата, содействовать гармоничному сосуществованию человека и природы, создавая чистый и красивый дом - планету Земля.
Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
20.11.2024, 10:14 68976
Грузовые поезда Китай - Европа усиливают взаимосвязи на континенте Евразия
Фото: В международном интермодальном порту Хуадун в районе Цзиньдун города Цзиньхуа (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай) полностью загруженный поезд Китай-Европа отправляется в Беларусь. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ху Сяофэй
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15 ноября в 10.20 поезд X8083 отправился со станции Туаньцзецунь города Чунцин (Юго-Западный Китай) в немецкий город Дуйсбург. Это 100-тысячный по счету поезд, следующий по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Статистика впечатляет: в мае этого года общее количество отправленных поездов Китай - Европа достигло 90 тыс., а в ноябре - более 100 тыс. Согласно данным, изначально для организации 10 тыс. рейсов требовалось 90 месяцев, сегодня этот процесс занимает всего 6 месяцев.
Некогда торговые караваны верблюдов создавали величественную панораму Великого шелкового пути; теперь курсирующие поезда "рисуют" еще более масштабную картину взаимовыгодного сотрудничества.
За более чем десятилетие развития сеть маршрутов поездов Китай - Европа стала поистине разветвленной. Внутри Китая 93 линии соединяют 125 городов, а за его пределами охватывают 227 городов 25 европейских стран и более 100 городов в 11 азиатских государствах.
Со значительной регулярностью курсирует "Караван стальных верблюдов", еженедельно около 7 поездов отправляются в Европу и 6 возвращаются обратно. Они играют ключевую роль в содействии развитию международной торговли. Всего было перевезено свыше 11 млн стандартных контейнеров. Ассортимент грузов превышает 50 тыс. наименований в 53 товарных категориях, а их совокупная стоимость оценивается в более чем 420 млрд долларов США.
Немецкие автомобили, польские яблоки, голландский сыр, казахстанская мука - благодаря этим поездам все большему числу стран вдоль маршрутов удалось увеличить доступ к китайскому рынку. В 2023 году объем торговли яблоками между Китаем и Польшей вырос на 23,2% в годовом выражении.
В то же время все больше электронной продукции, бытовой техники, электромобилей и других товаров, производимых Китаем, доставляются в Центральную Азию и Европу быстрее и реализуются по более конкурентоспособным ценам, что способствует успешному выходу китайской продукции на международные рынки.
Грузовое железнодорожное сообщение Китай - Европа позволило китайским городам в дальнейшем расширить открытость внешнему миру.
Внутри страны целый ряд городов, не имеющих ни выхода к морю, ни приграничного положения, благодаря этим железнодорожным маршрутам превратились в новые форпосты внешней открытости. Так, горный город Чунцин, используя преимущества железнодорожного сообщения, добился среднегодового прироста объема производства экспортно-ориентированной продукции на 30%. Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) и Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Центральный Китай) стали крупными центрами международной торговли и современными логистическими хабами мирового уровня.
За рубежом железнодорожные маршруты Китай - Европа выступают катализатором появления множества новых логистических центров, промышленных комплексов, торговых узлов и индустриальных парков, формируя значительное количество рабочих мест для местного населения. В немецком порту Дуйсбурге после запуска железнодорожного сообщения обосновались сотни логистических компаний, что привело к созданию более 20 тыс. рабочих мест. На польской пограничной станции Малашевиче объем грузоперевозок увеличился в разы, в результате чего местная экономика получила заметное развитие.
С момента ввода в эксплуатацию железнодорожные поезда Китай - Европа функционируют бесперебойно, безопасно и стабильно, представляя собой принципиально новую модель транспортного сообщения между Азией и Европой. Они служат эффективной платформой для торгово-экономического сотрудничества вдоль маршрутов следования, обеспечивают устойчивость международных производственных цепочек и цепочек поставок, придавая дополнительный импульс росту мировой экономики.
Каждый железнодорожный маршрут Китай - Европа связывает между собой множество городов и задействует различные системы железнодорожных правил. Успешное функционирование этого сообщения - результат неустанных усилий Китая по обеспечению институциональной открытости высокого уровня. КНР активно способствует гармонизации международных правил железнодорожных перевозок: были последовательно созданы Координационный комитет по перевозкам по маршрутам Китай - Европа и совместная рабочая группа по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа. Таможенные и железнодорожные ведомства тесно сотрудничают, разработав и внедрив цифровую портовую систему 95306, что значительно повысило эффективность и упростило процедуры таможенного оформления.
Благодаря постепенному расширению институциональной открытости в сфере правил, институтов, управления и стандартов железнодорожное сообщение Китай - Европа существенно усилило взаимосвязанность на евразийском континенте.
Круглосуточно функционирующее железнодорожное сообщение Китай - Европа продолжает непрерывно совершенствоваться. В частности, стартовал Транскаспийский международный транспортный маршрут из Китая в Европу, по которому ежесуточно отправляется по одному поезду; увеличилось количество поездов, следующих по единому расписанию; а также укрепилось взаимодействие между железнодорожным маршрутом Китай-Европа и Китайско-лаосской железной дорогой. Вне сомнений, это способствует постоянному углублению и практической реализации открытости внешнему миру на высоком уровне.
Железнодорожное сообщение Китай - Европа продолжает набирать обороты и наращивает сотрудничество, от которого выигрывают все участники.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Синьпин
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