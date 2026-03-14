"Метафора гранатовых зерен" Си Цзиньпина превращена в государственный закон

Фото: информационная компания Урумчи

Беречь национальное единство так же, как собственные глаза, дорожить национальным единством так же, как собственной жизнью, крепко держаться вместе, как зерна граната", сообщает информационная компания "Урумчи".





12 марта на четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва голосованием был принят Закон о содействии национальному единству и прогрессу, который закладывает правовую основу для укрепления осознания общности китайской нации и продвижения строительства сообщества китайской нации. Часто используемая Генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР и председателем Центрального военного совета Си Цзиньпином "метафора гранатовых зерен" официально преобразована в государственную волю и наглядно выражена в виде правовых положений.





Принятие Закона о содействии национальному единству и прогрессу является насущным требованием для укрепления осознания общности китайской нации и продвижения строительства сообщества китайской нации.





После XVIII съезда КПК Си Цзиньпин творчески выдвинул важный тезис об "укреплении осознания общности китайской нации" и постоянно углублял и расширял богатое содержание теории и практики. В 2021 году на Центральном совещании по национальной работе он подчеркнул, что укрепление осознания общности китайской нации является "стержнем" национальной работы партии в новую эпоху, и вся работа должна быть сосредоточена вокруг этого.





Законодательная работа является важным звеном в создании институционального барьера для укрепления национального единства и прогресса.





Обеспечивать национальное единство посредством закона", "управлять национальными делами на основе закона" - такие требования Си Цзиньпина продолжают способствовать совершенствованию институциональных механизмов укрепления осознания общности китайской нации.





От выдвижения в "Решении" третьего пленума ЦК КПК двадцатого созыва задачи "разработать Закон о содействии национальному единству и прогрессу" до проведенного в августе прошлого года Си Цзиньпином заседания Политбюро ЦК КПК по изучению проекта этого закона, соответствующий законодательный процесс продвигался упорядоченно.





Этот "гранатовый закон" содержит положения о формировании общего духовного дома, содействии взаимодействию, обменам и взаимному сближению, а также продвижении совместного процветания и развития. Важные идеи Си Цзиньпина об укреплении и совершенствовании национальной работы проходят через весь текст.





Объединяя силы посредством закона, прокладывается путь к совместному процветанию и развитию.





Совместное единство и прогресс всех национальностей, совместное процветание и развитие - это источник жизни, силы и надежды китайской нации", - Си Цзиньпин постоянно держит это в своих мыслях.





От снежных высокогорий до юга и севера Тянь-Шаня, от северных рубежей страны до юго-западных окраин он неоднократно посещал районы проживания национальных меньшинств для инспекций и исследований и давал распоряжения о совместном процветании и развитии всех национальностей. Во Внутренней Монголии он подчеркивал, что "приграничные районы проживания национальностей не должны отставать на пути к общему благосостоянию". В Юньнани требовал "углубленно продвигать действия по развитию приграничных районов и повышению благосостояния населения в новую эпоху". В Тибете ясно указывал, что "необходимо развивать характерные и преимущественные высокогорные отрасли с учетом местных условий".





С 2012 по 2024 год валовой региональный продукт национальных районов увеличился с 5,85 трлн юаней до 14,19 трлн юаней, благосостояние населения заметно улучшилось, что стало наглядным воплощением выражения "крепко держаться вместе, как зерна граната".





Принятие Закона о содействии национальному единству и прогрессу является важной мерой для укрепления сплоченности китайской нации в условиях великих перемен, невиданных за последнее столетие.





В настоящее время среда развития Китая сталкивается с глубокими и сложными изменениями. Продвижение китайской модернизации и противодействие внешним рискам и вызовам требуют, чтобы представители всех национальностей страны крепко сплотились воедино. Как сказал Си Цзиньпин, необходимо решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, воспитывать и направлять все национальности в наследовании и развитии традиций патриотизма, сознательно защищать единство Родины, государственную безопасность и социальную стабильность.





В год начала реализации "пятнадцатой пятилетки" некоторые комментаторы отмечают, что официальное превращение "метафоры гранатовых зерен" в государственный закон именно в этот момент призвано ясно обозначить, что защита государственного единства и содействие национальному единству и прогрессу являются общей ответственностью всего китайского народа, а также важной мерой по включению дела национального единства и прогресса в долгосрочную стратегию развития государства.





Теперь выражение "содействовать тому, чтобы все национальности крепко держались вместе, как зерна граната", эта хорошо известная фраза, закреплена в форме государственного закона и обрела более долговечную жизненную силу. Этот "гранатовый закон" также будет питать цветок национального единства и прогресса, позволяя ему процветать и не увядать.