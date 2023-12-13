11.12.2023, 11:00 5026
Народные песни татар в китайском Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
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Это татарская народная песня "Алма-Ата", передающаяся через поколения в китайском Синьцзяне, сообщает информационная компания "Урумчи".
Татарский артист из Или-Казахского автономного округа Латип Хасан участвует в различных праздничных мероприятиях, исполняя эту песню.
Татарские народные песни, как правило, выражают богатый внутренний мир исполнителя, многие из них посвящены любви молодых мужчин и женщин.
Татарские народные песни часто представлены лирическими, нежными образами, отличаются метафоричностью и красивым музыкальным стилем.
Алма-Ата" - это татарская народная песня, которую часто поют татары во время собраний. Эта песня часто исполнялась нашими родителями в нашем детстве, поэтому мы запомнили ее и теперь часто поем ее сами. Наши дети тоже присоединяются к пению этой песни", - говорит Латип Хасан.
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12.12.2023, 20:24 2941
Ручное изготовление обуви в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
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В районе Казанчи города Кульджа в Синьцзяне много мастеров ручного труда, сообщает информационная компания "Урумчи".
Аблимит Мажит владеет обувным магазином в Казанчи и он из третьего поколения мастеров по изготовлению обуви в своей семье. Он занимается ручным изготовлением обуви уже 50 лет.
Мы изготавливаем кожаную обувь согласно запросам клиентов. Каждый этап производства должен быть выполнен с исключительной тщательностью. Многие люди носят одну пару обуви 4-5 лет. Мы не можем работать как завод - ручная работа по созданию обуви требует времени, и мы можем изготовить только одну пару в день", - рассказал Аблимит Мажит.
Создание обуви - это искусство, которое выдерживает одиночество. Независимо от того, режется ли кожа овец и коров или стежается иголкой и ниткой, Аблимит Мажит полностью погружается в каждый этап производства обуви.
Если вы посадите цветок и подождете, пока он расцветет, вы насладитесь его ароматом. Точно так же, когда мы заканчиваем создание пары обуви и клиент с радостью уходит в ней, мы чувствуем истинное удовлетворение", - поделился Аблимит Мажит.
12.12.2023, 11:15 3731
Восхитительное зрелище после снегопада на Памире
Фото: информационная компания Урумчи
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Первый снегопад в этом году на высокогорье Памира в пределах Кызылсу-Кыргызского автономного округа в китайском Синьцзяне, сообщает информационная компания "Урумчи".
Белые бескрайние облака, вода в озере у подножия гор, словно ясное зеркало, среди волнистых облаков в горах, сиреневый туман, восхитительная красота.
10.12.2023, 07:55 5931
"Мелодии Синьцзяна". Синьцзянская опера в Или
Фото: информационная компания Урумчи
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Синьцзянская оперу обычно называют "мелодии Синьцзяна", основана она на традиционных оперных жанрах провинций Шэньси, Ганьсу, Цинхай и других, сообщает информационная компания "Урумчи".
Путем слияния музыкального искусства различных народов Синьцзяна был постепенно сформирован и усовершенствован этот местный стиль оперы. Богатые мелодии - основная черта синьцзянской оперы. К настоящему времени было разработано 36 больших тональностей и 72 малые тональности.
Разнообразные мелодии способны выразить богатую повседневную жизнь трудящихся людей. Форма представления синьцзянской оперы очень гибкая, часто один человек исполняет несколько ролей.
В поселке Луцаогоу уезда Хочэн Или-Казахского автономного округа при упоминании о пении синьцзянской оперы местные жители вспоминают Ян Бинжэн.
В музыкальных нотах синьцзянской оперы представлено многообразие, основное содержание - это местная культура. Мы развиваем различные музыкальные инструменты, у нас есть 8-9 видов инструментов, включая и современные. В творчестве мы продолжаем исследовать традиционные темы. Я надеюсь, что в будущем к нам присоединится много молодых людей, чтобы передать и развивать синьцзянскую оперу", - рассказал наследник синьцзянской оперы уезда Хочэн Ян Бинжэн.
09.12.2023, 18:41 8156
Искусство по обработке железа в районе Казанчи в Кульдже
Фото: информационная компания Урумчи
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Если вернуться на 30 лет назад, то в каждом доме Или-Казахского автономного округа СУАР КНР часто можно было увидеть серебристо-белую жестяную посуду, сообщает информационная компания "Урумчи".
В районе Казанчи в Кульдже жестяные миски, жестяные лопаты, жестяные ведра, изготовленные Турханом Турсуном, сверкают на солнце. Это слава мастера, работающего более 50 лет.
В настоящее время много пластиковой посуды, меньше из железа, но та, что из железа, менее подвержена появлению запахов и прочная в любое время года", - рассказал Турхан Турсун.
Турхан Турсун проявил интерес к изготовлению посуды с 15 лет. С 18 лет он начал обучение у мастера, начинал с изготовления заклепок и шайб. Через три года обучения он стал самостоятельным мастером, способным создавать жестяные изделия.
Даже после начала своей трудовой карьеры Турхан Турсун не отказывался от этого искусства, регулярно занимаясь изготовлением жестяных изделий в свободное время. Десять лет назад, после выхода на пенсию, он начал вести свою собственную мастерскую по обработке жести. Каждый день мастер с удовольствием выполняет заказы своих соседей и наслаждается своей работой.
Сейчас больше всего я делаю копилки и маленькие ведерки. Я хочу продолжать заниматься этим ремеслом. Эти жестяные изделия для меня как мои дети, потому что многие люди не знают, как именно они создаются, через какие этапы проходят. Если где-то что-то не отшлифовано хорошо, у меня неспокойно в душе. Когда я заканчиваю работу, я очень радуюсь и чувствую удовлетворение, глядя на свои собственные творения", - рассказал Турхан Турсун.
09.12.2023, 10:50 9421
Баночная терапия народности сибо
Фото: информационная компания Урумчи
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Багуань (баночная терапия) - один из самых эффективных методов лечения в традиционной китайской медицине с более чем несколькими тысячами лет истории в Китае, сообщает информационная компания "Урумчи".
Как часть китайской медицины, методика баночной терапии у народности сибо является нематериальным культурным наследием, созданным в ходе долгих периодов охоты и ведения сельского хозяйства.
Ба Сяофэн - третье поколение представителей семьи Ба, занимающейся баночной терапией в Чапчал-Сибосском автономном уезде. В детстве Ба Сяофэн столкнулся с частичной утратой зрения из-за болезни, но, углубившись в изучение методов лечения народности сибо на протяжении многих лет, он унаследовал и развил уникальные методы баночной терапии народности сибо, став представителем на уровне автономного округа в качестве носителя нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо.
Климатические условия способствовали появлению наших банок. У банок имеется большое отверстие, и поскольку сибо - это народ, занимающийся охотой и рыболовством, после возвращения с охоты или рыбалки перед сном на горячей печи банку ставят на тело. Это позволяет избавиться от сырости и холода. На следующее утро все возвращается к нормальному состоянию", - сказал наследник нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо на уровни СУАР Ба Сяофэн.
Традиционная методика баночной терапии проста и легкодоступна. Инструменты удобны для переноски и могут использоваться в любое время и в любом месте. Поэтому она широко распространена в народной практике сибо и тесно связана с повседневной жизнью людей.
Уникальные традиционные методы сибо в медицине эффективны при лечении обычных заболеваний, таких как простуда, кашель, поясничная боль, боли в животе, рвота, понос, острые кишечные инфекции, простудные заболевания и др.
Наследник нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо на уровни СУАР Ба Сяофэн: "Сейчас наша молодежь не очень глубоко понимает (баночную терапию), и у меня есть обязанность передать традиционную народную медицину сибо.
Я также надеюсь, что больше молодых людей присоединятся к моей медицинской команде, чтобы освоить традиционную народную медицину, которую передали нам предки".
08.12.2023, 08:29 10161
Искусство создания головных уборов - илийская допа
Фото: информационная компания Урумчи
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В Синьцзяне уйгуры любят носить цветные тюбетейки во время праздников. Эти маленькие цветные головные уборы на уйгурском языке называются "допа", сообщает информационная компания "Урумчи".
Допа различаются по форме и стилю в различных частях Синьцзяна. В долине реки Или уйгуры предпочитают носить допа с нежными оттенками и изысканными узорами.
Наши уйгурские мастерицы вышивают ковровые узоры на тюбетейках и украшениями из бисера. На тюбетейках расписаны розы и красные цветы, все вышито вручную, и некоторые из них украшены одним или двумя цветами", - поделилась мастерица уезда Инин Шамшикамар Нурмамат.
Шамшикамар Нурмамат - вышивальщица из уезда Инин, искусна в вышивании, а особенно в создании цветочных тюбетеек. Каждая маленькая вышивка на головном уборе приносит ей удовольствие. Цветочные узоры, растения или яркие бисерные детали в ее работах демонстрируют естественную красоту в каждой детали допа.
Более 20 видов созданных ей цветочных тюбетеек пользуются популярностью у всех - мужчин, женщин и детей.
В детстве моя мама и бабушка часто делали цветные допа, и я тоже под их влиянием полюбила создавать головные уборы. Я училась у них. Сейчас те цветные допа, которые я создаю, хорошо продаются на рынке. Я также обучаю своих учеников и в будущем хочу подготовить еще больше учеников, разработать больше разнообразных узоров и создать еще более красивые допа", - рассказала мастерица.
07.12.2023, 23:39 16546
Осеннее настроение в глубинах Тянь-Шаня
Фото: информационная компания Урумчи
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Каждый год в это время, в природе Тянь-Шаня, простирающейся на север и на юг от Синьцзяна, открываются разноцветные картины, сообщает информационная компания "Урумчи".
В уезде Хэцзин Баянгол-Монгольского автономном округа, желтые листья падают, дороги Тянь-Шаня, дикие прекрасные лошади пасутся в горах, приносят жизнь в этот тихий уголок природы.
Горный хребет Тянь-Шань является одной из семи больших горных систем в мире, расположенный в самой большой части суши на Земле, внутри Евразийского континента, простирается на протяжении 2500 километров через весь Синьцзян, представляя собой уникальный символ географии Синьцзяна.
В 2013 году Китай подал заявку на включение Тянь-Шаня в Синьцзяне в список Всемирного наследия, став 44-м объектом Всемирного наследия в Китае.
07.12.2023, 10:30 18171
Архары в горах Алтая в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
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В последние дни горные архары - животные второй категории государственной охраны в Китае, собираются в горах Саур в уезде Зимунай округа Алтай СУАР КНР, ищут пищу и играют, сообщает информационная компания "Урумчи".
Архары предпочитают жить в открытых горных областях и холмистых районах, обычно образуют небольшие группы.
Каждую зиму, помимо постоянного присутствия архаров в горах Алтая, также можно увидеть других диких животных и птиц, таких как горные козлы, беркуты и другие, которые ищут себе пропитание.
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