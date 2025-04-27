Новые горизонты: тренер из Восточного Казахстана о перспективах в Синьцзяне

Фото: информационная компания Урумчи

Рассказать друзьям

2 апреля 2025 года мир стал свидетелем начала торговой войны Соединенных Штатов "против всех". Президент США Дональд Трамп, назвав этот день "освобождением Америки", ввел с 5 апреля 10-процентные пошлины для 185 стран и территорий на всю импортную продукцию, поступающую в Штаты, а с 9 апреля - дополнительные тарифы для стран, которые имеют положительный торговый баланс, то есть получают от США больше денег, чем платят им. В список из 60 стран, получивших дополнительные тарифы от 11 до 50%, попала и одна из крупнейших экономик мира - КНР. Путем сложения всех тарифов вышло, что товары из Китая получили пошлину в 54%, сообщает информационная компания "Урумчи".





Новый виток торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, инициированный Вашингтоном, получил мгновенный и решительный ответ со стороны Пекина.





Китайский ответ: 34% пошлины на товары из США





В ответ на действия Вашингтона Китай объявил о введении с 10 апреля 2025 года дополнительных пошлин в размере 34% на все товары, импортируемые из США. Параллельно с этим десятки американских компаний были включены в черные списки, что ограничивает их торговые и экспортные возможности в Китае. Кроме того, КНР ввела ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые являются ключевыми для производства высокотехнологичной продукции.





Проявленная решительность свидетельствует о том, что Пекин не собирается мириться с произволом в торговых отношениях со стороны США, а также о его полной уверенности в наличии альтернативных источников получения важных импортных товаров. Например, поставщиками необходимого импорта могут вполне стать ранее зависевшие от экономических связей с США такие страны, как Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Филиппины, которые столкнулись с новыми тарифами в размере 46%, 36%, 32% и 17%.





В заявлении китайской стороны подчеркивается, что действия США нарушают правила международной торговли и являются проявлением одностороннего давления. Китайские власти назвали действия США "типичным проявлением одностороннего запугивания".





Казахстан также столкнулся с рекордными пошлинами Трампа в Центральной Азии - 27%





Как оказалось, в числе пострадавших от повышения тарифов на импорт оказалась и экономика Казахстана, для которой президент США без объяснений ввел самые высокие пошлины среди стран Центральной Азии - 27%. Для сравнения: пошлины для Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана составляют 10%.





Подобные меры, как пояснил Трамп, призваны устранить "несправедливые и односторонние условия торговли" и установить равные правил игры. Однако, если взглянуть на опубликованный список тарифов, становится очевидно, что "освобождение" для одних может обернуться серьезными проблемами для других.





Примечательным является и тот факт, что, по данным американской стороны, Казахстан якобы применяет пошлины на уровне 54% к американским товарам. Однако никаких пояснений относительно этой цифры предоставлено не было, что вызывает закономерные вопросы у казахстанских экспортеров.





По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, хотя прямой экономический эффект от введенных США пошлин остается умеренным, долгосрочные последствия для экономики Казахстана могут оказаться значительно серьезнее.





Он подчеркнул, что США не являются ключевым торговым партнером Казахстана. Экспорт в Америку составляет менее 0,5% ВВП, а сальдо торговли и так отрицательное - дефицит около $1,5 млрд. Зависимость экономики Казахстана от доллара, ситуация, на его взгляд, может привести к удорожанию поставок из США, особенно в таких отраслях, как технологии, фармацевтика и машиностроение, создать дополнительные сложности для бизнеса и рядовых потребителей.





Эксперт считает, что для нивелирования возникающих рисков в долгосрочной перспективе Казахстану необходимо активизировать торговые договоренности с Китаем, ЕС и Турцией, ускорять индустриализацию и диверсифицировать валютные резервы.





Другой казахстанский экономист Алмас Чукин выразил опасения по поводу существенного ущерба для казахстанской экономики, подчеркнув разницу в "весовых категориях" между США и Казахстаном. А финансист Арсен Темирбаев назвал решение Трампа "освобождением от здравого смысла".





Для понимания масштаба проблемы стоит отметить, что в 2024 году Казахстан экспортировал в США товаров на рекордные за десятилетие $1,97 млрд, а импортировал на $1,5 млрд. Основными статьями экспорта были нефть, уран, ферросплавы и серебро. Таким образом, решение США может оказать существенное влияние на торгово-экономические отношения между двумя странами.





Язык доверия, а не ультиматумов: как Си Цзиньпин общается с мировым бизнесом





Предшествовавшая новому витку тарифной войны США встреча председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшаяся в конце марта 2025 года, с более чем 40 руководителями ведущих международных компаний в Пекине стала своего рода примером выстраивания конструктивного геоэкономического сотрудничества, основанного не на ультиматумах, а на принципах открытости, доверия и взаимовыгодного партнерства. Среди участников разговора были главы таких корпораций, как Pfizer, Mercedes-Benz, AstraZeneca, FedEx, Saudi Aramco, Standard Chartered и Toyota.





Эта встреча стала важным сигналом для мирового бизнеса, демонстрируя готовность Китая к открытому диалогу и сотрудничеству. В условиях глобальной экономической нестабильности и растущей напряженности в торговых отношениях с США Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного партнерства между Китаем и международными компаниями.





Ключевыми моментами встречи стали:





Поддержка иностранных инвестиций: Си Цзиньпин отметил значительный вклад иностранных компаний в экономику Китая, подчеркнув, что они обеспечивают значительную долю импорта и экспорта, а также создают миллионы рабочих мест.

Защита глобальных цепочек поставок: лидер Китая призвал бизнес-лидеров к совместным усилиям по защите глобальных цепочек поставок и противодействию протекционистским мерам.

Открытость рынка: Си Цзиньпин заверил, что Китай намерен продолжать открывать свои рынки и создавать благоприятные условия для иностранных компаний.

Равные возможности: китайский лидер подчеркнул, что иностранным компаниям будут обеспечены справедливые возможности для участия в государственных закупках.

Стабильность и безопасность: Си Цзиньпин заявил, что Китай является безопасным и стабильным местом для иностранных компаний, и призвал их инвестировать в будущее.





информационная компания Урумчи





Значение встречи





Встреча Си Цзиньпина с мировыми бизнес-лидерами демонстрирует стремление Китая к созданию надежного и взаимовыгодного партнерства. В условиях глобальной неопределенности Китай стремится укрепить свои позиции как ключевой игрок на мировой арене, предлагая иностранным компаниям стабильность, открытость и возможности для роста.





Эта встреча также является важным сигналом для США, демонстрируя, что Китай готов к диалогу и сотрудничеству, несмотря на существующие разногласия.





Удар по Америке: пошлины Трампа обвалили собственные биржи на 2 трлн долларов





Торговая политика США, направленная на защиту внутреннего рынка, привела к резкому падению мировых фондовых индексов. На начало текущей недели, 7 апреля, по данным Sky News, американские биржи потеряли более 2 трлн долларов своей рыночной стоимости.





Торговая палата может подать в суд на решение Трампа





Пошлинная политика Дональда Трампа вызвала неоднозначную реакцию даже в самих Соединенных Штатах. Торговая палата США рассматривает возможность подачи судебного иска против администрации президента с целью заблокировать реализацию решений о введении дополнительных таможенных пошлин, сообщает американский деловой журнал Fortune со ссылкой на свои источники.





По мнению экспертов, такой шаг может привести к серьезным последствиям для американской экономики. Введение пошлин на импорт из практически всех стран мира приведет к удорожанию товаров для американских потребителей и снижению конкурентоспособности американских компаний на мировом рынке. Это в свою очередь может привести к снижению темпов экономического роста и увеличению инфляции.





Бумеранг может обернуться для США ростом цен и рецессией





Ситуация усугубляется ответными мерами со стороны более 180 стран, которые вводят встречные пошлины на импорт из США. Происходящие события подтверждают правоту аналитиков, отмечающих отсутствие у Соединенных Штатов на сегодня достаточного объема производственных мощностей, чтобы заместить обложенный пошлинами импорт.





Получается, что объявленное Трампом повышение пошлин ради защиты внутреннего рынка не только спровоцировало торговую войну с многочисленными странами, но и ударило бумерангом по экономике самой Америки. Логичным последствием подобной ошибочной политики могут быть негативные последствия для американской и мировой экономики. А самим США, вполне вероятно, нужно будет приготовиться к серьезному ценовому шоку и даже, возможно, к рецессии.





Автор: Кемар Машанло