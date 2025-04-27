24.04.2025, 15:06 10221
Новые горизонты: тренер из Восточного Казахстана о перспективах в Синьцзяне
Фото: Скрин с видео
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26.04.2025, 14:00 6776
Пекин дал отпор Вашингтону в глобальной торговой войне
Фото: информационная компания Урумчи
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2 апреля 2025 года мир стал свидетелем начала торговой войны Соединенных Штатов "против всех". Президент США Дональд Трамп, назвав этот день "освобождением Америки", ввел с 5 апреля 10-процентные пошлины для 185 стран и территорий на всю импортную продукцию, поступающую в Штаты, а с 9 апреля - дополнительные тарифы для стран, которые имеют положительный торговый баланс, то есть получают от США больше денег, чем платят им. В список из 60 стран, получивших дополнительные тарифы от 11 до 50%, попала и одна из крупнейших экономик мира - КНР. Путем сложения всех тарифов вышло, что товары из Китая получили пошлину в 54%, сообщает информационная компания "Урумчи".
Новый виток торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, инициированный Вашингтоном, получил мгновенный и решительный ответ со стороны Пекина.
Китайский ответ: 34% пошлины на товары из США
В ответ на действия Вашингтона Китай объявил о введении с 10 апреля 2025 года дополнительных пошлин в размере 34% на все товары, импортируемые из США. Параллельно с этим десятки американских компаний были включены в черные списки, что ограничивает их торговые и экспортные возможности в Китае. Кроме того, КНР ввела ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые являются ключевыми для производства высокотехнологичной продукции.
Проявленная решительность свидетельствует о том, что Пекин не собирается мириться с произволом в торговых отношениях со стороны США, а также о его полной уверенности в наличии альтернативных источников получения важных импортных товаров. Например, поставщиками необходимого импорта могут вполне стать ранее зависевшие от экономических связей с США такие страны, как Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Филиппины, которые столкнулись с новыми тарифами в размере 46%, 36%, 32% и 17%.
В заявлении китайской стороны подчеркивается, что действия США нарушают правила международной торговли и являются проявлением одностороннего давления. Китайские власти назвали действия США "типичным проявлением одностороннего запугивания".
Казахстан также столкнулся с рекордными пошлинами Трампа в Центральной Азии - 27%
Как оказалось, в числе пострадавших от повышения тарифов на импорт оказалась и экономика Казахстана, для которой президент США без объяснений ввел самые высокие пошлины среди стран Центральной Азии - 27%. Для сравнения: пошлины для Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана составляют 10%.
Подобные меры, как пояснил Трамп, призваны устранить "несправедливые и односторонние условия торговли" и установить равные правил игры. Однако, если взглянуть на опубликованный список тарифов, становится очевидно, что "освобождение" для одних может обернуться серьезными проблемами для других.
Примечательным является и тот факт, что, по данным американской стороны, Казахстан якобы применяет пошлины на уровне 54% к американским товарам. Однако никаких пояснений относительно этой цифры предоставлено не было, что вызывает закономерные вопросы у казахстанских экспортеров.
По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, хотя прямой экономический эффект от введенных США пошлин остается умеренным, долгосрочные последствия для экономики Казахстана могут оказаться значительно серьезнее.
Он подчеркнул, что США не являются ключевым торговым партнером Казахстана. Экспорт в Америку составляет менее 0,5% ВВП, а сальдо торговли и так отрицательное - дефицит около $1,5 млрд. Зависимость экономики Казахстана от доллара, ситуация, на его взгляд, может привести к удорожанию поставок из США, особенно в таких отраслях, как технологии, фармацевтика и машиностроение, создать дополнительные сложности для бизнеса и рядовых потребителей.
Эксперт считает, что для нивелирования возникающих рисков в долгосрочной перспективе Казахстану необходимо активизировать торговые договоренности с Китаем, ЕС и Турцией, ускорять индустриализацию и диверсифицировать валютные резервы.
Другой казахстанский экономист Алмас Чукин выразил опасения по поводу существенного ущерба для казахстанской экономики, подчеркнув разницу в "весовых категориях" между США и Казахстаном. А финансист Арсен Темирбаев назвал решение Трампа "освобождением от здравого смысла".
Для понимания масштаба проблемы стоит отметить, что в 2024 году Казахстан экспортировал в США товаров на рекордные за десятилетие $1,97 млрд, а импортировал на $1,5 млрд. Основными статьями экспорта были нефть, уран, ферросплавы и серебро. Таким образом, решение США может оказать существенное влияние на торгово-экономические отношения между двумя странами.
Язык доверия, а не ультиматумов: как Си Цзиньпин общается с мировым бизнесом
Предшествовавшая новому витку тарифной войны США встреча председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшаяся в конце марта 2025 года, с более чем 40 руководителями ведущих международных компаний в Пекине стала своего рода примером выстраивания конструктивного геоэкономического сотрудничества, основанного не на ультиматумах, а на принципах открытости, доверия и взаимовыгодного партнерства. Среди участников разговора были главы таких корпораций, как Pfizer, Mercedes-Benz, AstraZeneca, FedEx, Saudi Aramco, Standard Chartered и Toyota.
Эта встреча стала важным сигналом для мирового бизнеса, демонстрируя готовность Китая к открытому диалогу и сотрудничеству. В условиях глобальной экономической нестабильности и растущей напряженности в торговых отношениях с США Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного партнерства между Китаем и международными компаниями.
Ключевыми моментами встречи стали:
- Поддержка иностранных инвестиций: Си Цзиньпин отметил значительный вклад иностранных компаний в экономику Китая, подчеркнув, что они обеспечивают значительную долю импорта и экспорта, а также создают миллионы рабочих мест.
- Защита глобальных цепочек поставок: лидер Китая призвал бизнес-лидеров к совместным усилиям по защите глобальных цепочек поставок и противодействию протекционистским мерам.
- Открытость рынка: Си Цзиньпин заверил, что Китай намерен продолжать открывать свои рынки и создавать благоприятные условия для иностранных компаний.
- Равные возможности: китайский лидер подчеркнул, что иностранным компаниям будут обеспечены справедливые возможности для участия в государственных закупках.
- Стабильность и безопасность: Си Цзиньпин заявил, что Китай является безопасным и стабильным местом для иностранных компаний, и призвал их инвестировать в будущее.
Значение встречи
Встреча Си Цзиньпина с мировыми бизнес-лидерами демонстрирует стремление Китая к созданию надежного и взаимовыгодного партнерства. В условиях глобальной неопределенности Китай стремится укрепить свои позиции как ключевой игрок на мировой арене, предлагая иностранным компаниям стабильность, открытость и возможности для роста.
Эта встреча также является важным сигналом для США, демонстрируя, что Китай готов к диалогу и сотрудничеству, несмотря на существующие разногласия.
Удар по Америке: пошлины Трампа обвалили собственные биржи на 2 трлн долларов
Торговая политика США, направленная на защиту внутреннего рынка, привела к резкому падению мировых фондовых индексов. На начало текущей недели, 7 апреля, по данным Sky News, американские биржи потеряли более 2 трлн долларов своей рыночной стоимости.
Торговая палата может подать в суд на решение Трампа
Пошлинная политика Дональда Трампа вызвала неоднозначную реакцию даже в самих Соединенных Штатах. Торговая палата США рассматривает возможность подачи судебного иска против администрации президента с целью заблокировать реализацию решений о введении дополнительных таможенных пошлин, сообщает американский деловой журнал Fortune со ссылкой на свои источники.
По мнению экспертов, такой шаг может привести к серьезным последствиям для американской экономики. Введение пошлин на импорт из практически всех стран мира приведет к удорожанию товаров для американских потребителей и снижению конкурентоспособности американских компаний на мировом рынке. Это в свою очередь может привести к снижению темпов экономического роста и увеличению инфляции.
Бумеранг может обернуться для США ростом цен и рецессией
Ситуация усугубляется ответными мерами со стороны более 180 стран, которые вводят встречные пошлины на импорт из США. Происходящие события подтверждают правоту аналитиков, отмечающих отсутствие у Соединенных Штатов на сегодня достаточного объема производственных мощностей, чтобы заместить обложенный пошлинами импорт.
Получается, что объявленное Трампом повышение пошлин ради защиты внутреннего рынка не только спровоцировало торговую войну с многочисленными странами, но и ударило бумерангом по экономике самой Америки. Логичным последствием подобной ошибочной политики могут быть негативные последствия для американской и мировой экономики. А самим США, вполне вероятно, нужно будет приготовиться к серьезному ценовому шоку и даже, возможно, к рецессии.
Автор: Кемар Машанло
25.04.2025, 14:13 9901
Шеф-повар из Узбекистана: "Синьцзян - мой второй дом"
Фото: Скрин с видео
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23.04.2025, 17:20 37056
Кыргызская студентка раскрывает тайны восточной культуры в Синьцзяне
Фото: Скрин с видео
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Адинай, студентка из Кыргызстана, обучающаяся в Синьцзянском университете, делится своим опытом жизни и учебы в одном из самых многонациональных регионов Китая. Изучая китайский язык и культуру, она нашла вдохновение в древнем искусстве живописи тушью, которое, по её словам, "похоже на диалог с прошлым".
Помимо занятий, Адинай активно исследует Синьцзян, посещая местные достопримечательности, такие как океанариум и тематический город "Лунное небо Тяньшань". Девушка отмечает, что регион поражает своим культурным разнообразием и дружелюбной атмосферой, создающей благоприятные условия для жизни и учебы иностранных студентов.
Своим примером Адинай показывает, как обучение за границей может стать настоящим путешествием в мир знаний и самопознания.
23.04.2025, 13:44 39456
В Синьцзяне розы борются с опустыниванием и приносят доход
Фото: Розовые плантации в уезде Юйтянь округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района. Фотоматериал предоставлен Центром конвергентных СМИ округа Хотан
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Недавно в зоне по борьбе с опустыниванием в поселке Арэлэ уезда Юйтянь округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай), расположенной на южной окраине пустыни Такла-Макан, в решетчатые заграждения для закрепления песка были высажены саженцы роз с молодыми побегами. Ровные зеленые ряды, постепенно появившиеся на серо-желтых дюнах, привносят живую энергию в это бескрайнее песчаное море, сообщает газета "Жэньминь Жибао".
Разве можно выращивать розы в пустыне?" - такой вопрос часто задают туристы, приезжающие в уезд Юйтянь, также известный как Керия.
Уезд расположен у северного подножия гор Куньлунь на южной окраине пустыни Такла-Макан. Климат здесь засушливый, с резкими перепадами дневных и ночных температур и продолжительным солнечным освещением. Такие условия создают благоприятную среду для роста определенных сортов роз, история их выращивания в этой местности уходит в далекое прошлое. Раньше местные жители использовали розы в основном для украшения дворов и приготовления розового варенья.
Все местные знают, что розы способны закреплять песок", - говорит Майтусун Ибраим из деревни Ваньфан в поселке Арэлэ. Он присаживается и разгребает рыхлый песок, показывая корни и говоря: "Посмотрите, корневая система розы может проникать в песчаный слой на глубину не менее трех метров, "захватывая" песок и формируя небольшие холмики".
Как выяснилось, в уезде выращивают преимущественно юйтяньские пустынные розы. Это особый сорт, адаптированный к условиям пустынной окраины. Обладая превосходной устойчивостью к засухе и засоленности почвы, он способен выживать в суровых условиях пограничья пустыни. У этих роз развитая корневая система и плотная структура куста, особенно быстро развиваются боковые корни и побеги. При научном подходе к выращиванию один куст розы за 2-3 года может образовать грядку шириной 2-3 метра, что значительно способствует закреплению дюн и предотвращению эрозии почвы.
Сотрудник Управления лесного и степного хозяйства уезда Юйтянь сообщил, что в районах, наиболее подверженных песчаным бурям, были специально высажены ветрозащитные полосы из роз. Эти плотно расположенные кусты роз эффективно снижают скорость ветра, существенно уменьшая эрозионное воздействие песка на территории за ними.
В пустынной местности выпадает мало осадков, ощущается нехватка воды - это затрудняет масштабное выращивание роз. Кроме того, здесь нередко случаются песчаные бури: сильный ветер засыпает растения песком, мешая их росту. Таким образом, добиться хороших результатов в выращивании роз - задача непростая.
Для успешного культивирования роз соответствующие ведомства Юйтяня тесно сотрудничают с учеными, разрабатывая научно обоснованные планы с учетом распределения песчаных земель, закономерностей движения ветра и гидрологических условий. Кроме того, в уезде инновационно сочетают посадку деревьев и кустарников, планируя образовать широкие зеленые полосы на краю пустыни Такла-Макан. Высокие деревья формируют ветрозащитный барьер на передовой линии песчаных бурь, эффективно снижая скорость ветра и уменьшая прямое воздействие песка на розы. В то же время развитая корневая система кустарников переплетается с корнями роз, укрепляя песчаную почву, улучшая ее структуру и создавая более благоприятную среду для роста, что значительно повышает приживаемость растений.
В прошлом году только благодаря розам доход нашей семьи увеличился на 63 тыс. юаней (8 624 долл. США). А сейчас за их выращивание правительство еще и субсидии выдает", - делится Майтусун Ибраим.
Он подчеркнул, что в последние годы, наблюдая, как окружающая пустыня постепенно зеленеет, его семья посовещалась и решила арендовать 50 му (3,33 га) песчаной земли в пустыне для выращивания роз. Мужчина добавил: "Это позволяет нам повысить доход и внести свой вклад в борьбу с опустыниванием родного края, что приносит огромное удовлетворение!"
Сегодня розовая индустрия в Юйтяне вышла за рамки простого выращивания, отраслевая структура стала более многообразной и комплексной.
К примеру, собранные утром цветы в течение 12 часов поступают на перерабатывающие заводы; полученное из роз методом дистилляции эфирное масло пользуется большим спросом у потребителей; более 30 видов продуктов глубокой переработки, включая розовую воду, чай из роз, косметику на основе роз, востребованы по всему Китаю. Ежегодному росту объема продаж цветов содействует и маркетинговая стратегия с использованием прямых трансляций.
В процессе развития розовой индустрии в Юйтяне элементы роз искусно интегрируются в ландшафтное оформление сельской местности. Местные деревни становятся все красивее, также было создано несколько экотуристических достопримечательностей.
В последние годы масштабы выращивания юйтяньских пустынных роз продолжают расширяться - сейчас площадь насаждений по всему уезду составляет почти 80 тыс. му (5,33 тыс. га). В 2024 году производство роз в уезде превысило 12 тыс. тонн, средняя доходность от их реализации составила 3 975 юаней (543,94 долл. США) с му, что способствовало повышению доходов 4 238 сельских семей.
Выращивание роз в пустыне принесло людям реальную выгоду, и теперь они с большим энтузиазмом участвуют в борьбе с опустыниванием", - отметил Цзя Цуньпэн, секретарь партийной ячейки Управления лесного и степного хозяйства уезда Юйтянь.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь Жибао" Ардак
22.04.2025, 13:50 41906
Журналист из Кыргызстана Мирхамид Токтогулов открыл для себя культуру Синьцзяна
Фото: Скрин с видео
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В июне 2024 года журналист Первого канала УТРК Мирхамид Токтогулов совершил поездку в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. В рамках визита он побывал в Округе Джимсар (Чанцзи-Хуэйский автономный округ) и Кызылсу-Кыргызском автономном округе, где познакомился с богатой и многогранной культурой региона.
Особое впечатление на него произвело посещение руин древнего города Бэйтин — объекта Всемирного культурного наследия, а также участие в праздновании традиционного китайского праздника Дуаньу. В Кызылсу-Кыргызском автономном округе он стал свидетелем исполнения знаменитого киргизского эпоса «Манас», что стало важным моментом культурного обмена.
Поездка оставила у Мирхамида Токтогулова яркие впечатления и подарила уникальный опыт погружения в традиции, историю и современную жизнь Синьцзяна.
21.04.2025, 14:35 62256
Революция 6G: испытания новой технологии связи в Нанкине
Фото: Лаборатория Цзыцзиньшань совместно с Китайской корпорацией железнодорожной сигнализации и связи (CRSC) проводит испытания и демонстрирует применение концепции Один город — одна башня для связи на малых высотах в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). Фотоматериал предоставлен лабораторией Цзыцзиньшань
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На днях в городе Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай) дрон с коробкой лекарств, управляемый оператором, взлетел из аптеки на улице Тяньюаньси, пролетел 8 км и мягко приземлился у восточного входа в местную лабораторию "Цзыцзиньшань", сообщает газета "Жэньминь Жибао".
Этот быстрый, непрерывный и стабильный полет стал наглядной демонстрацией возможностей технологии 6G в развитии "умного города" и экономики малых высот.
6G - мобильная связь шестого поколения. Чем она отличается от предыдущих поколений?
Самое очевидное отличие - скорость. Согласно образному сравнению экспертов, если 2G можно сопоставить с воловьей повозкой, то 3G - с велосипедом, 4G - с автомобилем, 5G - со скоростным поездом, а 6G - это уже уровень самолета.
Как пояснил корреспонденту Хуан Юнмин, директор Центра всеобъемлющих коммуникаций лаборатории "Цзыцзиньшань", принцип работы мобильной связи первого поколения заключался в передаче сигнала от базовых станций и вышек к мобильным устройствам в пределах зон покрытия. Поскольку зоны покрытия имеют шестиугольную форму, напоминающую пчелиные соты, эта технология получила название "сотовой" связи. С тех пор мобильная связь постоянно совершенствовалась, но независимо от всех изменений, принцип "сотовой" связи оставался неизменным.
В 2018 году, с момента основания лаборатории "Цзыцзиньшань", академик Китайской академии наук Ю Сяоху со своей командой сосредоточился на разработке технологии связи "без сот". "Эта инновация устраняет границы между зонами покрытия, передавая всю информацию синхронизированно для обработки единым процессором, что усиливает сигнал и увеличивает дальность передачи. По сравнению с традиционной "сотовой" связью ее производительность возрастает более чем в 10 раз", - пояснил Ван Дунмин, сотрудник Центра всеобъемлющих коммуникаций лаборатории "Цзыцзиньшань".
Дрон, осуществляющий доставку на расстояние 8 км, должен пересечь около 20 зон покрытия в сети 5G. При переключении сигнала на границе каждой зоны могут возникать ситуации, когда из-за частых "обрывов связи" он вынужден возвращаться на базу. В бессотовой сети эта проблема полностью устранена.
По сравнению с традиционными технологиями мобильной связи 6G предлагает не только повышенную скорость.
На просторах озера Тайху, вблизи острова Сишань, дрон совершает высотный облет, выполняя мониторинг рыбных ресурсов на расстоянии 33 км. Он оснащен HD-камерой ночного видения, инфракрасным тепловизором и другим оборудованием, имеет встроенное интеллектуальное программное обеспечение и с помощью единственной базовой станции на острове способен круглосуточно автономно взлетать, приземляться, заряжаться и выполнять поставленные задачи.
В прошлом году лаборатория "Цзыцзиньшань" совместно с China Unicom и Комитетом по управлению рыболовством озера Тайху провела на экспериментальном участке по охране рыбных ресурсов Тайху тестирование технологии сверхдальней бессотовой связи и инновационных применений. "Площадь покрытия одной станции по сравнению с 5G увеличилась в 10 раз", - отметил технический руководитель проекта Лю Дунцзе.
Поскольку передача информации больше не ограничивается наземными базовыми станциями, 6G формирует комплексную систему связи, охватывающую сушу, море, воздух и космос, одновременно объединяя возможности коммуникации, сенсорного восприятия, вычислений и искусственного интеллекта.
В январе этого года лаборатория "Цзыцзиньшань" в сотрудничестве с Китайской корпорацией железнодорожной сигнализации и связи (CRSC) осуществила эксперимент "Один город - одна башня для связи на малых высотах" в Нуцзян-Лисуском автономном округе провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). Путем размещения бессотовой базовой станции связи на высотных точках города они обеспечили поддержку таких сценариев использования малых высот, как патрулирование лесов с помощью дронов для предотвращения пожаров, тем самым решив проблемы высокой себестоимости установки базовых станций и низкого качества сигнала в районах со сложным рельефом.
На участке между улицами Моучжоудун и Юйгу в районе Цзяннин города Нанкин три беспилотные интеллектуальные уборочные машины, следуя по заданному маршруту, убирают территорию площадью 21 тыс. кв. м. Они оснащены HD-камерами, лидарами и различными датчиками, которые позволяют не только своевременно избегать препятствий, но и точно идентифицировать мусор для уборки.
Через бессотовую сеть уборочная машина передает захваченные изображения на серверы, откуда поступают команды управления, весь цикл контроля занимает всего лишь миллисекунды", - объяснил Цзян Тяньсян, инженер-разработчик технологии 6G. По его словам, благодаря стабильной скорости сети и высокой надежности соединения уборочные машины могут чутко воспринимать окружающую среду и мгновенно реагировать на изменения.
В настоящее время глобальная разработка технологии 6G перешла от концептуальных исследований к этапу создания ключевых компонентов, а фокус планирования 6G сместился с прорывов в отдельных технологиях на системное развитие всей отрасли. Эксперты отмечают, что нынешний год стал "годом стандартизации" 6G, и ожидается, что разработка стандартов завершится к 2029 году, а коммерческое применение стартует примерно к 2030 году.
В будущем технология 6G сможет существенно способствовать развитию производственного сектора", - подчеркнул Хуан Юнмин. Он отметил, что среди множества сценариев применения воплощенный ИИ рассматривается как один из наиболее перспективных. "Преимущества высокой скорости и надежности передачи данных позволят промышленным роботам стать более гибкими, чувствительными и способными выполнять самую тонкую работу. В будущем роботизированные системы через сеть 6G смогут координировать работу других интеллектуальных устройств для решения сложных комплексных задач", - добавил специалист.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь Жибао" Яо Сюэцин
18.04.2025, 20:22 97161
С маминой поддержкой к победам: казахстанская фигуристка в Синьцзяне
Фото: Скрин с видео
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17.04.2025, 15:17 100766
Прямые трансляции откроют Синьцзян миру — мнение казахстанского ведущего
Фото: Скрин с видео
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?