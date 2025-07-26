23.07.2025, 20:56 1091
Открылся 7-ой Синьцзянский международный фестиваль народного танца
Фото: информационная компания Урумчи
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С поэтическим танцевальным спектаклем "Вдали - здесь", в который интегрированы элементы танцев различных народов, вечером 20 июля в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района открылся 7-ой Синьцзянский международный фестиваль народного танца, сообщает информационная компания "Урумчи".
Заместитель секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района, председатель Народного правительства СУАР Эркин Тунияз присутствовал на церемонии открытия и выступил с речью, в которой отметил, что фестиваль демонстрирует всё более масштабный эффект, устойчивый рост ценности бренда, возрастающее международное влияние, стал яркой визитной карточкой и важным культурным символом, отражающим особенности культур различных стран и хорошо рассказывающим китайскую историю, а также эффективно способствует цивилизационному обмену и взаимному заимствованию между странами и регионами, совместно строящими инициативу "Один пояс, один путь".
Настоящий фестиваль проводится совместно Министерством культуры и туризма Китая, Пресс-канцелярией Государственного совета КНР и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района, с приглашением известных художественных коллективов из США, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Камбоджи и других стран.
С 20 июля по 5 августа в Синьцзяне в 7 округах и городах 24 художественных коллектива из Китая и других стран дадут в общей сложности 52 представления.
20 июля труппа из 40 человек Театра оперы и балета Узбекистана прибыла в округ Хотан Синьцзяна. В аэропорту Хотана танцоры из Синьцзяна устроили страстное представление для встречи гостей. Узбекские танцоры, проникшись атмосферой, дружелюбно присоединились к выступлению, создавая радостную и оживленную обстановку.
Увидеть балет "Кармен" из Италии прямо у дома - действительно редкая возможность", - сказал житель города Урумчи Ли Цзинь, работающий в сфере искусства, в интервью агентству "China News Service". Он сообщил, что уже приобрел билеты на несколько спектаклей и планирует посмотреть их вместе с семьей.
За предыдущие шесть фестивалей Синьцзянский международный фестиваль народного танца в общей сложности привлек участие 138 художественных коллективов из более чем 70 стран и регионов, на которых было представлено более 200 выдающихся постановок из Китая и других стран.
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22.07.2025, 23:18 8011
В Китае подрядчик дает гарантию качества дорожного полотна на 25 лет
Фото: Синьхуа
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В Казахстане вводится уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей специалистами, осуществляющими надзор за строительством. Тем временем в Китае уже много лет работает модель, где именно подрядчик отвечает за качество дорожного полотна с гарантией на 25 лет.
Одним из секретов такого быстрого и качественного строительства дорог является то, что в данном процессе изначально задействуются деньги подрядчика. Хотя власти следят за укладкой, сумма, вложенная строительной компанией, вернется к ней только после того, как все работы будут закончены. Причем сумма эта также указывается в договоре - ни больше ни меньше", - пишет информационно-аналитический портал "Качественный Казахстан".
Как отмечает издание, на таких условиях подрядчик заинтересован выполнить заказ как можно быстрее и качественнее, так как срок гарантии составляет 25 лет. Поэтому в этот период на все ремонтные работы компания выкладывает деньги из собственного кармана.
Подчеркивается, что при укладке дорожного полотна китайцы строго соблюдают все технологии полностью. Сначала засыпается песок и гравий, поверх которых прокладывается металлическая арматура. Все это заливается бетоном, и только потом укладывается асфальт. Если приходится ремонтировать ямы в покрытии, рабочие сначала продувают неровности, чтобы удалить всю пыль и крошки. Затем данный участок прогревается для лучшего сцепления с новым асфальтом.
Высокотехнологичное строительство дорог является одним из достижений Китая, так как их строят со скоростью 750 метров в час.
Говоря о Китае, стоит упомянуть, что всего 50-70 лет назад лишь четверть дорог имела твердое покрытие, но большая часть (около 60%) нуждалась в капитальном ремонте. Протяженность же всех автодорог страны с асфальтовым покрытием составляла чуть больше 80 тысяч километров.
В 1952 году властям Китая удалось нарастить еще почти 50 тысяч километров автомагистралей. При этом дороги начали прокладываться и в горные труднодоступные регионы.
Ближе к 1960 году этот показатель вырос до 500 тысяч километров. Следующие десятилетия китайцы стремились повысить качество дорог и усилить техническое оснащение. Так появились дороги наивысшего и высокого класса.
Ближе к 1980-м годам общая протяженность дорог составила 900 тысяч километров. Получается, в среднем за год строилось около 30 тысяч километров дорог.
В Китае основным источником компенсации вложенных средств являются дорожные пошлины, доходы со сдачи в аренду придорожных земельных участков, а также налоги на покупку авто. Кроме того, чтобы окупить не менее грандиозные финансовые вложения, правительство ввело акцизы на топливо. Также, помимо госбюджета, в строительстве задействуются и такие источники, как частные и иностранные заимствования, государственно-частное партнерство и выпуск инфраструктурных облигаций.
Стоит отметить, что большую часть дорог в Китае можно проехать совершенно бесплатно. Однако есть и платные дороги, которые делятся на два типа: государственные и бюджетные. Но и они становятся бесплатными по истечении определенного срока эксплуатации. Для государственных дорог он составляет 15 лет, а для бюджетных - 25.
Такие же тарифы можно встретить в странах ЕС. Отличие лишь в том, что все городские дороги Китая являются бесплатными. Благодаря такой организованности в начале 21-го столетия протяженность скоростных дорог в Китае составила уже 10 тысяч километров. В 2008 году китайцы достигли отметки в 60 тысяч километров. А в конце 2013 года эта страна насчитывала уже 4,1 миллиона километров всех автодорог, из которых 104 500 километров принадлежали скоростным магистралям.
Ранее в Казахстане ужесточили требования к надзору за дорожными работами.
17.07.2025, 21:01 25001
Древний "сухопутный порт" Шелкового пути связывает Азию и Европу
Фото: Фестиваль гастрономии Вкус Шелкового пути – 2024 привлек многочисленных гостей из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Фото/Дэн Юэлун
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Уезд Цитай - прежний "сухопутный порт" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай), где звенели верблюжьи колокольчики, сегодня поддерживает тесные торговые связи с Центральной Азией, Россией и другими странами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Цитай, расположенный в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна, был важным транспортным узлом и торговым центром на северной ветви древнего Шелкового пути, за что получил название "сухопутный порт".
Недавно журналисты побывали в этом тысячелетнем городе, и перед их глазами предстали такие картины: в современном Восточно-Тяньшаньском логистическом парке Синьцзяна выстроились ряды контейнеров, а в автомобильном торговом комплексе "Цзюань" бурно развивается приграничная торговля.
За счет развитой системы орошения и новейших сельскохозяйственных технологий уезд превратился в один из крупнейших аграрных центров Синьцзяна, продукция которого экспортируется за рубеж.
В деревне Сицаоцзы поселка Цзибуку воздух пропитан свежим ароматом картофельной ботвы.
В феврале этого года мы отправили 170 тонн картофеля из нашей деревни в Киргизию", - с гордостью рассказывает секретарь парткома деревни Дун Вэйсинь.
По его словам, деревня расположена на высоте свыше 1300 метров над уровнем моря. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 140 дней в году, что в сочетании с обильным солнечным светом способствует выращиванию высококачественного картофеля с высоким содержанием крахмала и прекрасными вкусовыми свойствами. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" картофель из Цитая появился на столах жителей стран Центральной Азии.
В последние годы Синьцзян активно развивает строительство ключевой зоны "Экономического пояса Шелкового пути". Цитай построил Восточно-Тяньшаньский логистический парк Синьцзяна, открыв эффективный "зеленый коридор" для экспорта местной сельхозпродукции.
Не только картофель, но и мука, томатные продукты, сафлоровое масло и другая специализированная сельхозпродукция из уезда непрерывным потоком доставляется в Центральную Азию, Россию и другие регионы - по железнодорожным маршрутам "Китай - Европа" и автомобильным транспортом. Логистический парк стал мостом торгово-экономического сотрудничества между регионом и соседними странами.
Сакен, торговец из казахстанского Алматы, ранее учившийся в Пекине, просматривает ленту Moments в соцсети WeChat. Его внимание привлекает пост с фотографиями новых моделей автомобилей, сделанными в торговом центре "Цзюань" в уезде Цитай. Он сразу же пересылает публикацию в группу клиентов-соотечественников. В итоге эта информация привела к заказу 30 автомобилей.
Благодаря безвизовому режиму между Китаем и Казахстаном Сакен каждый месяц приезжает в Цитай за автотоварами. За три года сотрудничества с торговым центром "Цзюань" он продал в Казахстане уже более тысячи автомобилей.
Китайский рынок быстро обновляется, здесь огромный выбор, поэтому я должен приехать и выбрать все лично", - улыбается Сакен.
Компания, управляющая автомобильным комплексом "Цзюань", в июне 2022 года присоединилась к национальному пилотному проекту по экспорту подержанных автомобилей, что еще больше укрепило ее торговые связи со странами Центральной Азии.
Компания зарегистрировала зарубежную штаб-квартиру в Казахстане, предоставляет партнерам в Узбекистане продукцию и услуги в сфере альтернативных источников энергии, а также активно расширяет новые направления бизнеса в Таджикистане и других странах региона.
По мнению заместителя генерального директора компании Пань Юэ, такие торговцы, как Сакен, владеющие двумя языками и хорошо знающие рынки обеих стран, понимающие потребности сторон и обладающие широкими связями, играют все более важную роль в торговле между Цитаем и странами Центральной Азии.
Стоя на смотровой площадке автомобильного торгового центра, Пань Юэ смотрит на проходящую вдалеке скоростную автомагистраль Пекин - Урумчи. Тысячу лет назад караваны отправлялись из Цитая и месяцами везли шелк в Центральную Азию, а сегодня каждую неделю грузовики с китайскими автомобилями следуют в Казахстан.
Местным клиентам очень нравятся наши машины. Эта партия автомобилей будет погружена в четверг и уже в начале следующей недели прибудет к казахстанской границе", - говорит Пань Юэ, указывая на автовозы в логистической зоне, которые готовятся к отправке.
Углубление сотрудничества требует постоянного обмена технологиями и кадрами. Управляющая компания автоторгового центра "Цзюань" в сотрудничестве с казахстанскими автосервисами реализует проект "передвижных классов", в рамках которого автомеханики из Урумчи проводят регулярное обучение учеников в Казахстане.
Такая система практического обучения распространилась и на сферу послепродажного обслуживания. Компания открыла три сервисных центра в Алматы и Астане, сформировав "смешанные команды", в которых китайские специалисты работают бок о бок с местными техниками.
Мы применяем систему "мастер - ученик": китайские специалисты работают по сменному графику, ежемесячно передавая ключевые навыки 20 казахстанским сотрудникам", - рассказывает Пань Юэ. Она подчеркивает, что личное взаимодействие не только повышает эффективность работы, но и способствует взаимопониманию между командами двух стран.
От Сакена, ведущего торговлю автомобилями через соцсети, до китайских и казахстанских техников, слаженно работающих в мастерских, и студентов в аудиториях автомобильного колледжа - все они, будь то предприниматели, специалисты или учащиеся, участвующие в международных проектах в странах вдоль Шелкового пути, становятся своего рода "караванными торговцами" новой эпохи. В атмосфере искреннего сотрудничества и взаимного стремления к сближению они взращивают цветы дружбы, наполняя дух Шелкового пути новой жизненной силой через совместное развитие и взаимодействие.
Корреспонденты газет "Жэньминь жибао" Ардак и "Хуаньцю шибао" Ма Мэнъян
17.07.2025, 19:56 25466
Синьцзян ускоряет развитие инфраструктуры вычислительных мощностей
Фото: В дата-центре Синьцзянского международного центра интегрированных вычислительных мощностей, расположенного в Чанцзи-Хуэйском автономном округу, стабильно функционируют серверы. Фото предоставлено Управлением цифрового развития Чанцзи-Хуэйского АО
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Войдя в машинный зал дата-центра парка облачных вычислений города Карамая, расположенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, вы попадаете в удивительное место. Здесь, в отличие от привычных серверных, нет кондиционеров, а ряды работающих серверов погружены непосредственно в "воду", сообщает газета "Жэньминь жибао".
На самом деле это не вода, а специальная масляная жидкость с диэлектрическими свойствами, которая охлаждает серверы и отводит тепло", - объясняет Цзинь Цянь, генеральный директор компании-разработчика технологий углеродной нейтральности и сетевых решений в Карамае.
По его словам, дата-центр потребляет много энергии и при работе выделяет большое количество тепла. По сравнению с воздушным охлаждением применяемая компанией система погружного жидкостного охлаждения гораздо эффективнее - общее энергопотребление составляет всего одну шестую от уровня традиционных дата-центров, что эквивалентно ежегодному сокращению выбросов на десятки тысяч тонн условного топлива. Утилизация избыточного тепла от дата-центра позволяет также обеспечивать чистой тепловой энергией офисные помещения и близлежащие объекты.
По состоянию на конец прошлого года компания сформировала кластер с вычислительной мощностью 3600 петафлопс (1 петафлопс = 1 квадриллион операций в секунду). В этом году предприятие намерено активнее внедрять отечественное оборудование и продолжать расширять масштабы.
В последние годы индустрия искусственного интеллекта в Китае стремительно развивается, что создает огромную потребность в вычислительных мощностях. Используя открывающиеся возможности и целеустремленно привлекая инвестиции, Синьцзян с его уникальными географическими преимуществами и природными ресурсами постепенно превращается в новый центр притяжения инвестиций в вычислительные мощности.
В северо-западной части Карамая имеются богатые ветровые ресурсы, продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1500 часов, что обуславливает превосходные условия для строительства крупных ветровых и солнечных электростанций, способных обеспечить центры вычислительных мощностей стабильной, недорогой и надежной зеленой энергией", - рассказывает Цзинь Цянь.
Благоприятный климат Карамая, наряду с богатыми запасами зеленой энергии, способствует эффективному энергосбережению. Как разъяснил Цзинь Цянь, суровый климат с малым количеством осадков и долгой, морозной зимой, где температура опускается до -40,5°C, обеспечивает идеальные условия для размещения дата-центров. Фактически, это "естественный холодильник", который кардинально повышает энергоэффективность.
Бывший "нефтяной город в пустыне Гоби" сегодня стал "новой столицей вычислительных мощностей". В 2024 году в Карамае были построены и введены в эксплуатацию несколько дата-центров, включая центр облачных вычислений и ИИ-вычислений компании China Mobile (Карамай), центр "зеленых" вычислительных мощностей "Силу Синьюнь" и другие. По состоянию на конец 2024 года Парк облачных вычислений создал более 17 000 петафлопс вычислительных мощностей, 80% которых обслуживают предприятия в восточных регионах страны и за рубежом.
Мы будем ускорять поступательное наращивание интеллектуальных вычислительных мощностей, стремясь достичь уровня в 100 000 петафлопс", - заявил Чжэн Чжи, заместитель директора Комитета по развитию и реформам города Карамая.
На сегодняшний день различные регионы Синьцзяна используют возможности, открывающиеся в ходе реализации проекта "Восточные данные - западные вычисления", и активно задействуют свои ресурсные преимущества для укрепления вычислительной инфраструктуры.
Так, в Чанцзи-Хуэйском автономном округе ускоряется строительство зоны концентрации вычислительных мощностей - в период 15-й пятилетки (2026-2030 гг.) планируется добавить 10 000 петафлопс; в городе Турфан стартовал первый в Синьцзяне демонстрационный проект "квантовые + классические вычисления", призванный в будущем поддерживать исследования в области квантовых вычислений, оптимизацию алгоритмов и обработку данных; в городе Алтай полным ходом идет реализация проекта зеленого низкоуглеродного интеллектуального вычислительного центра стоимостью 2,5 миллиарда юаней (348,18 миллионов долларов США), предназначенного для обучения и применения больших языковых моделей ИИ, а также обслуживания промышленных облачных платформ.
В настоящее время общая установленная мощность генерирующих источников в Синьцзяне достигает 201 миллиона кВт, что ставит регион на пятое место в стране. Из них установленная мощность возобновляемых источников энергии превышает 112 миллионов кВт, составляя 55,72% от общей установленной мощности.
В Урумчи, Хами, Чанцзи и других городах уже построены базы возобновляемой энергетики мощностью в десятки миллионов киловатт, которые могут обеспечить компании, работающие с вычислительными мощностями, богатыми ресурсами зеленой энергии. Таким образом, Синьцзян располагает значительными возможностями для развития инфраструктуры вычислений с использованием возобновляемых источников энергии.
Корреспондент "Жэньминь жибао" Ван Юньшань
14.07.2025, 11:33 35361
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС открывает путь к общему будущему Глобального Юга
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь
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6-7 июля 2025 года в Рио-де-Жанейро успешно состоялась 17-я встреча лидеров стран БРИКС. Данная встреча на высшем уровне стала первым саммитом после присоединения к БРИКС нового члена - Индонезии, а также 10 стран-партнеров. На саммит также были приглашены представители многочисленных других развивающихся рынков и стран, а также международных и региональных организаций. Встреча прошла под девизом "Укрепление сотрудничества Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления", а обсуждение было сосредоточено на шести основных темах: глобальное здравоохранение, торговля и финансы, изменение климата, управление искусственным интеллектом, реформа архитектуры международной безопасности и институциональное развитие. По итогам встречи был принят ряд документов, в том числе "Декларация Рио-де-Жанейро", "Заявление лидеров БРИКС о глобальном управлении искусственным интеллектом" и "Рамочная декларация лидеров стран БРИКС по климатическому финансированию", закрепляющие единую позицию стран БРИКС.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на пленарной сессии 17-го саммита БРИКС, заявил, что в условиях ускорения беспрецедентных за столетие перемен, серьезного подрыва международных правил и порядка, ослабления авторитета и эффективности многосторонних механизмов, выдвинутое Председателем Си Цзиньпином видение глобального управления, характеризующееся широкими консультациями, совместным вкладом и общими выгодами, все больше подтверждает свою актуальность и практическую значимость. Страны БРИКС, в качестве ведущей силы Глобального Юга, должны поддерживать независимость и самодостаточность, стремясь стать авангардом в продвижении реформы глобального управления. Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС должно защищать и претворять в жизнь многосторонность, быть нацелено на формирование открытой мировой экономики, повышать уровень международного финансового сотрудничества и открывать новые источники экономического роста. Необходимо решительно и недвусмысленно выступать против унилатерализма и протекционизма, обеспечивая стабильность и бесперебойность производственно-сбытовых цепочек.
С момента своего зарождения в 2006 году на волне коллективного подъема Глобального Юга, механизм сотрудничества БРИКС стал авангардом взаимодействия стран Глобального Юга и опорной силой, продвигающей равноправную и упорядоченную многополярность, а также всеобъемлющую и инклюзивную экономическую глобализацию. Он будет объединять мощные силы сплоченности и сотрудничества "Глобального Юга" в еще более широких масштабах, прокладывая путь к общему будущему всех сторон.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом масштабов. С момента официального присоединения в январе 2025 года Индонезии - крупнейшей экономики и самой населенной страны АСЕАН, расширенный формат БРИКС объединяет почти половину мирового населения, на его долю приходится более трети мирового ВВП, а его вклад в рост мировой экономики превышает 50%. Он играет важную роль в поддержании безопасности и стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек, став значимой силой, представляющей Глобальный Юг в деле восстановления и развития мировой экономики. Эти изменения в цифрах отражают ускоренное движение стран Глобального Юга во главе с БРИКС с периферии в центр международной арены.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в области концепций. Страны БРИКС стремятся претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, защищать международную систему с центральной ролью ООН, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему на базе ВТО, выступая против создания "замкнутых блоков" и "узких группировок". Страны БРИКС единодушно призывают разрешать споры по международным и региональным горячим точкам через диалог и консультации, отвергая односторонние санкции и угрозы применения силы. БРИКС выступает за укрепление политической координации и согласование позиций, стремясь конструктивным образом продвигать реформу существующей международной системы, привнося в систему глобального управления больше инклюзивности, справедливости и легитимности.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в сфере развития. В то время как некоторые страны политизируют и превращают в оружие вопросы экономики и торговли, активно практикуют "разрыв связей и цепочек" (деглобализацию), размахивают "палкой высоких тарифов" и создают искусственные барьеры для глобального экономического восстановления, страны БРИКС твердо выбирают путь быть "единомышленниками на пути развития и возрождения". Под руководством встреч лидеров и с поддержкой встреч на уровне министров, таких как Деловой форум и встреча министров торговли, механизм сотрудничества БРИКС стал практичным и устойчивым, представляющим интересы Глобального Юга, а также долгосрочной платформой для эффективного взаимодействия. Стороны, следуя тенденциям экономической глобализации, последовательно углубляют сотрудничество в таких областях, как валютно-финансовая сфера, торговля и инвестиции, энергетика и ресурсы, инфраструктура. Это демонстрирует мощную силу стран Глобального Юга в защите экономической глобализации и продвижении либерализации и упрощения процедур в сфере торговли и инвестиций.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в сфере управления. Суть механизма сотрудничества БРИКС заключается в том, что он преодолевает старые шаблоны управления, основанные на гегемонии, силе и привилегиях, и создает новую концепцию "широких консультаций, совместного вклада и общих выгод". Страны БРИКС выступают за разрешение проблем через диалог и консультации и совместное противодействие глобальным вызовам. В экономической сфере страны БРИКС активно заявляют о своей позиции, а в сфере политики и безопасности демонстрируют все возрастающую согласованность и влияние. Через модель сотрудничества "БРИКС+" и расширение партнерских связей механизм БРИКС способствует вовлечению большего числа стран в обсуждение и практику глобального управления, позволяя системе глобального управления более адекватно соответствовать реалиям развития международной политики и экономики.
Китай играет ключевую движущую и направляющую роль в сотрудничестве в рамках расширенного формата БРИКС. Будучи ключевым участником сотрудничества БРИКС и Глобального Юга, Китай неизменно стоит на правильной стороне истории, содействуя глобальному открытому сотрудничеству через высокий уровень открытости внешнему миру. Китай продолжает предлагать миру новые импульсы для роста и возможности через новый этап собственного развития, принося еще больше пользы народам всех стран. Китай первым выдвинул модель сотрудничества "БРИКС+", способствуя диалогу между странами БРИКС и другими развивающимися экономиками, и успешно сформировал многослойную сеть партнерских отношений, расширив рамки сотрудничества БРИКС от стран-членов до более широкого мира Глобального Юга. Китайская сторона предложила концепцию для создания "мирного БРИКС", "инновационного БРИКС", "зеленого БРИКС", "справедливого БРИКС" и "культурного БРИКС", указав направление для превращения БРИКС в главный канал сплоченности и сотрудничества Глобального Юга, а также в передовую силу в реформировании глобального управления. Выдвинутая Китаем концепция построения сообщества единой судьбы человечества и три глобальные инициативы в полной мере соответствуют духу БРИКС, предлагая системное решение для преодоления глобальных вызовов.
Углубление сотрудничества в рамках БРИКС является неизбежным выбором для Китая и Казахстана в их приверженности подлинному мультилатерализму. В этом году исполняется 80 лет Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне, а также 80 лет основания ООН. Однако мир по-прежнему далек от спокойствия, геополитические конфликты вспыхивают один за другим. Поддержание послевоенного международного порядка и совместное обеспечение мира и стабильности являются общим призывом международного сообщества и общим стремлением Китая и Казахстана. Казахстан официально стал страной-партнером БРИКС. Вступление казахстанской стороны еще больше укрепит и расширит сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС, открывая новую страницу совместного развития Глобального Юга. Китайская сторона готова вместе с казахстанской стороной активно реализовать важные договоренности, достигнутые Главами двух государств, бесперебойно укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, твердо защищать международную систему с центральной ролью ООН и международный порядок, основанный на международном праве, а также решительно и недвусмысленно отстаивать общие интересы широких кругов развивающихся стран.
Китай всегда был и будет неотъемлемой частью Глобального Юга, и останется в числе развивающихся стран. Независимо от изменений в международной обстановке, изначальное стремление Китая быть вместе с Глобальным Югом остается неизменным, а его обязательство поддерживать развитие и возрождение Глобального Юга не ослабевает. Китайская сторона, используя в качестве рубежа данную встречу лидеров, продолжит придерживаться "духа БРИКС" и вместе с Казахстаном и другими партнерами БРИКС будет постоянно углублять и расширять механизм сотрудничества стран БРИКС, способствуя развитию глобального управления в более справедливом, рациональном, эффективном и упорядоченном направлении. Это позволит укрепить силы для осуществления модернизации "Глобального Юга", основанной на мирном развитии, взаимовыгодном сотрудничестве и совместном процветании, а также для продвижения построения сообщества единой судьбы человечества.
26.06.2025, 13:43 69981
Китайская компания "Хуадянь" поддерживает развитие экологически чистой и низкоуглеродной энергетики в ЦА
Фото: russian.news.cn
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На Форуме по развитию сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии и III международной коммуникационной конференции "Шелковый путь" директор Китайской электроэнергетической корпорации "Хуадянь" / China Huadian Corporation Цзу Бинь заявил, что корпорация активно участвует в развитии зеленой энергетики в странах Центральной Азии, став крупнейшим китайским предприятием по мощности строящихся электростанций в регионе, сообщает "Синьхуа".
Форум, прошедший в столице Казахстана, собрал около 240 представителей СМИ, аналитических центров, культуры и бизнеса из Китая и Центральной Азии для обсуждения тем, связанных с углублением сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь".
В ходе своего выступления Цзу Бинь подчеркнул, что корпорация "Хуадянь" в полной мере реализует инициативу "Пояс и путь" и воплощает в реальность консенсус, достигнутый на саммите "Китай - Центральная Азия". Компания постоянно повышает свои возможности по поставке чистой энергии и высококачественной экологической продукции, тем самым способствуя динамичному развитию зеленого сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь". Он подчеркнул, что корпорация "Хуадянь" всесторонне повышает потенциал в области охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления, являясь активным сторонником устойчивого развития и стремясь построить энергетическое предприятие мирового класса для эффективной поддержки развития зеленой и низкоуглеродной энергетики в странах Центральной Азии.
В последние годы корпорация "Хуадянь" инвестировала в строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в городе Актау Мангистауской области Казахстана, а также завершила проект по строительству фотоэлектрической станции мощностью 33,3 МВт в Кызылординской области, обеспечив местный регион чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной зеленой энергией. Кроме этого, в Джизакской области Узбекистана компания инвестирует в строительство фотоэлектрической станции мощностью 500 МВт. Созданная модель промышленного сотрудничества стала новой образцовой моделью для продвижения перехода на чистые источники энергии и сотрудничества в сфере технологических инноваций.
Корпорация "Хуадянь" является одной из ведущих мировых энергетических предприятий, основная деятельность которой сосредоточена на инвестициях, строительстве и эксплуатации энергетических объектов. Уже 13 лет подряд компания входит в рейтинг Fortune Global 500. В настоящее время установленная мощность действующих электростанций корпорации "Хуадянь" составляет 242 ГВт, из которых на долю объектов чистой энергии приходится 56,2%.
22.06.2025, 19:25 85136
СМИ и аналитические центры должны развивать дух Китая и Центральной Азии - "Синьхуа"
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спикеры форума по развитию сотрудничества между Китаем и Центральной Азией выразили свое мнение о развитии международных отношений СМИ и аналитических центров, передает корреспондент агентства.
Наши СМИ и аналитические центры должны развивать дух Китая и Центральной Азии, совместно усиливать курс высококачественного развития и сотрудничества между нами для построения сообщества единой судьбы человечества", - отметил в ходе работы Форума по развитию сотрудничества между Китаем и Центральной Азией генеральный директор информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа.
По словам руководителя издания, "Китай и страны Центральной Азии высоко несут знамя совместного развития и сделали правильный исторический выбор в прошлом году. Объем торговли между нами уже достиг рекордных 95 миллиардов долларов США. На данный момент совокупные китайские инвестиции в Центральную Азию уже превысили 30 миллиардов долларов США. Мы должны рассказывать истории сотрудничества между нами во всех сферах, создавая благоприятную атмосферу, условия и общественное мнение".
Центральная Азия является центром Евразии, находясь на перекрестке, соединяющем восток и запад, север и юг. Старинная, процветающая, динамичная, взаимосвязанная Центральная Азия имеет огромное значение для всего мира", - подчеркнул Фу Хуа.
Также с приветственным словом выступил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков.
Мы видим, что взаимоотношения между средствами массовой информации ЦА улучшаются. Мы с соседними государствами проводим работу по улучшению телевещаний, а также в таком формате мы приглашаем работать и СМИ Китая. Это все, конечно, показывает добрососедские отношения между нашими странами. Мы будем продолжать работать сообща, чтобы противостоять разного рода киберугрозам, фейковым информациям и дезинформации. В Казахстане накоплен системный опыт противодействия таким угрозам, например, искусственный интеллект, а также различного рода нейропрограммы. Иногда, конечно, они являются угрозой для наших стран. И поэтому в данном направлении Казахстан готов вложить усилия для того, чтобы противостоять таким угрозам, а также для того, чтобы обмениваться опытом с другими странами. Конечно, мы видим перспективы нашего сотрудничества в области средств массовой информации. Это не только зеркало общества, но и в то же время проекционное окно. И поэтому здесь мы должны дальше обогащать созидательный потенциал СМИ", - заявил вице-министр.
Заместитель председателя Ассоциации народной дипломатии Китая Цю Сяоци в свою очередь напомнил, что "в этом году исполняется 80-летие победы в мировой антифашистской войне, и послевоенный международный порядок стоит на перекрестке дорог. Когда ведущая западная держава начинает демонтировать этот порядок, мир стоит перед ключевым выбором сотрудничества и взаимовыгода или противостояния лагерей, многосторонность или силовая политика, взаимосвязь или взаимодействие, или наоборот торговое запугивание. По этому поводу подавляющее большинство стран уже заявили свою позицию, и главы государств Китая и пяти стран также посредством этого саммита дополнительно провозгласили общую волю, придав обществу шести стран более значительный регулярный выбор".
Многосторонность является краеугольным камнем послевоенного международного порядка, а единство и сотрудничество - наибольшим общим знаменателем международного сообщества. Необходимо твердо защищать плоды послевоенной победы и ни в коем случае не позволять "закону джунглей: сильный поедает слабого" вновь господствовать в этом мире. Китай и пять стран ЦА активно претворяют в жизнь многосторонность и единосотрудничество, вливая в живительный источник достижения равноправной и упорядоченной многополярности мира, мира всеобщей инклюзивной экономической глобализации", - сказал он.
Говоря о роли сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем, чрезвычайный и полномочный посол Китая в РК Хань Чуньлинь отметил, что "СМИ являются мостом и узлом, соединяющим народы на новом историческом старте".
СМИ должны принять высокий уровень сотрудничества, рассказать о широком поле зрения и продвигать дух "Китай - ЦА", объединив силы и создав благоприятную среду и общественное мнение для высококачественного развития наших взаимодействий" - подчеркнул посол.
Ранее сообщалось, что в Астане открылся Форум по развитию сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.
19.06.2025, 13:42 96136
В Алматы прошел культурный визит Пекинской оперы
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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся визит делегации Пекинской оперы, в рамках которого горожане смогли познакомиться с традиционным китайским сценическим искусством. Зрители увидели театральные представления с живым музыкальным сопровождением в классическом стиле Пекинской оперы - одном из старейших и наиболее узнаваемых жанров китайского театра.
Помимо основной программы, мероприятие включало интерактивные зоны. Все желающие могли принять участие в росписи масок в стиле Пекинской оперы, лепке фигурок из пластилина, а также попробовать известные сорта китайского чая в рамках дегустации. Таким образом, культурный вечер охватил сразу несколько направлений традиционного искусства.
С приветственным словом к гостям выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй. Она поблагодарила организаторов за подготовку мероприятия и подчеркнула значимость культурного обмена.
Китай и Казахстан - хорошие друзья и надежные партнеры. Под стратегическим руководством глав наших государств сотрудничество между странами активно развивается, в том числе в сфере культуры и туризма", - отметила госпожа Цзян Вэй.
Она добавила, что только за последние два месяца в Алматы прошло более десяти культурных мероприятий, организованных китайской стороной. По ее словам, нынешняя делегация из Пекина имеет особое значение, ведь столица КНР является не только политическим, но и важным культурным центром, на территории которого расположено семь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, включая Запретный город и Великую китайскую стену.
Мероприятие вызвало интерес у широкой аудитории и стало частью программы по укреплению культурных связей между двумя странами.
17.06.2025, 23:34 109681
Синьцзян строит зелёный барьер на краю пустыни: от "закрепления границ" к "экономическому кровоснабжению"
Фото: информационная компания Урумчи
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В 2025 году Синьцзян определил экологическую реабилитацию окраин пустыни Такла-Макан как ключевую задачу года. Основное внимание уделяется стратегии "один круг, две зоны, три линии", с планом завершить задачи проекта "Три Севера" на площади 7,9 млн гектаров в течение года, из которых 5,6 млн гектаров приходятся на борьбу с опустыниванием на краю пустыни, сообщает информационная компания "Урумчи".
Расширение и повышение качества: адаптивная борьба с опустыниванием
На дюнах у озера Тайтерма, в нижнем течении реки Тарим, Сун Цзе, директор Центра продвижения лесных технологий Управления лесного и пастбищного хозяйства уезда Чарклык, отметил: "Это место, которое мы называем "началом ветра и концом воды", то есть источник ветра и конец реки Тарим. Пять лет назад здесь были только подвижные дюны, теперь, после выравнивания и посадки травяных решеток, площадь закрепленного песка достигла 10,2 тыс. гектаров".
Ежегодно весной сильные ветры переносят песок через русло реки, образуя стены песка, которые достигают уезда Чарклык и распространяются на уезды Черчен и Хотан.
Согласно данным метеостанции уезда Черчен, количество дней с пыльной погодой сократилось с 210 в 2022 году до 180 в 2024 году, особенно осенью и зимой - с октября по декабрь 2024 года был всего один такой день, а в первые три месяца 2025 года зафиксировано наименьшее количество пыльных дней за последние пять лет. Благодаря искусственному вызыванию дождя, количество осадков в уезде увеличилось на 8% по сравнению с предыдущими годами.
С начала года Синьцзян применяет адаптивные методы борьбы с опустыниванием, сосредотачиваясь на закреплении полуподвижных песчаных районов вокруг пустыни Такла-Макан. Основное внимание уделяется расширению защитных полос длиной 285 км в уездах Керия, Нич и Гума, с учетом направления и силы преобладающих ветров.
В округе Хотан, где пыльные бури особенно сильны, применяется комплексный подход, включая восстановление растительности, ирригацию и установку фотоэлектрических панелей, для создания трехмерной защитной системы.
Основная задача этого года - "расширение и повышение качества", с акцентом на выполнение сверхнормативных задач, многостороннее участие общества и точное применение технологий, чтобы укрепить результаты закрепления краев пустыни Такла-Макан и предоставить образец для строительства экологической безопасности", - отметил Дэн Сяобо, секретарь партийного комитета Управления лесного и пастбищного хозяйства региона Хотан.
В частности, в этом году в округе Хотан планируется освоить 2,07 млн гектаров. На данный момент выполнено 227,42% от плана, а уровень выполнения искусственного лесонасаждения достиг 100,63%. Одновременно внедряется модель совместной борьбы с опустыниванием, объединяющая фермеров, кооперативы и предприятия.
Проект закрепления краев пустыни - результат значительных усилий. С октября прошлого года по настоящее время 4,580 домохозяйств подали заявки на участие в проектах по борьбе с опустыниванием на площади 15,67 тыс. гектаров, и 15 предприятий активно участвуют в управлении 5,93 тыс. гектаров песчаных земель", - сообщил Дэн Сяобо.
После завершения задач по закреплению краев пустыни Синьцзян продолжает укреплять и восстанавливать достигнутые результаты, усиливая устойчивость экосистемы и одновременно продвигая восстановление и защиту экосистем на краю пустыни. Меры включают закрытие песчаных участков для выращивания леса, уход за молодыми лесами и восстановление деградированных лесов, особенно в оазисах на окраинах Баянгол-Монгольского автономного округа и округа Хотан.
Особые песчаные отрасли: от "борьбы с песком" к "использованию песка"
Переход от "отступления перед песком" к "извлечению золота из песка" наблюдается в уезде Ния округа Хотан, где сочетаются экологическое восстановление и экономическое развитие.
Для адаптации к выращиванию экономических культур в пустыне мы выровняли 53,33 гектаров экспериментальных полей прошлой зимой и отобрали более 20 видов лекарственных растений для посадки", - отметил заместитель директора Управления лесного и пастбищного хозяйства уезда Ния Цзя Лэй.
Техник экспериментального поля Иьихан Абдула сообщил: "Мы "одели" песчаную почву в водоудерживающую одежду и "накормили" ее органическими удобрениями".
В последние дни на этом экспериментальном поле ежедневно работают сотрудники лесного хозяйства, проводя эксперименты по выживанию более 20 видов лекарственных растений. Цзя Лэй указал на саженцы лоха в питомнике и отметил, что после улучшения местные породы деревьев, такие как лук, чамагу, морковь, солодка и банланьген (корень вайды), хорошо приживаются в условиях песчаной почвы. Саженцы этих местных видов после селекции демонстрируют значительно повышенную выживаемость.
Десять лет назад местные жители еще вели "перетягивание каната" с песчаными бурями. Каждую весну на них обрушивались песчаные штормы, заслоняющие солнце.
В 2016 году одна из песчаных бурь вырвала с корнем только что высаженные саженцы саксаула", - вспоминает Цзя Лэй.
В зоне борьбы с опустыниванием Хоухэба, расположенной более чем в 20 километрах от уездного центра Ния, крупный арендатор песчаных земель Ма Сяобинь арендовал около 1340 гектаров песчаной территории.
В прошлом году мы завершили закрепление песка с помощью травяных решеток. В этом году в этих решетках высадили саженцы тамариска, саксаула и вяза - все проросли. Мы установили солнечные батареи, теперь нет проблем с электричеством, пробурили скважины - с водой тоже все в порядке, используем капельное орошение. Все саженцы, высаженные в этом году, уже дали зелень. Через пять лет здесь будут зеленые холмы, и мы планируем развивать туризм", - рассказал Ма Сяобинь.
В последние годы Синьцзян активно продвигает масштабное выращивание пустынных экономических культур, поощряя участие фермеров и пастухов в борьбе с опустыниванием, достигая "двойной победы" - в экологическом восстановлении и росте доходов.
Формула "зелени и богатства" в борьбе с песком
В последние годы Синьцзян последовательно объединяет борьбу с опустыниванием и повышение благосостояния, углубляет реформу коллективной системы лесных прав, поощряет передачу лесных угодий через долевое участие, доверительное управление и кооперацию, увеличивая доходы лесных фермеров.
В демонстрационной зоне проекта "Семь фей по борьбе с опустыниванием" в поселке Арэле уезда Керия уже более 230 крупных землевладельцев арендовали около 1940 гектаров песчаных земель. Секретарь парткома поселка Цай Сяньфу сообщил, что в рамках проекта уже высажено 3467 гектаров засухоустойчивых культур, таких как тамариск, принцесса, саксаул, четырехкрылый солянковый куст, виноград, солодка и банланьген, создано более 100 рабочих мест, а доход деревенского коллектива увеличился на более чем 3 миллиона юаней.
Раньше здесь были сильные ветры и песок, а теперь ряды абрикосовых деревьев, и песка больше нет", - говорит Турсун Джуман, житель деревни Бугицзя в волости Ятур уезда Бай в округе Аксу.
За ним - 533 гектаров вновь высаженных деревьев. Сушеные абрикосы не только защищают от ветров и песка, но и перерабатываются в сухофрукты и абрикосовое вино.
Один му сушеного абрикоса может приносить доход в 3000 юаней, и в этом году общая выручка на базе превысит 20 миллионов юаней", - подсчитал руководитель компании "Жуйлинь Фрукты" в уезде Бай Ян Ливэй.
В Синьцзяне существует множество подобных "экологических экономических деревьев" - кизил, лох, саксаул и другие засухоустойчивые растения не только закрепляют пески, но и становятся источником дохода для местных жителей.
Уезд Шахьяр расположен на окраине пустыни Такла-Макан, и его ежегодная производственная стоимость цистанхе под саксаулами уже достигла 32 миллионов юаней.
Раньше борьба с песком была обязанностью, а теперь - это бизнес", - сообщил местный фермер Абдуали Мамат.
С 2021 года уезд Шахьяр выполнил посадку лесов и борьбу с опустыниванием на площади около 11,5 тыс. гектаров, привил цистанхе на около 5,13 тыс. гектаров, вовлек 5 кооперативов и 12 предприятий, обеспечив рабочими местами более 100 человек.
Раньше мы выращивали только зерно, а теперь между деревьями - лекарственные травы, и доход на каждый му увеличился на 1200 юаней", - отметил местный фермер Анвар Аймат из уезда Шахьяр.
Смешанные посадки плодовых деревьев и лекарственных трав значительно повышают эффективность использования земли, одновременно увеличивая доходы фермеров. На базе выращивания сушеного абрикоса в уезде Бай создано 300 рабочих мест с ежедневным доходом около 150 юаней на человека.
От "наступления песка и отступления людей" к "наступлению зелени и отступлению песка", от "жизни по милости природы" к "золоту из песка" - сегодня путь Синьцзяна в борьбе с опустыниванием стал дорогой двойного выигрыша - для экологии и благосостояния населения.
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