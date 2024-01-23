Первые зимние игры "Большой Алтай" собрали иностранных спортсменов в Синьцзяне

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К концу ноября уходящего года стало известно, что с начала 2023-го товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос почти на 25%. Эта цифра воодушевила деловые круги двух стран. Уверенность в двустороннем сотрудничестве также укрепили слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.





25 декабря в Санкт-Петербурге лидер Казахстана, выступая на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, предложил рассмотреть возможность сопряжения "Цифровой повестки ЕАЭС" и китайской инициативы "Цифровой шелковый путь". По мнению Токаева, построение усовершенствованной модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие экономик стран евразийского пространства.





Фото: Акорда





Пока новое предложение президента ждет отклик от стран-партнеров, новый проект, который улучшит инфраструктурную взаимосвязанность Казахстана и Китая, уже реализуется.





Совсем недавно в Абайской области началось строительство новой железнодорожной линии Бахты - Аягоз. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты - Чугучак (Тачэн).





Железнодорожная перевозка важна и для Казахстана, и для Китая. Как отметил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, в 2022 году по железным дорогам страны был перевезен максимальный за 30 лет независимости объем грузов, который составил 245 млрд тонно-километров. За последние пять лет объем транзитных контейнерных перевозок вырос в 3,2 раза.





Фото: Синьхуа





С китайской стороны за первые 11 месяцев этого года объем торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района со странами Центральной Азии увеличился на 53,4%. Этот показатель был озвучен в Урумчийской таможни.





Как отмечают СМИ КНР, объем торговли Синьцзяна с Казахстаном увеличился на более чем 70%. С начала этого года объем железнодорожных перевозок в Синьцзяне превысил 200 млн тонн. На первую неделю декабря этого года КПП Алашанькоу обработал 6260 грузовых поездов, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а КПП Хоргос - 7268 поездов, что больше на 10%.





В середине октября президент Токаев в рамках официального визита в Китай прибыл в Урумчи и провел встречу с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуем.





Фото: Акорда





Как отметил лидер РК, установлены связи между четырьмя приграничными областями Казахстана и Синьцзяном, доля СУАР превышает 40% от общего объема торговли между Казахстаном и Китаем, при этом товарооборот РК с Синьцзяном за полгода вырос на 87% и составил 8,5 млрд долларов.





Мы рассчитываем на увеличение потока туристов из Китая в Казахстан. В то же время следующий год объявлен Годом казахского туризма в Китае. Мы будем поощрять выезд казахских туристов в вашу страну", - отметил президент.





Фото: Китайское новостное агентство





Кроме того, 10 ноября 2023 года вступило в силу соглашение между правительствами Китая и Казахстана об освобождении от визовых требований, и первые пассажиры, прибывшие на КПП "Хоргос", были торжественно поприветствованы.





Замминистра туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев прогнозировал, что с введением взаимного безвизового режима и в связи с планами по проведению Года казахстанского туризма в Китае в 2024 году будет замечена активность туристского рынка двух стран. Комитет гражданской авиации Минтранспорта РК уже сообщил, что с 23 января 2024 года планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы - Пекин с частотой 3 рейса в неделю.





В свою очередь Ма Синжуй на встрече с президентом Токаевым отметил, что Китай будет дальше углублять торгово-экономическое сотрудничество, делая акцент на такие сферы, как сельское хозяйство, трансграничная торговля, энергетика.





Фото: Акорда





Менее чем через неделю наступит новый, 2024-й год. Мы уверены, что будет написана новая страница казахстанско-китайского сотрудничества", - пишут китайские СМИ.





Источник: по материалам СМИ КНР