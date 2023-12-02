Подъем сельских районов активирует "новый двигатель" коллективной экономики в Хоргосе

Фото: информационная компания Урумчи

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На фоне глубокой осени, просторные поля уже окрасились в золотые тона, но в теплицах питомника по выращиванию цветов и саженцев в деревне Жарысу зеленый цвет все еще является основным. В последние годы в деревне Ичэгашань в городе Хоргос, благодаря своим ресурсным преимуществам, активно развивает цветочную экономику, используя тепличные постройки для выращивания цветочных саженцев. Это постоянно расширяет возможности увеличения доходов местных жителей и придает дополнительный импульс восстановлению деревень, сообщает информационная компания "Урумчи".





Зайдя в теплицу питомника по выращиванию цветов и саженцев в деревне Жарысу, разнообразные, мягкие и милые суккуленты моментально привлекают внимание. Руководитель, У Сюэхан, в данный момент ведет онлайн-трансляцию для продажи через интернет, и за короткое время удалось продать более 20 горшков растений.





информационная компания Урумчи





Мы используем комбинированный онлайн и офлайн формат для продажи, в среднем продаются более 300 горшков в день. К концу сентября объем продаж составил около 500 000 юаней, начиная с первой теплицы и до сих пор у нас есть 5 теплиц с более чем 600 видами и 300 000 саженцев, экономический эффект продолжает улучшаться", - рассказал У Сюэхан, ответственный за выращивание суккулентов на питомнике по выращиванию цветов и саженцев в деревне Жарысу.





Согласно информации, цикл роста суккулентов короткий, они имеют низкие требования к почве и окружающей среде, и для их процветания достаточно поддерживать температуру выше 10 градусов. Это идеально подходит для выращивания в теплицах. Промышленность по выращиванию цветов и саженцев в деревне Жарысу уже достигла определенного масштаба и создала брендовый эффект, а ее продукция поставляется в различные регионы страны. В марте текущего года был запущен проект второго этапа по выращиванию цветов и саженцев, который находится в стадии успешной реализации.





информационная компания Урумчи





Мы активно расширяем каналы для привлечения инвестиций, используя такие формы, как привлечение инвесторов через коммерцию, инвестиции в индустриальные цепочки, мобилизацию ресурсов и другие. Это позволило дополнительно привлечь два кооператива и шесть предприятий после двух уже существующих предприятий", - поделился У Бин, ответственный за кооператив совместной экономики в деревне Жарысу.





Активируя "новый двигатель" коллективной экономики, мы идем по пути совместного процветания деревень. Ичэгашань - это район, который настаивает на исследовании путей разнообразного развития сельского хозяйства в соответствии с концепцией "одна деревня - один продукт". Полностью используя экологическую среду, природные ресурсы и локальные преимущества, район активно развивает отрасли, такие как выращивание цветов и саженцев, скотоводство, разведение птицы, сбор фруктов и овощей, достигнув значительных результатов.





информационная компания Урумчи





Мы полностью используем наши ресурсные преимущества, чтобы дальше расширить масштаб промышленности выращивания цветов и саженцев, установить и совершенствовать рыночную систему маркетинга, развивать туризм, связанный с выращиванием цветов и саженцев, а также создать дружественную к экологии индустрию в сельской местности, стимулируя увеличение доходов крестьян", - рассказал член партийного комитета Ичэгашань Ци Пэнвэй.





Он также добавил, что цветочно-саженцевая база занимает 14 гектар, включая 50 интеллектуальных теплиц, охватывая более 130 домохозяйств, развивающих крестьянское хозяйство.