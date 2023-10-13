12.10.2023, 21:56 3341
Поддержка бедных районов в провинции Шэньси в КНР
Фото: Kazakhstan Today
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В районе Ченгуань уезда Тунгуань городского округа Вэйнань расположен производственный парк по выращиванию мягкосеменного граната. На полях рядами растянулись теплицы, внутри которых высажены молодые гранатовые деревья.
В прошлом году мы посадили около 6 гектаров гранатовых деревьев и собрали урожай, который принес более 300 000 юаней. В значительной степени это стало возможно благодаря поддержке электроэнергетической компании, которая помогла нам соорудить холодильный склад и найти рынок сбыта, а также предоставить рабочие места простому народу", - говорит Чжан Фулай, продолжая обрезать ветви деревьев.
Согласно имеющимся данным, ферма гранатовых деревьев в районе Ченгуань - это одно из местных предприятий, поддерживаемых компанией State Grid Weinan Power Supply. Она была основана в 2018 году и на сегодняшний день занимает площадь около 23 гектаров. С тех пор как компания State Grid Weinan Power Supply оказала поддержку поселку Шуньфэн, в улучшение его энергетической инфраструктуры было инвестировано около 3 миллионов юаней. Компания реализовала проект State Grid Bright по установке 33 уличных фонарей, работающих на солнечных батареях, для освещения дорог в ночное время с целью улучшения условий жизни местных жителей. Кроме того, компания активно реконструировала 110-киловольтную линию электропередачи, чтобы устранить возможную угрозу возникновения несчастного случая в связи с недостаточным расстоянием между старыми линиями электропередачи и планируемыми теплицами, чем смогла обеспечить долгосрочное развитие отрасли выращивания гранатовых деревьев. Компания также соорудила холодильные склады и амбары, заасфальтировала дороги и создала онлайн-платформу "Сельская помощь" для организации продажи местных гранатов, тем самым выстроив с помощью этого проекта цепочку бизнеса от производства до хранения и сбыта.
В 2017 году компания State Grid Weinan Power Supply совместно с другими организациями-партнерами завершила строительство электростанции в поселке Шуньфэн, которая генерирует электроэнергию мощностью 205 кВт с использованием солнечных батарей. Электростанция успешно присоединилась к общей сети в сентябре 2018 года. К 31 декабря 2022 года общий объем сгенерированной электроэнергии составил 1,22 миллиона кВт/ч, что принесло доход в размере 650 000 юаней и сделало фотоэлектрическую промышленность важной опорой для "возрождения" и развития сельской местности.
С тех пор как компания State Grid Weinan Power Supply взяла под свою опеку нашу деревню, самое большое впечатление оказало то, что мы можем пользоваться различными благами. Коллективное развитие промышленности в деревне становится все лучше и лучше, а дивиденды растут. Жизнь становится лучше с каждым днем", - говорит один из жителей поселка Шуньфен Чжан Юпин.
В будущем мы планируем расширить масштаб промышленного производства района, ускорить строительство швейных, полиграфических и красильных цехов, а также увеличить доход на душу населения. В то же время мы в полной мере воспользуемся преимуществами энергетической отрасли и объединим рабочие механизмы по развитию демонстрационных строительных работ в области фотоэлектрической энергии, чтобы поддерживать стабильное состояние существующего оборудования и добавлять новое. Мы сделаем так, чтобы изобильные природные ресурсы, такие как солнечный свет, полностью стали преимуществом поселка Шуньфэн в развитии промышленности, а также будем способствовать восстановлению и развитию этого места, чтобы сделать счастливым весь народ, - говорит Лю Вэй, первый секретарь компании State Grid Weinan Power Supply в поселке Шуньфен в районе Ченгуань уезда Тунгуань городского округа Вэйнань.
Одна деревня, единая группа людей, которые совершают переход от борьбы с бедностью до возрождения сельских районов, люди компании State Grid Weinan Power Supply раскрыли "секретный код" устойчивого развития на земле Саньцинь, создав прочный фундамент для возрождения сельских районов и объединив огнями в домах тысячи людей в провинции Шэньси.
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12.10.2023, 22:50 2661
Выставочный центр достижений районного центра Вэйнянь
Фото: Kazakhstan Today
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Выставочный центр достижений подъема села города Вэйнань расположен в центре главной части данного города. Он инвестирован и построен OOO "Вэйнаньская сельскохозяйственная инвестиционная корпорациия". В апреле 2022 года центр введен в эксплуатацию. Это комплексный выставочный зал, в котором представлены более 150 видов, около 500 характерных сельскохозяйственных продуктов, 14 типичных товаров, 5 видов товаров нематериальных наследий, а также сельскохозяйственная культура города и достижения в области развития сельского хозяйства.
OOO "Вэйнаньская сельскохозяйственная инвестиционная корпорация" была основана в марте 2016 года. Это государственная сельскохозяйственная инвестиционная и финансовая компания, учрежденная городским парткомом и городским правительством Вэйнань. В последние годы, используя стратегические случаи для подъема села, корпорация улучшает стратегическую систему своего развития, уделяет внимание сельскохозяйственной индустрии и финансам, полностью раскрывает роль рынка в распределении ресурсов, активнее проявляет роль правительства, придерживается изначальной цели и миссии "служить сельскому хозяйству, селу и крестьянам".
Также компания создала первый государственный бренд сельскохозяйственной продукции "Вэнаньские качественные продукты", сформировав маркетинговую сеть из "трех магазинов, семи прилавков и одного центра", онлайн-торговых центров, магазинов TikTok в главном городском районе. В то же время компания открыла пункты продаж по всей стране, возглавила запуск "четырех городов и четырех павильонов" в Сиане, Пекине, Шанхае и Шэньчжэне и приняла участие в ряде крупномасштабных ярмарка-выставок, чтобы продемонстрировать городскую высококачественную сельскохозяйственную продукцию. Корпорация реализует проекты по управлению земельными ресурсами для увеличения производственных объемов, застройке примерно 660 гектаров высококачественных сельскохозяйственных угодий и реализует стратегию хранения зерна в земле и технологическое хранение зерна. Используя возможности развития производства готовых овощей, создает бренд готовых овощей для инвестиций в сельское хозяйство в городе Вэйнане, планирует построить промышленный парк готовых овощей, используя ресурсы вэйнаньской кухни и продвигает шэньсийскую кухню пользоваться популярностью по стране.
Корпорация активно старается приложить усилия к инициативе "Один пояс - один путь", пропагандируя сельскохозяйственные продукты, что приводит к увеличению доходов крестьян и возрождению сельских районов. Компания развивает установление контактов и расширение экономического сотрудничества и обмена со странами вдоль Шелкового пути. В конце 2019 года началась подготовительная работа над строительством китайско-таджикского яблоневого сада с применением передовых сельскохозяйственных технологий, концепций и опыта в Таджикистане, она содействовала привлечению профессиональных рабочих, повышению качества и эффективности сельскохозяйственных проектов. Компания также подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с кыргызскими торговыми предприятиями и будет осуществлять углубленное сотрудничество в создании платформы, переработке продукции, продвижении бренда, международной торговле, чтобы совместно способствовать развитию экспорта вэнаньской сельскохозяйственной продукции.
На выставке шэньсийских товаров "Одного пояса - одного пути" в 2023 году компанией представлены вэнаньские характерные сельскохозяйственные продукты. Корпорация заслужила и внимание, и высокую оценку руководителей стран-участниц, заместителя премьер-министра Узбекистана и ряда узбекских предприятий, достигла намерений о сотрудничестве более чем с 10 узбекскими и казахстанскими предприятиями для экспорта яблок, груш, зерновых, расфасованных пищевых продуктов и других продуктов нашего города.
Корпорация реализует новую концепцию развития, интегрируется в новую модель развития, поощряет развитие характерных отраслей, таких как яблоко Байшуй, вишня Чэнчэн и киви Линьвэй и поддерживает 41 сельскохозяйственный проект, 24 сельскохозяйственных предприятий в 8 округах нашего города, привлекая инвестиции в социальный капитал на сумму почти 1,5 миллиарда юань. Благодаря передовому менеджменту, рыночной эксплуатации, современной системе управления корпорацией она стала мощной движущей силой для качественного развития современного сельскохозяйственного сектора города Вэйнаня, а также придала мощный импульс строительству сильного агрогорода.
01.10.2023, 16:19 33131
Журналисты посетили инвестиционные проекты инициативы "Один пояс - один путь"
Фото: teemetiy
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Представители казахстанских СМИ посетили объекты инициативы "Один пояс - один путь" в рамках пресс-тура, организованного посольством Китая в Республике Казахстан.
01.10.2023, 13:12 35976
Магистраль Европа - Западный Китай соединит порт Ляньюньган и Санкт-Петербург
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная транспортная магистраль Европа - Западный Китай соединит китайский порт Ляньюньган на Желтом море с российскими морскими воротами на Балтике - Санкт-Петербургом, передает корреспондент агентства.
Западная Европа - Западный Китай - транснациональный инфраструктурный проект и транспортный коридор, призванный укрепить связи между Европой и Азией.
Длина нового коридора составляет 8461 километр, 3425 километров из которых приходится на Китай, 2787 - на Казахстан и 2233 - на Россию.
Автомагистраль на территории Казахстана и Китая проходит через Актобе, Кызылорду, Шымкент, Тараз, Кордай, Алматы, Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу, Чжэнчжоу до города Ляньюньган на побережье Желтого моря.
Проект второго участка дороги Шымкент - Жамбыл находится на территории Жамбылской и Туркестанской областей и завершается примерно в 15 километрах от Шымкента. Сумма контракта составляет около 94,05 млн долларов США, срок выполнения работ - 24 месяца.
В рамках проекта предусмотрено строительство 11 мостов и 31 туннеля. Этот проект был реализован филиалом Sinohydro в Казахстане в сентябре 2016 года. Участок является важной частью международного транспортного коридора, который соединяет Западную Европу с Западным Китаем.
После завершения строительства магистрали расстояние между Китаем, Казахстаном и Россией значительно сократится. А значит, сократится время перевозок, повысится скорость и эффективность логистики, снизится нагрузка на иную транспортную инфраструктуру. Проект посодействует развитию торговых отношений между тремя странами.
01.10.2023, 13:04 36251
Как китайский бизнес-подход спас стекольный завод в Кызылорде
Фото: Kazakhstan Today
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Кызылорда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители стекольного завода Orda Glass LTD в Кызылорде в рамках пресс-тура, организованного посольством Китая в Республике Казахстан, побеседовали с журналистами о перспективах развития производства стекла в стране, передает корреспондент агентства.
Мы сделали корректировки в технологическом проектировании, вложили средства для эксплуатации завода. В 2022 году завод уже завершил строительство и вводился в эксплуатацию. Если бы не китайская компания, завод бы еще стоял", - рассказал административный директор предприятия Джао Лиенсуй.
Завод является дочерней компанией холдинга China National Glass, которая стопроцентно владеет кызылординским предприятием, инвестиционным проектом инициативы "Один пояс - один путь".
До 2017 года, до приобретения завода китайскими партнерами, производство в полном объеме находилось на остановке. Были конфликты между бывшими акционерами, скандальный арест бывшего министра нацэкономики Казахстана по факту неоднократного получения взяток, в том числе 2 млн долларов за покровительство одной из компаний, участвовавшей в строительстве стеклозавода. Предприятие было на грани банкротства, так как был большой объем долгов перед поставщиками. Сейчас все долги уже покрыты.
Можно сказать, что мы как акционеры вложили в этот завод в 2-3 раза больше, чем куда-либо. До приобретения нами этого завода государством было вложено около 50 млн долларов США. После завершения строительства мы вернули эту сумму государству. Успешный ввод завода в эксплуатацию - самый большой вклад для Кызылординской области", - добавил директор завода.
Первый запуск завода был произведен 9 октября в 2022 году. Компания является первой по производству листового стекла в Казахстане.
На заводе работают 377 человек, 107 из которых - граждане Китая. На сегодня запущена программа, по которой казахстанцев за три года обучают технологии производства и продвигают по карьерному росту до руководящих должностей. Для повышения квалификации сотрудников будут отправлять в Китай.
Если свет отключат, местные рабочие не знают, что делать. К примеру, недавно на 40 минут отключили свет, это стало убытком в 250 млн тенге из-за того, что сотрудники не знали, что именно нужно делать. Для точного понимания принципа производства необходимо минимум три года обучения", - объяснил директор завода.
Средняя зарплата сотрудников предприятия выше среднего показателя в Кызылординской области - 300 тысяч тенге.
Планируется сокращать китайских сотрудников. К 2025 году планируем оставить около 50 китайцев на рабочих местах. Их семьи в Китае, они хотят работать там. Здесь у них зарплата, соответственно, выше, это тоже сказывается на себестоимости продукции", - поделился планами руководитель.
Холдинг CNG занимает третье место по выпуску стекольной продукции в Китае. Производство превышает весь общий объем российского производителя. Выпуск стекла превышает и спрос Казахстана, поэтому 30 процентов готовой продукции экспортируется в Узбекистан, Таджикистан и Россию.
В планах - производство стекла для панелей солнечных станций. Такое стекло выпускается только в Китае, но если его начнут изготавливать в Казахстане, то возможен экспорт в Европу. Также в следующем году планируется производство энергосберегающего стекла Low-e и цветного стекла. В этой перспективе в предприятие планируется инвестировать еще 15 млн долларов.
Каждый день завод выпускает 500 тонн листового стекла толщиной от 3,5 до 12 миллиметров. Мощнейшее шведское, итальянское, немецкое, турецкое и японское оборудование потребляет 1,800 тысячи кВт в час.
Температура в цехах поднимается до 45 градусов. При этом рабочий труд здесь минимизирован. Человеку достаточно контролировать работу машин и управлять установками.
По ГОСТу продукция соответствует всем требованиям. Каждое стекольное полотно тщательно проверяется на прочность.
30.09.2023, 22:40 40856
В Жамбылской области установят 21 мощную ветротурбину
Фото: Kazakhstan Today
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Тараз. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области, в городе Жанатас планируется установить 21 мощную и современную ветротурбину до конца 2023 года, передает корреспондент агентства.
Корпорация SPIC, развивающая возобновляемые источники энергии, сообщила о введении в эксплуатацию второй очереди ветротурбин в Жанатасе до конца этого года.
Сейчас ветроэлектростанция в Жанатасе насчитывает 40 ветротурбин общей установленной мощностью 100 МВт. Каждая из них вырабатывает 2,5 МВт. Мощность новых ветротурбин составит 4,8 МВт, их будет 21. Тогда общая мощность ВЭС с новыми объектами увеличится вдвое.
Встреча журналистов с сотрудниками Жанатасской ветроэлектростанции прошла в рамках пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК. Представителям СМИ рассказали о развитии возобновляемых источников энергии в Казахстане.
Первая партия ветротурбин в Жанатасе была подключена к сетям в сентябре 2020 года. Полный ввод в эксплуатацию произвели в июне 2021 года. На сегодня средняя ежедневная выработка составляет 1 млн кВт в час, вся энергия поступает в сети АО "KEGOC", - сообщил главный специалист ВЭС Ильяс Нусыров.
По его словам, в проект было вложено 150 млн долларов США. Ветротурбины Жанатасской ВЭС являются самыми крупными и современными во всем Казахстане. Все башни, лопасти и генераторы, которые составляют станцию, доставлялись из Китая сухопутным путем. В строительстве принимали участие китайские, казахстанские и российские специалисты.
В Казахстан мы приехали в 2018 году для развития ВИЭ. В 2019 году наша электростанция была крупнейшей в Центральной Азии. В момент строительства мы подготовили большое количество специалистов в сфере строительства ВЭС, это тоже положительно сказалось на развитии этой отрасли в Казахстане", - рассказал главный инженер ВЭС Чжан Лян.
Он подчеркнул, что мощность энергии, которую вырабатывают все ВЭС корпорации, составляет 400 МВт, так как в Акмолинской области, близ Астаны расположена ветроэлектростанция мощностью 206 МВт.
В Казахстане очень правильно развивать ВИЭ, потому что у нас ветровые и солнечные ресурсы очень хорошие. Некоторые земли для ведения фермерского хозяйства непригодны, но для развития ВИЭ подходят в самый раз", - отметил главный специалист ветроэлектростанции.
Корпорация SPIC стремится развивать в Казахстане не только ВЭС, но и другие виды возобновляемых источников энергии, создавать новые рабочие места и развивать производство интеллектуального оборудования.
Мы являемся государственной корпорацией. Все виды электростанций у нас имеются. По мощности солнечных электростанций мы занимаем первое место в мире, по мощности ветровых станций - второе", - добавил главный инженер ВЭС.
Сейчас на ветроэлектростанции работает 31 человек, из них 6 китайский граждан. Иногородним сотрудникам предоставляют комнату в общежитии, в здании офиса оборудован тренажерный зал, комнаты для отдыха. Зарплаты здесь выше среднего в Жанатасе - минимальная оплата труда 300 тыс. тенге.
На предприятии кадры подготавливают самостоятельно, стажеру необходимо знать принцип работы ветротурбин, основного оборудования и характеристики элементов ВЭС.
Корпорация развивает не только энергетический потенциал в Казахстане, но и улучшает социальную сферу - участвует в строительстве городской и сельской инфраструктуры, проводит день открытых дверей для ознакомления населения с альтернативной электроэнергией.
Мы специализируемся на электроэнергии. Недавно подписали меморандум о строительстве электростанции мощностью 1 ГВт с накопителем. Так как мы госкорпорация, в рамках "Пояса и пути" и международного сотрудничества, будем развивать чистую электроэнергию и производство ветротурбин в Казахстане", - заключил главный инженер предприятия.
По его мнению, Казахстану отлично подошел бы усовершенствованный вид электростанции ВИЭ+, то есть параллельное внедрение развития другой сферы. К примеру, установка солнечной панели на ферме, где разводят рыбу. Так модернизация объектов ВИЭ полностью изменит жизнь казахстанцев.
30.09.2023, 21:31 41311
Журналистам рассказали, как развивается производство масличных культур в СКО Эксклюзив КТ
Фото: Kazakhstan Today
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Петропавловск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Журналисты ведущих СМИ Республики Казахстан посетили предприятие по производству и переработке масличных культур "Тайынша-Май" в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
В рамках пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК представителям СМИ рассказали и показали, как устроен парк по переработке сельскохозяйственной продукции китайской корпорации "Ай Цзюй". В составе парка завод по производству масличных культур "Тайынша-Май", мукомольный и комбикормовый завод и логистический центр по переработке и перевозке зерна и масла на зернохранилище "MEMOLUX". Директор предприятия Фан Лунфей лично провел журналистов по основным объектам парка.
На первом производственном этапе, на заводе "Тайынша-Май" изготавливают такие сорта масел, как подсолнечное, льняное, рапсовое (нерафинированное). Все масла экспортируются в Китай, там же продукт проходит этап рафинирования и расфасовки по упаковкам.
Также на основе казахстанского рапса производят жмых, который впоследствии перерабатывает комбикормовый завод. При возникновении спроса на жмых у местных фермеров, его продают в Казахстане.
Большую часть сырья поставляют казахстанские фермерские хозяйства. Причем, если у фермеров недостаточно средств для выращивания зерна, то предприятие поддерживает поставщиков финансово.
Производимая мука тоже экспортируется в Китай, сотрудничество по переработке пшеницы осуществляется с компаниями "Саламат" и "Пионер" в Костанае, в городах Алашанькоу и Сиань.
С прошлого года предприятие отправило в Китай 28 тыс. тонн муки и 40 тыс. тонн масла. Цена рапсового нерафинированного масла, которое пользуется наибольшим спросом, составляет 950 долларов США за тонну. В сутки предприятие перерабатывает около 600 тонн рапса. Годовая мощность завода - 310 тыс. тонн
На заводе работает 110 человек, 10 из которых китайские инженеры, остальные - местные жители близлежащих сел.
Журналисты поинтересовались у одного из рабочих, устраивает ли его оплата и условия труда на заводе.
Я здесь работаю шестой год. Условия труда нормальные. Работа в основном сезонная. Например, уборка закончилась - нам завезли рапс, мы работаем с середины октября до марта. В остальное время занимаемся очисткой и ремонтом заводских помещений", - рассказал бригадир прессовочного завода Руслан Тлепбергенов.
По его словам, оклад рабочих составляет 120 тыс. тенге, но непосредственно в период переработки зерна сотрудники получают 250 тыс. тенге. При этом хорошее оборудование из Китая позволило почти полностью автоматизировать производство.
Вторым этапом на предприятии является зерновое и мукомольное производство.
Логистический центр по переработке и перевозке зерна и масла MEMOLUX включает в себя строительство комбикормового завода мощностью 300 тыс. тонн в год, мукомольного завода годовой мощностью 100 тыс. тонн и отгрузку и перевозку насыпного сырья мощностью 300 тыс. тонн.
После полного завершения строительства центр достигнет отметки в 1 млн тонн отгрузок в год и станет крупнейшим центром логистики и переработки зерна в Северо-Казахстанской области.
Наше качество для Китая проходит стопроцентно. Будь оно в сырье или в переработанном виде. У нас любое зерно стопроцентно без ГМО, поэтому китайцы делают упор именно на казахстанское сырье, так как это экологически чистый продукт", - сообщила замдиректора по производству Алия Сулейменова.
Парк был построен на 2 железнодорожных путях. Продукция отправляется в Китай экспрессом, следующим по направлению Китай - Европа.
К концу года инвестиции корпорации "Сиань Ай Цзюй" в основной капитал в Казахстане достигнут 50 миллионов долларов США. Кроме того, планируется общий объем инвестиций в размере 200 миллионов долларов, которые будут охватывать пять основных секторов: производство зерна и масла, хранение и переработка пищевых продуктов; разведение и сегментация говядины и баранины; сельскохозяйственное оборудование, техника, объекты поддержки сельскохозяйственной техники; услуги промышленных технологий; туризм и китайско-казахстанский товарный выставочный зал.
Предприятие приветствует размещение заводов из Китая и Казахстана в парке для формирования кластера, способного отправлять больше казахстанской продукции в Китай, развивая экономический и торговый обмен между странами.
30.09.2023, 20:30 41636
Шымкентский НПЗ готовится к расширению
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство Шымкентского нефтеперерабатывающего завода "PetroKazakhstan" сообщило, на каком этапе проекта расширения находится предприятие, передает корреспондент агентства.
На данный момент проект предстоящего расширения находится на стадии изучения. В этом году в мае завершилась подготовка предТЭО, отчет уже готов", - рассказал журналистам первый вице-президент предприятия Цзян Жиюань.
По его словам, вопрос расширения Шымкентского НПЗ находится на особом контроле. Казахстанская и Китайская стороны уже подтвердили, что этому проекту есть место быть.
Учитывая возможный дефицит нефтепродуктов, ожидаемый к 2030 году, который будет дальше расти, этот вопрос давно изучался. Настал момент расширения нефтеперерабатывающего завода, чтобы в дальнейшим обеспечить нефтепродуктами перспективы внутреннего рынка", - проинформировал журналистов технический директор Бахит Ерегенов.
Как он отметил, дефицит в два раза сократит возможность обеспечения рынка нефтепродуктами. Поэтому в дальнейшем основными направлениями производства будут дизельное и авиационное топливо, также будет развиваться нефтехимия.
Руководство нефтеперерабатывающего завода отвечали на вопросы журналистов в ходе пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК.
На вопросы СМИ о суммах финансирования проекта расширения пока не отвечают, так как направление и ряд технических установок еще не выбраны, но известно, что инвестировать будут материнские компании завода - "Казмунайгаз" и CNPC.
На сегодня мощность одного из трех нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана составляет 6 млн тонн в год. Завод обеспечивает рынок страны нефтепродуктами на 30-40 процентов. Экспортируется только топочный мазут, так как считается избытком.
Авиатопливом завод обеспечивает Казахстан на 6-7 процентов. Годовой объем производства составляет 350-400 тыс. тонн, при расширении это количество увеличится в два раза.
По качеству нефтепродуктов мы достигли экологических норм Евро-4 и Евро-5. В ближайшие годы, даже если учесть, что у нас за последний год увеличилось количество автомобилей, все равно на дорогах мы не почувствуем такого сильного запаха от загрязняющих среду выхлопных газов", - сказал заместитель главного инженера Чэн Вэй.
По словам руководителей, концентрация сероводорода не превышает норму, проверки проходят строго по графику.
На предприятии трудится 1822 человека, 39 из них - граждане Китая, работают в руководящем и техническом составе. На заводе отмечают, что количество китайских работников сокращается, так как молодые казахстанцы уже набирают должный опыт работы.
На сегодня средний возраст работников - 40 лет. В штат активно набирают молодежь, ведь в следующем году на пенсию выйдут порядка 40 человек.
Заводу требуются кадры по таким специальностям, как инженер-технолог, оператор технических установок, машинист технических установок, машинист технических компрессоров, электрик. Особенно ощущается дефицит инженеров КИП и АСУТП (контрольно-измерительных приборов и автоматизированной системы управления технологическим процессом).
Средняя заработная плата сотрудников составляет 570 тыс. тенге. Кроме этого, завод помогает детям из малоимущих семей, оплачивая обучение и обеспечивая жильем под минимальные 6 процентов.
Напомним, в апреле этого года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что Минэнерго нужно рассмотреть расширение Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением его мощности с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год. Вопрос возник из-за увеличения спроса на ГСМ в Казахстане.
23.09.2023, 09:00 50496
День образования КНР отметили в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось праздничное мероприятие по случаю 74-й годовщины со дня образования Китайской Народной Республики.
Торжественный вечер проходил в посольстве Китая, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РК Чжан Сяо и всех китайских коллег с важнейшим национальным праздником страны.
Благодаря кардинальным преобразованиям и реформам в политической и социально-экономической сферах, воле и стараниям руководства страны и всего китайского народа Китай достиг уверенного роста по всем направлениям социально-экономического развития. Нынешний Китай - значимый, авторитетный и ответственный участник процессов в мировой политике и экономике", - сказал Скляр в поздравлении.
Он с уверенностью отметил, что за годы независимости Казахстану удалось установить подлинно стратегические отношения с Китаем как в двустороннем, так и в многостороннем сотрудничестве.
За 31 год со дня установления дипломатических отношений, развивающихся в духе добрососедства, взаимного доверия и взаимной выгоды, отношения Казахстана и Китая эволюционировали до уровня вечного всестороннего стратегического партнерства.
Такой беспрецедентно высокий уровень достигнут прежде всего благодаря тесной кооперации сторон на политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.
Ярким примером эффективного взаимодействия также является наше торгово-экономическое сотрудничество. Сегодня Китай имеет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана. За прошлый год двусторонний товарооборот увеличился на 34,5% и превысил 24,2 млрд долларов США", - подчеркнул Роман Скляр.
Важным компонентом казахстанско-китайских отношений, отметил он, является партнерское взаимодействие на международной арене. Плодотворное сотрудничество в рамках ООН, ШОС, СВМДА, Центральная Азия - Китай и других многосторонних структур постоянно оказывает взаимную поддержку нашим странами.
В условиях резко меняющейся международной обстановки мы всегда гармонично выстраиваем взаимовыгодные отношения и находим точки соприкосновения по самым разным вопросам в интересах народов двух стран.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?