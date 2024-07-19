Политика безвизового транзита делает поездки иностранцев в Китай более удобными

Фото: Иностранные гости знакомятся с китайской чайной культурой в районе Дунган города Жичжао (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Фан Дэхуа

Рассказать друзьям

В Китае был последовательно введен ряд мер по упрощению въезда иностранцев в страну, включая расширение списка государств, для граждан которых действует 72/144-часовой безвизовый транзит, введение в прибрежных провинциях безвизового режима въезда для иностранных граждан, прибывающих на борту круизных судов в составе организованных туристических групп, и смягчение условий получения визы в пунктах пропуска. Благодаря реализации этих мер Китай привлекает туристов со всего мира.





Согласно статистике, в первом полугодии через пограничные пункты в КНР въехало 14,64 млн иностранцев, что на 152,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Ожидается, что во втором полугодии интерес иностранцев к поездкам в Китай продолжит расти", - заявил представитель государственного управления по делам миграции КНР.





Студент из Дании и опытный путешественник Андерсон случайно узнал из интернета о политике 144-часового безвизового транзита в Китае. В начале летних каникул он забронировал билет с пересадкой в международном аэропорту Чэнду Тяньфу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).





Я люблю больших панд и ранее слышал, что Сычуань - родина гигантских панд. Я давно хотел приехать сюда", - сказал датчанин.





Андерсон высоко оценил политику 144-часового безвизового транзита.





Это очень удобно, транзит оформляется крайне быстро. У меня появился еще один вариант путешествий. Надеюсь, в будущем смогу посетить другие китайские города, больше узнать о богатой истории и культуре этой страны, ощутить разнообразие местных обычаев и традиций", - отметил молодой человек.





Иностранные туристы осматривают достопримечательности древнего городка Пинъяо в городе Цзиньчжун (провинция Шаньси, Центральный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Лян Шэнжэнь





С 17 ноября 2023 года число стран, для которых действует китайская политика 72/144-часового безвизового транзита, увеличилось до 54. В рамках реализации данной политики граждане этих стран могут въезжать в Китай без визы", - сообщил представитель государственного управления по делам миграции.





По его словам, с начала этого года вслед за ростом количества государств, гражданам которых доступен безвизовый транзит в Китае, число иностранных туристов в стране значительно выросло, что напрямую оживило отечественный рынок въездного туризма.





Чтобы предоставить пассажирам качественные и эффективные услуги, пограничные службы в различных пунктах пропуска Китая внедряют меры по упрощению таможенного оформления, в числе которых сокращение времени ожидания досмотра, самостоятельное заполнение деклараций, формирование групп многоязычных волонтеров и т. д.





В октябре 2016 года с момента начала пилотного внедрения 15- дневного безвизового режима въезда для иностранных туристических групп, прибывающих в Китай через КПП для круизных лайнеров города Шанхай, среднегодовой рост числа круизных пассажиров в городе составил 10%. Это демонстрирует заметный эффект пилотного проекта. Обобщив успешный опыт Шанхая, 15 мая этого года государственное управление по делам миграции решило распространить политику безвизового въезда для иностранных туристических групп, прибывающих на круизных судах, на прибрежные провинции Китая, чтобы в дальнейшем способствовать интенсивному развитию круизной экономики.





Количество круизных портов, где применяется безвизовый режим въезда, увеличилось до 13, и 7 круизных портов в городах Далянь, Ляньюньган, Вэньчжоу, Чжоушань, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Бэйхай были добавлены в список портов, в которых действует безвизовый транзитный режим для граждан 54 стран. Это облегчает транзит иностранных пассажиров круизных судов через вышеуказанные порты", - пояснил представитель департамента по работе с иностранцами государственного управления по делам миграции КНР.





Иностранная туристка фотографируется в парке Юйюань города Шанхай (Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Чу





3 июля в 22.00 в визовый центр терминала T3 аэропорта Шоуду Пекина, где работает сотрудница управления по делам въезда и выезда Пекинского бюро общественной безопасности Ван Мэйфан, поступил звонок. Представитель одной отечественной технологической компании запросил у нее информацию об оформлении приглашений для срочного въезда двух иностранных экспертов в страну в связи с деловой необходимостью. Ван Мэйфан подробно разъяснила правила визирования в пунктах пропуска, уточнила детали деловой поездки и рассказала, куда загружать копии паспортов, пригласительные письма и соответствующие подтверждающие документы. Менее чем за полчаса все документы были оформлены.





5 июля в 4.43 утра рейс CA842 авиакомпании Air China с иностранными экспертами на борту приземлился в аэропорту Шоуду. К этому времени в центре визирования терминала T3 дежурная Ван Мэйфан уже завершила подготовку к выдаче виз. Всего после двух простых шагов - фотографирования и оплаты сборов - два приглашенных иностранных эксперта получили визы в Китай.





Они не могли нахвалиться быстрым и качественным пограничным обслуживанием: "С какой скоростью оформили все документы, гладко провели процедуры и радушно обслужили!"





В настоящее время Китай осуществляет визирование в пунктах пропуска в портах с большим количеством международных рейсов и большим потоком въезжающих иностранцев. В 73 городах страны открыты 100 таких портов.





Мы приветствуем больше иностранных гостей, приезжающих в Китай путешествовать, заниматься торговлей, работать, учиться, инвестировать и создавать бизнес", - заявил представитель государственного управления по делам миграции КНР.





Он добавил, что в первом полугодии этого года миграционные органы по всей стране выдали 686 тысяч виз в пунктах пропуска, что на 267,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Чжан Тяньпэй