Положения о защите национальной безопасности приняты законодательным советом САР Сянган

Фото: Синьхуа

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Законодательный совет специального административного района Сянган принял положения о защите национальной безопасности, что стало важной вехой для Сянгана в выполнении своих конституционных обязанностей, предусмотренных статьей 23 Основного закона КНР о САР Сянган.





Положения были приняты единогласно в ходе третьего чтения в законодательном совете САР Сянган. В соответствии с местной законотворческой процедурой, когда законопроект проходит три чтения, он приобретает статус закона, принятого законодательным советом, сообщает Синьхуа.





Глава администрации САР Сянган Ли Цзячао заявил после голосования, что принятие положений является историческим моментом.





Этот момент - повод для гордости всех жителей Сянгана, мы вместе творим славную историю (...) История сегодня засвидетельствовала этот важный момент, а также нашу радость, воодушевление и гордость, наш совместный вклад в славную историю САР Сянган", - добавил он.





После подписания главой администрации положения о защите национальной безопасности будут обнародованы и вступят в силу 23 марта.





Положения состоят из девяти частей, включая пункты о государственной измене, мятеже, преступлениях, связанных с государственной тайной и шпионажем, а также о саботаже, угрожающем национальной безопасности.





Глава администрации САР Сянган заявил, что положения позволяют Сянгану эффективно предотвращать и пресекать шпионскую деятельность, заговоры, ловушки от иностранных спецслужб, проникновение и саботаж со стороны враждебных сил, а также наказывать за подобные деяния.





Фото: Синьхуа





Как отметил председатель законодательного совета САР Сянган Лян Цзюньянь, все члены законодательного органа уверены, что после завершения законодательного процесса относительно статьи 23 Основного закона КНР о САР Сянган развитие мегаполиса станет более энергичным и блистательным.





Лян Цзюньянь сообщил, что депутаты законодательного совета и чиновники администрации САР Сянган работали вместе при обсуждении законопроекта в течение последних двух недель, действуя осмотрительно, строго и комплексно. Открытое и прозрачное обсуждение развеяло сомнения и устранило недопонимание, продемонстрировав позитивное взаимодействие между исполнительными и законодательными органами. Это послужит хорошим примером для будущих процессов обсуждения, констатировал председатель Законодательного совета.





Он также указал, что законодательный процесс относительно статьи 23 отражает ответственность и обязательства администрации и законодательного совета САР Сянган перед страной и жителями мегаполиса.





Отныне Сянган станет еще более комфортным местом для жизни, посещения, ведения бизнеса и развития. Сянган станет более цветущим и стабильным, его экономика будет процветать, а люди будут жить счастливой жизнью, следуя политическому курсу "одна страна, две системы", - пообещал Лян Цзюньянь.





Статья 23 Основного закона КНР о САР Сянган предусматривает, что Сянган должен самостоятельно принимать законы, запрещающие любые акты измены, отделения, мятежа, подрывной деятельности против центрального народного правительства или кражи государственных секретов, запрещающие иностранным политическим организациям или структурам вести политическую деятельность в САР Сянган и запрещающие политическим организациям или структурам САР Сянган устанавливать связи с иностранными политическими организациями или структурами.





Фото: Синьхуа





Положения в полной мере воплощают в жизнь конституционные обязанности, предусмотренные статьей 23 Основного закона КНР о САР Сянган, и рассматриваются как крайне важные для устранения лазеек и слабых звеньев в системе защиты национальной безопасности в САР Сянган.





Законодательный процесс относительно статьи 23 получил широкую поддержку в Сянгане. В ходе общественных консультаций по этому вопросу, проведенных администрацией САР Сянган ранее в этом году, 98,6 проц. опрошенных выразили поддержку данному законодательному процессу и прокомментировали его в положительном ключе.





Канцелярия по связям центрального народного правительства в САР Сянган, управление центрального народного правительства по защите национальной безопасности в САР Сянган, а также управление спецпредставителя МИД КНР в САР Сянган высказали поздравления в связи с принятием положений о защите национальной безопасности, заявив, что данное событие стало важной вехой для обеспечения долгосрочной стабильности Сянгана.