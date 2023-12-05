Промышленная цепочка производства мелких орехов в Синьцзяне

Фото: информационная компания Урумчи

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Это один из четырех всемирно известных сухофруктов - миндаль, который в китайском Синьцзяне, выращивается более 1300 лет, сообщает информационная компания "Урумчи".





информационная компания Урумчи





Уезд Яркенд округа Кашгар, называют "Родиной миндаля". Здесь представлено более 40 различных сортов миндаля, что делает Яркенд основным производственным центром миндаля в Китае.









Воспользовавшись ресурсами миндаля, уезд Яркенд с использованием современного оборудования для производства и переработки, создал более 20 различных продуктов, таких как миндальное масло, миндальное молоко, миндальный мед, миндальная нуга и другие.



