Ректор ВКТУ: Мастерская Лу Бань открывает новую профессиональную траекторию для казахстанской молодежи

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9 декабря 2024 года исполнился ровно один год с момента начала пробной эксплуатации первой в Казахстане мастерской Лу Бань, совместно созданной Тяньцзиньским профессиональным университетом и Восточно-Казахстанским техническим университетом. Эта мастерская расположена в Усть-Каменогорске, административном центре Восточно-Казахстанской области, и занимает площадь более 700 квадратных метров.





В феврале 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мастерскую Лу Бань и дал ей высокую оценку. Каковы преимущества и значение углубления сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сфере профессионально-технического образования? Какие новые возможности мастерская Лу Бань предоставляет казахстанской молодежи? В недавнем эксклюзивном интервью рубрики "Восток и Запад" агентства China News Service ректор Восточно-Казахстанского технического университета Сауле Рахметуллина рассказала, как мастерская Лу Бань открывает новую профессиональную траекторию для молодежи Казахстана.





9 декабря исполнился год с начала пробной эксплуатации первой мастерской Лу Бань в Казахстане. Каковы итоги ее развития за этот год?





- 9 декабря 2023 года в Казахстане начала работу первая мастерская Лу Бань. В феврале 2024 года президент Казахстана Токаев посетил мастерскую и дал ей высокую оценку. Он отметил, что и другие вузы страны должны создавать аналогичные центры профессионального технического образования и подготовки кадров.





В первом наборе мастерская открыла специальность "Транспортное оборудование и технологии", было создано четыре зоны практического обучения: техобслуживание транспортных средств, системы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, электромобили и интеллектуальные сетевые автомобили. В настоящее время в мастерской обучается около 400 студентов.





В 2024 году мастерская Лу Баня запустила инновационную образовательную программу "Интеллектуальный транспорт и искусственный интеллект", в рамках которой на 2024-2025 учебный год были приняты 24 студента. Мы, исходя из потребностей вузов в подготовке кадров, разработали ряд стандартизированных курсов, таких как "Введение в технологии интеллектуального транспорта", "Обработка и анализ визуальной информации", "Передача энергии в автомобилях и технологии интеллектуального управления", "Системы помощи водителю (ADAS)" и другие, акцентируя внимание на развитии профессиональных и практических навыков студентов.





Особо стоит отметить, что в этом году мы учли реальные потребности и далее оптимизировали модель преподавания мастерской Лу Бань, внедрив метод "инженерного проектирования и инноваций (EPIP)" - развитие инженерных и инновационных навыков студентов через участие в реальных инженерных проектах. 15 преподавателей, аспирантов и инженеров прошли профессиональную подготовку в Тяньцзиньском профессиональном университете по таким направлениям, как технологии интеллектуальных сетевых автомобилей, обслуживание и управление электромобилями, применение интеллектуальных автомобильных технологий.





В повседневном обучении студенты отмечают, что им нравится работать с современным оборудованием, а преподаватели довольны тем, что получают доступ к актуальной информации в передовых технических областях и тем самым повышают свои преподавательские компетенции.





Akorda





Чем модель подготовки кадров в мастерской Лу Бань отличается от традиционной системы профтехобразования в Казахстане? Как она "настраивается" под нужды местной экономики?





- Казахстан традиционно уделяет большое внимание подготовке технических специалистов, в ряде регионов до сих пор действует система целевой подготовки и распределения кадров. В сфере высшего профессионального образования вузы принимают меры для более тесной увязки учебных программ с потребностями рынка труда.





Создание мастерской Лу Бань позволило нашему университету внедрить передовые технологические ресурсы и создать основу для разработки новых курсов. Эти курсы соответствуют потребностям местного рынка труда и ключевых отраслей, таких как металлургия и горнодобывающая промышленность. Например, мы использовали ресурсы мастерской Лу Баня для обновления программ бакалавриата по направлениям "Транспортное оборудование и технологии" и "Управление и эксплуатация транспорта", введя новые дисциплины, такие как "Интеллектуальный транспорт и транспортная инженерия", "Инновационные технологии в горном деле", которые получили положительные отклики студентов и преподавателей.





Образовательная модель мастерской Лу Бань основана на методе "инженерного проектирования и инноваций (EPIP)" и соответствует передовым международным концепциям инженерного образования, таким как CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate), при этом делает акцент на практических навыках. Можно сказать, что это представляет новый этап в развитии системы профессионально-технического образования в Казахстане.





Какие возможности открылись для казахстанской молодежи благодаря мастерской Лу Бань?





- В мастерской Лу Бань курсы по программированию, проектированию интеллектуальных устройств, технологиям безопасности интеллектуального транспорта пользуются большим интересом у молодежи. Количество поступивших в этом году вдвое больше, чем в прошлом. Среди студентов есть иностранцы из Нигерии, Монголии, России, Беларуси и других стран.





Мастерская Лу Бань предоставляет студентам возможность знакомиться с передовыми технологиями в сфере электромобилей, что способствует повышению их конкурентоспособности на рынке труда и развитию научно-исследовательских навыков. На данный момент несколько крупных автокомпаний Казахстана подписали с нами соглашения о сотрудничестве - с сентября этого года часть студентов начала проходить практику или работать в этих компаниях. Кроме того, ряд крупных металлургических и горнодобывающих предприятий Восточно-Казахстанской области также предоставляют рабочие места нашим выпускникам. Студенты, заинтересованные в научной карьере, могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре нашего университета. Эти достижения стали возможны благодаря академической базе вуза и современным ресурсам, предоставленным мастерской Лу Бань. Можно сказать, что она расширила горизонты профессионального развития казахстанской молодежи.





Akorda





Какие преимущества и значение имеет углубление сотрудничества между Китаем и Казахстаном в области профессионального технического образования?





- Углубление сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сфере профессионального технического образования способствует развитию экономики и промышленности Казахстана, а также придает импульс совместному строительству инициативы "Один пояс, один путь" и региональной интеграции.





Китай накопил богатый опыт в таких сферах, как интеллектуальное производство, умный транспорт, зеленая энергетика, что может помочь Казахстану модернизировать ключевые отрасли. Одновременно, профессионально-техническое образование обеспечивает подготовку специалистов, необходимых для транснациональных компаний и региональной экономической интеграции, содействуя углублению китайско-казахстанского экономического сотрудничества. Кроме того, такое сотрудничество способствует снижению уровня безработицы, расширению рынка труда, укреплению культурных обменов между народами двух стран. Я считаю, что углубление сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сфере профтехобразования - это важный шаг к устойчивому экономическому развитию и повышению уровня жизни населения.





Как можно дальше укреплять обмен между молодежью двух стран?





- Мастерская Лу Бань является мостом сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сфере профтехобразования. Она внедряет передовые китайские образовательные концепции и технологии, готовит высококвалифицированные кадры для Казахстана, а также способствует взаимопониманию и доверию между молодежью двух стран.





В будущем Китай и Казахстан должны продолжать углублять сотрудничество в области образования, создавать больше платформ для культурных и технических обменов, а также через университетско-предпринимательское сотрудничество укреплять связи между молодежью двух стран. Кроме того, можно создать совместные программы стажировок между вузами двух стран, чтобы молодежь имела возможность проходить практику и работать в другой стране, что будет способствовать совместным инновациям. Уверена, что благодаря многоуровневому взаимодействию и сотрудничеству между молодежью двух стран сформируются более тесные связи, что поднимет китайско-казахстанские отношения на новую высоту.





Автор: журналист агентства China News Service Шань Лу