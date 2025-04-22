Революция 6G: испытания новой технологии связи в Нанкине
Фото: Лаборатория Цзыцзиньшань совместно с Китайской корпорацией железнодорожной сигнализации и связи (CRSC) проводит испытания и демонстрирует применение концепции Один город — одна башня для связи на малых высотах в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). Фотоматериал предоставлен лабораторией Цзыцзиньшань
На днях в городе Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай) дрон с коробкой лекарств, управляемый оператором, взлетел из аптеки на улице Тяньюаньси, пролетел 8 км и мягко приземлился у восточного входа в местную лабораторию "Цзыцзиньшань", сообщает газета "Жэньминь Жибао".
Этот быстрый, непрерывный и стабильный полет стал наглядной демонстрацией возможностей технологии 6G в развитии "умного города" и экономики малых высот.
6G - мобильная связь шестого поколения. Чем она отличается от предыдущих поколений?
Самое очевидное отличие - скорость. Согласно образному сравнению экспертов, если 2G можно сопоставить с воловьей повозкой, то 3G - с велосипедом, 4G - с автомобилем, 5G - со скоростным поездом, а 6G - это уже уровень самолета.
Как пояснил корреспонденту Хуан Юнмин, директор Центра всеобъемлющих коммуникаций лаборатории "Цзыцзиньшань", принцип работы мобильной связи первого поколения заключался в передаче сигнала от базовых станций и вышек к мобильным устройствам в пределах зон покрытия. Поскольку зоны покрытия имеют шестиугольную форму, напоминающую пчелиные соты, эта технология получила название "сотовой" связи. С тех пор мобильная связь постоянно совершенствовалась, но независимо от всех изменений, принцип "сотовой" связи оставался неизменным.
В 2018 году, с момента основания лаборатории "Цзыцзиньшань", академик Китайской академии наук Ю Сяоху со своей командой сосредоточился на разработке технологии связи "без сот". "Эта инновация устраняет границы между зонами покрытия, передавая всю информацию синхронизированно для обработки единым процессором, что усиливает сигнал и увеличивает дальность передачи. По сравнению с традиционной "сотовой" связью ее производительность возрастает более чем в 10 раз", - пояснил Ван Дунмин, сотрудник Центра всеобъемлющих коммуникаций лаборатории "Цзыцзиньшань".
Дрон, осуществляющий доставку на расстояние 8 км, должен пересечь около 20 зон покрытия в сети 5G. При переключении сигнала на границе каждой зоны могут возникать ситуации, когда из-за частых "обрывов связи" он вынужден возвращаться на базу. В бессотовой сети эта проблема полностью устранена.
По сравнению с традиционными технологиями мобильной связи 6G предлагает не только повышенную скорость.
На просторах озера Тайху, вблизи острова Сишань, дрон совершает высотный облет, выполняя мониторинг рыбных ресурсов на расстоянии 33 км. Он оснащен HD-камерой ночного видения, инфракрасным тепловизором и другим оборудованием, имеет встроенное интеллектуальное программное обеспечение и с помощью единственной базовой станции на острове способен круглосуточно автономно взлетать, приземляться, заряжаться и выполнять поставленные задачи.
В прошлом году лаборатория "Цзыцзиньшань" совместно с China Unicom и Комитетом по управлению рыболовством озера Тайху провела на экспериментальном участке по охране рыбных ресурсов Тайху тестирование технологии сверхдальней бессотовой связи и инновационных применений. "Площадь покрытия одной станции по сравнению с 5G увеличилась в 10 раз", - отметил технический руководитель проекта Лю Дунцзе.
Поскольку передача информации больше не ограничивается наземными базовыми станциями, 6G формирует комплексную систему связи, охватывающую сушу, море, воздух и космос, одновременно объединяя возможности коммуникации, сенсорного восприятия, вычислений и искусственного интеллекта.
В январе этого года лаборатория "Цзыцзиньшань" в сотрудничестве с Китайской корпорацией железнодорожной сигнализации и связи (CRSC) осуществила эксперимент "Один город - одна башня для связи на малых высотах" в Нуцзян-Лисуском автономном округе провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). Путем размещения бессотовой базовой станции связи на высотных точках города они обеспечили поддержку таких сценариев использования малых высот, как патрулирование лесов с помощью дронов для предотвращения пожаров, тем самым решив проблемы высокой себестоимости установки базовых станций и низкого качества сигнала в районах со сложным рельефом.
На участке между улицами Моучжоудун и Юйгу в районе Цзяннин города Нанкин три беспилотные интеллектуальные уборочные машины, следуя по заданному маршруту, убирают территорию площадью 21 тыс. кв. м. Они оснащены HD-камерами, лидарами и различными датчиками, которые позволяют не только своевременно избегать препятствий, но и точно идентифицировать мусор для уборки.
Через бессотовую сеть уборочная машина передает захваченные изображения на серверы, откуда поступают команды управления, весь цикл контроля занимает всего лишь миллисекунды", - объяснил Цзян Тяньсян, инженер-разработчик технологии 6G. По его словам, благодаря стабильной скорости сети и высокой надежности соединения уборочные машины могут чутко воспринимать окружающую среду и мгновенно реагировать на изменения.
В настоящее время глобальная разработка технологии 6G перешла от концептуальных исследований к этапу создания ключевых компонентов, а фокус планирования 6G сместился с прорывов в отдельных технологиях на системное развитие всей отрасли. Эксперты отмечают, что нынешний год стал "годом стандартизации" 6G, и ожидается, что разработка стандартов завершится к 2029 году, а коммерческое применение стартует примерно к 2030 году.
В будущем технология 6G сможет существенно способствовать развитию производственного сектора", - подчеркнул Хуан Юнмин. Он отметил, что среди множества сценариев применения воплощенный ИИ рассматривается как один из наиболее перспективных. "Преимущества высокой скорости и надежности передачи данных позволят промышленным роботам стать более гибкими, чувствительными и способными выполнять самую тонкую работу. В будущем роботизированные системы через сеть 6G смогут координировать работу других интеллектуальных устройств для решения сложных комплексных задач", - добавил специалист.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь Жибао" Яо Сюэцин