21.04.2025, 14:35 9306

Революция 6G: испытания новой технологии связи в Нанкине

Революция 6G: испытания новой технологии связи в Нанкине
Фото: Лаборатория Цзыцзиньшань совместно с Китайской корпорацией железнодорожной сигнализации и связи (CRSC) проводит испытания и демонстрирует применение концепции Один город — одна башня для связи на малых высотах в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). Фотоматериал предоставлен лабораторией Цзыцзиньшань
На днях в городе Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай) дрон с коробкой лекарств, управляемый оператором, взлетел из аптеки на улице Тяньюаньси, пролетел 8 км и мягко приземлился у восточного входа в местную лабораторию "Цзыцзиньшань", сообщает газета "Жэньминь Жибао".

Этот быстрый, непрерывный и стабильный полет стал наглядной демонстрацией возможностей технологии 6G в развитии "умного города" и экономики малых высот.

6G - мобильная связь шестого поколения. Чем она отличается от предыдущих поколений?

Самое очевидное отличие - скорость. Согласно образному сравнению экспертов, если 2G можно сопоставить с воловьей повозкой, то 3G - с велосипедом, 4G - с автомобилем, 5G - со скоростным поездом, а 6G - это уже уровень самолета.

Как пояснил корреспонденту Хуан Юнмин, директор Центра всеобъемлющих коммуникаций лаборатории "Цзыцзиньшань", принцип работы мобильной связи первого поколения заключался в передаче сигнала от базовых станций и вышек к мобильным устройствам в пределах зон покрытия. Поскольку зоны покрытия имеют шестиугольную форму, напоминающую пчелиные соты, эта технология получила название "сотовой" связи. С тех пор мобильная связь постоянно совершенствовалась, но независимо от всех изменений, принцип "сотовой" связи оставался неизменным.

В 2018 году, с момента основания лаборатории "Цзыцзиньшань", академик Китайской академии наук Ю Сяоху со своей командой сосредоточился на разработке технологии связи "без сот". "Эта инновация устраняет границы между зонами покрытия, передавая всю информацию синхронизированно для обработки единым процессором, что усиливает сигнал и увеличивает дальность передачи. По сравнению с традиционной "сотовой" связью ее производительность возрастает более чем в 10 раз", - пояснил Ван Дунмин, сотрудник Центра всеобъемлющих коммуникаций лаборатории "Цзыцзиньшань".

Дрон, осуществляющий доставку на расстояние 8 км, должен пересечь около 20 зон покрытия в сети 5G. При переключении сигнала на границе каждой зоны могут возникать ситуации, когда из-за частых "обрывов связи" он вынужден возвращаться на базу. В бессотовой сети эта проблема полностью устранена.

По сравнению с традиционными технологиями мобильной связи 6G предлагает не только повышенную скорость.

Сотрудник Национального центра передачи и внедрения информационно-коммуникационных технологий в высших учебных заведениях (провинция Цзянсу) проводит технические испытания на экспериментальном полигоне для демонстрации концепции 6G. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Пан Чэнчэнь

На просторах озера Тайху, вблизи острова Сишань, дрон совершает высотный облет, выполняя мониторинг рыбных ресурсов на расстоянии 33 км. Он оснащен HD-камерой ночного видения, инфракрасным тепловизором и другим оборудованием, имеет встроенное интеллектуальное программное обеспечение и с помощью единственной базовой станции на острове способен круглосуточно автономно взлетать, приземляться, заряжаться и выполнять поставленные задачи.

В прошлом году лаборатория "Цзыцзиньшань" совместно с China Unicom и Комитетом по управлению рыболовством озера Тайху провела на экспериментальном участке по охране рыбных ресурсов Тайху тестирование технологии сверхдальней бессотовой связи и инновационных применений. "Площадь покрытия одной станции по сравнению с 5G увеличилась в 10 раз", - отметил технический руководитель проекта Лю Дунцзе.

Поскольку передача информации больше не ограничивается наземными базовыми станциями, 6G формирует комплексную систему связи, охватывающую сушу, море, воздух и космос, одновременно объединяя возможности коммуникации, сенсорного восприятия, вычислений и искусственного интеллекта.　

В январе этого года лаборатория "Цзыцзиньшань" в сотрудничестве с Китайской корпорацией железнодорожной сигнализации и связи (CRSC) осуществила эксперимент "Один город - одна башня для связи на малых высотах" в Нуцзян-Лисуском автономном округе провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). Путем размещения бессотовой базовой станции связи на высотных точках города они обеспечили поддержку таких сценариев использования малых высот, как патрулирование лесов с помощью дронов для предотвращения пожаров, тем самым решив проблемы высокой себестоимости установки базовых станций и низкого качества сигнала в районах со сложным рельефом.

На участке между улицами Моучжоудун и Юйгу в районе Цзяннин города Нанкин три беспилотные интеллектуальные уборочные машины, следуя по заданному маршруту, убирают территорию площадью 21 тыс. кв. м. Они оснащены HD-камерами, лидарами и различными датчиками, которые позволяют не только своевременно избегать препятствий, но и точно идентифицировать мусор для уборки.

Через бессотовую сеть уборочная машина передает захваченные изображения на серверы, откуда поступают команды управления, весь цикл контроля занимает всего лишь миллисекунды", - объяснил Цзян Тяньсян, инженер-разработчик технологии 6G. По его словам, благодаря стабильной скорости сети и высокой надежности соединения уборочные машины могут чутко воспринимать окружающую среду и мгновенно реагировать на изменения.


В настоящее время глобальная разработка технологии 6G перешла от концептуальных исследований к этапу создания ключевых компонентов, а фокус планирования 6G сместился с прорывов в отдельных технологиях на системное развитие всей отрасли. Эксперты отмечают, что нынешний год стал "годом стандартизации" 6G, и ожидается, что разработка стандартов завершится к 2029 году, а коммерческое применение стартует примерно к 2030 году.

В будущем технология 6G сможет существенно способствовать развитию производственного сектора", - подчеркнул Хуан Юнмин. Он отметил, что среди множества сценариев применения воплощенный ИИ рассматривается как один из наиболее перспективных. "Преимущества высокой скорости и надежности передачи данных позволят промышленным роботам стать более гибкими, чувствительными и способными выполнять самую тонкую работу. В будущем роботизированные системы через сеть 6G смогут координировать работу других интеллектуальных устройств для решения сложных комплексных задач", - добавил специалист.


Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь Жибао" Яо Сюэцин
 
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