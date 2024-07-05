Фото: Информационная компания Урумчи

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Где есть единство, там будет и счастье".





В июне 2017 года на 17-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане председатель Си Цзиньпин процитировал эту казахскую пословицу, подчеркнув важность сплоченности и сотрудничества среди стран - членов ШОС, сообщает Информационная компания Урумчи.





Прошло семь лет, и теперь саммит ШОС снова проходит в Астане. Как этот международный орган, представляющий половину населения мира и четверть мировой экономики, может принести дух единства и поиск пути к счастью в нынешний период глобальных изменений и беспорядков, остается под пристальным вниманием.





ШОС была основана в 2001 году. В июне того года в Шанхае был официально создан первый межправительственный международный орган, названный в честь китайского города - Шанхайская организация сотрудничества.





На протяжении более 20 лет ШОС, изначально сосредоточившись на координации по вопросам безопасности среди стран-членов, расширила свою деятельность в сферы экономики, культуры и других областей. В настоящее время ШОС включает девять полноправных членов, три страны-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу, охватывая Азию, Европу и Африку. Это самый обширный по территории и населению региональный комплексный орган в мире.





Информационная компания Урумчи





ШОС развивалась в условиях многочисленных международных и региональных вызовов.





С этими вызовами ни одна страна не может справиться в одиночку. Мы должны укреплять сотрудничество и объединяться", - отметил председатель Си Цзиньпин, впервые участвуя в саммите ШОС в 2013 году.





За последние десятилетия мир претерпел значительные изменения, локальные конфликты и нестабильность стали частым явлением, а глобальные проблемы обострились. На саммитах ШОС Си Цзиньпин выражал позицию Китая, выдвигал китайские предложения и способствовал укреплению сплоченности внутри ШОС, внося стабильность и позитив в неспокойный и меняющийся мир.





Взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, консультации, уважение к многообразию культур и стремление к общему развитию - "Шанхайский дух" стал основой существования и развития ШОС и представляет направление развития международных отношений в современном мире. Несмотря на новые проявления унилатерализма, торгового протекционизма и антиглобализационных тенденций, мир как "глобальная деревня" все больше увязывает интересы стран, делая сотрудничество и совместный выигрыш неизбежными. Единство или разделение? Мир или конфликт? Сотрудничество или противостояние? Эти вопросы снова стоят перед нами. Мой ответ таков: стремление народов к лучшей жизни - это наша цель, и тренд времени - это мир, развитие, сотрудничество и совместный выигрыш, которые невозможно остановить", - подчеркнул Си Цзиньпин.





Страны ШОС имеют общие границы и взаимные интересы. В последние годы благодаря инициативе "Пояс и путь" торговые и инвестиционные потоки между странами-членами ШОС значительно возросли.





Проезжающие поезда "Китай-Европа" перевозят китайские товары через Казахстан в Центральную Азию и Европу, а казахстанское сырье и товары доставляются в логистическую базу сотрудничества между Китаем и Казахстаном в Ляньюнгане, откуда они отправляются в обширный Тихоокеанский регион.





Информационная компания Урумчи





Это повседневная реальность двусторонней логистики между Китаем и Казахстаном и пример практического сотрудничества в рамках ШОС, которое приносит ощутимые результаты населению стран-членов.





После нынешнего саммита в Астане Китай станет председателем ШОС на период 2024-2025 годов, что является возвращением Китая на эту позицию спустя семь лет.





На саммите ШОС в Циндао шесть лет назад Си Цзиньпин сказал: "Сегодня мир полон надежд, но также сталкивается с вызовами. Наше будущее яркое, но путь вперед не будет легким. Мы должны продолжать продвигать "шанхайский дух", чтобы решать проблемы нашего времени и преодолевать риски и вызовы".





Решение проблем нашего времени и преодоление рисков и вызовов - это и есть современная ценность и мировое значение ШОС.