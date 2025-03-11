10.03.2025, 13:48 13551
Си Цзиньпин подчеркнул поддерживающую роль образования в научно-техническом и кадровом развитии
Фото: russian.people.com.cn
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Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг подчеркнул важность усиления поддерживающей роли образования в научно-техническом прогрессе и развитии кадрового потенциала, сообщает "Синьхуа".
Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, подчеркнул, что в новом походе в новую эпоху следует глубоко осознать потребности китайской модернизации в образовании, науке, технологиях и талантливых специалистах.
Присутствуя на одном из групповых заседаний в рамках 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва, Си Цзиньпин призвал формировать благоприятную атмосферу, в которой таланты появляются из поколения в поколение и каждый может полностью реализовать свои способности, в полной мере находя им применение.
В заседании приняли участие члены ВК НПКСК 14-го созыва из Демократической лиги Китая и Ассоциации содействия развитию демократии Китая, а также представители сферы образования.
Си Цзиньпин подчеркнул важность сохранения правильного курса в управлении образовательными учреждениями в процессе превращения Китая в образовательную державу, научно-техническую державу и державу талантов.
Он призвал воспитывать новое поколение всесторонне развитых молодых людей, обладающих моральными качествами, интеллектуальными способностями, физической силой, эстетическим восприятием и трудовыми навыками, необходимыми для того, чтобы участвовать в социалистическом строительстве и продолжать дело социализма.
Председатель КНР подчеркнул необходимость обучать молодежь идеям о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.
По словам китайского лидера, для построения высококачественной системы образования, отвечающей ожиданиям людей, ключевое значение имеет углубление комплексной образовательной реформы.
Важно совершенствовать систему управления учебными заведениями, предоставлять им больше автономии при принятии решений, непрерывно повышать качественный уровень управления учебными заведениями на основе верховенства закона, указал Си Цзиньпин.
Чтобы достичь позитивного взаимодействия между независимыми научно-техническими инновациями и самостоятельной подготовкой кадров, образование должно и дальше играть в этом направляющую и фундаментальную роль, заявил председатель КНР.
Он особо отметил необходимость совершенствования механизма адаптации кадровой подготовки к потребностям социально-экономического развития для повышения качества и эффективности самостоятельной подготовки кадров.
Си Цзиньпин подчеркнул, что построение образовательной державы, научно-технической державы и державы талантов - это общая ответственность всей партии и всего общества. В этой связи он призвал НПКСК в полной мере задействовать свою роль специализированного консультативного органа.
новости по теме
10.03.2025, 14:07 12161
Сессии ВСНП и ВК НПКСК: Китай полностью уверен в достижении целевого показателя роста ВВП в 2025 году
Фото: russian.news.cn
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Китай полностью уверен, что достигнет целевого показателя экономического роста на уровне около 5 проц. в текущем году, поскольку для реализации этой цели имеются прочная основа, поддержка и гарантии. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе, сообщает "Синьхуа".
Охарактеризовав экономические показатели прошлого года как удовлетворительные, Чжэн Шаньцзе отметил, что китайская экономика доказала сильную устойчивость и жизнеспособность, заложив прочную основу для развития в этом году.
В 2025 году Китай активизирует усилия по стимулированию потребительских расходов, указал глава госкомитета, уточнив, что страна направит 300 млрд юаней /около 41,8 млрд долларов США/ на поддержку программы трейд-ин для потребительских товаров, при этом ее рамки будут расширены. В 2024 году на программу трейд-ин было выделено 150 млрд юаней.
По словам Чжэн Шаньцзе, несколько ведомств недавно разработали специальный план действий, нацеленный на стимулирование потребления, который вскоре будет обнародован.
В текущем году также будет расширено эффективное инвестирование, сообщил он, отметив, что страна будет поддерживать инвестиции частных предприятий в нарождающиеся отрасли и отрасли будущего.
Чжэн Шаньцзе добавил, что в прошлом году Китай рекомендовал частным инвесторам более 8000 проектов для капиталовложений. В 2025 году, по его словам, страна также представит ряд крупных проектов, которые будут привлекательными для частного капитала, в таких секторах, как железные дороги, атомная энергетика, водное хозяйство, основная научно-техническая инфраструктура.
10.03.2025, 13:57 12546
В рамках 3-й сессии ВСНП 14-го созыва глава МИД КНР Ван И изложил позицию Китая по некоторым международным вопросам
Фото: russian.people.com.cn
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Глава МИД КНР призвал к совместному построению сообщества единой судьбы человечества
Министр иностранных дел КНР Ван И призвал к построению сообщества единой судьбы человечества, отвечая на вопрос о влиянии политики США "Америка прежде всего" на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Все большее число стран принимают участие в построении сообщества единой судьбы человечества, и более 100 стран поддерживают три глобальные инициативы, а именно Инициативу по глобальному развитию, Инициативу о глобальной безопасности и Глобальную инициативу цивилизации", - отметил министр.
Он добавил, что более трех четвертей стран по всему миру присоединились к совместной реализации инициативы "Пояс и путь".
По словам Ван И, если каждая страна будет делать упор на "моя страна превыше всего" и будет одержима позицией силы, то мир попадет вновь под господство закона джунглей, малые и слабые страны понесут удар в первую очередь, а международные правила и порядок будут серьезно нарушены.
Ван И отметил, что крупная держава должна соблюдать свои международные обязательства и выполнять возложенные на нее обязанности.
История докажет, что победа будет за теми, кто созидает ради всех. Совместное созидание во имя сообщества единой судьбы человечества сделает мир общим для всех стран, и будущее - общим для всех народов", - добавил Ван И.
Ван И: Китай остается стойким в противовес мировой непредсказуемости
Китай остается стойким в противовес мировой непредсказуемости, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Мы живем в меняющемся и неспокойном мире, где определенность становится дефицитным ресурсом", - подчеркнул Ван И.
Китайская дипломатия будет твердо стоять на правильной стороне истории и на стороне прогресса человечества. Мы будем оставаться стойкими в противовес мировой непредсказуемости ", - сказал он.
Ван И отметил, что Китай будет справедливой силой, борющейся за мир и стабильность во всем мире, прогрессивной силой, выступающей за международную справедливость и равенство, и конструктивной силой, способствующей общему развитию во всем мире.
Китай будет поддерживать подлинную многосторонность и защищать многостороннюю систему свободной торговли", - сказал Ван И.
Мы будем продолжать расширять открытость внешнему миру на высоком уровне и делиться огромными возможностями китайской модернизации со всеми странами", - заявил глава МИД КНР.
Глава МИД КНР: Этой осенью в городе Тяньцзинь состоится очередной саммит ШОС
Этой осенью в городе Тяньцзинь на севере Китая состоится очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао".
10.03.2025, 13:53 13136
Новые термины из доклада о работе правительства КНР
Фото: russian.people.com.cn
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В докладе о работе правительства в текущем году было введено много новых терминов. Что они означают?
Инвестиции в людей
Необходимо направлять финансовые ресурсы на улучшение жизни и обеспечение благополучия граждан. Так люди смогут в полной мере ощутить результаты реформ и развития страны.
Воплощенный искусственный интеллект
Воплощенный ИИ представляет собой интеграцию технологий искусственного интеллекта в физические объекты, такие как роботы, что позволяет им воспринимать окружающую среду, обучаться и активно взаимодействовать с ней, подобно человеку.
Компания-газель
Компания-газель - это предприятие, которое продемонстрировало стремительное развитие в относительно короткий период после начала своей деятельности. Оно обладает значительным инновационным потенциалом как в области технологий и бизнес-моделей, так и в организации производственных процессов.
"Город без отходов"
Концепция "Город без отходов" представляет собой инновационный подход к управлению городскими ресурсами. Она не предполагает полного отсутствия твердых отходов и их полной переработки. Вместо этого она направлена на создание экологически чистой среды, в которой производство и образ жизни способствуют сохранению природных ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду. В рамках концепции "Город без отходов" предпринимаются меры по сокращению источников образования твердых отходов, минимизации захоронения твердых отходов на свалках и снижению воздействия на окружающую среду.
"Хороший дом"
"Хороший дом" должен обладать четырьмя основными характеристиками: безопасностью, низким уровнем выбросов углекислого газа, экологичностью и интеллектуальными системами.
Источник: газета "Жэньминь жибао"
10.03.2025, 13:23 14231
Информация о сессии ВСНП И ВК НПКСК 2025
Фото: russian.people.com.cn
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Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет в 2024 году - глава Госкомитета по делам здравоохранения
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет в 2024 году. Об этом сообщил в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лэй Хайчао, сообщает газета "Жэньминь жибао".
На пресс-конференции, посвященной вопросам народного благосостояния и проведенной на полях 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Лэй Хайчао отметил, что с 2023 года этот показатель увеличился на 0,4 года.
Как уточнил он, это означает, что Китай досрочно достиг цели по увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни населения, которая была поставлена в рамках 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг.) в сфере национального здравоохранения.
Согласно плану, Китай обязался к концу текущей пятилетки увеличить среднюю ожидаемую продолжительности жизни населения примерно на один год по сравнению с показателем 2020 года.
Лэй Хайчао указал, что в 2024 году Китай вышел на четвертое место по средней ожидаемой продолжительности жизни среди 53 стран с уровнем дохода выше среднего и на десятую позицию среди стран "Группы двадцати", опередив 21 страну с высоким уровнем дохода.
Глава госкомитета объяснил успехи рядом реализуемых стратегий, направленных на улучшение здоровья, включая инициативу "Здоровый Китай", а также здоровым образом жизни китайцев и влиянием традиционной культуры.
По словам Лэй Хайчао, средняя ожидаемая продолжительность жизни в 8 регионах, включая города центрального подчинения Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и провинции Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун и Хайнань, превысила 80 лет.
Как добавил он, различия в уровне здоровья между провинциальными регионами постепенно сокращаются, что свидетельствует о непрерывном улучшении ситуации с равным доступом к услугам здравоохранения.
Хотя Китай по-прежнему сталкивается с вызовами, обусловленными инфекционными и хроническими неинфекционными заболеваниями, у страны сохраняется значительный потенциал для дальнейшего увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, заключил Лэй Хайчао.
В Пекине состоялось заседание Бюро ВК НПКСК, посвященное подготовке к закрытию 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва
11-е заседание Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва состоялось в Пекине в воскресенье. Оно было посвящено подготовке к закрытию 3-й сессии ВК НПКСК, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Заседание прошло под председательством члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателя ВК НПКСК Ван Хунина.
На заседании был рассмотрен и одобрен ряд документов, в том числе проект резолюции по докладу о работе Бюро ВК НПКСК, а также проект политической резолюции 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва.
По решению Бюро ВК НПКСК эти документы будут представлены для рассмотрения на заключительном заседании 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва, которое пройдет 10 марта.
Ранее в воскресенье Ван Хунин председательствовал на 33-м заседании председателя и заместителей председателя ВК НПКСК 14-го созыва.
Официальный представитель: Китайские военные достигнут целей к столетию НОАК в назначенные сроки
Китайские военные будут сосредоточивать все силы на интенсивной борьбе за достижение целей, намеченных к столетнему юбилею Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2027 году, заявил в воскресенье У Цянь, официальный представитель делегации НОАК и Народной вооруженной полиции Китая в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао".
У Цянь назвал своевременное достижение целей, намеченных к столетнему юбилею НОАК, и ускоренное превращение народной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня "стратегическими требованиями" всестороннего построения модернизированного государства.
Мы должны посвятить наши усилия обеспечению того, чтобы мы достигли наших целей с высокими результатами в намеченные сроки", - сказал он.
По его словам, депутаты делегации НОАК и Народной вооруженной полиции Китая пообещали всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, ускорять трансформацию и модернизацию военного обучения, укреплять боевые силы нового образца, способные воевать на новых фронтах, основательно заниматься боевой подготовкой по всем направлениям, чтобы повысить способность побеждать в войне в условиях информатизации и интеллектуализации.
Состоялось 2-е пленарное заседание 3-й сессии ВСНП 14-го созыва
В субботу состоялось 2-е пленарное заседание 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, на котором были заслушаны и рассмотрены доклады о работе Постоянного комитета /ПК/ ВСНП, Верховного народного суда /ВНС/ КНР и Верховной народной прокуратуры (ВНП) КНР, сообщает газета "Жэньминь жибао".
На пленарном заседании присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители, в том числе Ли Цян, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн.
Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи выступил с докладом о работе ПК ВСНП.
Подводя итоги работы ПК ВСНП за прошедший год, Чжао Лэцзи отметил новый прогресс и новые успехи в сфере укрепления реализации Конституции КНР и усиления контроля над ее соблюдением, защиты авторитета и престижа Конституции.
По его словам, добросовестно выполняя свои законодательные обязанности и постоянно совершенствуя социалистическую правовую систему с китайской спецификой, за прошедший год ПК ВСНП рассмотрел в общей сложности 39 законопроектов, из которых 24 были приняты, включая 6 новых законов и 14 пересмотренных законов.
Как сказал Чжао Лэцзи, осуществляя свои надзорные полномочия в соответствии с законом, ПК ВСНП заслушал и рассмотрел 21 доклад, представленный Госсоветом КНР, Государственным надзорным комитетом КНР, ВНС КНР и ВНП КНР.
Чжао Лэцзи отметил, что были активизированы усилия по поддержке депутатов в выполнении своих обязанностей в соответствии с законом, в том числе была оказана помощь депутатам в поддержании тесных связей с народными массами.
Чжао Лэцзи изложил планы работы ПК ВСНП на 2025 год.
Выступая с докладом о работе ВНС, председатель ВНС Чжан Цзюнь отметил, что в 2024 году китайские суды всех уровней приняли к рассмотрению более 46 млн дел и завершили более 45 млн дел, что примерно соответствует уровню предыдущего года.
По его словам, за прошедший год китайские суды обеспечили защиту национальной безопасности и социальной стабильности, способствовали высококачественному развитию и гарантировали благосостояние населения, обеспечив строгость и справедливость правосудия.
По его словам, суды в 2025 году будут вносить еще больший вклад в осуществление всестороннего соблюдения принципа верховенства закона в государственном управлении и построение социалистического правового государства на более высоком уровне.
Выступая с докладом о работе ВНП, генеральный прокурор ВНП Ин Юн отметил, что в прошедшем году органы прокуратуры занимались, в частности, продвижением на более высокий уровень построения "спокойного Китая", а также обеспечением благосостояния населения.
По его словам, в 2025 году органы прокуратуры будут продолжать всестороннее углубление реформ и вносить больший вклад во всестороннее продвижение великого дела построения могущественной державы и национального возрождения за счет китайской модернизации.
Функционирование рынка занятости в Китае взяло хороший старт в 2025 году - чиновник
Как показывает ситуация в первые два месяца этого года, функционирование рынка занятости в Китае взяло хороший старт в 2025 году, сообщила в воскресенье министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао".
По ее словам, в январе-феврале этого года предприятия страны ускоренными темпами возобновляли производство после каникул по случаю праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год).
Ван Сяопин ожидает, что с помощью мер поддержки, проводимых правительством, ситуация с занятостью в стране в этом году будет стабильной в целом и улучшится.
По ее словам, китайское правительство пообещало в этом году проводить более активную и действенную макрополитику, что окажет более мощную поддержку экономическому росту и содействию занятости.
Она отметила, что в этом году Китай запустит новый раунд политических мер, направленных на поддержку трудоустройства молодежи, включая выпускников вузов, а также будет поддерживать предприятия трудоемких отраслей в создании и сохранении рабочих мест в процессе их трансформации и модернизации.
Состоялось заключительное заседание ежегодной сессии ВК НПКСК
В понедельник утром состоялось заключительное заседание 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители приняли участие в мероприятии, которое прошло в Доме народных собраний в Пекине.
На заседании были приняты резолюции по докладу о работе Бюро ВК НПКСК, по докладу о работе с внесенными предложениями за период с 2-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва, а также доклад об итогах рассмотрения внесенных на нынешней сессии предложений и политическая резолюция 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва.
На заседании с речью выступил председатель ВК НПКСК Ван Хунин.
Депутаты ВСНП внесли 269 законодательных инициатив на рассмотрение ежегодной сессии
По состоянию на полдень субботы, крайний срок для внесения законодательных инициатив на текущей 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, депутаты ВСНП внесли 269 таких инициатив, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Секретариат сессии в воскресенье заявил, что также получил более 8000 предложений от депутатов ВСНП.
268 законодательных инициатив связаны с законотворческой работой и одно касается надзорной работы, сообщили в секретариате, добавив, что инициативы в основном касаются законодательства в ключевых, новых и связанных с иностранными делами областях.
Предложения охватывают широкий круг тем, включая стимулирование потребления, внедрение искусственного интеллекта для содействия экономическому росту и защиту прав и интересов частных предприятий.
Секретариат изучает законодательные инициативы и составит по ним отчет, который представит президиуму сессии для дальнейшего рассмотрения.
Китай подтверждает приверженность реформам и открытости на "двух сессиях"
Те, кто стремится понять траекторию и направленность развития второй по величине экономики мира, заметят повторяющуюся тему на "двух сессиях" в Китае в этом году - реформы и открытость, сообщает газета "Жэньминь жибао".
На проходящих ежегодных сессиях ВСНП и ВК НПКСК - первых после состоявшегося в июле прошлого года третьего пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, посвященного реформам, - реформы вновь были отмечены по широкому спектру направлений, от развития сельских районов и совершенствования бюджетной, налоговой и финансовой систем, до образования и здравоохранения.
Повестка дня "двух сессий" также подчеркивает приверженность Китая расширению открытости на высоком уровне и стабилизации внешней торговли и иностранных инвестиций.
Вне зависимости от изменений внешней среды мы должны всегда твердо придерживаться политики открытости внешнему миру, уверенно расширять открытость на институциональном уровне, планомерно расширять инициативную и одностороннюю открытость, содействуя реформам и развитию посредством расширения открытости", - говорится в докладе о работе правительства, представленном в минувшую среду на обсуждение на сессии ВСНП.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Приверженность Китая реформам и открытости отражена в последних событиях в самой южной островной провинции страны - Хайнань, где порт свободной торговли начнет независимые таможенные операции в 2025 году.
В кулуарах "двух сессий" депутат ВСНП, замглавы Комиссии по работе Хайнаньского порта свободной торговли (ХПСТ) Цай Цян заявил, что формирование тарифной системы, адекватной ХПСТ, приближается к завершению, усилия будут приложены к дальнейшей оптимизации его тарифных льгот.
Согласно докладу о работе правительства, в этом году Китай намерен ускорить реализацию основных политических мер в отношении портов свободной торговли, а также усовершенствовать политику открытия и развития зон экономического развития.
От углубления реформ в уже созданных особых экономических зонах до дальнейшего ослабления ограничений на доступ к рынку для инвестиций - Китай последовательно выступает за реформы и открытость, ускоряя свое высококачественное развитие и делясь возможностями с остальным миром.
С 1978 года в результате реформ и открытости некогда отсталая страна превратилась в рыночную экономическую державу, а ВВП на душу населения в Китае вырос с 156,4 долл. США в 1978 году до 12614,1 долл. в 2023 году.
В 2024 году ВВП Китая вырос на 5% в годовом исчислении, страна вошла в число самых быстрорастущих крупных экономик мира, продолжая вносить около 30% в глобальный экономический рост.
Тем не менее, проблемы остаются. Внутри - страна сталкивается с препятствиями, в том числе с недостаточным спросом, чтобы поддержать экономический подъем и стимулировать развитие за счет инноваций. В глобальном масштабе компаниям приходится бороться с обострением торговых трений, ростом протекционизма и новейшей волной технологических революций, которые меняют отрасли, модели производства и образ жизни.
Китайское руководство ясно дало понять, что различные проблемы, возникшие в ходе реформ и открытости, могут быть решены только путем продвижения реформ и открытости, демонстрируя твердую решимость преодолеть риски и препятствия на предстоящем пути.
Китай наметил цель обеспечить рост ВВП в 2025 году на уровне примерно 5%, поскольку политики полны решимости обеспечить устойчивое восстановление экономики с помощью решительных и эффективных мер.
Посредством дальнейшего всестороннего углубления реформ, расширения открытости, стимулирования инноваций и более интенсивной реализации макроэкономической политики мы сможем эффективно формировать новые драйверы развития, на основе имеющихся возможностей и условий достичь намеченного показателя", - говорится в Докладе о выполнении плана экономического и социального развития за 2024 год и проекте плана экономического и социального развития на 2025 год, который в минувшую среду был представлен законодателям на рассмотрение.
2025 год - это важный год для дальнейшего, более всестороннего углубления реформ и расширения открытости, считает депутат ВСНП, мэр города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе Китая Ляо Вэньбинь, заявляя, что благодаря реформам будут открыты более широкие возможности для высококачественного развития.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВСЕГО МИРА
Хотя "две сессии" в основном посвящены политике внутреннего развития Китая, высококачественное развитие Китая создает все больше общих возможностей для всего мира, а его открытый рынок становится по-настоящему глобальным.
В мире, наполненном неопределенностью, проходящие "две сессии" дали недвусмысленный сигнал: Китай стремится к расширению открытости на высоком уровне и продолжает делиться возможностями развития со всем миром.
Согласно докладу о работе правительства, Китай создает больше пространства для международного сотрудничества в процессе расширения открытости, таким образом повышая уровень взаимного стимулирования и позитивного взаимодействия внутренней и международной циркуляции.
Открытость внешнему миру является ключевым шагом развития Китая, и китайское правительство остается непоколебимым в своей приверженности продвижению открытости, и дверь внешней открытости Китая будет распахиваться все шире и шире", - заявил глава Исследовательского центра при Госсовете КНР Шэнь Даньян на пресс-конференции в минувшую среду, комментируя доклад о работе правительства.
По словам Шэнь Даньяна, в этом году в докладе о работе правительства описывается несколько новых мер в сфере открытости, в которых подчеркиваются усилия по созданию первоклассной интернационализированной бизнес-среды, обеспечивающей соблюдение рыночных принципов и принципа верховенства закона
Воспользовавшись появляющимися в Китае возможностями, расширили свое присутствие на китайском рынке иностранные гиганты, такие как Tesla и BMW, которые используют обширные промышленные экосистемы и потребительский рынок Китая для достижения прорывов в области электромобилей, возобновляемых источников энергии и передовых материалов.
Недавний отчет Американской торговой палаты в Южном Китае (AmCham South China) показывает, что примерно 58% опрошенных иностранных предприятий включили Китай в тройку своих главных направлений капиталовложений, а 76% компаний сообщили о намерении в 2025 году реинвестировать в Китай.
Член ВК НПКСК 14-го созыва Цзян Ин подчеркнула, что постоянное продвижение Китаем открытости на высоком уровне привлечет на китайский рынок больше международного капитала и технологий, одновременно расширяя глобальный охват китайских товаров и услуг.
Китай - главный двигатель развития мировой экономики
В условиях, когда мировая экономика не имеет достаточно мощных драйверов роста, а односторонние действия и протекционизм набирают обороты, Китай поставил перед собой цель - достичь роста ВВП примерно на 5% к 2025 году. Это должно продемонстрировать всему миру, что Китай твердо намерен продвигать высококачественное развитие, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Стремление увеличить ВВП на 5% свидетельствует о мощи и уверенности. В прошлом году, несмотря на внешнее давление и растущие внутренние проблемы, Китай успешно выполнил поставленные задачи социально-экономического развития. Совокупный объем экономики впервые превысил отметку в 130 трлн юаней, а темпы роста в 5% стали одним из самых высоких показателей в мире.
Устойчивый рост в прошлом году стал основой для достижения цели обеспечить рост ВВП на уровне примерно 5% в этом году. В последнее время Международный валютный фонд, Всемирный банк, финансовая корпорация Goldman Sachs, Швейцарская Банковская Корпорация и другие международные учреждения сообщили о повышении своих ожиданий экономического роста Китая на текущий год. Это стало результатом более глубокого анализа динамики китайской экономики.
Рост ВВП на 5% свидетельствует о жизненной силе и потенциале Китая. В прошлом году страна внесла около 30% в развитие мировой экономики и стала основным двигателем ее роста. Международная общественность считает поставленную Китаем цель весьма амбициозной, учитывая, что в этом году внешние условия для страны стали более сложными и суровыми, а фундамент для восстановления экономики остается нестабильным. Достижение этой цели потребует напряженной работы. Однако, если Китай сможет ее реализовать, это окажет положительное влияние на мировую экономику, запустив "эффект мультипликатора".
Живая энергия и возможности исходят из инновационного развития, трансформации и модернизации. Обеспечение роста ВВП на уровне примерно 5% требует дальнейшего развития производства и повышения инновационного потенциала. В прошлом году традиционное производство Китая и стратегические новые отрасли промышленности развивались ускоренными темпами, отрасли будущего также развивались упорядоченно. Исследования в области ключевых технологий были плодотворными, и в разработке высокотехнологичного оборудования был достигнут значительный прогресс. Инновационные достижения в таких передовых областях, как искусственный интеллект и квантовые технологии, будут продолжать появляться.
В текущем году Китай продолжит активно развивать коммерческую космонавтику, экономику малых высот и другие передовые отрасли производства, а также уделит особое внимание биопроизводству, квантовым технологиям, воплощенному искусственному интеллекту, 6G и другим индустриям будущего. Кроме того, Китай продолжит продвигать развитие программы "Искусственный интеллект +". Основная цель - добавить мощности производительным силам нового качества. Инновационные практики Китая служат вдохновляющим примером для всего мира и помогут расширить горизонты для развития мировой экономики.
Низкоуглеродное развитие и экологическая трансформация становятся источником энергии и возможностей. В этом году Китай ставит перед собой цель снизить энергоемкость ВВП примерно на 3% и постоянно улучшать качество окружающей среды. Китай демонстрирует свою решимость и упорство в стремлении создать экологическую цивилизацию и продвигать зеленое развитие. Страна готова внести свой вклад в глобальное реагирование на изменение климата и обеспечение экологической безопасности.
Открытое развитие и совместное использование возможностей порождают жизненную энергию и новые перспективы. В этом году Китай планирует значительно увеличить внутренний спрос во всех сферах, что станет мощным двигателем и надежным источником экономического роста. Несмотря на изменения во внешней среде, Китай неизменно следует принципам открытости внешнему миру и неуклонного расширения институциональной открытости, а также упорядоченно увеличивает независимую и одностороннюю открытость.
Две сессии Китая 2025: курс на устойчивый рост и глобальное сотрудничество
В столице Китая в самом разгаре главное политическое событие года - ежегодные "две сессии", объединяющие заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК). Эти встречи, на которые собираются тысячи делегатов со всей страны, определяют курс Китая на ближайший год, охватывая вопросы экономики, социальной политики, международных отношений и технологического развития. В 2025 году эти сессии особенно значимы, ведь страна стоит перед новыми вызовами, но в то же время уверенно движется вперед, демонстрируя силу и устойчивость, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Экономический прорыв: баланс роста и стабильности
В центре внимания - курс на поддержание устойчивого экономического роста. Китайское правительство сохраняет целевой показатель ВВП на уровне около 5%, что подтверждает решимость страны идти по пути стабильного развития. Несмотря на глобальную турбулентность, экономика КНР демонстрирует гибкость, и руководство страны готово поддержать ее дополнительными стимулами.
Бюджетная политика приобретает проактивный характер: запланировано рекордное увеличение предельного уровня дефицита до 4% ВВП, что позволит инвестировать в стратегически важные проекты. В частности, ожидается выпуск государственных облигаций на сумму 3 трлн юаней, а местные органы власти получат возможность привлечь дополнительные 4,5-5 трлн юаней на развитие инфраструктуры.
Потребительский сектор также выходит на передний план. Власти планируют усилить поддержку внутреннего спроса, стимулируя потребление через программы обмена старой техники на новую, субсидии на покупку автомобилей и бытовых приборов. Важную роль сыграет развитие сферы услуг и индустрии впечатлений - от туризма до культуры и спорта.
Особое внимание уделено частному сектору. Недавняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина с ведущими предпринимателями страны стала сигналом поддержки для частного бизнеса. Также ожидается принятие нового Закона о поощрении частной экономики, который облегчит доступ частных компаний к рынкам и привлечет больше иностранных инвестиций. Казахстанские компании также активно участвуют в китайских программах, развивая сотрудничество в сельском хозяйстве, IT-секторе и промышленном производстве.
Китай активно работает над укреплением социальной политики. Вопросы здравоохранения, образования и поддержки семей занимают важное место на повестке "двух сессий". Запланировано увеличение расходов на медицинскую инфраструктуру, особенно в сельских районах, а также развитие системы ухода за пожилыми. Китай адаптируется к демографическим изменениям, вводя новые программы по поддержке рождаемости: налоговые льготы, субсидии на жилье для молодых семей, развитие доступных детских садов и яслей.
Во внешнеполитическом курсе Китай подтверждает свою приверженность миру и многостороннему сотрудничеству. Ожидается продолжение работы по укреплению инициативы "Один пояс, один путь", способствующей развитию инфраструктуры и торговых связей по всему миру. Также Китай стремится углубить партнерство со странами Глобального Юга, предлагая взаимовыгодные проекты в области энергетики, транспорта и технологий.
В 2025 году "две сессии" стали отправной точкой для новых преобразований. Китай демонстрирует силу, гибкость и уверенность в своем курсе. Ориентируясь на устойчивый рост, поддерживая социальное благополучие и продвигая инновации, страна закладывает основу для долгосрочного процветания.
Решения, принимаемые в эти дни в Пекине, окажут влияние не только развитие страны, но и на всю мировую экономику. Устойчивое развитие Китая создает новые возможности для международного сотрудничества и укрепляет глобальную стабильность. Пекин показывает миру: Китай идет вперед, опираясь на собственные силы, открываясь для партнеров и строя будущее, основанное на инновациях, гармонии и общем процветании.
Состоялось заключительное заседание ежегодной сессии ВК НПКСК
В понедельник утром состоялось заключительное заседание 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители приняли участие в мероприятии, которое прошло в Доме народных собраний в Пекине.
На заседании были приняты резолюции по докладу о работе Бюро ВК НПКСК, по докладу о работе с внесенными предложениями за период с 2-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва, а также доклад об итогах рассмотрения внесенных на нынешней сессии предложений и политическая резолюция 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва.
На заседании с речью выступил председатель ВК НПКСК Ван Хунин.
10.03.2025, 11:27 15316
Китайская система раннего метеорологического предупреждения приносит пользу всему миру
Фото: 62-я пленарная сессия Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) прошла с 24 февраля по 1 марта в городе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай/. На снимке, сделанном 24 февраля, запечатлено открытие мероприятия. Фотоматериал/ Тан Кай
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В последние годы метеорологическая служба Китая активно развивает систему раннего предупреждения, формируя уникальную модель, основанную на принципах государственного руководства, приоритета превентивных мер, межведомственного взаимодействия и широкого общественного участия. Сегодня китайский опыт раннего предупреждения выходит за национальные границы: через создание совместных платформ, техническую поддержку и подготовку кадров КНР помогает странам мира совместно противостоять вызовам изменения климата, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Поэтапный метеорологический прогноз - результат длительной практической работы китайских специалистов. Благодаря постоянному совершенствованию методик им удалось сделать прогнозы более точными по времени, пространству и содержанию и существенно повысить точность предупреждений.
Особое внимание уделяется оперативному информированию ответственных лиц: за час до наступления опасных погодных явлений посредством телефона, мессенджеров и других каналов рассылаются детальные предупреждения. Такой подход обеспечивает принятие научно обоснованных решений и слаженное распределение ресурсов. На сегодняшний день подобные услуги внедрены во всех провинциях страны.
Успех метеорологической системы раннего предупреждения напрямую связан с непрерывным развитием научно-технических инноваций.
Китай создал беспрецедентную по масштабу наблюдательную систему - 9 метеорологических спутников, 546 радаров, более 70 тыс. наземных метеостанций формируют комплексную сеть мониторинга.
Некоторые функциональные показатели трех крупных моделей искусственного интеллекта для метеорологического прогнозирования - "Фэнцин", "Фэнлэй" и "Фэншунь" - достигают передового международного уровня. Интеллектуальная система сеточного прогнозирования обеспечивает пространственное разрешение до 5 км по всей стране, точность предупреждений о ливнях составляет 93%, а заблаговременность предупреждений о сильных конвективных явлениях - 43 минуты. Средняя погрешность 24-часового прогноза траектории тайфунов стабильно удерживается на уровне 62 км, что соответствует мировому передовому уровню.
Сформирована национальная система публикации предупреждений о чрезвычайных ситуациях, объединяющая предупреждения из 16 отраслей и 82 видов данных, которая способна в течение одной минуты доставлять предупреждения соответствующим должностным лицам правительства, ведомств и отраслей.
Заместитель Генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Ко Барретт отметила, что практический опыт Китая в разработке механизмов раннего предупреждения и повышении потенциала служит образцом для всего мира.
В настоящее время системы и стандарты метеорологического раннего предупреждения КНР последовательно внедряются в различных странах. При поддержке Китайского метеорологического управления завершено создание системы публикации предупреждений в Лаосе; запущена работа платформы метеорологических данных для стран АСЕАН; совместно с пакистанским метеорологическим ведомством разработана облачная система раннего предупреждения с использованием передовых технологий, включая ИИ, для проведения метеорологических прогнозов.
Метеорологические ведомства Китая в сотрудничестве с метеорологическими службами Эфиопии и Соломоновых Островов разрабатывают облачную систему раннего предупреждения, создают платформу раннего предупреждения для развивающихся стран и регионов, а также руководят проектом многоцелевой системы раннего предупреждения ВМО в Азии.
Метеорологическая служба Китая постоянно повышает уровень глобального мониторинга. Метеорологические спутники "Фэнъюнь" предоставляют более сотни видов данных и услуг 132 странам и регионам, выступая дежурными спутниками в рамках Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам. Ими было выпущено более 320 отчетных материалов по дистанционному зондированию, что обеспечивает мощную поддержку глобальной системе предотвращения и снижения стихийных бедствий и раннего предупреждения об изменении климата.
В 2024 году метеорологические ведомства КНР провели 25 учебных курсов в области метеорологического ИИ, раннего предупреждения и применения спутникового дистанционного зондирования, в рамках которых 599 человек из 60 стран прошли обучение очно или онлайн.
Следуя концепции сообщества единой судьбы человечества, Китай распространяет свой метеорологический подход к раннему предупреждению по всему миру, совместно с другими странами осуществляя климатическое регулирование и демонстрируя ответственность крупной державы.
В частности, на Пекинском саммите Форума китайско-африканского сотрудничества в сентябре 2024 года создание метеорологических платформ раннего предупреждения было включено в десять партнерских действий по совместному продвижению модернизации; в ноябре прошлого года на 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Китай опубликовал план действий по раннему предупреждению в целях адаптации к изменению климата на 2025-2027 годы, четко обозначив помощь в повышении потенциала развивающихся стран по раннему предупреждению и адаптации к изменению климата.
Кроме того, Китай будет реализовывать флагманский проект сотрудничества Юг-Юг по противодействию изменению климата, совместно с развивающимися странами разрабатывать индивидуальные облачные системы раннего предупреждения, предоставлять краткосрочное обучение, профессиональные стипендии и финансировать долгосрочные стажировки в области раннего предупреждения, оценки рисков и изменения климата, повышая способность развивающихся стран противостоять изменению климата и предотвращать риски стихийных бедствий.
Председатель межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Джим Скеа резюмировал, что Китай является важной силой на международной арене и в глобальном климатическом регулировании он просто незаменим.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Хунмэй
09.03.2025, 13:07 19836
Секретарь парткома Синьцзяна опроверг обвинения в принудительном труде и геноциде
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Секретарь партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Ма Синжуй опроверг обвинения в принудительном труде и геноциде.
Какой принудительный труд? Какой геноцид? Этого нет. Здесь я горячо призываю всех журналистов: приезжайте в Синьцзян, пройдитесь, посмотрите своими глазами. Что хотите увидеть - смотрите свободно. Почувствуйте настоящий Синьцзян лично. Не поддавайтесь на ложь некоторых стран мира, которые намеренно очерняют наш Синьцзян в своих СМИ. Не дайте себя обмануть", - заявил он.
05.03.2025, 13:23 29106
Укрепление солидарности и сотрудничества в целях содействия ШОС по достижению нового уровня развития - посол КНР в РК Хань Чуньлинь
Фото: Посольство КНР в РК
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После саммита в Астане в июле 2024 года Китай официально принял действующее председательство в ШОС на 2024-2025 годы и проведет 25-е заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году в Китае, напомнил в своей статье Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Хань Чуньлинь.
С момента своего создания в 2001 году Шанхайская организация сотрудничества всегда придерживается "шанхайского духа" - взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия, взаимных консультаций, уважения многообразия культур и стремления к совместному развитию, и продолжает укреплять политическое взаимное доверие, расширять добрососедские и дружеские отношения, совместно защищать региональную безопасность и развивать практическое сотрудничество, что способствует постоянному росту ее влияния, сплоченности и притягательности. В настоящее время "семья" Шанхайской организации сотрудничества выросла от первоначальных 6 государств-основателей до нынешних 10 государств-членов, также в нее входят 2 государства-наблюдателя, 14 стран партнеров по диалогу, охватывающие 26 стран на трех континентах, общей площадью более 36 миллионов квадратных километров, что составляет более 65% Евразийского континента. Население его государств-членов превышает 3,3 миллиарда человек, что составляет около 42% от общей численности населения мира, сегодня Шанхайская организация сотрудничества - это трансрегиональная международная организация с самой большой территорией охвата и самым многочисленным населением в мире.
Благодаря совместным усилиям государств-членов, Шанхайская организация сотрудничества всесторонне продвигает сотрудничество в шести направлениях - в политической, безопасности, экономической, гуманитарной сферах, во внешнеполитическом взаимодействии и в институциональном строительстве. Она добилась впечатляющих результатов, проложив путь эффективного мирного развития, и стала важным барьером для обеспечения безопасности, мостом сотрудничества, узами дружбы и силой конструктивности, помогающей странам региона в достижении всеобщей безопасности и стабильности, а также общего развития и процветания, и заложила модель для построения международных отношений нового типа", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что как государства-учредители Шанхайской организации сотрудничества, Китай и Казахстан поддерживают тесное взаимодействие в рамках организации, внеся значительный вклад в ее создание, развитие и углубление сотрудничества во различных сферах. Обе страны являются активными инициаторами и практиками строительства сообщества единой судьбы Шанхайской организации сотрудничества. В период своего председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества с 2023 по 2024 год, Казахстан активно выполнял свои обязанности, демонстрируя практический и эффективный подход к работе. В июле 2024 года Астанинский саммит Шанхайской организации сотрудничества завершился полным успехом: были приняты Астанинская декларация, Инициатива по построению справедливого и гармоничного мира на основе солидарности между странами, заявление о принципах добрососедства, взаимного доверия и партнерства, а также 26 итоговых документов, охватывающих широкий спектр, включая экономику, финансы, безопасность, гуманитарные обмены и институциональное строительство. Эти достижения подчеркнули стратегическую роль Шанхайской организации сотрудничества как опоры для укрепления региональной стабильности, безопасности и процветания. На саммите председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что государства-члены должны твердо укоренить чувство сообщества единой судьбы, поддерживать и помогать друг другу, стремиться к построению "пяти общих домов", а именно: общего дома сплоченности и взаимного доверия, мира и спокойствия, процветания и развития, добрососедства и дружбы, равноправия и справедливости. Этот подход определил направление для выработки новой стратегической концепции развития Шанхайской организации сотрудничества.
После Астанинского саммита председательство в Шанхайской организации сотрудничества спустя 7 лет вновь перешло к Китаю. Китай пользуется этой возможностью для укрепления единства и взаимодействия с государствами-членами организации, активно работая над превращением концепции "пяти общих домов", предложенные председателем Си Цзиньпином, в реальность, и активно содействовать построению нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества, характеризуются взаимным уважением, справедливостью и правосудием, а также взаимовыгодным сотрудничеством.
Во-первых, мы будем в рамках одной тематической направленности развивать сотрудничество по восьми основным направлениям. Китай объявил 2025 год "Годом устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества" и проведет ряд мероприятий и действий в восьми ключевых областях Глобальной инициативы развития (сокращение бедности, продовольственная безопасность, здравоохранение и вакцины, финансирование развития, изменение климата и зеленое развитие, индустриализация, цифровая экономика и взаимосвязанность)", - рассказал посол.
Также будут продолжаться стыковка строительства "Одного пояса и одного пути" со стратегиями развития стран региона, усилить уровень сотрудничества в таких областях, как торговля и инвестиция, энергетика, цифровая экономика, современное сельское хозяйство и зеленое развитие, а также окажет поддержку странам региона в модернизации.
Во-вторых, мы будем проводить саммит Шанхайской организации сотрудничества и разработать два ключевых документа. Саммит 2025 года - важнейшее мероприятие в рамках Шанхайской организации сотрудничества и ключевая работа председательства Китая в организации. В июне 2018 года в Китае успешно прошел Циндаоский саммит Шанхайской организации сотрудничества, ставший знаковой вехой в развитии организации. В 2025 году Китай, оправдывая ожидания, вновь проведет дружеский, сплоченный и плодотворный саммит Шанхайской организации сотрудничества, чтобы вывести организацию на новый этап высококачественного развития, характеризующийся укреплением единства, углублением взаимодействия, динамичностью и эффективностью", - подчеркнул автор.
Он отметил, что в ходе саммита будет принята Декларация саммита, приуроченная к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, а также к 80-летию основания ООН, с целью выражения единой позиции государств-членов по ключевым международным и региональным вопросам, а также формулирования стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества на следующий этап.
В-третьих, мы будем придерживаться одного лозунга и проводить более 100 мероприятий. "Продвижение "Шанхайского духа": Шанхайская организация сотрудничества в действии" - такой громкий лозунг выдвинул Китай после принятия на себя председательства в организации. Этот лозунг посылает четкий сигнал региону и миру, что Шанхайская организация сотрудничества не должна быть "клубом для пустых разговоров", а должна быть "действующими силами" и группой практических работников. Китайская сторона поочередно принимает у себя заседание Совета регионального антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, совещание руководителей пограничных ведомств, совместные антитеррористические учения и т. д. для дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере безопасности и взаимного доверия между государствами-членами. Также проводятся конкурсы профессионального мастерства сотрудников, прямые трансляции мероприятий по электронной коммерции, конференции издательской отрасли и т. д. для содействия углубленному и практическому сотрудничеству; форумы аналитических центров, молодежные обменные лагери, Куньминский международный марафон и женский форум и т. д. для содействия взаимопониманию и дружбе между народами разных стран. В частности, в рамках темы "Года устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества" Китай провел ряд учебных мероприятий по зеленому развитию и сокращению бедности, обмену информацией в сфере экологии, зеленым и низкоуглеродным технологиям, уделяя особое внимание инновациям в целях стимулирования развития и принося ощутимые результаты странам и народам региона. На следующем этапе, помимо встреч министров в различных областях, в Китае также пройдет ряд ярких мероприятий, таких как форумы по обмену опытом между политическими партиями, круглые столы по вопросам глобального управления, конкурсы молодежных инноваций и предпринимательства, кинофестивали, телевизионные фестивали, фестивали искусств и другие мероприятия, чтобы придать новый импульс развитию Шанхайской организации сотрудничества", - поделился Хань Чуньлинь.
В завершение дипломат добавил, что в настоящее время мир переживает вековые перемены, которые набирают обороты, глобальные вызовы возникают один за другим, а человеческое общество вновь оказалось на перепутье истории. Столкнувшись с геополитическими конфликтами, унилатерализмом, ростом протекционизма и увеличением традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, международное сообщество ожидает от Шанхайской организации сотрудничества большей ответственности и большего вклада. Китай будет твердо нести знамя строительства сообщества единой судьбы человечества и работать со всеми странами для активного продвижения "Шанхайского духа", укрепления солидарности и сотрудничества, содействия развитию Шанхайской организации сотрудничества для достижения новых высот. Это будет способствовать совершенствованию механизмов, углублению сотрудничества в различных областях, добросовестной реализации глобальных инициатив в области развития, безопасности и цивилизации, а также внесению большего вклада в содействие региональному и глобальному миру, стабильности, развитию и процветанию.
04.03.2025, 12:10 32616
Логистический центр Казахстана в Сиане за 2024 год обработал свыше 150 тысяч тонн грузов
Фото: russian.news.cn
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Логистический центр Казахстана в китайском городе Сиане за 2024 год обработал свыше 150 тысяч тонн грузов, что поспособствовало развитию торгово-экономических связей между КНР и РК, а также другими странами и регионами, участвующими в совместном строительстве "Пояса и пути", сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Отмечается, что логистический центр Казахстана был построен в рамках совместного проекта Китая и Казахстана. Он расположен в международном сухом порту Чаньба города Сианя, в котором обслуживаются грузовые поезда Китай - Европа. Его проектная мощность составляет более 655 тысяч стандартных контейнеров в год. В настоящее время центр служит торгово-логистическим собирательно-распределительным центром Казахстана в Китае.
По данным агентства, логистический центр в режиме реального времени взаимодействует с погрузочно-разгрузочной площадкой сухого порта Сианя, благодаря чему контейнеры будут сразу же обработаны по доставке. В то же время при использовании "умной" платформы обслуживания поездов Китай - Европа значительно сократилось время на проверку документов, таможенный досмотр, а также перегрузку в порту.
Здесь работы перегрузки контейнеров нашей компании занимают всего несколько часов, а на это раньше требовалось 3-4 дня" - заявил заместитель гендиректора сианьской международной логистической компании "Пуфэйтэ" Ли Сян.
Он добавил, что благодаря повышению эффективности в 2024 году объем грузов, отправленных его компанией в Центральную Азию и Европу, превысил 3000 контейнеров, подскочив с примерно 1200 контейнеров в 2023 году.
По его словам, при помощи логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя его компания также открыла офис в Алматы, что в дальнейшем поспособствует расширению бизнеса в Центральной Азии.
В агентстве подчеркнули, что по итогам 2024 года в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа из Сианя в Центральную Азию было транспортировано более 76 тысяч стандартных контейнеров, что на 47,6 % больше, чем годом ранее.
Отмечается, то наряду с этим логистический центр Казахстана в сухом порту Сианя также придает импульс развитию Транскаспийского международного транспортного коридора. Время транспортировки по этому коридору сократилось с 15-23 дней до примерно 11 дней. Как показывают данные, в 2024 году количество отправлений грузовых поездов по этому коридору из Сианя составило 187.
Главным образом наша компания осуществляет перевозки по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Ассортимент экспортных товаров включает в себя в основном бытовую технику и предметы повседневного обихода. Товары доставляются из провинции Гуандун, Гуанси - Чжуанского автономного района, провинций Цзянсу и Чжэцзян, а также из города Шанхай в Сиань, а затем экспортируются в другие страны", - сообщил замгендиректора сианьской компании "Кэлакэ" Чэнь Сяннань.
По его словам, благодаря сотрудничеству с указанным логистическим центром количество клиентов его компании увеличилось с 15 до нынешних 43.
Укрепление строительства логистической инфраструктуры, а также повышение потенциала и эффективности трансграничных перевозок имеет ключевое значение для развития торговых связей между двумя странами," - заявил гендиректор совместного предприятия ООО "Китайско-казахстанская торгово-логистическая компания" Чжан Цзе.
Он заверил, что компания готова продолжать укреплять сотрудничество с соответствующими ведомствами провинции Шэньси и Казахстана для оптимизации маршрутов грузовых поездов Китай - Европа.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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