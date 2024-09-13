Синцзянский исламский институт

Фото: Kazakhstan Today

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В институте есть два корпуса. Старый корпус построен в 1987 году, потом с расширением нашего студенческого состава мы в 2014 году начали строить новый корпус. Он был завершен в 2017 и в том же году введен в эксплуатацию. Площадь застройки около 50 000 квадратных метров.





Количество студентов - 1000 человек. Для строительства нового кампуса было потрачено 279 млн юаней, 250 млн из которых поступило из пекинского бюджета, 29 млн юаней - за счет региональной власти. В Синцзяне имеется 8 филиалов. Общее количество студентов во всех филиалах - 1900 человек.





Фото: Kazakhstan Today





Кроме того, здесь есть еще одно исламское училище. Исламский институт в Синцзяне предоставляет программу на уровне бакалавриата и на уровне колледжа. Остальные филиалы дают среднее профессиональное образование.





Фото: Kazakhstan Today





Существует училище, где священнослужители проходят краткосрочную стажировку. Каждый год публикуется приемная программа, которая рассылается остальным училищам, после проходит несколько этапов отбора и экзамены.





Фото: Kazakhstan Today





Учебные программы института:





религиозные знания и изучение корана, другие исламские доктрины и традиции, это занимает 70 процентов учебной программы;

политико-идеалогические знания: законы, юриспруденция, правила о урегулировании религиозной деятельности, дерадикализация общества и другие;

историко-культурное направление, которое включает в себя историю Китая, историю ислама в Китае, ораторское искусство.





Фото: Kazakhstan Today





После окончания вуза студенты будут работать в мечетях, исламских заведениях в качестве имамов, будут проводить религиозные мероприятия. Выпускники могут поступить в исламский институт в Пекине в магистратуру или аспирантуру.





Студенты учатся бесплатно. В училище имеется библиотека, где хранится более 50 000 экземпляров разных книг в 9 категориях.