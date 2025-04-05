Синьцзян глазами узбекского эксперта: регион, устремленный в будущее

Фото: информационная компания Урумчи

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С потеплением погоды дыхание весны в Синьцзяне становится все ощутимее. Север и юг Тянь-Шаня постепенно вступают в сезон цветения, привлекая туристов на прогулки и любование цветами, создавая романтическую атмосферу, сообщает информационная компания "Урумчи".





В Турфане стартовал фестиваль цветения абрикосов "Первая весна Синьцзяна"





Путешествие по цветущему Синьцзяну, конечно же, начинается с фестиваля цветения абрикосов в Турфане, который называют "первой весной Синьцзяна". Культурно-туристическое мероприятие "Первая весна Синьцзяна · Цветение в Турфане" 2025 года, а также VIII фестиваль цветения абрикосов в уезде Токсу начались 22 марта и продлятся до 10 апреля.





В этом году фестивальная программа стала еще более насыщенной по сравнению с предыдущими годами. Помимо местных художественных выступлений, зрителей ждет совместное выступление Синьцзянского ансамбля мукама и труппы Куньцзюй провинции Хунань.





Заместитель секретаря партийного комитета и заместитель начальника управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма города Турфан Ян Юн заявил: "В прошлом году фестиваль цветения абрикосов принес туристический доход в 7,9 миллиарда юаней. В этом году мы добавили ночные экскурсии в абрикосовые сады, полеты на воздушном шаре над цветущими садами и другие проекты. Ожидаем, что количество туристов увеличится на 20%".





Кроме того, в районе Гаочан города Турфан прошла полная модернизация Базарного фольклорно-музыкального карнавала, который объединяет любование цветами с шопингом, гастрономией и развлечениями, предлагая туристам еще более разнообразный опыт.





информационная компания Урумчи





Ледяные цветы и дикие абрикосовые рощи раскрашивают весну в Северном Синьцзяне





Если весна Турфана - это оживленный базар, то весна в уезде Кунес напоминает яркую горную картину. С конца марта до середины апреля в степях Нарат и на северных склонах поселка Жекетай в уезде Кунес сквозь остатки снега пробиваются ледяные цветы, которые ласково называют "вестниками весны".





Весенний сезон цветения. Абрикосовые деревья в долине Нарат, словно розовые облака, покрывают весь склон, а более 2000 гектаров первозданных диких абрикосовых рощ расцветают в полном великолепии. В то же время ледяные цветы мужественно прорываются сквозь лед, а их желто-белые лепестки украшают луга, перекликаясь с абрикосовыми цветами", - рассказал начальник Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма уезда Кунес Лю Бан. "В этом году мы специально подготовили весеннюю тематическую программу "Цветущий Кунес", включающую фотоконкурс абрикосовых деревьев, кемпинг среди цветущих лугов и другие глубокие впечатления, приглашая туристов присоединиться к этому весеннему пиршеству гор и цветущих садов".





Уезд Кунес богат цветочными ресурсами. В первой половине апреля в долине абрикосов Нарат бескрайние дикие абрикосовые рощи расцветают бело-розовыми красками, создавая потрясающий весенний пейзаж. С середины апреля до середины мая в питомнике диких плодовых деревьев поселка Алмалы зацветают яблони, груши и боярышник. А с середины мая до июля туристический район Нарат превращается в цветочное море, где распускаются всевозможные дикие цветы, создавая яркую палитру красок.





Груши и технологии: AI-композиция прозвучит в "грушевом городе"





В середине апреля в южном Синьцзяне, в городе Корла, известном как "грушевый город", вдоль нескольких главных улиц появится завораживающий вид тысяч цветущих грушевых деревьев. В этот период весь город наполнится ароматом грушевых цветов, а прогулки по нему будут напоминать путешествие сквозь цветочное море. Отличными местами для любования цветением станут мост Тикэчи в живописной зоне реки Лебедь и башня Юнъань на реке Хунъянь. В поселке Ават в это же время расцветут десятки тысяч гектаров грушевых деревьев.





В 2025 году Управление культуры и туризма Корлы совместно с технологическими компаниями создало AI-композицию "Груши цветут по всему городу". Начальник Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма Корлы Фэн Улинь отметил: "Фестиваль "Сезон грушевых цветов" 2025 года пройдет под темой "Посвятите выходные Корле, проведите прекрасное время среди груш", предложив богатую программу: художественные выступления, шопинг и развлечения, спортивные соревнования, культурные мероприятия, гастроли Молодежного ансамбля песни и танца из Санкт-Петербурга (Россия) и многое другое. Мы также организовали четыре специализированные туристические линии для фотосъемки цветущих деревьев".





информационная компания Урумчи





Приглашение в "родину белого абрикоса" на фестиваль цветения





С 22 по 31 марта в демонстрационном саду белого абрикоса деревни Токенай поселка Яха уезда Кучар, известного как "родина белого абрикоса", пройдет культурно-туристическая серия мероприятий "Апрельские абрикосы древнего Кучара". В поселке Яха выращивают 1667 гектаров белого абрикоса, что составляет 25% от общей площади посадок в уезде Кучар. Цветение здесь начинается на 10 дней раньше, чем в соседних поселках.





По словам Заместителя начальника Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма Кучара Пан Тао, во время мероприятия туристы смогут попробовать местные деликатесы, посетить сельскохозяйственные ярмарки, бросать вышитые шары под абрикосовыми деревьями, участвовать в музыкальном фестивале среди цветущих садов, а также запускать воздушных змеев в абрикосовых рощах. Туристы также смогут получить подарки или специальные наборы продукции, делясь видео с мероприятия или фотографиями с геометками.





Кроме того, с середины марта до середины сентября любование цветами охватит весь Синьцзян: абрикосы в округе Ташкурган, тюльпаны на озере Сайрам, купальницы и первоцветы в уезде Текес, лавандовые поля в уезде Хочэн, а также рапсовые и подсолнечные поля в уезде Монголкуре - все это станет частью бесконечного цветущего путешествия, приглашая туристов к встрече с "поэзией и дальними странами".