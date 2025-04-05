04.04.2025, 10:05 10551
Синьцзян глазами узбекского эксперта: регион, устремленный в будущее
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Весна в Синьцзяне: время романтических прогулок и цветущих садов
Фото: информационная компания Урумчи
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С потеплением погоды дыхание весны в Синьцзяне становится все ощутимее. Север и юг Тянь-Шаня постепенно вступают в сезон цветения, привлекая туристов на прогулки и любование цветами, создавая романтическую атмосферу, сообщает информационная компания "Урумчи".
В Турфане стартовал фестиваль цветения абрикосов "Первая весна Синьцзяна"
Путешествие по цветущему Синьцзяну, конечно же, начинается с фестиваля цветения абрикосов в Турфане, который называют "первой весной Синьцзяна". Культурно-туристическое мероприятие "Первая весна Синьцзяна · Цветение в Турфане" 2025 года, а также VIII фестиваль цветения абрикосов в уезде Токсу начались 22 марта и продлятся до 10 апреля.
В этом году фестивальная программа стала еще более насыщенной по сравнению с предыдущими годами. Помимо местных художественных выступлений, зрителей ждет совместное выступление Синьцзянского ансамбля мукама и труппы Куньцзюй провинции Хунань.
Заместитель секретаря партийного комитета и заместитель начальника управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма города Турфан Ян Юн заявил: "В прошлом году фестиваль цветения абрикосов принес туристический доход в 7,9 миллиарда юаней. В этом году мы добавили ночные экскурсии в абрикосовые сады, полеты на воздушном шаре над цветущими садами и другие проекты. Ожидаем, что количество туристов увеличится на 20%".
Кроме того, в районе Гаочан города Турфан прошла полная модернизация Базарного фольклорно-музыкального карнавала, который объединяет любование цветами с шопингом, гастрономией и развлечениями, предлагая туристам еще более разнообразный опыт.
Ледяные цветы и дикие абрикосовые рощи раскрашивают весну в Северном Синьцзяне
Если весна Турфана - это оживленный базар, то весна в уезде Кунес напоминает яркую горную картину. С конца марта до середины апреля в степях Нарат и на северных склонах поселка Жекетай в уезде Кунес сквозь остатки снега пробиваются ледяные цветы, которые ласково называют "вестниками весны".
Весенний сезон цветения. Абрикосовые деревья в долине Нарат, словно розовые облака, покрывают весь склон, а более 2000 гектаров первозданных диких абрикосовых рощ расцветают в полном великолепии. В то же время ледяные цветы мужественно прорываются сквозь лед, а их желто-белые лепестки украшают луга, перекликаясь с абрикосовыми цветами", - рассказал начальник Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма уезда Кунес Лю Бан. "В этом году мы специально подготовили весеннюю тематическую программу "Цветущий Кунес", включающую фотоконкурс абрикосовых деревьев, кемпинг среди цветущих лугов и другие глубокие впечатления, приглашая туристов присоединиться к этому весеннему пиршеству гор и цветущих садов".
Уезд Кунес богат цветочными ресурсами. В первой половине апреля в долине абрикосов Нарат бескрайние дикие абрикосовые рощи расцветают бело-розовыми красками, создавая потрясающий весенний пейзаж. С середины апреля до середины мая в питомнике диких плодовых деревьев поселка Алмалы зацветают яблони, груши и боярышник. А с середины мая до июля туристический район Нарат превращается в цветочное море, где распускаются всевозможные дикие цветы, создавая яркую палитру красок.
Груши и технологии: AI-композиция прозвучит в "грушевом городе"
В середине апреля в южном Синьцзяне, в городе Корла, известном как "грушевый город", вдоль нескольких главных улиц появится завораживающий вид тысяч цветущих грушевых деревьев. В этот период весь город наполнится ароматом грушевых цветов, а прогулки по нему будут напоминать путешествие сквозь цветочное море. Отличными местами для любования цветением станут мост Тикэчи в живописной зоне реки Лебедь и башня Юнъань на реке Хунъянь. В поселке Ават в это же время расцветут десятки тысяч гектаров грушевых деревьев.
В 2025 году Управление культуры и туризма Корлы совместно с технологическими компаниями создало AI-композицию "Груши цветут по всему городу". Начальник Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма Корлы Фэн Улинь отметил: "Фестиваль "Сезон грушевых цветов" 2025 года пройдет под темой "Посвятите выходные Корле, проведите прекрасное время среди груш", предложив богатую программу: художественные выступления, шопинг и развлечения, спортивные соревнования, культурные мероприятия, гастроли Молодежного ансамбля песни и танца из Санкт-Петербурга (Россия) и многое другое. Мы также организовали четыре специализированные туристические линии для фотосъемки цветущих деревьев".
Приглашение в "родину белого абрикоса" на фестиваль цветения
С 22 по 31 марта в демонстрационном саду белого абрикоса деревни Токенай поселка Яха уезда Кучар, известного как "родина белого абрикоса", пройдет культурно-туристическая серия мероприятий "Апрельские абрикосы древнего Кучара". В поселке Яха выращивают 1667 гектаров белого абрикоса, что составляет 25% от общей площади посадок в уезде Кучар. Цветение здесь начинается на 10 дней раньше, чем в соседних поселках.
По словам Заместителя начальника Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма Кучара Пан Тао, во время мероприятия туристы смогут попробовать местные деликатесы, посетить сельскохозяйственные ярмарки, бросать вышитые шары под абрикосовыми деревьями, участвовать в музыкальном фестивале среди цветущих садов, а также запускать воздушных змеев в абрикосовых рощах. Туристы также смогут получить подарки или специальные наборы продукции, делясь видео с мероприятия или фотографиями с геометками.
Кроме того, с середины марта до середины сентября любование цветами охватит весь Синьцзян: абрикосы в округе Ташкурган, тюльпаны на озере Сайрам, купальницы и первоцветы в уезде Текес, лавандовые поля в уезде Хочэн, а также рапсовые и подсолнечные поля в уезде Монголкуре - все это станет частью бесконечного цветущего путешествия, приглашая туристов к встрече с "поэзией и дальними странами".
01.04.2025, 18:31 32401
"Мирфиз" финансовый вестник в МЦПС
Фото: Скрин с видео
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01.04.2025, 14:56 36776
Идти вместе с Китаем - значит, идти навстречу возможностям
Фото: На Шанхайской международной выставке станков посетители наблюдают за работой лазерного оборудования. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/У Сюэ
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28 марта председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями международных деловых кругов в Доме народных собраний в Пекине. В мероприятии приняли участие более 40 председателей советов директоров и главных исполнительных директоров иностранных компаний, а также представители деловых ассоциаций, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Лидер Китая отметил, что предприятия с зарубежным капиталом являются важными участниками процесса китайской модернизации, реформ, открытости и инноваций, а также ее взаимосвязанности с миром и интеграции в экономическую глобализацию.
Китай был, остается и неизменно будет идеальным, безопасным и перспективным местом для иностранных инвестиций. Идти вместе с Китаем - значит, идти навстречу возможностям, верить в Китай - значит, верить в завтрашний день, и инвестировать в Китай - значит, инвестировать в будущее", - подчеркнул Си Цзиньпин.
В последнее время в КНР состоялись крупные международные мероприятия, такие как Форум развития Китая-2025 на высоком уровне, ежегодное совещание Боаоского азиатского форума - 2025 и инновационный форум "Чжунгуаньцунь-2025". Активное участие руководителей транснациональных корпораций в этих событиях наглядно демонстрирует уникальную ценность инновационного потенциала и открытости страны для мировой экономики.
Будучи основным драйвером роста мировой экономики, Китай, развивая модернизацию с китайской спецификой, одновременно способствует стабильности глобального развития. За первые два месяца этого года китайская экономика показала заметный подъем, второй по величине в мире потребительский рынок продолжил раскрывать свой потенциал, институциональное открытие экономики стабильно развивалось, при этом новые производительные силы ускоренно формировались, что привлекло все больше международного капитала. На фоне геополитической нестабильности, роста протекционизма и усиливающейся неопределенности в мировой экономике, "тепло", создаваемое высококачественным развитием китайской экономики, приобретает особую ценность.
Китай с его обширным рыночным пространством, предсказуемой политикой и благоприятной средой для развития стал плодородной почвой для инвестиций и предпринимательства иностранных компаний. С начала года, начиная от обнародования плана действий по стабилизации иностранных инвестиций на 2025 год, включающего 20 конкретных мер, и заканчивая внесением предложений в Доклад о работе правительства КНР по усилению политики стабилизации внешней торговли, Китай продолжает работать над снижением барьеров для входа на рынок, соответствием высоким международным стандартам, повышением эффективности поддержки и созданием благоприятной бизнес-среды. Так страна активно предлагает миру возможности роста на своем огромном рынке.
Многие руководители транснациональных компаний заявили: "Широкие возможности и пространство для роста в Китае вдохновляют"; "Китайский рынок - это не "опция по выбору", а "обязательный пункт". Этот консенсус воплощается в конкретные инвестиционные решения.
Транснациональные компании инвестируют в Китай не только ради производства, но и для проведения исследований и разработок, а китайские инновации стали важным фактором повышения конкурентоспособности международных компаний. К примеру, Mercedes-Benz инвестирует более 14 млрд юаней (1,93 млрд долл. США) в укрепление локальных исследовательских возможностей и дальнейшее развитие "умного производства" в Китае; фармацевтическая компания Eli Lilly and Company выбрала Пекин для создания своего первого инновационного инкубатора за пределами США, нацелившись на широкие перспективы, открываемые технологическими инновациями в КНР.
Согласно недавнему исследованию аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers, проведенному среди более ста руководителей транснациональных компаний, половина предприятий ожидает дальнейшего повышения значимости китайской инновационной экосистемы для своих глобальных стратегий. Антуан де Сент-Аффрик, генеральный директор французского продовольственного гиганта Danone, считает, что Китай представляет собой не только важный рынок, но и передовую инновационную экосистему в мире.
Мультилатерализм - неизбежный выбор для преодоления сложностей и вызовов, стоящих перед миром. Предприятия с иностранным капиталом, особенно транснациональные компании, играют ключевую роль в поддержании мирового экономического порядка и несут серьезную ответственность. В ответ на заявления некоторых стран о "разрыве экономических связей" Китай придерживается подлинного мультилатерализма, продвигает инклюзивную экономическую глобализацию, энергично участвует в глобальном экономическом управлении и стремится построить открытую мировую экономику.
По мнению руководителей транснациональных компаний, на фоне усиления протекционизма КНР продолжает расширять открытость, внося стабильность в мировую экономику и становясь оазисом определенности и привлекательным местом для инвестиций и предпринимательства. Китай твердо поддерживает многостороннюю торговую систему, основанную на принципах Всемирной торговой организации, активно адаптируется к международным высокостандартным экономическим и торговым правилам, содействует реализации преимуществ Всеобъемлющего регионального экономического партнерства и развивает торговые связи с более чем 230 странами и регионами мира.
Китай готов сотрудничать с международным бизнес-сообществом для совместной поддержки многосторонней торговой системы, глобальных производственных цепочек и цепочек поставок и среды открытого международного сотрудничества, способствуя развитию экономической глобализации в правильном направлении.
Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
31.03.2025, 12:57 45976
Чэнь Чжифэн: Стать достойным "конюхом" на пути "Один пояс, один путь"
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30.03.2025, 12:44 46476
Казахстанская юная актриса Дильназ Нұрсейіт: В будущем хочу учиться в Китае
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28.03.2025, 20:01 68261
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