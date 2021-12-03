СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Аксу - место переплетения западной и восточной цивилизаций
02.12.2021, 01:45 12340
Фото: Кадр с видео
Аксу - переливающийся зеленый самоцвет на просторах безлюдной пустыни Такла-Макан.
Это место переплетения западной и восточной цивилизаций, место, где сильна традиционная китайская культура и уходящая в глубины истории культура древнего царства Куча.
Здесь есть великолепные природные пейзажи, историко-культурные места, величественные каньоны, водно-болотные угодья, лесные массивы, древние руины и петроглифы…
Это место, названное в честь воды и процветающее благодаря воде.
Снежная вода с Тянь-Шаньских гор орошает, вбирает в себя сущность природы. Земля Аксу плодородна с ранней весны до поздней осени и наделена уникальными географическими преимуществами. Здесь есть не только сладкие и сочные карамельные яблоки, но и тонкие ароматные грецкие орехи, и толстые красные финики...
Аксу - важная база для производства высококачественного товарного хлопка в Китае. Это место пользуется заслуженной репутацией как "родина дынь и фруктов" и "родина рыбы и риса". "Город Белой Воды", названный в честь воды, наполнен простыми народными обычаями. Его загадочное очарование привлекает туристов со всех уголков мира с целью познать долгую "семейную" историю и экзотические традиции людей всех этнических групп.
Время летит стремительно, Аксу преображается и становится современным культурным гармоничным городом, который раскрывает свои "крылья" и уверенно поднимается ввысь.
Аксу - рай для фотографов, исследователей и любителей автотуризма. Это место, в которое ты стремишься попасть на протяжении всей своей жизни. Аксу - это место, которое увлекает и заставляет тосковать по нему.
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Экологи объяснили выпадение серого снега в Алматы
23.11.2021, 11:33 98389
АЛМАТЫ. 23 НОЯБРЯ - Представители Экологического Общественного Союза назвали причины выпадения серого снега в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматы, по наблюдениям горожан, во время недавних осадков снег выпал не белый, а серо-коричневый не только в городе, но и в предгорной экологической зоне, в отдалении от основного автомобильного движения и других видимых факторов загрязнения атмосферы.
По словам экологов, это явление имело место из-за состояния атмосферы.
Жители Алматы могли заметить, что во время недавних осадков снег выпал не белый, а серо-коричневый. Воздух сильно загрязнен такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, банально - сажей (а также многими другими химическими соединениями). Мелкая сажа дает серый цвет, оседая на поверхности снежинок, а характерный буро-коричневый цвет, который алматинцы ежедневно могут наблюдать над городом, дает диоксид азота", - пояснила в своем комментарии агентству руководитель общественного объединения Экологический Общественный Союз "ЭОС" Ася Гейдт.
По ее информации, "сажу в большом количестве выделяют ТЭЦ, работающие на угле, а основным источником диоксида азота являются автомобильные выхлопные газы".
По всей видимости, загазованность достигла таких масштабов, что даже при длительном снегопаде верхний слой снежного покрова остается загрязненным. То есть воздух не очищается осадками в течение первых минут и даже часов", - рассказала эколог.
Такая ситуация, уверены экоактивисты, "не способствует оздоровлению населения, особенно учитывая, как пандемия ударила по дыхательной системе очень многих людей".
Названные вещества (диоксиды азота и серы), соприкасаясь со слизистой оболочкой человека, преобразуются, соответственно, в азотную и серную кислоты, вызывая постоянное раздражение и способствуя развитию заболеваний верхних дыхательных путей. Сажа, да и множество других загрязнителей провоцируют развитие аллергий и астматических проявлений", - отметила эксперт.
Между тем, согласно исследованиям, заметного снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Казахстане не наблюдалось даже в год локдаунов.
По информации energyprom.kz, в рейтинге стран по качеству воздуха Казахстан занял 32-е место в мире из 106 (1-е место в рейтинге - худший показатель, последнее - лучший).
При этом средний годовой показатель загрязнения воздуха в Алматы за 2020 год составил 39,3 миллиграмма на кубометр (вреден для уязвимых слоев населения)", - отметили аналитики.
По их словам, среди стран СНГ Казахстан уступает в показателях качества воздуха Украине, Туркменистану и Россие.
Ранее депутат мажилиса Андрей Линник рассказал, что согласно экспертным данным, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира.
По словам депутата, с увеличением плотности населения происходит повальная вырубка здоровых деревьев под точечные застройки, которая ведется без учета сложившегося архитектурного облика города, когда рядом с малоэтажными постройками вырастают железобетонные высотки, напоминающие гигантские муравейники, втиснутые на ничтожно малые участки.
На фоне экологических проблем в городе увеличивается число легочных и онкологических заболеваний. Их рост специалисты связывают с непомерным увеличением количества автомобилей в городе. Учитывая расположение в предгорной котловине, город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанный с этим транспортный коллапс, катастрофически сказывающийся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат.
Напомним, в Семее выбросы ТЭЦ превысили норму в 21 раз. В городе выпал черный снег.
В столице Индии Нью-Дели закрыли все учебные заведения, а также некоторые угольные электростанции из-за загрязнения воздуха. Качество воздуха в городе в несколько раз превысило безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения. В Верховном суде Индии рассматривали возможность закрыть столицу на полный локдаун.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Сяосюэ - Малые снега
22.11.2021, 13:22 57754
"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением.
24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.
С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.
Сяосюэ - Малые снега
Сяосюэ (Малые снега) - это двадцатый из 24 малых сезонов и второй малый сезон зимы, который обычно начинается 22, 23 ноября по григорианскому календарю. В этом году Сяосюэ приходится на 22 ноября. В это время учащаются холодные волны, с каждым днем становится все холоднее. Ночная температура воздуха на севере страны постепенно опускается ниже 0 градусов, выпадает снег, но не в очень большом объеме, поэтому и сезон называется "Малые снега".
В народе говорят, "В Сяосюэ земля под заморозкой". В это время почва и реки в северной части страны начинают замерзать, а в сельскохозяйственных работах наступает период затишья. Однако важными задачами для этого периода являются некоторые виды полевых работ: компостирование и удобрение полей, заготовка корма для скота на зиму, подвязка ветвей и стволов фруктовых деревьев. Как говорится в одной из поговорок, "В Сяосюэ нужно вовремя собрать лук, а если нет, есть будет нечего. В погребе должны быть редька и капуста". Раньше северяне хранили в подвалах редьку, капусту и лук, которые называли "домашнее блюдо на зиму".
В период сезона Сяосюэ существуют такие традиционные обычаи, как вяление бекона, приготовление клейких рисовых лепешек и сушка рыбы. Как говорится, "На ветру соления - хорошие запасы на зиму". В это время стоит сухая погода, которая подходит для вяления и маринования мяса и овощей. Люди используют традиционные методы для маринования колбас, бекона, зелени и квашеной капусты. Эти продукты не только обладают уникальным вкусом и долго хранятся, блюда из них служат деликатесом на семейных банкетах во время Праздника Весны. В некоторых местах существует традиция есть цзиба - клейкую рисовую лепешку, которая делается из пропаренного клейкого риса. В прошлом они использовались в ритуальных мероприятиях и были очень популярны на юге страны, где выращивали рис. Каждый год во время сезона Сяосюэ у юго-восточного побережья проплывают огромные косяки кефали, и местные рыбаки сушат и хранят эту рыбу для потребления в сезон затишья.
В этот сезон ночь длинная, день короткий, а солнечного света все меньше. Это легко может спровоцировать депрессию, поэтому следует уделять максимальное внимание контролю над своими эмоциями и больше находиться на солнце. Организму необходимо обеспечить достаточный сон и питательную диету, а также пить больше воды. Следует избегать переохлаждения. Здоровые люди в этот сезон могут заниматься умеренными видами спорта.
КИТАЙ СЕГОДНЯ. Провинция Шэньси - Восточная отправная точка Великого шелкового пути
19.11.2021, 18:19 72064
Провинция Шэньси, расположенная в центральной части Китая и в среднем течении реки Хуанхэ, является одним из очагов китайской нации и цивилизации. В истории она была столицей и политико-экономическим и культурным центром тринадцати династий. На территории провинции находится множество исторических достопримечательностей, таких как Терракотовая армия в гробницах Цинь Шихуанди, которая известна всему миру как "Восьмое чудо света".
Административный центр провинции город Сиань имеет давнюю историю, которая насчитывает более 3100 лет, город также был в статусе столицы страны на протяжении более 1100 лет. Город известен как один из четырех древнейших городов мира наряду с Афинами, Римом и Каиром, и единственный китайский город, который был внесён в список всемирно-исторических памятников ЮНЕСКО. Кроме того, город Сиань считается восточной отправной точкой Великого Шелкового пути.
Шелковый путь - это древний торговый маршрут и путь цивилизации на Евразийском континенте, а также одно из самых ценных культурных наследий в истории человечества. Знаменитый китайский путешественник и дипломат периода династии Хань Чжан Цянь отправился на Запад именно из города Чанъань, который сегодня называют Сиань, и открыл Великий Шелковый путь, простирающийся через всю Евразию на протяжении более 2100 лет. Таким образом был построен важный мост для обмена между Востоком и Западом. Шэньси и Великий Шелковый путь тесно связаны одной судьбой. Провинция, в качестве важного свидетеля и участника развития Шелкового пути, имеет богатое историко-культурное наследие и большой опыт в международных культурных обменах. Сегодня бурное международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь" придало мощный импульс развитию провинции и открыло для нее новые возможности.
В последние годы Шэньси, осуществляя такие государственные стратегические программы, как развитие западного региона Китая, защита экологии бассейна реки Хуанхэ, стремится к инновационному, гармоничному, открытому и зеленому развитию, в результате чего добилась быстрого экономического роста в течение последних десяти лет. В 2020 году ВРП провинции достигла 2,6 трлн юаней, а средний доход на душу населения превысил 10 тыс. долларов США.
В то же время Шэньси, являясь важным звеном в реализации инициативы "Один пояс и один путь", ускоряет строительство центров торговли и логистики, финансов, международного сотрудничества в области производственных мощностей, науки и образования, культуры и туризма, тем самым создает мощный двигатель для развития западного региона страны и новую площадку для проведения политики реформ и открытости.
Сегодня установлены торгово-экономические отношения провинции с более чем 190 странами и регионами мира. Здесь размещаются более 110 из ТОП-500 крупнейших компаний мира, строится экспериментальная зона свободной торговли по высоким стандартам. Шэньси также является крупной сельскохозяйственной провинцией, где находится единственная зона свободной торговли сельхозпродукцией в стране и лидирует в стране по выращиванию фруктов. Каждое восьмое яблоко в мире производится именно в Шэньси.
А город Сиань представляет собой не только древнюю столицу, но и современный мегаполис. Международный аэропорт Сиань открыл 88 международных маршрутов, соединяющих 74 крупных городов 36 стран мира, в том числе 43 города в 20 странах вдоль "Одного пояса и одного пути", и более 30 грузовых маршрутов. Таким образом Сиань стал важным транспортным узлом на Евразийском континентальном мосту и крупнейшим логистическим центром в Экономическом поясе Шелкового пути. Контейнерные поезда Китай - Европа под названием "Чанъань", отправляющийся из города Сианя, проходит через 45 стран и регионов вдоль Шелкового пути и завоевали репутацию "Золотого состава" благодаря своей высокой эффективности, низкой стоимости и высококачественному сервису. По состоянию на сентябрь 2021 года, из города Сианя проехало более 10 тыс. составов контейнерного поезда "Чанъань", что занимает первое место по всей стране.
Сельскохозяйственная образцово-показательная зона Янлин, расположенная недалеко от города Сианя, была создана по инициативе председателя КНР Си Цзиньпин. Она является образцовой площадкой для сотрудничества в области сельскохозяйственных технологий между государствами-членами ШОС. Всего за два года с момента ее создания было построено 13 механизмов сотрудничества в области научных исследований и инноваций и 8 международных технопарков.
Сегодня в Сиане регулярно проводятся Международная выставка "Шелковый путь", Евразийский экономический форум и кинофестиваль "Шелковый путь", которые предоставили странам мира идеальную площадку для обменов и сотрудничества в различных областях в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
За последние годы были достигнуты плодотворные результаты в области делового сотрудничества между провинцией Шэньси и регионами Казахстана. Заключено соглашение о сотрудничестве международной портовой зоны города Сианя с Национальной компанией "Казахстан темир жолы". Управление науки и техники провинции Шэньси и акимат Жамбылской области совместно строят международный демонстрационный парк сельскохозяйственной науки и техники. Казахстанский аграрный технопарк Айцзюй был включен в список статистического мониторинга зарубежных индустриальных зон Минкоммерции Китая. Исторический музей провинции Шэньси и Национальный музей истории и культуры Казахстана в городе Иссыке договорились о создании совместной площадки международного сотрудничества под названием "Умный музей". В сентябре этого года было официально открыто грузовое авиасообщение Москва-Сиань-Алматы. Эти яркие примеры не только обогатили содержание вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, но и послужили хорошим образцом для высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
С 2013 года выдвижения инициативы "Один пояс и один путь" она завоевала широкое признание и активное участие среди большинства стран и международных организаций и стала крупнейшей платформой международного сотрудничества. У нас есть все основания полагать, что провинция Шэньси, воспользуясь уникальными возможностями, добьется большего развития и откроет новую страницу в истории дружественного сотрудничества на Шелковом пути. Приветствуем казахстанских друзей посетить прекрасную провинцию Шэньси, ознакомится с ее богатой историей, почувствовать жизненную силу современного Шелкового пути и найти неограниченные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.