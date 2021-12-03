СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Аксу - место переплетения западной и восточной цивилизаций

"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением.

24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.

С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.

Сяосюэ - Малые снега

Сяосюэ (Малые снега) - это двадцатый из 24 малых сезонов и второй малый сезон зимы, который обычно начинается 22, 23 ноября по григорианскому календарю. В этом году Сяосюэ приходится на 22 ноября. В это время учащаются холодные волны, с каждым днем становится все холоднее. Ночная температура воздуха на севере страны постепенно опускается ниже 0 градусов, выпадает снег, но не в очень большом объеме, поэтому и сезон называется "Малые снега".

В народе говорят, "В Сяосюэ земля под заморозкой". В это время почва и реки в северной части страны начинают замерзать, а в сельскохозяйственных работах наступает период затишья. Однако важными задачами для этого периода являются некоторые виды полевых работ: компостирование и удобрение полей, заготовка корма для скота на зиму, подвязка ветвей и стволов фруктовых деревьев. Как говорится в одной из поговорок, "В Сяосюэ нужно вовремя собрать лук, а если нет, есть будет нечего. В погребе должны быть редька и капуста". Раньше северяне хранили в подвалах редьку, капусту и лук, которые называли "домашнее блюдо на зиму".

В период сезона Сяосюэ существуют такие традиционные обычаи, как вяление бекона, приготовление клейких рисовых лепешек и сушка рыбы. Как говорится, "На ветру соления - хорошие запасы на зиму". В это время стоит сухая погода, которая подходит для вяления и маринования мяса и овощей. Люди используют традиционные методы для маринования колбас, бекона, зелени и квашеной капусты. Эти продукты не только обладают уникальным вкусом и долго хранятся, блюда из них служат деликатесом на семейных банкетах во время Праздника Весны. В некоторых местах существует традиция есть цзиба - клейкую рисовую лепешку, которая делается из пропаренного клейкого риса. В прошлом они использовались в ритуальных мероприятиях и были очень популярны на юге страны, где выращивали рис. Каждый год во время сезона Сяосюэ у юго-восточного побережья проплывают огромные косяки кефали, и местные рыбаки сушат и хранят эту рыбу для потребления в сезон затишья.

В этот сезон ночь длинная, день короткий, а солнечного света все меньше. Это легко может спровоцировать депрессию, поэтому следует уделять максимальное внимание контролю над своими эмоциями и больше находиться на солнце. Организму необходимо обеспечить достаточный сон и питательную диету, а также пить больше воды. Следует избегать переохлаждения. Здоровые люди в этот сезон могут заниматься умеренными видами спорта.