СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Аксу - оживленный западный мегаполис

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24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая описание традиционных производственных инструментов и бытовой утвари, традиций праздников, производственных обрядов и народных обычаев, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), изображения произведений искусства и изделий ручной работы.
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Я занимаюсь выращиванием хлопка в СПСК, до того как я начал заниматься сбором хлопка, мы жили очень плохо, после условия изменились в лучшую сторону. Купил дом, машину, жизнь стала налаживаться. В этом году я посадил более 5 гектаров, могу продать за 10 юаней 1 килограм. С помощью хлопкоуборочной машины я собрал весь урожай за 6 часов", - рассказал Абдукарим Кадыр.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дунчжи - Зимнее солнцестояние
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением. 24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.
С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.
Дунчжи (Зимнее солнцестояние) - это двадцать второй из 24 малых сезонов и четвертый малый сезон зимы, обычно начинающийся с 21 по 23 декабря по григорианскому календарю. В этом году Дунчжи приходится на 21 декабря. В день Дунчжи солнце стоит прямо над южным тропиком, и поэтому является днем с самым коротким днем и самой длинной ночью в Северном полушарии. Но это не самое холодное время, потому что на поверхности земли все еще остаётся "скопление тепла", а настоящие сильные холода наступают уже после сезона Дунчжи. В прошлом в народе существовал обычай "считать девять девятидневок", то есть люди каждые девять дней от дня зимнего солнцестояния считали одну "девятку", а после того, как отсчитали девять "девяток" или восемьдесят один день, считалось наступлением весны.
Как говорится, "если Дунчжи без дождя, то вся зима будет солнечной" и "если в Дунчжи будет северо-западный ветер, то следующая весна будет сухой". Эти поговорки показывают, что в древности люди прогнозировали погоду на будущее по погоде дня зимнего солнцестояния. Хотя Дунчжи приходится на период затишья сельскохозяйственных работ, но этот сезон считается хорошим временем для сооружения ирригаций, заготовки и производства удобрений, а также развития инфраструктуры сельскохозяйственных угодий. Тогда фермеры уже начинают подготовку к весеннему посеву в наступающем году.
Дунчжи является не только важным малым сезоном, но и традиционным народным праздником. "Дунчжи велик, подобен новому году". Люди считали сезон Дунчжи благодатным днем, когда нужно поклонятся духам и поминать предков. По сей день в некоторых местах сохранился обычай поклонения предкам в этот день. После тысячелетий развития день Дунчжи сформировал уникальную сезонную пищевую культуру. В народе говорят: "В Дунчжи на севере едят пельмени, а на юге вареники". Пельмени и вареники являются символами счастья и благополучия, через них люди выражают надежды на наступающий новый год.
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В конце сентября на всех полях СПСК начинается механизированный сбор урожая хлопка, который полностью завершается к концу октября. Из-за активного применения механизированного труда ручной труд уже ушел в прошлое", рассказывает Информационная компания Урумчи.
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