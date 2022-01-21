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СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Аксу - оживленный западный мегаполис

19.01.2022, 23:25 4231
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Аксу - оживленный западный мегаполис
Фото: Кадр с видео
Аксу расположен в средней части южного подножия гор Тянь-Шань и верховьях реки Тарим. Город также называют Байшуйчэн, что означает "чистая вода".

Во времена правления династий Цинь и Хань Аксу был территорией 36 стран западных регионов. Две из них - Гумо и Вэньсу - являлись важными территориями на древнем Шелковом пути, а также местом зарождения культур Цюци и Долан.

Огневые и дымные маяки династий Хань и Тан, руины крепостей - это свидетельства истории. Пещерное искусство, музыка и танцы Цюци - это кристаллизация цивилизации.

Проект Кекея стал моделью экологического управления в Китае, где под контролем находятся более ста километров лесопосадки, чтобы деревья успели окрепнуть и вырасти. Посажены яблони сорта "Ледяное сердце", красные финики и грецкие орехи.

Сегодня щедрая земля Аксу все больше превращается в оживленный западный мегаполис.


 

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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дахань - Большие холода

20.01.2022, 18:30 2186
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дахань - Большие холода
"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался в древнем Китае для ведения сельского хозяйства) является важной составляющей китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая" и внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельхозпроизводство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона". 
 
Согласно этому календарю, в году 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. Впервые "24 малых сезона" появились на территории в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться разными этническими группами населения по всему Китаю. 

24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая описание традиционных производственных инструментов и бытовой утвари, традиций праздников, производственных обрядов и народных обычаев, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), изображения произведений искусства и изделий ручной работы. 

 
С бурным развитием науки и техники у человечества появляется все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение. 
 
Дахань - Большие холода
 
Дахань (Большие холода) - это последний из 24 малых сезонов, обычно начинающийся 20 или 21 декабря по григорианскому календарю. В этом году Дахань приходится на 20 декабря. Дахань означает наступление максимального холода. В Китае говорят: "В Дахань желательно быть ближе к теплу и лишний раз не открывать дверь дома", что как раз описывает уровень холода на улице в этот сезон. Дахань приходится к концу года, поэтому с завершением большого мороза уходит холодная зима и наступает теплая весна, после чего заново начинается цикл малых сезонов нового года.
 
Дахань наступает ближе к новому году по лунному календарю, в народе говорят - "Дахань встречает новый год". В это время атмосфера нового года становится все более ощутимой, повсюду царит радостное праздничное настроение. Люди начинают избавляться от старого и украшать дом новыми предметами, заниматься уборкой и стиркой, покупать новогодние подарки и готовиться к приходу Нового года по лунному календарю - Праздника Весны.
 
На сезон Дахань существуют такие обычаи, как поклонение божеству земли, приготовление каши из "восьми драгоценностей" и покупка кунжутной соломы с мякиной. Поклонение божеству земли обычно проводится в 26-й день 12-го лунного месяца. В древние времена купцы также организовывали банкет для своих подчиненных в конце календарного года в знак благодарности за их труд. "Новогодний корпоратив", популярный среди современных предприятий, является наследием этого самого обычая. Каша из "восьми драгоценностей" - это каша, приготовленная из различных ингредиентов, таких как рис, просо, кукуруза, ячмень, жожоба, семена лотоса, арахис, лонган и бобы, вкусный питательный деликатес. В прошлом люди во время Дахань старались приобрести кунжутную солому с мякиной, потому что "цветы кунжута неуклонно растут снизу вверх, что символирует улучшение жизни и увеличение благ". В канун Нового года люди посыпают дорогу кунжутной соломой, чтобы дети могли ее потоптать до мелких осколков. Слово "осколок" по-китайски произносится как и слово "год", и этот ритуал означает мир и спокойствие из года в год. Все эти обычаи демонстрируют добрые пожелания и надежды людей на предстоящий Новый год.
 
Дахань - самое холодное время года. В повседневной жизни нужно обращать внимание на то, чтобы тело не переохлаждалось, было в тепле. Следует рано ложиться спать и попозже вставать, должным образом совмещать работу и отдых. В то же время сезон Дахань является переходным периодом от зимы к весне, в это время энергия Янь в природе выходит из зимней спячки к весенеему подъему. Соответственно, питание также следует адаптировать к этоиу изменению. Чтобы постепенно адаптироваться к особенностям весеннего восстановления, в рационе должно быть меньше соленого и горького, стоит есть больше овощей, таких как капуста, рапс, морковь и цветная капуста.
 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В пустыне Такла-макан спустя тысячи лет продолжают гордо стоять погибшие тополя

12.01.2022, 00:14 9846
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В пустыне Такла-макан спустя тысячи лет продолжают гордо стоять погибшие тополя
Фото: Кадр с видео
Этот участок рощи ефратского тополя в пустыне Такла-макан насчитывает большое количество давно высохших деревьев, но даже в таком виде, с голыми стволами без веток и коры, стоящие прямо или под разными углами, они создают невероятно красивый пейзаж. Это место получило название "Долина спящих тополей".
 
Площадь местности занимает 4,6 тысяч гектаров на территории города Арал Синьцзянского производственно-строительного корпуса вдоль реки Тарим.

 
В древности русло реки сменило направление на север, из-за чего часть ефратских тополей была обречена на высыхание. Спустя годы этот участок, ставший свидетелем геологических изменений тысячелетия, превратился в "Долину спящих тополей".
 
Сегодня здесь построена туристская зона - одна из десяти лучших туристских дестинаций вдоль реки Тарим в городе Арал. 
 
Ефратский тополь - единственный вид деревьев, который естественным образом может превратиться в лес на песчаной земле Синьцзяна. Эта порода обладает удивительной устойчивостью к засухе, ветру и песку, солям и щелочам. Ефратский тополь называют "деревом-героем пустыни".
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря.

05.01.2022, 11:47 11086
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря.
"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) является важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая" и внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельхозпроизводство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона". 
 
Согласно этому календарю, в году 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. Впервые "24 малых сезона" появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разными группами населения. 
 
Эти "24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы, культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев. 
 
С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляется все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение. 
 
Сяохань - Малые холода
 
Сяохань (Малые холода) - двадцать третий из 24 малых сезонов и пятый малый сезон зимы. Он обычно начинается с 5 по 7 января по григорианскому календарю. В этом году Сяохань приходится на 5 января. "В Сяохань и Дахань все мерзнет в ледяной массе". В это время холодный воздух становится морозным, наступает самое холодное время года - "Если в Сяохань морозно, то весной будет тепло, а если в Сяохань тепло, весной могут быть заморозки". Это означает, что только когда в сезон Сяохань будут полноценные морозы, весна может плавно вступить в свои права, а дни становиться теплее и теплее.
 
В народе говорят, что "после Сяохань будешь ходить по льду". На севере страны наступает длительное оледенение, на поверхности рек образуется толстый слой льда, что доставляет радость любителям зимних развлечений. В это время зацветает зимняя слива, аромат которой доставляет людям огромное удовольствие. С наступлением Сяохань веселая атмосфера наступающего Нового года становится все ощутимей. В это время на двери домов начинают вывешивать парные полосы с новогодними пожеланиями Чуньлянь, вырезать бумажные узоры, готовить новогодние лубочные картинки Няньхуа, фонарики и другие праздничные предметы, готовясь к Празднику Весны. 
 
Территория Китая очень большая, из-за чего имеются большие различия между севером и югом страны, что в свою очередь формирует многообразие местных кулинарных обычаев и национальной кухни. Зимние деликатесы на севере - это баранина, обваренная кипятком, каштаны, прожареные в песке с черной патокой, и печеные бататы. А на юге во многих местах в холодную погоду пользуется популярностью рис по-нанкински с утонченным ароматом. Само блюдо готовится из клейкого риса с местной зеленью, нарезкой мясной и из вяленой утки, ломтиками колбасы, кубиками имбиря и другими ингредиентами. А клейкий рис по-гуанчжоуски имеет своеобразный метод приготовления. Клейкий и душистый рис варится вместе, а потом его смешивают  с жареной нарезкой из вяленого бекона, каленым арахисом и нарезанным свежим зеленым луком. Это очень вкусно и питательно.
 
Сяохань приходится на период наиболее сильных холодов. А это время благоприятно для укрепления организма путем закаливания и тренировок. Как говорится, "зимой в лютый холод полезно тренироваться". Однако занятия должны быть умереными, и лучше всего это делать при достаточном солнечном свете. Во время Сяохань необходимо особое внимание уделять почкам и предотвращению простуды, в пищу следует употреблять больше питательных продуктов, таких как окунь, батат, черный рис, черный соевый боб и джусай.
 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вторая по величине передвигающая пустыня в мире - Такла-макан

31.12.2021, 19:56 15176
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вторая по величине передвигающая пустыня в мире - Такла-макан
Фото: Кадр с видео
В городе Арал в Синьцзянском производственно-строительном корпусе на территории в 2,4 га расположена туристская зона "Ворота Пустыни". Ее строительство началось в 2013 году, в мае 2021 года состоялось официальное открытие туристской зоны наивысшей классификации 5А.
 
В настоящее время зона находится в "первом эшелоне" привлекательности всех туристских хон Китая, так как здесь расположена самая большая в Китае пустыня и вторая по величине передвигающая пустыня в мире - Такла-макан, в древности ее называли "Ворота Пустыни" отсюда и появилось это название.
 
Туристы могут покататься на квадроциклах по барханам, на верблюдах, на параплане или заняться другими активностями. Также можно подняться над пустыней на воздушном шаре.
 
Туристская зона "Ворота Пустыни" является природным парком государственного значения, а также базой для проведения национальных спортивных состязаний. Ежегодно "Ворота Пустыни" принимают более полумиллиона туристов.

 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Жизнь хлопкоробов в Китае

27.12.2021, 23:34 17706
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Жизнь хлопкоробов в Китае
Фото: Кадр с видео
До недавнего времени, 2019 года, доходы семьи Абдукарима Кадыр были незначительными, в последние годы с помощью механизации сбора хлопка, жизнь его семьи с каждым днём становится всё лучше и лучше. Из-за внедрения специализированной техники, отпадает необходимость вручную собирать "белое золото", использование уборочной машины становится новой нормой. Раньше Абдукарим Кадыр сдавал свои 5,3 гектаров земли в аренду, а сам уезжал на заработки, в 2020 году решил вернуться домой и заняться привычным делом, сообщает Информационная компания Урумчи.
 

Я занимаюсь выращиванием хлопка в СПСК, до того как я начал заниматься сбором хлопка, мы жили очень плохо, после условия изменились в лучшую сторону. Купил дом, машину, жизнь стала налаживаться. В этом году я посадил более 5 гектаров, могу продать за 10 юаней 1 килограм. С помощью хлопкоуборочной машины я собрал весь урожай за 6 часов", - рассказал Абдукарим Кадыр. 

 
 
Абдукарим учился выращивать хлопок у знающих людей, наблюдал за ними и делал также. В 2020 году с 5,3 гектаров он заработал 150 тысяч юаней.
 
Помимо своего участка земли, Абдукарим в свободное время подрабатывал водителем комбайна на других полях. Только во время весенней вспашки и посева он сумел заработать 10 тысяч юаней.
 
В новом доме Абдукарима Кадыр площадью 90 кв.м. имеются все современные удобства, в том числе полный комплект бытовой техники, водоснабжение, электричество, отопление. 
 
Хлопковая промышленность является основной отраслью сельского хозяйства СПСК, и большая часть основного дохода сельскохозяйственных рабочих поступает именно от хлопка.
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дунчжи - Зимнее солнцестояние

21.12.2021, 15:49 28466
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дунчжи - Зимнее солнцестояние

"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением. 24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.

С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.


Дунчжи (Зимнее солнцестояние) - это двадцать второй из 24 малых сезонов и четвертый малый сезон зимы, обычно начинающийся с 21 по 23 декабря по григорианскому календарю. В этом году Дунчжи приходится на 21 декабря. В день Дунчжи солнце стоит прямо над южным тропиком, и поэтому является днем с самым коротким днем и самой длинной ночью в Северном полушарии. Но это не самое холодное время, потому что на поверхности земли все еще остаётся "скопление тепла", а настоящие сильные холода наступают уже после сезона Дунчжи. В прошлом в народе существовал обычай "считать девять девятидневок", то есть люди каждые девять дней от дня зимнего солнцестояния считали одну "девятку", а после того, как отсчитали девять "девяток" или восемьдесят один день, считалось наступлением весны.


Как говорится, "если Дунчжи без дождя, то вся зима будет солнечной" и "если в Дунчжи будет северо-западный ветер, то следующая весна будет сухой". Эти поговорки показывают, что в древности люди прогнозировали погоду на будущее по погоде дня зимнего солнцестояния. Хотя Дунчжи приходится на период затишья сельскохозяйственных работ, но этот сезон считается хорошим временем для сооружения ирригаций, заготовки и производства удобрений, а также развития инфраструктуры сельскохозяйственных угодий. Тогда фермеры уже начинают подготовку к весеннему посеву в наступающем году.


Дунчжи является не только важным малым сезоном, но и традиционным народным праздником. "Дунчжи велик, подобен новому году". Люди считали сезон Дунчжи благодатным днем, когда нужно поклонятся духам и поминать предков. По сей день в некоторых местах сохранился обычай поклонения предкам в этот день. После тысячелетий развития день Дунчжи сформировал уникальную сезонную пищевую культуру. В народе говорят: "В Дунчжи на севере едят пельмени, а на юге вареники". Пельмени и вареники являются символами счастья и благополучия, через них люди выражают надежды на наступающий новый год.

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Река Тарим - национальный курорт экологического туризма Китая

19.12.2021, 23:34 37061
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Река Тарим - национальный курорт экологического туризма Китая
Фото: Кадр с видео
Во время заката солнце освещает поверхность реки Тарим, а вдалеке простирается золотой лес евфратского тополя. Это осенний пейзаж реки Тарим в Синьцзяне, крупнейшей внутренней реки Китая.
 
Река Тарим имеет общую длину почти 2500 километров и площадь водосбора более 1 миллиона квадратных километров, которая покрывает более 60% территории Синьцзяна. Она в основном образована слиянием реки Аксу, которая берет начало в горах Тянь-Шань, и рек Яркенд и Хотан в горах Каракорум. Три реки сходятся на территории города Арал Синьцзянского производственно-строительного корпуса и становятся истоком реки Тарим.

 
Опираясь на географическое преимущество и природные пейзажи у истока реки Тарим будет построен живописный район "Река Тарим", который станет национальным курортом экологического туризма Китая.
 
В бассейне реки Тарим находится наиболее сохранившийся во всём мире лесной массив евфратского тополя, все оазисы южного Синьцзяна в основном питаются за счет великой реки Тарим. 
 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Как собирают хлопок в Синьцзянском производственно-строительном корпусе

10.12.2021, 13:03 70350
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Как собирают хлопок в Синьцзянском производственно-строительном корпусе
Фото: Кадр с видео
Синьцзянский производственно-строительный корпус (СПСК) - важная часть Синьцзян-Уйгурского автономного района и важная база производства хлопка в Китае. В последние годы в каждый сезон сбора хлопка хлопкоуборочные машины колесят по серебряному хлопковому морю, и это очень впечатляющее зрелище.
 

В конце сентября на всех полях СПСК начинается механизированный сбор урожая хлопка, который полностью завершается к концу октября. Из-за активного применения механизированного труда ручной труд уже ушел в прошлое", рассказывает Информационная компания Урумчи.

 
Сегодня СПСК использует специализированную технику для сбора хлопка, сахарной свеклы, томатов, перца и других культур. Согласно статистическим данным, к концу 2020 года уровень комплексной механизации сбора урожая в СПСК превысил 95%. Уровень механизации сбора хлопка составляет более 90%. Это крупнейшая в Китае база механизированного сбора хлопка, занимающая в Китае одно из лидирующих мест.
 
В 2020 году СПСК посадил 866,7 тысяч гектаров хлопка, урожайность составила более 2,1 млн тонн. СПСК произведено более одной трети хлопка Китая, что составляет четверть площади страны.

 

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