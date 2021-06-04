СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Экономическое развитие Хоргоса вступило в период быстрого роста

В промышленном парке "Хоргос нан" рабочие различных цехов завершают упаковку 700 000 заказов лепешек, которые будут отправлены за границу. В этом году в индустриальном парке "Хоргос нан" более 6 миллионов лепешек отправляются на рынки Европы и Центральной Азии через КПП "Хоргос".

Мы активно скорректировали политику поддержки, оптимизировали бизнес-среду, внешнеторговый оборот достиг устойчивого роста в железнодорожных и наземных пунктах пропуска", - заявил заместитель руководителя административного комитета СЭЗ "Хоргос" - вице-мэр города Хоргоса Чжан Юннин.





С января по март этого года различные экономические показатели резко увеличились, рекордного роста достиг региональный ВВП увеличившись на 27,8%; доходы бюджета составили 432 млн юаней, увеличившись на 9,3%; добавленная стоимость в промышленности увеличилась на 652,6%; общий объем внешнеторгового импорта и экспорта составил 592 млн долларов США, увеличившись на 9,4%; количество поездов по маршруту Китай - Европа увеличилось на 1493, то есть на 76,9%.

Эти данные демонстрируют, что Хоргос настаивает на том, чтобы взять реальную экономику в качестве ядра, уделяя особое внимание торговли продуктами переработки и импортно-экспортным операциям, постоянно корректируя промышленную структуру, оптимизируя бизнес-среду, ускоряя промышленную агломерацию, создавая современную промышленную систему. Хоргос в настоящее время отходит о "экономики пункта пропуска" к "экономики торговли и промышленности".

В цифровом технопарке Хоргос рабочие Sanyou Fuxin Semiconductor Seiko Co., Ltd. заняты работой у оборудования. Генеральный менеджер компании Чжан Цзяовей сообщил, что в настоящее время семь компаний всех уровней, занимаются производством и переработкой, упаковкой и тестированием полупроводниковых микросхем. За последние три года он стал цифровым технопарком полупроводников с экспортно-ориентированными инвестициями в размере более 10 миллиардов юаней и производственной стоимостью более 10 миллиардов юаней. Предполагается, что с момента запуска производства во второй половине прошлого года компания достигла объема производства 800 миллионов юаней, 40% которого экспортируется в Великобританию, Нидерланды, Турцию, Индию и другие страны. С января по март этого года объем экспорта составил более 400 миллионов юаней.

Гонконгская компания Xinjiang Newstar Technology Co., Ltd. - это компания, производящая серию светодиодных дисплеев, которая объединяет услуги по проектированию, исследованиям и разработкам, производству и продажам. Компанию привлекла политика льгот и преференций, а также большой рынок сбыта, нацеленный на Европу и Центральную Азию. Компания инвестировала сотни миллионов долларов в проекты в автономной округе, в том числе в развитие индустриального парка Циншуйхэ в рамках комплексной застройки города Инин, уезда Инин, города Хоргос и уезда Хочэн. В будущем планируется перенести штаб-квартиру сюда из Шэньчжэня. В настоящее время полным ходом идет строительство инфраструктуры компании.

В текущем году Хоргос реализует многоплановое развитие, расширение возможностей привлечения инвестиций, проводит модернизацию промышленности, создает промышленные кластеры в области цифровизации, современного изготовления оборудования, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, текстиля и пошива одежды, новых материалов, биофармацевтики и общественного здоровья. По состоянию на 20 мая три индустриальных парка специальной экономической зоны реализовали 80 проектов, общий объем инвестиций составил 60,945 млрд юаней, уже использовано 8,002 млрд юаней. В полной мере достигнут годовой целевой показатель в 21,92%, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 100,1%.

В марте прошлого года Хоргос был утвержден в качестве государственного пункта пропуска для импорта и экспорта лекарственного сырья для китайской медицины, экспорта фармацевтических препаратов и импорта и экспорта косметики. Недавно официально запущена трансграничная электронная торговля через Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос - "воздушный мост" способствует непрерывному углублению китайско-казахстанской торговли и транзиту товаров в Европу.

В начале мая поезд сообщением Турфан - Россия маршрута Китай - Европа, в котором находился 41 контейнер и 1056 тонн чистого порошка ПВХ на сумму 8 542 400 юаней, беспрепятственно отправился из железнодорожной станции Хоргос в Россию.

В этом году на станции Хоргос началось строительство складского и логистического хаба и распределительного центра для расширения и трансформации железнодорожного пункта пропуска. Пропускная способность станции увеличилась более чем на 30%. По состоянию на 31 марта количество поездов на станции Хоргос составило 1493 поезда, что на 76,9% больше, чем годом ранее, объем пропуска грузов составил 2 млн тонн, что на 103,9% больше, чем годом ранее. Цифры демонстрируют, что экономика пункта пропуска Хоргос только зарождается, а индустриальная экономика уже достигла первых результатов.

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