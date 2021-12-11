СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Как собирают хлопок в Синьцзянском производственно-строительном корпусе
10.12.2021, 13:03 5968
Фото: Кадр с видео
Синьцзянский производственно-строительный корпус (СПСК) - важная часть Синьцзян-Уйгурского автономного района и важная база производства хлопка в Китае. В последние годы в каждый сезон сбора хлопка хлопкоуборочные машины колесят по серебряному хлопковому морю, и это очень впечатляющее зрелище.
В конце сентября на всех полях СПСК начинается механизированный сбор урожая хлопка, который полностью завершается к концу октября. Из-за активного применения механизированного труда ручной труд уже ушел в прошлое", рассказывает Информационная компания Урумчи.
Сегодня СПСК использует специализированную технику для сбора хлопка, сахарной свеклы, томатов, перца и других культур. Согласно статистическим данным, к концу 2020 года уровень комплексной механизации сбора урожая в СПСК превысил 95%. Уровень механизации сбора хлопка составляет более 90%. Это крупнейшая в Китае база механизированного сбора хлопка, занимающая в Китае одно из лидирующих мест.
В 2020 году СПСК посадил 866,7 тысяч гектаров хлопка, урожайность составила более 2,1 млн тонн. СПСК произведено более одной трети хлопка Китая, что составляет четверть площади страны.
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дасюэ - Большие снега
07.12.2021, 17:26 20872
"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением.
24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.
С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.
Дасюэ - Большие снега
Дасюэ (Большие снега) - это двадцать первый из 24 малых сезонов и третий малый сезон зимы, обычно начинающийся с 6 по 8 декабря по григорианскому календарю. В этом году Дасюэ выпадает на 7 декабря. Дасюэ, как и следует из своего названия, означает сильный снегопад. В это время в большей части Китая наступает настоящая зима, и значительно падает температура воздуха. В районе бассейна реки Хуанхэ постепенно накрывается снежный покров, а в регионах глубже к северу уже идет обильный снегопад.
Как говорится, "Если озимая пшеница накроется толстым слоем снега, то в следующем году будет избыток хлеба". В древние времена люди считали обильный снег в зимний сезон хорошим знаком благоприятной погоды и богатого урожая в следующем году. Засыпание земли снегом помогает поддерживать нормальную температуру почвы и создает благоприятные условия для зимних культур. Когда снег тает, повышается влажность почвы, что благоприятно сказывается на весеннем росте сельскохозяйственных культур. Кроме того, снежный покров может повысить плодородие почвы, предотвратить и уничтожить некоторые микробы и вредители, поэтому поговорка "Благодатный снег - предвестник урожая" имеет определенную научную истину.
Во время Дасюэ существуют такие обычаи, как соление мяса, приготовление финиковой лепешки и бататовой каши и наблюдение за ледоставом. В прошлом в районе около г. Нанкин людям принято мариновать овощи в Сяосюэ и солить мясо в Дасюэ. Тогда в каждом доме изготавливали разные "соленья" и развешивали на подоконнике или перед дверью разные маринованные продукты, такие как бекон, сосиски, рыбу, что создавало необычную картину. Финиковая лепешка и бататовая каша являются питательными продуктами на зиму. Эти продукты красного цвета также имеют благоприятный и праздничный смысл, означающий большие надежды людей на наступающий год. " В сезон Сяосюэ замёрзла земля, а в сезон Дасюэ - река". В период Дасюэ на поверхности рек образуется толстый слой льда. Люди могут не только наслаждаться красотой вида замерзших рек, но и кататься и веселиться на льду.
Дасюе - хорошее время для подкрепления организма полезной пищей. В народе говорят "Зимой подкрепляются, а весной в состоянии сражаться с тиграми". Подкрепление организма зимой полезно для повышения иммунитета, ускорения обмена веществ и облегчения озноба. В это время следует подкреплять силу Ян, больше кушать чеснок, имбирь, редьку, лук, баранина, батат, ямс, лонган, каштан, кунжут и арахис. Заниматься спортом на открытом воздухе лучше тогда, когда достаточно солнечного света, а упражнения на выносливость, такие как пробежка и быстрая ходьба являются более подходящими видами спорта для этого сезона.
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Аксу - место переплетения западной и восточной цивилизаций
02.12.2021, 01:45 44794
Фото: Кадр с видео
Аксу - переливающийся зеленый самоцвет на просторах безлюдной пустыни Такла-Макан.
Это место переплетения западной и восточной цивилизаций, место, где сильна традиционная китайская культура и уходящая в глубины истории культура древнего царства Куча.
Здесь есть великолепные природные пейзажи, историко-культурные места, величественные каньоны, водно-болотные угодья, лесные массивы, древние руины и петроглифы…
Это место, названное в честь воды и процветающее благодаря воде.
Снежная вода с Тянь-Шаньских гор орошает, вбирает в себя сущность природы. Земля Аксу плодородна с ранней весны до поздней осени и наделена уникальными географическими преимуществами. Здесь есть не только сладкие и сочные карамельные яблоки, но и тонкие ароматные грецкие орехи, и толстые красные финики...
Аксу - важная база для производства высококачественного товарного хлопка в Китае. Это место пользуется заслуженной репутацией как "родина дынь и фруктов" и "родина рыбы и риса". "Город Белой Воды", названный в честь воды, наполнен простыми народными обычаями. Его загадочное очарование привлекает туристов со всех уголков мира с целью познать долгую "семейную" историю и экзотические традиции людей всех этнических групп.
Время летит стремительно, Аксу преображается и становится современным культурным гармоничным городом, который раскрывает свои "крылья" и уверенно поднимается ввысь.
Аксу - рай для фотографов, исследователей и любителей автотуризма. Это место, в которое ты стремишься попасть на протяжении всей своей жизни. Аксу - это место, которое увлекает и заставляет тосковать по нему.
Экологи объяснили выпадение серого снега в Алматы
23.11.2021, 11:33 130843
АЛМАТЫ. 23 НОЯБРЯ - Представители Экологического Общественного Союза назвали причины выпадения серого снега в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматы, по наблюдениям горожан, во время недавних осадков снег выпал не белый, а серо-коричневый не только в городе, но и в предгорной экологической зоне, в отдалении от основного автомобильного движения и других видимых факторов загрязнения атмосферы.
По словам экологов, это явление имело место из-за состояния атмосферы.
Жители Алматы могли заметить, что во время недавних осадков снег выпал не белый, а серо-коричневый. Воздух сильно загрязнен такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, банально - сажей (а также многими другими химическими соединениями). Мелкая сажа дает серый цвет, оседая на поверхности снежинок, а характерный буро-коричневый цвет, который алматинцы ежедневно могут наблюдать над городом, дает диоксид азота", - пояснила в своем комментарии агентству руководитель общественного объединения Экологический Общественный Союз "ЭОС" Ася Гейдт.
По ее информации, "сажу в большом количестве выделяют ТЭЦ, работающие на угле, а основным источником диоксида азота являются автомобильные выхлопные газы".
По всей видимости, загазованность достигла таких масштабов, что даже при длительном снегопаде верхний слой снежного покрова остается загрязненным. То есть воздух не очищается осадками в течение первых минут и даже часов", - рассказала эколог.
Такая ситуация, уверены экоактивисты, "не способствует оздоровлению населения, особенно учитывая, как пандемия ударила по дыхательной системе очень многих людей".
Названные вещества (диоксиды азота и серы), соприкасаясь со слизистой оболочкой человека, преобразуются, соответственно, в азотную и серную кислоты, вызывая постоянное раздражение и способствуя развитию заболеваний верхних дыхательных путей. Сажа, да и множество других загрязнителей провоцируют развитие аллергий и астматических проявлений", - отметила эксперт.
Между тем, согласно исследованиям, заметного снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Казахстане не наблюдалось даже в год локдаунов.
По информации energyprom.kz, в рейтинге стран по качеству воздуха Казахстан занял 32-е место в мире из 106 (1-е место в рейтинге - худший показатель, последнее - лучший).
При этом средний годовой показатель загрязнения воздуха в Алматы за 2020 год составил 39,3 миллиграмма на кубометр (вреден для уязвимых слоев населения)", - отметили аналитики.
По их словам, среди стран СНГ Казахстан уступает в показателях качества воздуха Украине, Туркменистану и Россие.
Ранее депутат мажилиса Андрей Линник рассказал, что согласно экспертным данным, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира.
По словам депутата, с увеличением плотности населения происходит повальная вырубка здоровых деревьев под точечные застройки, которая ведется без учета сложившегося архитектурного облика города, когда рядом с малоэтажными постройками вырастают железобетонные высотки, напоминающие гигантские муравейники, втиснутые на ничтожно малые участки.
На фоне экологических проблем в городе увеличивается число легочных и онкологических заболеваний. Их рост специалисты связывают с непомерным увеличением количества автомобилей в городе. Учитывая расположение в предгорной котловине, город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанный с этим транспортный коллапс, катастрофически сказывающийся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат.
Напомним, в Семее выбросы ТЭЦ превысили норму в 21 раз. В городе выпал черный снег.
В столице Индии Нью-Дели закрыли все учебные заведения, а также некоторые угольные электростанции из-за загрязнения воздуха. Качество воздуха в городе в несколько раз превысило безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения. В Верховном суде Индии рассматривали возможность закрыть столицу на полный локдаун.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Сяосюэ - Малые снега
22.11.2021, 13:22 87508
"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением.
24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.
С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.
Сяосюэ - Малые снега
Сяосюэ (Малые снега) - это двадцатый из 24 малых сезонов и второй малый сезон зимы, который обычно начинается 22, 23 ноября по григорианскому календарю. В этом году Сяосюэ приходится на 22 ноября. В это время учащаются холодные волны, с каждым днем становится все холоднее. Ночная температура воздуха на севере страны постепенно опускается ниже 0 градусов, выпадает снег, но не в очень большом объеме, поэтому и сезон называется "Малые снега".
В народе говорят, "В Сяосюэ земля под заморозкой". В это время почва и реки в северной части страны начинают замерзать, а в сельскохозяйственных работах наступает период затишья. Однако важными задачами для этого периода являются некоторые виды полевых работ: компостирование и удобрение полей, заготовка корма для скота на зиму, подвязка ветвей и стволов фруктовых деревьев. Как говорится в одной из поговорок, "В Сяосюэ нужно вовремя собрать лук, а если нет, есть будет нечего. В погребе должны быть редька и капуста". Раньше северяне хранили в подвалах редьку, капусту и лук, которые называли "домашнее блюдо на зиму".
В период сезона Сяосюэ существуют такие традиционные обычаи, как вяление бекона, приготовление клейких рисовых лепешек и сушка рыбы. Как говорится, "На ветру соления - хорошие запасы на зиму". В это время стоит сухая погода, которая подходит для вяления и маринования мяса и овощей. Люди используют традиционные методы для маринования колбас, бекона, зелени и квашеной капусты. Эти продукты не только обладают уникальным вкусом и долго хранятся, блюда из них служат деликатесом на семейных банкетах во время Праздника Весны. В некоторых местах существует традиция есть цзиба - клейкую рисовую лепешку, которая делается из пропаренного клейкого риса. В прошлом они использовались в ритуальных мероприятиях и были очень популярны на юге страны, где выращивали рис. Каждый год во время сезона Сяосюэ у юго-восточного побережья проплывают огромные косяки кефали, и местные рыбаки сушат и хранят эту рыбу для потребления в сезон затишья.
В этот сезон ночь длинная, день короткий, а солнечного света все меньше. Это легко может спровоцировать депрессию, поэтому следует уделять максимальное внимание контролю над своими эмоциями и больше находиться на солнце. Организму необходимо обеспечить достаточный сон и питательную диету, а также пить больше воды. Следует избегать переохлаждения. Здоровые люди в этот сезон могут заниматься умеренными видами спорта.
КИТАЙ СЕГОДНЯ. Провинция Шэньси - Восточная отправная точка Великого шелкового пути
19.11.2021, 18:19 86347
Провинция Шэньси, расположенная в центральной части Китая и в среднем течении реки Хуанхэ, является одним из очагов китайской нации и цивилизации. В истории она была столицей и политико-экономическим и культурным центром тринадцати династий. На территории провинции находится множество исторических достопримечательностей, таких как Терракотовая армия в гробницах Цинь Шихуанди, которая известна всему миру как "Восьмое чудо света".
Административный центр провинции город Сиань имеет давнюю историю, которая насчитывает более 3100 лет, город также был в статусе столицы страны на протяжении более 1100 лет. Город известен как один из четырех древнейших городов мира наряду с Афинами, Римом и Каиром, и единственный китайский город, который был внесён в список всемирно-исторических памятников ЮНЕСКО. Кроме того, город Сиань считается восточной отправной точкой Великого Шелкового пути.
Шелковый путь - это древний торговый маршрут и путь цивилизации на Евразийском континенте, а также одно из самых ценных культурных наследий в истории человечества. Знаменитый китайский путешественник и дипломат периода династии Хань Чжан Цянь отправился на Запад именно из города Чанъань, который сегодня называют Сиань, и открыл Великий Шелковый путь, простирающийся через всю Евразию на протяжении более 2100 лет. Таким образом был построен важный мост для обмена между Востоком и Западом. Шэньси и Великий Шелковый путь тесно связаны одной судьбой. Провинция, в качестве важного свидетеля и участника развития Шелкового пути, имеет богатое историко-культурное наследие и большой опыт в международных культурных обменах. Сегодня бурное международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь" придало мощный импульс развитию провинции и открыло для нее новые возможности.
В последние годы Шэньси, осуществляя такие государственные стратегические программы, как развитие западного региона Китая, защита экологии бассейна реки Хуанхэ, стремится к инновационному, гармоничному, открытому и зеленому развитию, в результате чего добилась быстрого экономического роста в течение последних десяти лет. В 2020 году ВРП провинции достигла 2,6 трлн юаней, а средний доход на душу населения превысил 10 тыс. долларов США.
В то же время Шэньси, являясь важным звеном в реализации инициативы "Один пояс и один путь", ускоряет строительство центров торговли и логистики, финансов, международного сотрудничества в области производственных мощностей, науки и образования, культуры и туризма, тем самым создает мощный двигатель для развития западного региона страны и новую площадку для проведения политики реформ и открытости.
Сегодня установлены торгово-экономические отношения провинции с более чем 190 странами и регионами мира. Здесь размещаются более 110 из ТОП-500 крупнейших компаний мира, строится экспериментальная зона свободной торговли по высоким стандартам. Шэньси также является крупной сельскохозяйственной провинцией, где находится единственная зона свободной торговли сельхозпродукцией в стране и лидирует в стране по выращиванию фруктов. Каждое восьмое яблоко в мире производится именно в Шэньси.
А город Сиань представляет собой не только древнюю столицу, но и современный мегаполис. Международный аэропорт Сиань открыл 88 международных маршрутов, соединяющих 74 крупных городов 36 стран мира, в том числе 43 города в 20 странах вдоль "Одного пояса и одного пути", и более 30 грузовых маршрутов. Таким образом Сиань стал важным транспортным узлом на Евразийском континентальном мосту и крупнейшим логистическим центром в Экономическом поясе Шелкового пути. Контейнерные поезда Китай - Европа под названием "Чанъань", отправляющийся из города Сианя, проходит через 45 стран и регионов вдоль Шелкового пути и завоевали репутацию "Золотого состава" благодаря своей высокой эффективности, низкой стоимости и высококачественному сервису. По состоянию на сентябрь 2021 года, из города Сианя проехало более 10 тыс. составов контейнерного поезда "Чанъань", что занимает первое место по всей стране.
Сельскохозяйственная образцово-показательная зона Янлин, расположенная недалеко от города Сианя, была создана по инициативе председателя КНР Си Цзиньпин. Она является образцовой площадкой для сотрудничества в области сельскохозяйственных технологий между государствами-членами ШОС. Всего за два года с момента ее создания было построено 13 механизмов сотрудничества в области научных исследований и инноваций и 8 международных технопарков.
Сегодня в Сиане регулярно проводятся Международная выставка "Шелковый путь", Евразийский экономический форум и кинофестиваль "Шелковый путь", которые предоставили странам мира идеальную площадку для обменов и сотрудничества в различных областях в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
За последние годы были достигнуты плодотворные результаты в области делового сотрудничества между провинцией Шэньси и регионами Казахстана. Заключено соглашение о сотрудничестве международной портовой зоны города Сианя с Национальной компанией "Казахстан темир жолы". Управление науки и техники провинции Шэньси и акимат Жамбылской области совместно строят международный демонстрационный парк сельскохозяйственной науки и техники. Казахстанский аграрный технопарк Айцзюй был включен в список статистического мониторинга зарубежных индустриальных зон Минкоммерции Китая. Исторический музей провинции Шэньси и Национальный музей истории и культуры Казахстана в городе Иссыке договорились о создании совместной площадки международного сотрудничества под названием "Умный музей". В сентябре этого года было официально открыто грузовое авиасообщение Москва-Сиань-Алматы. Эти яркие примеры не только обогатили содержание вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, но и послужили хорошим образцом для высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
С 2013 года выдвижения инициативы "Один пояс и один путь" она завоевала широкое признание и активное участие среди большинства стран и международных организаций и стала крупнейшей платформой международного сотрудничества. У нас есть все основания полагать, что провинция Шэньси, воспользуясь уникальными возможностями, добьется большего развития и откроет новую страницу в истории дружественного сотрудничества на Шелковом пути. Приветствуем казахстанских друзей посетить прекрасную провинцию Шэньси, ознакомится с ее богатой историей, почувствовать жизненную силу современного Шелкового пути и найти неограниченные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Туристические возможности древнего Кашгара
12.11.2021, 01:01 90127
Каждое утро в древнем городе Кашгар в Синьцзяне проходит церемония открытия туристической зоны. Каждый турист, приезжающий в Кашгар, должен не пропустить это великолепное выступление.
Музыкально-танцевальное представление на церемонии открытия
Во многих женских уйгурских именах присутствует слово "гуль" (цветок), что также означает "красота". Танцующую вместе дедушкой девушку зовут Саламатгуль, она одна из многих "прекрасных цветов", выступающих в древнем Кашгаре.
Саламатгуль умеет отлично петь и танцевать, а в туристской зоне древнего Кашгара у нее есть свой собственный туристский пункт - "Дом Саламатгуль". И туристы, которых она встречает, всегда уезжают с прекрасными впечатлениями о поездке.
Поначалу мы предлагали нашим гостям только несколько видов услуг: чайхана, питание и представления. В прошлом году я вложила более 200 тысяч юаней (30 тысяч долларов) и сделала в каждом доме туалетную комнату. Теперь туристы могут проживать здесь, познакомиться с национальным бытом и прочувствовать его", - рассказывает Саламатгуль.
Пять лет назад Саламатгуль работала гидом-экскурсоводом в туристской зоне древнего Кашгара. В то время многие приехавшие сюда говорили, что хотели бы пожить в уйгурских домах. Именно тогда она поняла, что не следует упускать такую возможность, и родные поддержали бизнес-идею. Девушка превратила национальные жилища в туристические объекты и начала принимать гостей со всего мира.
Во время создания туристического объекта мы вместе с мужем проектировали каждую зону: например, в качестве декора в гостиной, представляя культурную особенность уйгурского дома, использовали старые деревянные двери как подвижной элемент интерьера", - вспоминает Саламатгуль.
В прошлом году она открыла аккаунт в социальной сети "Тикток", чтобы рассказать всем о "Доме Саламатгуль", после чего многие туристы, увидев рекламу в интернете, стали приезжать в Кашгар специально. Кроме того, аккаунт Саламатгуль помог продвижению и реализации национальных ремесленных изделий и популяризации древнего Кашгара.
Вырезанный на кабачке цветок пиона очень красив, он символизирует счастье и благополучие, поэтому уйгуры любят украшать дом именно этими цветами. Более 80% приезжающих к нам туристов узнали о нас через "Тикток". Надеюсь, что наши соседи по бизнесу тоже воспользуются преимуществом интернета. Если один получает выгоду, то и находящиеся рядом с ним тоже получают выгоду", - рассказала девушка.
Работы в каждым днем становится все больше, и Саламатгуль с супругом четко распланировали свой рабочий день, ведь вместе они еще воспитывают троих детей.
Самое важное, что мой муж поддерживает меня: когда я сильно занята, он присматривает за детьми. Зная, что он всегда поможет, я со спокойной душой продолжаю работать", - говорит Саламтгуль.
После окончания ежедневной церемонии открытия туристской зоны Саламатгуль вместе со своими работниками обсуждают план на предстоящий рабочий день.
На обед надо забронировать стол на 20 человек. Ила и Мухтаржан, не забудьте связаться с рестораном. Вечерние мероприятие организовывает турагентство, поэтому после обеда определимся. Чуть позже не забудь поменять костюмы и надеть тюбетейку. Костюм надо поменять обязательно, чтобы каждый турист был доволен. Всегда говорите всем гостям: "Здравствуйте, добро пожаловать!" - напомнила Саламатгуль.
Все два года работы в своем личном туристском бизнесе она использует слово "комфорт". Саламатгуль специально ездила в Шанхай, провинцию Юньнань и другие туристские места, чтобы набраться опыта и изучить передовые методы приема туристов. Сейчас ее гостевой дом не только бесплатно обучает туристов уйгурским танцам, но оказывает и услугу трансфера.
В будущем мы продолжим трудиться над повышением качества обслуживания. Наш гостевой дом становится популярным в Кашгаре, поэтому мы будем постоянно улучшать наш уровень, чтобы "Дом Саламатгуль" стал туристским брендом и был известен не только в Кашгаре, но и в других городах", - поделилась планами Саламатгуль.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Лидун - Начало зимы
07.11.2021, 23:55 71038
24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.
24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.
Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.
Лидун - Начало зимы
Лидун (Начало зимы) - это девятнадцатый из 24 малых сезонов и первый малый сезон зимы, обычно начинающийся с 7 по 8 ноября по григорианскому календарю. В этом году Лидун приходится на 7 ноября. Слово "Ли" означает начало, а "Лидун" - начало зимы. В Китае принято рассматривать четыре "Ли" (Личунь - начало весны, Лися - начало лета, Лицю - начало осени, Лидун - начало зимы) начальной точкой четырех времен года, а оба "Чжи" (Сячжи - летнее солнцестояние, Дунчжи - зимнее солнцестояние) и оба "Фэнь" (Чуньфэнь - весеннее равноденствие, Цюфэнь - осеннее равноденствие) - середины четырех времен года, что отражает тесную связь 24-х малых сезонов с астрономическими и метеорологическими явлениями.
С наступлением Лидун север страны вступает в период зимовки, в это время осенние посевы уже полностью собраны, высушены, и хранятся на складе, и осенние полевые работы в районах между реками Янцзыцзян и Хуайхэ также подходят к завершению. А на юге страны Лидун - это самая пора для посева озимой пшеницы. Фермеры занимаются посадкой озимой пшеницы, пользуясь благоприятными климатическими условиями, когда меньше дождей и больше солнечных дней.
Лидун является важным малым сезоном, который высоко ценится с древних времен, и считается временем для наслаждения урожаем и расслабления. В давние времена люди, трудившиеся целый год, отдыхали в день Лидун, готовили вкусные блюда из мяса птицы и скота, тем самым вознаграждали всю семью за тяжелый труд за прошедший год. В этот день люди также поклонялись своим предкам и приподносили им сезонные продукты, молились о хорошей погоде и обильном урожае в следующем году. Как говорится "На севере едят пельмени, а на юге - лук", в день Лидун северяне любят есть пельмени. В связи с тем, что по форме пельмени похожи на уши, в народе говорят, что если в день Лидун есть пельмени, то уши не будут замерзать всю зиму. На юге Китая люди любят есть зеленый лук в сыром виде. Лук имеет сладковатый вкус и обладает эффектом устранения холода из организма и укрепления силы Ян. Употребление в пищу лука помогает организму противостоять зимней сырости и холоду и уменьшить возникновение заболеваний. В районе около города Шаосин принято варить шаосинское рисовое вино с наступлением Лидун. Зимой вода чистая и прозрачная, а температура воздуха низкая, что пригодно для хорошего брожения и виноделия. И местные жители считают период от Лидун до Личунь следующего года, наиболее подходящим для изготовления рисового вина, и называют временем зимнего виноделия.
После наступления Лидун нужно обеспечить достаточный сон, следует ложиться спать пораньше, а вставать попозже. Нужно поменьше есть сырую и охлажденную пищу, а побольше теплые и питательные продукты, такие как пекинская капуста, редька, батат, картофель, тофу и грибы. Зимой все вокруг находится в состоянии спячки и сбора, "Сила Инь усиляется, а сила Ян слабеет", поэтому желательно больше находиться на солнце для накопления силы Ян. Необходимо постоянно заниматься физическими упражнениями, это помогает закалять здоровье и укреплять иммунитет. Однако упражнения не должны быть слишком интенсивными. Прогулка, пробежка, гимнастика и Тайцзицюань - наиболее подходящие виды спорта для этого периода.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Шуанцзян - Первый иней
22.10.2021, 17:37 112915
24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.
24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.
Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.
Шуанцзян - Первый иней
Шуанцзян (Первый иней) - это восемнадцатый из 24 малых сезонов и последний малый сезон осени, обычно начинающийся с 22 по 24 октября по григорианскому календарю. В этом году Шуанцзян приходится на 23 октября. В это время с севера постоянно поступают потоки холодного воздуха, погода становится более холоднее и появляются первые заморозки. Судя по погоде во всей стране, Шуанцзян является малым сезоном с наибольшей разницей температуры воздуха днем и ночью.
Во время сезона Шуанцзян на большей части севера страны подходит к концу осенний сбор урожая. Тогда трудно выращивать даже морозостойкий зеленый лук. Как гласит сельскохозяйственная поговорка, "в Шуанцзян не вырастет лук, чем дольше он растет, тем меньше становится". Однако на юге страны все еще продолжаются осенние полевые работы (осенняя уборка, осенняя пахота и посев озимых), фермеры, в свою очередь, заняты уборкой позднего риса, сбором хлопка, посадкой ранней пшеницы и рапса. Как говорится, "если по возможности вырывать всю солому на полях, то на следующий год будет меньше насекомых и болезней", после уборки урожая люди стараются вовремя убрать всю солому и стерню на полях, чтобы устранить спрятанные яички насекомых и различные микробы и тем самым подготовиться к посевам в наступающем году.
В народе существует много обычаев, связанных с сезоном Шуанцзян: как любоваться хризантемой, есть хурму и укреплять здоровье полезной пищей. В этот сезон осенние хризантемы вовсю расцветают и любование хризантемой пользуется большой популярностью среди людей. Во многих местах проводятся ярмарки хризантем. В некоторых регионах существует традиция есть хурму. В это время хурма полностью созревает, имеет тонкую кожицу, восхитительный вкус и высокую питательную ценность. Умеренное употребление хурмы в пищу помогает не только защищать организм от холода, но и укреплять кости. Как говорится, "закалять организм лучше в Шуанцзян, чем зимой", в период Шуанцзян погода становится все холоднее и людям принято укреплять здоровье полезной пищей с высоким содержанием белка, такой как мясо птицы и кролика, говядина, баранина и другое.
Шуанцзян - это поворотный момент осеннего и зимнего сезонов, а также перехода силы Ян от ослабления до спячки в организме. В это время необходимо защищать организм от сухости, депрессий и холода. Желательно есть больше сладких и сочных продуктов, укрепляющих селезенку и желудок, таких как корень лотоса, лилия, мед, белый гриб, каштаны, осенние груши, грейпфрут и другие, а также есть меньше острой пищи. Следует почаще заниматься культурно-спортивной деятельностью, чтобы поднять настроение и избежать депрессии, вызванной листопадом и запустением. Также следует теплее одеваться, особенно держать в тепле ноги и живот.