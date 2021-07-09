СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Казахская резьба по дереву

В самой северной части Синьцзяне, уезде Хабахэ округа Алтай, находится дом казахского плотника Медалхана Ашикена. В его доме большие и маленькие деревянные изделия ручной работы собраны воедино как музей деревянных изделий.

Он занимается ремеслом уже 30 лет, начал увлекаться этим делом с 20 лет. Сначала в основном делал двери и окна, затем уже начал делать кровати, сундуки и другие предметы, потом уже создавал различные домашние предметы. Ремесло по дереву является семейным делом Медалхана Ашикена. В прошлом Медалхан Ашикен использовал простые инструменты, такие как пилы, ножи и топоры для выполнения работ. Сегодня он уже использует электроинструменты, что позволило ему создать более 300 видов различных изделий, в том числе люльки, кровати, тазы, тарелки, бочки и другие, которые стали своего рода эксклюзивом в его доме.





Простая деревяшка в руках Медалхана Ашикена превращается в предмет искусства в бытовой жизни. С развитием технологий Медалхан старается использовать современные техники выполнения, всё больше казахских изделий ручной работы использовались в бытовой жизни людей. Сейчас много людей заказывают, особенно туристы из внутренних провинций, они присылают ему древесину грецкого ореха и евфратского тополя и просят сделать из них. Таким образом, изделия мастера превращаются в туристский продукт.

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