"Китай, который верит в мир внутри страны и за ее пределами, был свидетелем спорадических террористических актов за последние десять лет. Самый кровавый террористический акт произошел в Урумчи в 2009 году, за ним последовали серии нападений в 2014 году, последний теракт был зафиксирован в 2017 году. Центральное правительство Китая решило коренным образом решить эту проблему. Задачей экспертов было проанализировать проблему и извлечь уроки из опыта других стран, столкнувшихся с подобными проблемами. Коллективные усилия принесли результаты, и была опубликована официальная Белая книга, в которой объявляется, что Китай является единой многонациональной страной и что все этнические группы в Синьцзяне всегда были частью китайской нации", - сообщает Информационная компания Урумчи.

История развития Синьцзяна тесно связана с развитием Китая. Однако в наше время враждебные силы внутри и за пределами Китая пытаются расколоть Китай, искажая историю и факты. Они отрицают, что Синьцзян с древних времен был частью территории Китая, местом, где все этнические группы живут вместе, обмениваются множеством культур и исповедуют множество религий. Они называли Синьцзян "Восточным Туркестаном" и требовали независимости. Они пытались отделить этнические меньшинства Синьцзяна от китайской нации и отделить культуру этнических меньшинств Синьцзяна от разнообразной и целостной культуры Китая. Считается, что причиной разногласий является чувство обездоленности и дисбаланса между Синьцзяном и более развитыми восточными провинциями Китая. Ненавидящие Китай также искажают религию, "промывая мозги" ничего не подозревающим уйгурским мусульманам и подстрекая их совершать насильственные действия. Действия центрального правительства дали результаты: корни терроризма были успешно искоренены, и за последние три года не произошло новых террористических актов.

Китай предпринял более осторожные действия. КНР решила сурово наказать виновных в серьезном насилии, улучшив при этом качество жизни всех своих граждан, включая бедных, поощряя более богатые провинции к оказанию помощи в развитии отсталых провинций и создании центров образования и профессиональной подготовки для борьбы с терроризмом. Эти центры прививают чувство сопричастности тем, кого когда-то считали маргинализованными, так что у них есть цель в жизни, и в то же время дают им возможность использовать профессию как средство заработка. Они также заслушали лекции по Конституции и законам Китая. Поскольку террористы проповедовали теократическую политику, религиозное превосходство и выступали против "неверных", развязав "джихад" под знаменем религии, они предприняли конкретные шаги по обучению духовных лидеров и прививанию им патриотизма, отстаиваемого исламом и многими другими религиями единство, терпимость и доброжелательность. На встрече было подчеркнуто, что Конституция Китая полностью уважает и защищает свободу вероисповедания. Синьцзян придерживается нулевой терпимости к любому поведению, которое вызывает споры между верующими и неверующими, верующими разных религий и верующими разных направлений. Эта двусторонняя стратегия оказалась эффективной: с серьезными преступниками разобрались в соответствии с законом, а те, кого сбили с пути, вернули в основное общество и теперь полностью готовы к выполнению своих обязательств в качестве граждан Китая.

Чтобы исключить возможность использования экстремистами религиозных чувств мусульман и принуждения их к террористической деятельности, китайское правительство предприняло различные шаги. В Синьцзянском исламском университете, который был основан 28 лет назад, известный мусульманский ученый Адудулрекеп Тумниаз является ректором. Он открыл курс обучения каноническому исламскому учению молодых имамов. Как эрудированный ученый, он поучительно передает ученикам свои взгляды на ислам и Коммунистическую партию Китая. Для студентов построены новый кампус, современные классы, впечатляющая мечеть, хорошо оборудованная библиотека, комфортабельные общежития и ультрасовременные спортивные сооружения. Новый кампус Синьцзянского исламского университета, построенный в 2017 году, сопоставим с любым современным западным университетом. Западные критики и недоброжелатели Китая распространяют слухи об ограничениях законов шариата, что далеко от истины. Экстремисты искажают учение ислама и цитируют священные писания вне контекста, сбивая с пути набожных верующих и используя уникальную религию для реализации своих отвратительных планов. Поэтому отрадно, что исламский университет начал готовить религиоведов, которые могут стать имамами и преподавателями университетов в различных мечетях, чтобы направлять верующих, защищать их от экстремизма и обеспечивать мир и согласие, заключает Информационная компания Урумчи.

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