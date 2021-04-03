СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ "Охрана прав на труд и занятость в Синьцзяне". I. Общая ситуация с занятостью в Синьцзяне

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официальный документ под названием «Трудоустройство и трудовые права в Синьцзяне».





Предисловие

Труд - это основа человеческого существования и основная деятельность человечества. Труд создает более прекрасную жизнь, способствует всестороннему развитию человека и прогрессу цивилизации. Конституция КНР наделяет граждан трудовыми правами и обязанностями. Гарантия права на труд - это защита человеческого достоинства и обеспечение прав человека.

Китай - крупное государство с многочисленным населением и большим количеством рабочей силы. От эффективности работы в сфере обеспечения труда и занятости напрямую зависят основные права и счастье трудящихся, зависят экономическое развитие и социальная гармония, а также процветание государства и возрождение нации. Китай придерживается философии развития, которая ставит народ во главу угла, обращает повышенное внимание на обеспечение труда и занятости, активно реализует стратегию приоритета занятости и проводит активную политику в области занятости. Китай в полной мере уважает чаяния трудящихся, защищает права граждан на труд в соответствии с законом, активно внедряет на практике международные стандарты в области труда и прав человека, стремится к тому, чтобы каждый мог создать собственную счастливую жизнь и достичь личностного развития посредством упорного труда.

В соответствии с основной политикой страны в области труда и занятости и общим планом по достижению окончательной победы в борьбе с бедностью, в китайском Синьцзяне содействие занятости рассматривается как крупнейший проект обеспечения благосостояния народа, завоевания доверия и поддержки народа и укрепления фундамента государственного управления.

Занятость обеспечивается здесь различными каналами и средствами, сочетается самостоятельное трудоустройство трудящихся, рыночное регулирование, правительственная поддержка и поощрение предпринимательства. Делается все возможное и необходимое для стабилизации занятости. Благодаря активной позитивной политике в области труда и занятости уровень материальной и культурной жизни населения всех этнических групп Синьцзяна постоянно повышается, различные права человека эффективно защищаются, гарантируются и развиваются. Это заложило прочную основу для того, чтобы народные массы всех этнических групп Синьцзяна вместе с народом всей страны вступили в полное среднезажиточное общество, а также, чтобы в Синьцзяне была обеспечена социальная стабильность и долгосрочный порядок.

I. Общая ситуация с занятостью в Синьцзяне

Синьцзян расположен на северо-западной границе Китая. Долгое время под влиянием различных исторических и природных факторов развитие Синьцзяна было относительно медленным, а доля бедного населения весьма значительной. В частности, четыре региона на юге Синьцзяна (округи Хотан, Кашгар, Аксу и Кызылсу-Киргизский автономный округ) характеризуются плохой экологией, слабой экономической основой и крайне невысокой способностью реализовать занятость населения. Эти регионы были определены государством как особо бедные.

Кроме того, в течение долгого времени воинствующие террористические силы, этнические сепаратистские силы и религиозные экстремистские силы распространяли в Синьцзяне такие идеи, как "загробная жизнь определяется небесами" и "религиозные доктрины превыше государственных законов и норм" и т. д., подстрекая широкие массы всячески противостоять изучению общегосударственного языка и письменности, отвергать современные научные знания и отказываться от учебы и получения профессиональных навыков, необходимых для трудоустройства, всячески отворачивали массы от идей улучшения экономических условий и повышения способности к саморазвитию. По этой причине некоторые жители региона характеризуются слабой идеологией, невысоким уровнем образования, недостаточной способностью к занятости. Как результат, они имеют ограниченные доходы, и длительное время живут за чертой бедности, влача бедственное существование.

Эффективная работа в сфере труда и занятости имеет огромную важность для обеспечения прав людей всех этнических групп на труд и занятость, а также для развития и улучшения условий жизни людей, содействия гармонии и обеспечения стабильности в обществе. В частности, после XVIII съезда КПК в 2012 году Синьцзян начал широко реализовывать льготную политику для содействия занятости, непрерывно интенсифицировать профессиональную подготовку для трудоустройства, активно расширять каналы занятости и эффективно наращивать возможности трудоустройства. Благодаря этому ситуация с занятостью продемонстрировала продолжительное улучшение, уровень доходов людей всех этнических групп постоянно повышается, качество жизни становится все выше, а чувство обретения, счастья и безопасности значительно укрепилось.

Ведется постоянное совершенствование системы политических установок. В последние годы Синьцзян активно претворяет в жизнь решения и директивы государства по стабилизации и содействию занятости. В ответ на запросы народа и исходя из реальных условий региона, Синьцзян сформулировал "Соображения комитета партии и народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) о дальнейшем содействии занятости и предпринимательству", "Соображения народного правительства СУАР о проведении работ в области занятости и предпринимательства на текущий и будущий период", "13-й пятилетний план СУАР по содействию занятости" и прочие документы. Проведено системное планирование с точки зрения экономического развития, бюджетного обеспечения и безопасности, налоговых льгот, финансовой поддержки, согласованности между городом и деревней, между районами и между разными группами людей, а также решены вопросы оказания поддержки в осуществлении гибкого трудоустройства и оказания помощи в трудоустройстве нуждающимся. Это предоставило прочные институциональные гарантии для содействия занятости и защиты прав и интересов трудящихся.

Масштабы занятости непрерывно расширяются. Повышенное внимание уделяется занятости ключевых групп людей и жителей особо бедных районов, с тем, чтобы направлять людей всех этнических групп Синьцзяна на работу поблизости или же непосредственно по месту проживания, способствовать проведению упорядоченного устройства на работу в городах и поощрять открытие собственного бизнеса. Также основательно и системно продвигается работа по перемещению и адаптации бедной излишней сельской рабочей силы в несельскохозяйственные отрасли индустрии.

С 2014 по 2019 год общее число трудоустроенных людей в Синьцзяне увеличилось с 11 млн 352,4 тыс. до 13 млн 301,2 тыс. человек, с приростом на 17,2%; среднегодовой прирост занятости в городах и поселках городского типа превысил 471,2 тыс. человек, из которых 148 тыс. приходятся на южную часть Синьцзяна, что составляет 31,4%. Ежегодный объем перемещения избыточной сельской рабочей силы в несельскохозяйственные отрасли превысил 2,763 млн чел./раз, из которых 1,678 млн чел./раз приходятся на юг Синьцзяна, что составляет более 60%.

Структура занятости становится более рациональной. Руководствуясь основным направлением продвижения структурных реформ в сфере предложения, прикладываются усилия, необходимые для повышения уровня первичной отрасли промышленности, уделяется особое внимание ключевым направлениям вторичной отрасли и большему развитию третичной отрасли промышленности, культивируются и развиваются отрасли со своеобразными преимуществами, а также трудоемкие отрасли, при этом направляются дополнительные усилия для организации упорядоченного потока рабочей силы в третичную отрасль промышленности.

С точки зрения распределения структуры по трем отраслям индустрии соотношение занятых в них в 2014 году составляло, соответственно, 45,4 : 16,0 : 38,6, а в 2019 году - 36,4 : 14,1 : 49,5. Таким образом, доля работников в третичном секторе индустрии увеличилась на 10,9%, сфера услуг стала отраслью с наибольшей занятостью.

С точки зрения распределения рабочей силы в городе и на селе, все больше и больше избыточной рабочей силы из сельской местности перемещается в города, и способность городов обеспечивать занятость продолжает возрастать. В 2014 году численность работающих в городах и поселках городского типа составила 5,354 млн человек, а в 2019 году увеличилась до 7 млн 341,7 тыс., что составляет 55,2% от всех занятых.

Значительно улучшилось качество рабочей силы. Благодаря реализации проекта "Образование на благо народа" дошкольное образование, девятилетнее обязательное образование, среднее образование, высшее образование и профессиональное образование в Синьцзяне достигли высочайшего исторического уровня. В 2019 году количество студентов в системе общего высшего образования составило 453,8 тыс. человек, что на 146,2 тыс. больше, чем в 2014 году; количество учащихся в системе среднего образования, составило 1 млн 843,6 тыс. человек, что на 147,6 тыс. больше, чем в 2014 году. С помощью развертывания мероприятий по обучению профессиональным навыкам сформировался костяк квалифицированных трудящихся новой эпохи, которые обладают знаниями и инновационным духом. Согласно статистическим данным, с 2014 по 2019 год по всему Синьцзяну количество трудящихся, участвовавших в профессиональной подготовке и переподготовке, составляло 1,288 млн чел./раз в год, в том числе в южной части Синьцзяна - 451,4 тыс. чел./раз. После окончания обучения участники овладевали как минимум одним навыком, необходимым для трудоустройства, большинство из них получили сертификаты о профессиональной квалификации, сертификаты об уровне профессиональных навыков или же сертификаты о специальных профессиональных способностях, благодаря чему находили постоянную стабильную работу.

Доходы населения и сотрудников стабильно растут. С 2014 по 2019 год реальный располагаемый доход на душу населения у жителей городов и поселков городского типа Синьцзян-Уйгурского автономного района увеличился с 23,2 тыс. до 34,7 тыс. юаней, среднегодовой номинальный рост составил 8,6%; в то же время реальный располагаемый доход на душу населения в сельской местности увеличился с 8724 юаней до 13,1 тыс. юаней, среднегодовой номинальный рост составил 8,9%. Реальный располагаемый доход на душу населения у жителей городов и поселков городского типа в Синьцзянском производственно-строительном корпусе увеличился с 27,6 тыс. юаней до 40,7 тыс., среднегодовой номинальный рост составил 8,5%, а реальный доход на душу сельского населения увеличился с 13,9 тыс. юаней до 22 тыс., среднегодовой номинальный рост составил 9,9%.

Среднегодовая зарплата на душу населения у сотрудников нечастных учреждений в городах и поселках городского типа увеличилась с 53,5 тыс. юаней до 79,4 тыс., среднегодовой прирост составил 8,4%, а у сотрудников частных учреждений эта цифра увеличилась с 36,2 тыс. юаней до 45,9 тыс., среднегодовой прирост составил 5,4%. С 2018 по 2019 год в южной части Синьцзяна и четырех особо бедных аграрно-животноводческих государственных хозяйствах 155 тыс. включенных в реестр малообеспеченных семей были выведены из-за черты бедности благодаря трудоустройству в городах.

Факты указывают на то, что в последние годы работа по обеспечению труда и занятости в Синьцзяне демонстрирует замечательные результаты, ситуация складывается в целом благоприятная. Однако следует четко понимать, что Синьцзян по-прежнему сталкивается с такими трудностями и вызовами, как слабая основа экономического развития, чрезмерное количество избыточной рабочей силы в сельской местности, низкий уровень квалификации для занятости. Поэтому дальнейшая оптимизация промышленной структуры, повышение качества рабочей силы и изменение идей и концепций будут долгосрочной задачей для разрешения проблем с занятостью в Синьцзяне.

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