СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ "Охрана прав на труд и занятость в Синьцзяне". II. Всемерная реализация позитивной политики в сфере занятости

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официальный документ под названием "Трудоустройство и трудовые права в Синьцзяне".





Предисловие

Труд - это основа человеческого существования и основная деятельность человечества. Труд создает более прекрасную жизнь, способствует всестороннему развитию человека и прогрессу цивилизации. Конституция КНР наделяет граждан трудовыми правами и обязанностями. Гарантия права на труд - это защита человеческого достоинства и обеспечение прав человека.

Китай - крупное государство с многочисленным населением и большим количеством рабочей силы. От эффективности работы в сфере обеспечения труда и занятости напрямую зависят основные права и счастье трудящихся, зависят экономическое развитие и социальная гармония, а также процветание государства и возрождение нации. Китай придерживается философии развития, которая ставит народ во главу угла, обращает повышенное внимание на обеспечение труда и занятости, активно реализует стратегию приоритета занятости и проводит активную политику в области занятости. Китай в полной мере уважает чаяния трудящихся, защищает права граждан на труд в соответствии с законом, активно внедряет на практике международные стандарты в области труда и прав человека, стремится к тому, чтобы каждый мог создать собственную счастливую жизнь и достичь личностного развития посредством упорного труда.

В соответствии с основной политикой страны в области труда и занятости и общим планом по достижению окончательной победы в борьбе с бедностью, в китайском Синьцзяне содействие занятости рассматривается как крупнейший проект обеспечения благосостояния народа, завоевания доверия и поддержки народа и укрепления фундамента государственного управления.

Занятость обеспечивается здесь различными каналами и средствами, сочетается самостоятельное трудоустройство трудящихся, рыночное регулирование, правительственная поддержка и поощрение предпринимательства. Делается все возможное и необходимое для стабилизации занятости. Благодаря активной позитивной политике в области труда и занятости уровень материальной и культурной жизни населения всех этнических групп Синьцзяна постоянно повышается, различные права человека эффективно защищаются, гарантируются и развиваются. Это заложило прочную основу для того, чтобы народные массы всех этнических групп Синьцзяна вместе с народом всей страны вступили в полное среднезажиточное общество, а также, чтобы в Синьцзяне была обеспечена социальная стабильность и долгосрочный порядок.

II. Всемерная реализация позитивной политики в сфере занятости

В последние годы в Синьцзяне уделяется большое внимание разработке и реализации стратегий социально-экономического развития, которые способствуют расширению занятости. Проводится своевременное оздоровление и совершенствование различных политических установок для содействия занятости и всячески реализуется обеспечение стабильной, устойчивой и долгосрочной занятости трудящихся.

Оптимизация производственной структуры и расширение возможностей занятости. Синьцзян, пользуясь возможностями строительства "Одного пояса, одного пути", улучшает диверсифицированную промышленную систему, не только придает особое значение развитию передовой обрабатывающей промышленности и новых отраслей промышленности, которые характеризуются высокой емкостью капитала, технологий и знаний, но и всемерно развивает трудоемкие отрасли индустрии, такие как текстильная промышленность и индустрия одежды, электроника, производство обуви, головных уборов и сумок, а также современные сферы услуг, включая электронную коммерцию, культуру и творчество, многоплановый туризм, уход за пожилыми людьми и т. д., направляет усилия на расширение пространства занятости и увеличение масштабов занятости.

Созданная в Синьцзяне в 2012 году Зона экономического и технологического развития "Чжуньдун", основываясь на использовании преимущественных ресурсов и возможностей, активно развивает шесть крупных отраслей, такие как новые материалы, новые энергоресурсы и т. д. По состоянию на конец 2019 года в этой зоне было занято более 80 тыс. человек. С 2014 года государство начало всемерно поддерживать в Синьцзяне развитие текстильной промышленности. Только с 2017 по 2019 год по всему Синьцзяну в текстильной и швейной промышленности было создано 350 тыс. новых рабочих мест. В округе Кашгар основное внимание уделяется развитию обработки побочной продукции сельскохозяйственного производства, сборке электронных изделий и другим отраслям, в зоны развития активно привлекаются соответствующие предприятия, которые затем распространяют свою деятельность и включают в нее различные сельские производственные цеха. По состоянию на конец 2019 года в этом округе насчитывалось 210 предприятий по обработке побочной продукции сельскохозяйственного производства, на которых было занято 16,7 тыс. человек, а также 1406 промышленных предприятий, расположенных в различных промышленных парках, которые привлекли на работу 84,1 тыс. человек. Округ Аксу развивает интеграцию производства и образования, стимулирует совместную деятельность текстильных и швейных компаний и профессиональных колледжей, благодаря этому было создано 32,4 тыс. рабочих мест.

Оказание помощи ключевым группам людей в стабильном трудоустройстве. В отношении избыточной сельской рабочей силы проводится политика занятости поблизости или же по месту проживания, в соответствии с местными условиями для создания рабочих мест были открыты сельские "вспомогательные фабрики" и "цеха для оказания помощи нуждающимся", реализованы такие мероприятия, как развитие сельских организаций по трудовому сотрудничеству, промышленных парков и туризма, чтобы содействовать и стабилизировать ситуацию с занятостью.

Реализуется трехлетний план о сокращении бедности путем содействия занятости, который фокусирует внимание на 22 особо бедных уездах и 4 особо бедных аграрно-животноводческих государственных хозяйствах в южной части Синьцзяна. В рамках данного плана с 2018 года по июнь 2020 года в общей сложности 221 тыс. человек из внесенных в реестр малоимущих семей сменили сферу деятельности на работу в несельскохозяйственных отраслях.

В округах Кашгар и Хотан был реализован трехлетний план о перемещении избыточной городской и сельской рабочей силы в несельскохозяйственные отрасли индустрии. С 2017 по 2019 год в общей сложности 135 тыс. человек сменили сферу деятельности на работу в несельскохозяйственных отраслях.

По всему Синьцзяну осуществляется реальное динамическое администрирование и адресное оказание помощи лицам, испытывающим трудности в поиске работы и семьям с нулевой занятостью, чтобы, "как только выявляется такое домохозяйство, его статус сразу подтверждался, и принимались соответствующие меры по оказанию помощи в поиске работы и стабилизации обстановки". В рамках данного механизма с 2014 по 2019 год в общей сложности 334,3 тыс. человек, испытывающих трудности в поиске работы, как в городах, так и деревнях, получили соответствующую помощь. Таким образом, семьи с нулевой занятостью выходят из затруднительного положения в рамках 24-часового цикла.

Для выпускников вузов реализуются сразу несколько планов:

план содействия занятости и предпринимательству;

план роста на низовом уровне;

план поощрения и привлечения выпускников вузов к работе на низовом уровне для содействия развитию образования, сельского хозяйства и медицины в сельской местности;

план оказания помощи в поиске работы молодым людям, которые на протяжении долгого времени являются безработными.





Предприняты меры для направления и привлечения выпускников вузов к работе в низовых организациях, на предприятиях, а также меры поощрения к открытию собственного бизнеса.

В 2019 году уровень занятости у выпускников колледжей и университетов Синьцзяна достиг 90,36%, а уровень занятости выпускников из числа этнических меньшинств, которые прошли учебу в вузах других провинций (городов) страны и вернулись в Синьцзян на работу, достиг 95,08%. Оба показателя достигли высочайшего исторического уровня.

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