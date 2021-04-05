СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ "Охрана прав на труд и занятость в Синьцзяне". III. Всемерная реализация позитивной политики в сфере занятости

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официальный документ под названием "Трудоустройство и трудовые права в Синьцзяне".

Предисловие

Труд - это основа человеческого существования и основная деятельность человечества. Труд создает более прекрасную жизнь, способствует всестороннему развитию человека и прогрессу цивилизации. Конституция КНР наделяет граждан трудовыми правами и обязанностями. Гарантия права на труд - это защита человеческого достоинства и обеспечение прав человека.

Китай - крупное государство с многочисленным населением и большим количеством рабочей силы. От эффективности работы в сфере обеспечения труда и занятости напрямую зависят основные права и счастье трудящихся, зависят экономическое развитие и социальная гармония, а также процветание государства и возрождение нации. Китай придерживается философии развития, которая ставит народ во главу угла, обращает повышенное внимание на обеспечение труда и занятости, активно реализует стратегию приоритета занятости и проводит активную политику в области занятости. Китай в полной мере уважает чаяния трудящихся, защищает права граждан на труд в соответствии с законом, активно внедряет на практике международные стандарты в области труда и прав человека, стремится к тому, чтобы каждый мог создать собственную счастливую жизнь и достичь личностного развития посредством упорного труда.

В соответствии с основной политикой страны в области труда и занятости и общим планом по достижению окончательной победы в борьбе с бедностью, в китайском Синьцзяне содействие занятости рассматривается как крупнейший проект обеспечения благосостояния народа, завоевания доверия и поддержки народа и укрепления фундамента государственного управления.

Занятость обеспечивается здесь различными каналами и средствами, сочетается самостоятельное трудоустройство трудящихся, рыночное регулирование, правительственная поддержка и поощрение предпринимательства. Делается все возможное и необходимое для стабилизации занятости. Благодаря активной позитивной политике в области труда и занятости, уровень материальной и культурной жизни населения всех этнических групп Синьцзяна постоянно повышается, различные права человека эффективно защищаются, гарантируются и развиваются. Это заложило прочную основу для того, чтобы народные массы всех этнических групп Синьцзяна вместе с народом всей страны вступили в полное среднезажиточное общество, а также, чтобы в Синьцзяне была обеспечена социальная стабильность и долгосрочный порядок.





III. Всемерная реализация позитивной политики в сфере занятости

С целью увеличения занятости поощряются инновации и предпринимательство. Инновации рассматриваются как новый двигатель для расширения занятости, интенсивно продвигаются реформы по упрощению административных процедур, делегированию полномочий нижестоящим органам и укреплению инноваций надзорной системы и оптимизации услуг. Также были снижены барьеры для доступа на рынок, постоянно совершенствуется политика по поддержке предпринимательства, реализуются программы по предоставлению кредитов, льготных процентных ставок, субсидий и мероприятия по снижению или полному освобождению от налогов тех, кто имеет желание, квалификацию и объективные возможности открыть собственный бизнес. Культивируются носители инновационной и предпринимательской активности и деятельности, укрепляется строительство потенциала в оказании услуг в области предпринимательства, ускоренными темпами развиваются профессиональные, специализированные интегрированные и сетевые мейкерспейсы (пространства для создателей), которые ориентированы на рынок и предоставляют больше платформ и услуг тем, кто хочет открыть собственный бизнес.

В настоящее время в Синьцзяне уже построены и действуют 5 демонстрационных баз предпринимательских инкубаторов национального уровня, 27 аналогичных баз на уровне автономного района (на уровне производственно-строительного корпуса). В общей сложности они "произвели на свет" 1412 малых и микропредприятий, обеспечили 10 121 рабочее место.

Культивируются стартапы инновационного типа и привлекаются учредители стартапов, которые имеют реальные сильные возможности для создания новых рабочих мест и привлечения рабочей силы, поддерживается их развитие, а также поощряется развитие концепции "Интернет + предпринимательство", чтобы на деле выявлять роль предпринимательства в содействии занятости.

В 2019 году только в округе Хотан тем, кто пожелал открыть собственный бизнес, были выданы гарантированные кредиты на общую сумму 910 млн юаней, что помогло 12,5 тыс. выпускникам колледжей, сельским рабочим и людям, испытывающим трудности в трудоустройстве, начать собственное дело.

При поддержке местных отделов кадров и социальных служб 6 женщин, в числе которых Сяо Минь из города Чанцзи, основали компанию "Цзиньго чжунсинь" по предоставлению комплексных услуг, связанных с трудовыми ресурсами (Xinjiang Women Zhongxin Human Resources Service Co., Ltd.). Данная компания постепенно трансформировалась в ведущее комплексное объединение в производственной цепочке и цепочке поставок рабочей силы в различные сектора индустрии, оказывающее услуги по диспетчеризации рабочей силы и предоставлению временного персонала, обеспечению материально-технического снабжения, а также занимающееся консультациями по политическим установкам и информатизации. В компании работают более 4800 сотрудников разных этнических групп. Она предоставила трудовые услуги 318 предприятиям и учреждениям Синьцзяна, в общей сложности помогла устроиться на работу более 30 тыс. безработным и представителям излишней сельской рабочей силы, достигнув общей стоимости производства в размере 156 млн юаней.

Обучение необходимым навыкам для содействия занятости. В соответствии с реальными запросами рынка труда и с целью улучшения возможностей трудоустройства работников и укрепления стабильности занятости в Синьцзяне активно развиваются учреждения по профессиональному образованию и подготовке, такие как высшие профессиональные и технические колледжи, средние профессиональные техникумы, технические училища, центры по обучению навыкам для базового трудоустройства, центры по обучению сотрудников предприятий, воспитательно-образовательные центры по профессиональной подготовке и т. д., интенсивно ведется обучение основным трудовым навыкам, целевая профессиональная подготовка кадров по заказам и в соответствии с конкретными должностными обязанностями. Таким образом, сформировалась относительно полная и совершенная система профессионального образования и обучения. Возьмем, к примеру, округ Хотан. В 2019 году обучение базовым трудовым навыкам прошли 103,3 тыс. фермеров и пастухов, в результате 98,3 тыс. человек были трудоустроены, уровень занятости составил 95,16%.

Выявление институциональных преимуществ для расширения каналов занятости. Синьцзян в полной мере выявляет институциональные преимущества системы, при которой все этнические группы большой семьи китайской нации помогают друг другу на равной основе и стремятся к общему развитию и прогрессу, и использует государственный механизм оказания шефской помощи в поддержке развития Синьцзяна, чтобы координировать рабочие места в регионе и за его пределами и активно создавать условия для трудоустройства людей всех этнических групп Синьцзяна во внутренних провинциях (городах) страны.

С 2014 года 117 тыс. человек переехали в более обеспеченные внутренние провинции (города) страны в поисках работы. В соответствии с принципом "проведение обучения по запросу, сначала обучение, а затем переезд к новому месту работы", Синьцзян проводит профессиональную подготовку для обучения общенациональному языку и письменности, базовой юридической грамотности, здравому смыслу жизни в городских условиях и трудовым навыкам. После того, как сотрудники, переведенные к новому месту работы, прибудут на место пребывания, компания-работодатель предоставляет жилье и предметы первой необходимости, такие как постельные и туалетные принадлежности, обеспечивая трудовым мигрантам необходимые условия проживания. Некоторые провинциальные (городские) предприятия также предоставляют рабочим-мигрантам государственное арендное жилье, жилье с низкой арендной платой и жилье для проживания семейных пар. Синьцзян своевременно оформляет регистрацию и перевод рабочих-мигрантов, которые отправляются на работу в другие регионы, что, например, позволяет им с комфортом обращаться в больницы за медицинской помощью по месту работы и проживания. Внутренние провинции (города) и их предприятия, в свою очередь, своевременно помогают рабочим-мигрантам решать проблемы, связанные с зачислением детей в детские сады и школы, поощряют рабочих-мигрантов работать, учиться и наслаждаться жизнью совместно с местным населением.

Стабилизация занятости и обеспечение уровня жизни людей в условиях эпидемии. В ответ на неблагоприятные последствия эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19, Синьцзян скоординировано продвигает работу по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию, основательно проводит работу по стабилизации занятости, финансового сектора, внешней торговли, иностранных инвестиций, инвестирования и ожиданий на рынке, а также полностью выполняет задачи по обеспечению занятости и основного благосостояния народа, по защите субъектов рынка, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, гарантирует стабильность производственной цепочки и цепочки поставок, и функционирование низовых организаций, реализует различные меры по сокращению рабочей и прочей нагрузки, стабилизации рабочих мест и расширению занятости, проводит поэтапную и адресную политику снижения налогов и сборов, а также активно содействует восстановлению производства на предприятиях, эффективно продвигает восстановление бизнеса и рынка, прилагает усилия к улучшению ситуации с инвестициями и промышленностью в целях повышения способности стимулирования занятости.

По состоянию на конец июня 2020 года Синьцзян в общей сложности сократил объемы или же полностью освободил предприятия от уплаты взносов социального страхования, включая пенсионное страхование, страхование от безработицы и производственного травматизма, на общую сумму 7,553 млрд юаней. В частности, взносы крупных предприятий сократились на 50%, на 1,895 млрд юаней, а средние, малые и микропредприятия были полностью освобождены от взносов на общую сумму 5,658 млрд юаней.

Утверждена рассрочка выплаты взносов по социальному страхованию для предприятий, находящихся в трудном положении, в размере 706 млн юаней, что принесло пользу 1237 предприятиям. Возмещены взносы по страхованию от безработицы в размере 904 млн юаней для 83,1 тыс. предприятий - мера затронула 1 млн 836,1 тыс. работников. 552,4 тыс. человек пользуются различными субсидиями, связанными с трудоустройством на общую сумму 1,695 млрд юаней.

Было создано 339,7 тыс. новых рабочих мест в городах и поселках городского типа, 41,8 тыс. человек открыли собственный бизнес, что решило проблему занятости для 69,5 тыс. человек, а 31,6 тыс. человек, испытывающих трудности в трудоустройстве устроились на новое место работы. Осуществлено перемещение избыточной сельской рабочей силы на работу в несельскохозяйственные отрасли в размере 2,565 млн чел./раз, что на 46,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Посредством вышеупомянутого множества мер Синьцзян достиг важных промежуточных результатов в расширении занятости и обеспечении народного благосостояния в условиях нормализации режима профилактики и контроля эпидемии.

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