СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ "Охрана прав на труд и занятость в Синьцзяне". VI. Полное уважение к намерениям занятости трудящихся

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официальный документ под названием "Трудоустройство и трудовые права в Синьцзяне".

Предисловие

Труд - это основа человеческого существования и основная деятельность человечества. Труд создает более прекрасную жизнь, способствует всестороннему развитию человека и прогрессу цивилизации. Конституция КНР наделяет граждан трудовыми правами и обязанностями. Гарантия права на труд - это защита человеческого достоинства и обеспечение прав человека.

Китай - крупное государство с многочисленным населением и большим количеством рабочей силы. От эффективности работы в сфере обеспечения труда и занятости напрямую зависят основные права и счастье трудящихся, зависят экономическое развитие и социальная гармония, а также процветание государства и возрождение нации. Китай придерживается философии развития, которая ставит народ во главу угла, обращает повышенное внимание на обеспечение труда и занятости, активно реализует стратегию приоритета занятости и проводит активную политику в области занятости. Китай в полной мере уважает чаяния трудящихся, защищает права граждан на труд в соответствии с законом, активно внедряет на практике международные стандарты в области труда и прав человека, стремится к тому, чтобы каждый мог создать собственную счастливую жизнь и достичь личностного развития посредством упорного труда.

В соответствии с основной политикой страны в области труда и занятости и общим планом по достижению окончательной победы в борьбе с бедностью, в китайском Синьцзяне содействие занятости рассматривается как крупнейший проект обеспечения благосостояния народа, завоевания доверия и поддержки народа и укрепления фундамента государственного управления.

Занятость обеспечивается здесь различными каналами и средствами, сочетается самостоятельное трудоустройство трудящихся, рыночное регулирование, правительственная поддержка и поощрение предпринимательства. Делается все возможное и необходимое для стабилизации занятости. Благодаря активной позитивной политике в области труда и занятости, уровень материальной и культурной жизни населения всех этнических групп Синьцзяна постоянно повышается, различные права человека эффективно защищаются, гарантируются и развиваются. Это заложило прочную основу для того, чтобы народные массы всех этнических групп Синьцзяна вместе с народом всей страны вступили в полное среднезажиточное общество, а также, чтобы в Синьцзяне была обеспечена социальная стабильность и долгосрочный порядок.

VI. Полное уважение к намерениям занятости трудящихся

Синьцзян неизменно рассматривает уважение запросов и пожеланий трудящихся как важное основание для разработки политики в области занятости, расширения каналов трудоустройства, создания рабочих мест, проведения обучения различным навыкам и предоставления услуг по трудоустройству, тем самым гарантируя, что широкие круги трудящихся смогут заниматься производством, жить в соответствии со своими запросами и трудиться в комфортных условиях.

Всестороннее понимание положения дел с трудовыми ресурсами. Непрерывно совершенствуется система статистики и учета показателей занятости и безработицы, осуществляется целевой мониторинг сельских трудовых ресурсов, мониторинг использования трудовых ресурсов на предприятиях и мониторинг спроса и предложения на рынке труда, сформирован механизм мониторинга безработицы и раннего предупреждения о различных негативных ситуациях и условиях. Помимо этого, через службы трудовых ресурсов и социального обеспечения в поселках (районные службы) и в деревнях (общинные службы) осуществляется аккумулирование и доступ к основной информации о рабочей силе административно подчиненных районов, такой как, например, количество рабочей силы, возраст, пол, уровень образования, состояние занятости и т. д. При этом в соответствии с результатами мониторинга и исследований разрабатывается соответствующая политика и планы в области занятости.

Согласно опросу, по состоянию на конец 2019 года в Синьцзяне насчитывалось 2 млн 590,3 тыс. человек, относящихся к избыточной сельской рабочей силе, из которых 1 млн 654,1 тыс. человек (63,86%) проживали в южной части Синьцзяна.

Своевременное понимание потребностей трудящихся в работе и трудоустройстве. Регулярно проводятся опросы о готовности трудящихся к трудоустройству, чтобы своевременно понимать их потребности с точки зрения места работы, должности, зарплаты и льгот, условий труда, среды проживания, перспектив развития и т. д. В результате предоставляются более адресные услуги, решается задача достижения точного соответствия и адаптации работников к должностям, стимулирования долгосрочной стабилизации занятости.

По данным опроса, на начало 2020 года в селе Ойибаг поселения Гулбаг уезда Шаче (Яркенд) округа Кашгар проживало 3540 человек, 1509 из которых являлись трудоспособными. 1288 человек (85%) жителей высказали желание сменить род деятельности и работать в несельскохозяйственных отраслях. Одновременно с этим 923 человека высказали готовность работать в заводских цехах со средней ожидаемой месячной зарплатой около 5000 юаней; 365 человек были готовы сменить место проживания, чтобы заняться приготовлением и продажами национальных хлебных лепешек "нан", работать в общепите, заниматься продажей орехов и сладостей или же зарабатывать художественными выступлениями.

В 2019 году в трех деревнях поселка Багчи уезда Хотан, округа Хотан проживало 5307 человек, 1699 из которых являлись трудоспособными. 1493 человека (88%) жителей высказали желание сменить род деятельности и работать в несельскохозяйственных отраслях. 180 человек пожелали остаться в родном крае, надеясь получить работу в поселковых компаниях, на сельских фабриках, или же в кооперативах по оказанию помощи нуждающимся, их средняя ожидаемая месячная зарплата составляла около 3000 юаней. Еще 26 человек хотели открыть собственный бизнес в родном крае и заниматься логистикой и транспортными услугами, домоуправлением и домоводством, строительными проектами или же открыть парикмахерскую, ресторан, магазин и т.п.

Понимание потребностей трудящихся в работе и трудоустройстве помогает удовлетворять их индивидуальные запросы, эффективно способствует упорядоченной миграции рабочей силы и повышает уровень стабилизации занятости и общую удовлетворенность трудящихся.

Активное создание информационных платформ по трудоустройству. Создаются широкие связи с работодателями для сбора и актуализации данных о предложении и спросе на рабочие места, которые своевременно распространяются с помощью информационных технологий и через рынок труда, государственные службы занятости, сетевые платформы служб занятости, радио, телевидение, доски объявлений деревенских общин и т. д., что создает информационную основу для свободного выбора профессии и добровольного трудоустройства трудящихся.

Так, в округе Аксу на специализированном портале и в официальном аккаунте социальной сети WeChat по общественным услугам в сфере занятости регулярно публикуется актуальная информация о вакансиях и о поиске работы, создана эффективная платформа для двунаправленной связи между работодателями и соискателями. С 2014 года на территории округа Аксу была организована 621 ярмарка вакансий, в которых приняли участие 4953 компании, были созданы более 145 тыс. рабочих мест. С помощью ярмарок смогли устроиться на работу 38,6 тыс. человек.

Абибра Мамути, бедный безработный из поселка Айкуле города Аксу, на одной из ярмарок вакансий узнал о найме работников компанией по производству электроприборов в Ханчжоу. Он незамедлительно подал заявку и был принят на работу. В том же году его доход составил 55 тыс. юаней, он смог избавиться от нищеты.

Постоянное повышение качества общественных услуг в сфере занятости. Создана пятиуровневая система общественного обслуживания в сфере занятости, ориентированная на обе стороны спроса и предложения и охватывающая весь Синьцзян. Она характеризуется четким разделением на уровни, взаимодополняющими функциями и эффективным взаимодействием между выше- и нижестоящими инстанциями.

Непрерывно расширяется содержание основных общественных услуг в сфере занятости, включающее в себя консультации по политическим установкам, мониторинг и регистрацию занятости и безработицы, профессиональную ориентацию и знакомство с профессиями, обучение навыкам, обучение знаниям о предпринимательстве и т. д.

По состоянию на конец 2019 года в Синьцзяне действовало 144 рынка труда на уровне уезда и выше, 149 агентств по охране труда на аграрно-животноводческих государственных хозяйствах и 8668 низовых пунктов по охране труда. В 2019 году ими были предоставлены услуги по трудоустройству разного типа объемом более чем в 21 млн 728,4 тыс. чел./раз.

Решительное предотвращение и пресечение принудительного труда. Согласно соответствующим положениям Уголовного кодекса КНР, Закона КНР о труде, Закона КНР о трудовых договорах и Закона КНР о взысканиях за нарушение общественного порядка, принудительный труд с применением насилия, угроз или незаконного ограничения личной свободы строго запрещен. Равно как запрещены такие действия, как оскорбления, телесные наказания, избиения, незаконные обыски и удержание трудящихся. Правонарушители подлежат административному наказанию в соответствии с законом; в случае совершения преступления виновные в соответствии с законом привлекаются к уголовной ответственности.

Синьцзян строго соблюдает соответствующие государственные законы и правовые акты, активно продвигает пропаганду и просвещение по вопросам верховенства закона, постоянно повышает правовую грамотность и осведомленность работодателей и работников о верховенстве права, проводит углубленные проверки соблюдения трудового законодательства в текущем рабочем процессе и на деле ведет весь процесс установления, функционирования, надзора и посредничества трудовых отношений в русле законности, категорически предупреждает и борется с любой практикой принудительного труда.

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