СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ "Охрана прав на труд и занятость в Синьцзяне". V. Обеспечение основных прав трудящихся в соответствии с законом

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официальный документ под названием "Трудоустройство и трудовые права в Синьцзяне".

Предисловие

Труд - это основа человеческого существования и основная деятельность человечества. Труд создает более прекрасную жизнь, способствует всестороннему развитию человека и прогрессу цивилизации. Конституция КНР наделяет граждан трудовыми правами и обязанностями. Гарантия права на труд - это защита человеческого достоинства и обеспечение прав человека.

Китай - крупное государство с многочисленным населением и большим количеством рабочей силы. От эффективности работы в сфере обеспечения труда и занятости напрямую зависят основные права и счастье трудящихся, зависят экономическое развитие и социальная гармония, а также процветание государства и возрождение нации. Китай придерживается философии развития, которая ставит народ во главу угла, обращает повышенное внимание на обеспечение труда и занятости, активно реализует стратегию приоритета занятости и проводит активную политику в области занятости. Китай в полной мере уважает чаяния трудящихся, защищает права граждан на труд в соответствии с законом, активно внедряет на практике международные стандарты в области труда и прав человека, стремится к тому, чтобы каждый мог создать собственную счастливую жизнь и достичь личностного развития посредством упорного труда.

В соответствии с основной политикой страны в области труда и занятости и общим планом по достижению окончательной победы в борьбе с бедностью, в китайском Синьцзяне содействие занятости рассматривается как крупнейший проект обеспечения благосостояния народа, завоевания доверия и поддержки народа и укрепления фундамента государственного управления.

Занятость обеспечивается здесь различными каналами и средствами, сочетается самостоятельное трудоустройство трудящихся, рыночное регулирование, правительственная поддержка и поощрение предпринимательства. Делается все возможное и необходимое для стабилизации занятости. Благодаря активной позитивной политике в области труда и занятости, уровень материальной и культурной жизни населения всех этнических групп Синьцзяна постоянно повышается, различные права человека эффективно защищаются, гарантируются и развиваются. Это заложило прочную основу для того, чтобы народные массы всех этнических групп Синьцзяна вместе с народом всей страны вступили в полное среднезажиточное общество, а также, чтобы в Синьцзяне была обеспечена социальная стабильность и долгосрочный порядок.

V. Обеспечение основных прав трудящихся в соответствии с законом

Уважение трудовых прав граждан, защита законных прав и интересов трудящихся и обеспечение достойного труда - вот концепции и цели, которых неизменно придерживается китайское правительство.

Синьцзян, строго соблюдая Конституцию КНР и "Закон КНР о труде", "Закон КНР о трудовых договорах", "Закон КНР о содействии занятости", "Закон КНР о социальном страховании", "Закон КНР о защите прав и интересов женщин", "Закон КНР о защите инвалидов" и другие законы и нормативные акты страны, с учетом фактических условий в регионе, разработал и реализует ряд местных нормативных актов и правил, в числе которых "Меры СУАР по осуществлению "Закона КНР о содействии занятости"", "Меры СУАР по осуществлению "Правил надзора за трудовым обеспечением и безопасностью труда"", "Положения СУАР о защите трудовых прав и интересов сотрудников", "Меры СУАР по реализации "Закона КНР о защите прав и интересов женщин"", "Меры СУАР по осуществлению "Закона КНР о защите инвалидов" и т. д., которые выступают прочной правовой гарантией верховенства закона и обеспечения равных прав граждан на труд и занятость.

Эффективное обеспечение равных прав трудящихся в сфере занятости. В соответствии с принципом законности и равной защиты прав граждан гарантировано, что работники не могут подвергаться дискриминации по признаку этнической принадлежности, региона, пола и религиозных убеждений, их действия не могут ограничиваться на основании того, где они находятся, в городе или деревне, или же из-за сферы их деятельности, статуса и т. д.

В отношении гарантий равных прав женщин в сфере занятости, Синьцзян прилагает усилия для устранения барьеров, препятствующих равной занятости женщин, разработал и реализовал политику поддержки самостоятельного предпринимательства женщин. В 2019 году в городах и поселках городского типа количество трудоустроенных людей увеличилось на 480,9 тыс. человек, из них 228,1 тыс. женщин, что составляет 47,43% от общего количества занятых.

Для обеспечения трудовых прав людей с ограниченными возможностями постоянно повышается интенсивность обучения профессиональным навыкам, всемерно развиваются концентрированная занятость инвалидов, вспомогательная занятость инвалидов и занятость на общественно полезных должностях, активно продвигается пропорциональная занятость лиц с ограниченными возможностями. Поощряется самостоятельное трудоустройство инвалидов, создание собственного бизнеса, а также другие гибкие формы занятости. По состоянию на конец 2019 года в Синьцзяне было трудоустроено 183,7 тыс. инвалидов, что составляет 59,37% от общего числа трудоспособных людей с ограниченными возможностями и в возрасте занятости.

Эффективное обеспечение прав работников на получение вознаграждения. Полностью реализуется национальная политика по созданию механизма нормального повышения и индексации заработной платы для сотрудников предприятий, совершенствуется система нормативов заработной платы на предприятиях и система ориентировочных цен на рынке труда.

С 2014 по 2019 год Синьцзян ежегодно разрабатывал и издавал нормативы зарплат для предприятий. Создан и усовершенствован механизм корректировки стандарта минимальной заработной платы. Норма минимальной ежемесячной заработной платы повысилась с 1520 юаней в 2013 году до 1820 юаней в 2018 году, прирост составил 19,74%, что находится на относительно высоком уровне по стране.

Обнародованы местные правовые акты, такие как "Положения СУАР о коллективных консультациях по вопросам зарплат на предприятиях", активно и стабильно продвигаются коллективные консультации по зарплатам и постоянно расширяется сфера охвата. Улучшена и оптимизирована система обеспечения выплаты зарплат, в соответствии с законом налагаются наказания за отказ от выплаты вознаграждения за труд и другие незаконные действия и преступления, гарантируется, что работники должны получать зарплату своевременно и в полном объеме.

Эффективное обеспечение права работников на отдых и отпуск и права на безопасность профессиональной деятельности. Строго реализуются соответствующие национальные правила, внедрена система 8-часового рабочего дня и 40-часовой рабочей недели. При необходимости продления рабочего дня из-за потребностей производства и хозяйствования, в соответствии с законом работодателям необходимо проводить переговоры с профсоюзом и работниками, а также организовывать компенсационный отдых или же выплачивать соответствующее вознаграждение за сверхурочную работу.

Гарантируется, что работники в соответствии с законом имеют право на отдых в выходные и официальные праздничные дни, такие как праздник Весны, фестиваль Ураза-байрам и фестиваль Курбан-байрам и т. д.

Строго соблюдаются национальные санитарные регламенты и стандарты по обеспечению безопасности профессиональной деятельности, улучшается система ответственности за безопасность производства и профилактику профессиональных заболеваний, постоянно усиливается основная ответственность за безопасность производства и профилактику профессиональных заболеваний, проводятся регулярные инспекции правоохранительными органами по безопасности труда и гигиене труда, чтобы предупредить и максимально сократить количество различных несчастных случаев, связанных с производственной безопасностью, а также осуществляется принципиальный контроль и устраняются факторы, вызывающие профессиональные заболевания и т. д.

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