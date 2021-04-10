СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ "Охрана прав на труд и занятость в Синьцзяне". VI. Обеспечение основных прав трудящихся в соответствии с законом

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официальный документ под названием "Трудоустройство и трудовые права в Синьцзяне".

Предисловие

Труд - это основа человеческого существования и основная деятельность человечества. Труд создает более прекрасную жизнь, способствует всестороннему развитию человека и прогрессу цивилизации. Конституция КНР наделяет граждан трудовыми правами и обязанностями. Гарантия права на труд - это защита человеческого достоинства и обеспечение прав человека.

Китай - крупное государство с многочисленным населением и большим количеством рабочей силы. От эффективности работы в сфере обеспечения труда и занятости напрямую зависят основные права и счастье трудящихся, зависят экономическое развитие и социальная гармония, а также процветание государства и возрождение нации. Китай придерживается философии развития, которая ставит народ во главу угла, обращает повышенное внимание на обеспечение труда и занятости, активно реализует стратегию приоритета занятости и проводит активную политику в области занятости. Китай в полной мере уважает чаяния трудящихся, защищает права граждан на труд в соответствии с законом, активно внедряет на практике международные стандарты в области труда и прав человека, стремится к тому, чтобы каждый мог создать собственную счастливую жизнь и достичь личностного развития посредством упорного труда.

В соответствии с основной политикой страны в области труда и занятости и общим планом по достижению окончательной победы в борьбе с бедностью, в китайском Синьцзяне содействие занятости рассматривается как крупнейший проект обеспечения благосостояния народа, завоевания доверия и поддержки народа и укрепления фундамента государственного управления.

Занятость обеспечивается здесь различными каналами и средствами, сочетается самостоятельное трудоустройство трудящихся, рыночное регулирование, правительственная поддержка и поощрение предпринимательства. Делается все возможное и необходимое для стабилизации занятости. Благодаря активной позитивной политике в области труда и занятости, уровень материальной и культурной жизни населения всех этнических групп Синьцзяна постоянно повышается, различные права человека эффективно защищаются, гарантируются и развиваются. Это заложило прочную основу для того, чтобы народные массы всех этнических групп Синьцзяна вместе с народом всей страны вступили в полное среднезажиточное общество, а также, чтобы в Синьцзяне была обеспечена социальная стабильность и долгосрочный порядок.

VI. Обеспечение основных прав трудящихся в соответствии с законом

Эффективное обеспечение прав трудящихся на включение в систему социального страхования. Всесторонне реализуется план всеобщего социального страхования, активно продвигается и направляется участие в системе социального страхования ключевых групп людей, включая сотрудников средних, малых и микропредприятий, крестьян, отправляющихся в города за заработки, работников с гибкой формой занятости и тех, кто работает в новых отраслях индустрии. Таким образом, тщательно осуществляется полный охват социальным страхованием всех категорий трудящихся.

По состоянию на конец 2019 года общий объем участия работников Синьцзяна в трех программах социального страхования, а именно пенсионное страхование, страхование от безработицы и страхование от производственного травматизма, составил 22 млн 133,3 тыс. чел./раз. В то же время органы надзора за охраной труда на всех уровнях продолжают усиливать правоприменительную деятельность, оперативно принимают отчеты и жалобы о действиях, нарушающих законы, правовые акты и правила по защите труда, в соответствии с законом исправляют и расследуют нарушения, связанные с неучастием работодателей в социальном страховании и невыплатой взносов по социальному страхованию, чтобы эффективно защищать законные права и интересы трудящихся.

Эффективное обеспечение свободы вероисповедания и права трудящихся на использование языка и письменности своей этнической группы. Строго соблюдаются Конституция КНР, "Закон КНР о национальной районной автономии", "Закон КНР об общегосударственном языке и письменности", "Положения по религиозным вопросам" и другие законы и правовые акты.

Полностью уважается и гарантируется свобода вероисповедания трудящихся всех этнических групп, никакие организации или отдельные лица не должны препятствовать и вмешиваться в данные вопросы. Одновременно с распространением общегосударственного языка и письменности в соответствии с законом полностью уважается и гарантируется право трудящихся этнических меньшинств на использование языка и письменности своей этнической группы, трудящиеся могут самостоятельно выбирать, какой язык и письменность использовать в общении. Полностью уважаются обычаи и привычки трудящихся всех этнических групп, для них созданы комфортные условия труда и проживания.

Токхали Турханбайи из уезда Уча Кызылсу-Киргизского автономного округа работает на обувной фабрике в пров. Гуандун. Будучи верующим человеком и представителем этнической группы с халяльными обычаями и привычками в еде, он беспокоился, что не сможет привыкнуть к местной еде и ему негде будет совершать богослужение. Однако, приступив к работе, он с удовольствием обнаружил, что жилые помещения на фабрике были весьма комфортными, а халяльная еда - разнообразной и вкусной. После работы он ходит по магазинам, общается по Интернету со своей семьей и принимает участие в различных религиозных мероприятиях в расположенной неподалеку мечети. Он очень быстро адаптировался к новой среде и доволен жизнью.

Эффективное укрепление механизма защиты прав и интересов трудящихся и механизма помощи. Всесторонне внедряется система трудовых договоров, чтобы конкретизировать права и обязанности работодателей и работников. Совершенствуется механизм трехсторонних консультаций по трудовым отношениям между представителями правительства, профсоюзов и предприятий. Данный механизм ориентирован на изучение и разрешение основных вопросов в сфере трудовых отношений, активное создание гармоничных трудовых отношений.

Уделяется повышенное внимание раскрытию роли профсоюзов в защите законных прав и интересов сотрудников. Эффективно укрепляется надзор за охраной труда, посредничество и арбитраж трудовых споров, что позволяет своевременно и надлежащим образом разрешать трудовые споры.

Интенсивно разрешаются такие острые проблемы, как нарушения законов и нормативных актов по охране труда, за расследованием крупных правонарушений ведется специальный дополнительный надзор, что эффективно обеспечивает защиту законных прав и интересов трудящихся, касающихся приема на работу, заключения трудовых договоров, времени работы, отдыха и отпуска, выплаты заработной платы, социального страхования, особой защиты труда и т. д.

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