Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официальный документ под названием "Трудоустройство и трудовые права в Синьцзяне".

Предисловие

Труд - это основа человеческого существования и основная деятельность человечества. Труд создает более прекрасную жизнь, способствует всестороннему развитию человека и прогрессу цивилизации. Конституция КНР наделяет граждан трудовыми правами и обязанностями. Гарантия права на труд - это защита человеческого достоинства и обеспечение прав человека.

Китай - крупное государство с многочисленным населением и большим количеством рабочей силы. От эффективности работы в сфере обеспечения труда и занятости напрямую зависят основные права и счастье трудящихся, зависят экономическое развитие и социальная гармония, а также процветание государства и возрождение нации. Китай придерживается философии развития, которая ставит народ во главу угла, обращает повышенное внимание на обеспечение труда и занятости, активно реализует стратегию приоритета занятости и проводит активную политику в области занятости. Китай в полной мере уважает чаяния трудящихся, защищает права граждан на труд в соответствии с законом, активно внедряет на практике международные стандарты в области труда и прав человека, стремится к тому, чтобы каждый мог создать собственную счастливую жизнь и достичь личностного развития посредством упорного труда.

В соответствии с основной политикой страны в области труда и занятости и общим планом по достижению окончательной победы в борьбе с бедностью, в китайском Синьцзяне содействие занятости рассматривается как крупнейший проект обеспечения благосостояния народа, завоевания доверия и поддержки народа и укрепления фундамента государственного управления.

Занятость обеспечивается здесь различными каналами и средствами, сочетается самостоятельное трудоустройство трудящихся, рыночное регулирование, правительственная поддержка и поощрение предпринимательства. Делается все возможное и необходимое для стабилизации занятости. Благодаря активной позитивной политике в области труда и занятости, уровень материальной и культурной жизни населения всех этнических групп Синьцзяна постоянно повышается, различные права человека эффективно защищаются, гарантируются и развиваются. Это заложило прочную основу для того, чтобы народные массы всех этнических групп Синьцзяна вместе с народом всей страны вступили в полное среднезажиточное общество, а также, чтобы в Синьцзяне была обеспечена социальная стабильность и долгосрочный порядок.

IX. Активное внедрение в жизнь международных стандартов в области труда и прав человека

Синьцзян энергично проводит активную политику в области труда и занятости, защищает трудовые права и интересы рабочих масс всех этнических групп в соответствии с законами, стремится дать большинству трудящимся достойную работу и улучшить их жизнь. Это соответствует общему стремлению международного сообщества к общим ценностям и способствует защите социальной справедливости, большей общности людей и всестороннему развитию человечества.

Выполнение обязательств в рамках международных конвенций. Китай является страной-учредителем и постоянным членом Международной организации труда (МОТ). Он ратифицировал 26 международных трудовых конвенций, в том числе 4 ключевые конвенции, такие как "Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности", "Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу", "Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда" и "Конвенция о ликвидации дискриминации в области труда и занятий". В то же время Китай является участником таких международных договоров ООН, как "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах", "Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации", "Конвенция о ликвидации любых форм дискриминации женщин", "Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", "Конвенция о правах ребенка", "Конвенция о правах инвалидов" и "Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности" и т. д.

Китай активно принимает и трансформирует международные стандарты в области труда и прав человека, на практике защищает все права трудящихся на основе законодательства, путем разработки и реализации политик, строго запрещает эксплуатацию детского труда, противостоит принудительному труду, дискриминации при найме и сексуальным домогательствам на рабочем месте, вглубь и вширь развертывает специальные действия по проведению в порядок и борьбе с незаконным использованием рабочей силы, пресекает и привлекает к ответственности за все правонарушения и преступления в сфере труда.

Правительства всех уровней Синьцзяна серьезно выполняют свои обязанности по обеспечению труда и занятости, оказывают помощь в содействии полной и более высококачественной занятости рабочим массам всех этнических групп в разных районах с разным уровнем развития, продвигают совместное развитие и прогресс всего народа. Синьцзян также демонстрирует пример эффективного претворения в жизнь международных стандартов в области труда и прав человека в слаборазвитых районах, где проживают различные этнические группы.

Поиск путей ликвидации бедности. Ликвидация бедности является заветной мечтой человечества, а также важным содержанием защиты прав человека. Повестка дня ООН по устойчивому развитию на период до 2030 года определила "ликвидацию всех форм нищеты во всем мире" в качестве главной цели устойчивого развития, что отражает безотлагательные ожидания искоренения бедности со стороны международного общества. Китай всеми силами претворяет в жизнь повестку дня ООН, придерживается принципа "всесторонняя средняя зажиточность является зажиточностью всего народа Китая, ни одна этническая группа не должна остаться позади, за бортом".

Синьцзян твердо придерживается принципов поощрения прав человека посредством развития, поощрения избавления от бедности посредством образования и профессиональной подготовки, укрепления потенциала и занятости. Эффективно предотвращая и борясь с терроризмом и экстремизмом, Синьцзян добился социальной стабильности и улучшает народное благосостояние, в результате резко сократилось количество бедного населения, значительно снизились и сами масштабы бедности.

С 2013 года по конец 2019 года, в общей сложности 25 бедных уездов и 3107 бедных деревень в Синьцзяне избавились от бедности, доля бедности сократилась с 19,4% в 1,24%. С 2014 по конец 2019 года в общей сложности 737,6 тыс. семей и 2 млн 923,2 тыс. человек избавились от бедности. К концу 2020 года Синьцзян сможет полностью избавиться от бедности. Синьцзян определил новый путь для решения глобальной проблематики, включая борьбу с терроризмом и дерадикализацию, защиту прав человека, ликвидацию бедности, устойчивое развитие и т. д.

Поддержание инициативы достойного труда. Предоставление всем трудящимся достойной работы и достойных условий труда и в дальнейшем осуществление всестороннего развития человека являются важной инициативой МОТ и неотъемлемой частью уважения и защиты прав человека, а также выражает консенсус и стремление международного сообщества.

Китайское правительство твердо придерживается принципа "человек превыше всего" и ориентируется на людей, позитивно реагирует на инициативы МОТ, серьезным образом претворяет в жизнь "Программу КНР по достойной работе (2016-2020 гг.)" и включило концепцию достойной работы в национальную политику и программу развития.

Синьцзян строго придерживается и реализует соответствующую национальную политику и меры, стремится уважать и учитывать все пожелания трудящихся, защищать их права и интересы, улучшать среду и условия труда и выявлять ценность трудящихся, гарантирует свободную, справедливую, безопасную и достойную работу трудящимся всех этнических групп. В результате проводимая в Синьцзяне работа способствовала достойной занятости широких трудовых масс.

В строгом соответствии с Конституцией КНР, "Законом КНР о труде" и "Законом КНР о содействии занятости" и другими законодательными актами и требованиями, исходя из реальных условий региона, Синьцзян принял ряд действенных политик и мер для обеспечения стабильной, устойчивой и долгосрочной занятости трудящихся всех этнических групп.

В последние годы уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа Синьцзяна составляет стабильно менее 3,5%, максимально обеспечивается полное осуществление права на труд со стороны рабочих масс всех этнических групп, что заложило прочный фундамент для реализации права на существование и права на развитие на более высоком уровне и в более широком смысле.

Заключение

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель ЦВС Си Цзиньпин подчеркнул, что "трудоустройство - это величайший источник жизни и существования народа". В "Повестке дня по всемирному трудоустройству", определенной МОТ отмечается, что "занятость - это ключевой фактор ликвидации бедности". Достойная работа имеет жизненно важное значение, выступает гарантией существования и развития трудящихся, гарантом семейной гармонии и счастья, а также долгосрочной социальной стабильности.

Синьцзян реализует активную политику обеспечения труда и занятости, твердо гарантирует основные права в области труда и занятости трудовых масс всех этнических групп, значительно улучшил условия производства и жизненные условия и в значительной степени удовлетворил пожелания народа к повышению качества жизни.

Последнее время определенные негативные силы международного сообщества из-за идеологических предрассудков и конъюнктурных антикитайских тенденций полностью игнорируют огромные усилия, прикладываемые Синьцзяном в сфере защиты прав человека. Они придерживаются двойных стандартов, пытаются белое выдать за черное, бессмысленно, бездоказательно и агрессивно муссируют т. н. вопрос "о принудительном труде" в Синьцзяне, всячески хотят запятнать и очернить работу Синьцзяна по обеспечению труда и занятости, предпринимают тщетные попытки по лишению жителей Синьцзяна всех этнических групп их трудовых прав, стремясь к тому, чтобы люди оставались в состоянии вечной самоизоляции, жили в отсталости и бедности. Это реакция на стремление жителей Синьцзяна всех этнических групп к более прекрасной современной жизни. Все люди, которые выступают за справедливость и прогресс, должны решительно противостоять таким негативным поступкам и выпадам.

Уважение и защита прав человека является конституционным принципом для Китая. Коммунистическая партия Китая и китайское правительство всегда придавали и придают большое значение гарантиям прав граждан на труд и занятость, а также решительно предотвращают и пресекают принудительные работы в любой форме и проявлениях.

Политика и практика Синьцзяна в области обеспечения и защиты труда и занятости полностью отвечают Конституции и законам КНР, отвечают международным стандартам в сфере труда и прав человека, а также соответствуют стремлению всех этнических групп Синьцзяна к более прекрасной современной жизни, отвечают народным чаяниям и завоевывают сердца и симпатии соотечественников. Труд меняет жизнь и приносит счастье. Заглядывая в будущее, Синьцзян будет неизменно придерживаться философии развития, ставящей во главу угла интересы народа, отстаивать концепцию "трудоустройство - это величайший источник жизни и существования народа", продолжать реализацию стратегии приоритетного стимулирования занятости населения и применять более активные меры в области занятости, энергично содействовать труду и занятости, всеми силами реализовывать более полное и более качественное трудоустройство и непрерывно удовлетворять растущее стремление всех этнических групп Синьцзяна к более прекрасной жизни.

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