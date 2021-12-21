СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Река Тарим - национальный курорт экологического туризма Китая

"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.



Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".



Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением. 24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.



С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.



Дунчжи (Зимнее солнцестояние) - это двадцать второй из 24 малых сезонов и четвертый малый сезон зимы, обычно начинающийся с 21 по 23 декабря по григорианскому календарю. В этом году Дунчжи приходится на 21 декабря. В день Дунчжи солнце стоит прямо над южным тропиком, и поэтому является днем с самым коротким днем и самой длинной ночью в Северном полушарии. Но это не самое холодное время, потому что на поверхности земли все еще остаётся "скопление тепла", а настоящие сильные холода наступают уже после сезона Дунчжи. В прошлом в народе существовал обычай "считать девять девятидневок", то есть люди каждые девять дней от дня зимнего солнцестояния считали одну "девятку", а после того, как отсчитали девять "девяток" или восемьдесят один день, считалось наступлением весны.



Как говорится, "если Дунчжи без дождя, то вся зима будет солнечной" и "если в Дунчжи будет северо-западный ветер, то следующая весна будет сухой". Эти поговорки показывают, что в древности люди прогнозировали погоду на будущее по погоде дня зимнего солнцестояния. Хотя Дунчжи приходится на период затишья сельскохозяйственных работ, но этот сезон считается хорошим временем для сооружения ирригаций, заготовки и производства удобрений, а также развития инфраструктуры сельскохозяйственных угодий. Тогда фермеры уже начинают подготовку к весеннему посеву в наступающем году.