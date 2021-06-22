СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В Кашгаре популярен ресторан "витаминной легкой еды"

В Кашгаре популярен ресторан "витаминной легкой еды", сообщает Информационная компания Урумчи.

Каждый день, около 10 часов, на тихой улице в Кашгаре в Синьцзяне Нурбия Юсуф, владелица витаминного ресторана легкой еды, идет в магазин и обрабатывает свежие овощи, фрукты и мясо. Говядина была приготовлена накануне, а куриная грудка была обработана утром. Она готовится очень тщательно, снимается жирная часть куриной грудки, затем грудка нарезается небольшими кусочками, которые обжариваются в оливковом масле на медленном огне.





Это единственное блюдо, в котором используется масло в составе "легких закусок" магазина. В стандартную коробочную еду входит около 100 граммов черного риса, красного риса и трехцветного риса, 150 граммов куриной грудки, 300 граммов капусты, огурцов, жареных ломтиков грибов и половины вареного яйца, одного ломтика. оранжевого и желтого персика. Около 12 часов местный курьер пришел в магазин, чтобы забрать еду. Это время почти самое загруженное время дня для Нурбии Юсуф. Она наполняла пустые ящики тщательно приготовленными блюдами и вовремя доставляла их клиентам", - рассказывает издание.

По словам хозяйки, ресторан "витаминной легкой еды" работает не более месяца. Ранее Нурбия в другом месте открывала магазин барбекю, но магазин не мог продолжать работу из-за истечения срока аренды.

Раньше я была полной, ростом 165 сантиметров и весом более 90 килограммов. С целью похудения поехала в Ханчжоу, чтобы изучить правильное питание, и вернулась с идеей открыть ресторан легкой еды. Сначала не была уверена, примут ли это клиенты. Я не ожидала, что сейчас он станет таким популярным", - отметила Нурбия.

Гузайнур Яшэн работает в больнице в Кашгаре, любит легкие закуски и часто ходит сюда на обед. Раньше она ела в других ресторанах.





Это здоровый способ питания", - сказала она.

Для нас, туристов, приехавших в Кашгар, чтобы попробовать особенную еду, но также и свежую здоровую пищу, выбор довольно-таки большой", - поделилась иностранная туристка Жифен.

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