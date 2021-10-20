СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В казахской деревне Кокэхула в Синьцзяне активно развивается туризм

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Ханьлу - Холодные росы

Ханьлу (Холодные росы) - это семнадцатый из 24 малых сезонов и пятый малый сезон осени, обычно начинающийся с 7 по 9 октября по григорианскому календарю. В этом году Ханьлу приходится на 8 октября. В это время температура воздуха бывает ниже, чем в сезон Байлу, появляется большее количество росы, а холод становится все сильнее, отсюда и название сезона "Холодные росы". Ханьлу - это переход от прохладной погоды к холодной. С наступлением этого сезона на юге страны усиливается аромат осени, дует прохладный ветерок, дождей становится меньше, стоит сухая погода. А на обширных территориях севера стоит поздняя осень, а в некоторых местах уже наступает зима.

Ханьлу приносит людям радость богатого урожая. На юге Китая созревают посевы осенних культур. В это время дни теплые, а ночи прохладные, бывает солнечный день, что создаёт благоприятные условия для осеннего урожая. В регионе к северу от реки Хуайхэ последовательно наступают подходящие периоды для посева рапса, бобовых и других культур. Фермеры должны воспользоваться благоприятной погодой и своевременно сеять эти культуры. Как гласит сельскохозяйственная поговорка: "Во время Ханьлу заняты все, сажают пшеницу, собирают цветы, да выращивают бобовые", "В сезон Ханьлу становится все холоднее, а фермер более занятым".

В народе существует множество обычаев, связанных с сезоном Ханьлу, таких как любоваться осенними красными листьями, наслаждаться хризантемами, варить хризантемное вино, а также пить чай Ханьлу. Во многих местах Китая существует обычай любоваться осенними листьями во время Ханьлу. Люди выезжают на природу и наслаждаются прекрасными листьями. Хризантемы, в отличие от большинства цветов, цветущих весной и летом, цветут всё ярче именно с наступлением прохлады. Во время девятого месяца по лунному календарю, когда наступает сезон Ханьлу, хризантемы расцветают, поэтому этот месяц также называют месяцем хризантем, и наслаждение хризантемами является большим удовольствием для людей. Чтобы устранить осеннюю сухость из организма, в некоторых регионах страны любят пить вино, изготовленное из хризантем, клейкого риса и винной закваски. Такое вино имеет освежающий и сладкий вкус, питает печень и улучшает зрение, в связи с этим оно обладает репутацией "вина долголетия". В Китае осенний чай известен своим благоухающим и продолжительным ароматом. Чай, собранный ежегодно в первые три и последние четыре дня сезона Ханьлу, считается наилучшим осенним чаем и пользуются популярностью среди любителей чая.

Как гласит поговорка: "В Байлу нужно теплее одеваться, а в Ханьлу теплее обуваться". В этот сезон необходимо потеплее одеваться в соответствии с изменениями климата, держать в тепле ноги, шею и поясницу. Следует надлежащим образом усилить питание для укрепления здоровья. Рекомендуется употреблять больше увлажняющих продуктов, таких как семена кунжута, клейкий рис и мед, а также сезонные фрукты в целях устранения сухости в организме и питания легких и кишечника.