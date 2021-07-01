СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В Синьцзяне наследник нематериального культурного наследия по казахским скачкам основал ассоциацию по дрессировке лошадей

В уезде Булун-Тохой в Синьцзяне наследник нематериального культурного наследия Синьцзяна по казахским скачкам основал ассоциацию по дрессировке лошадей, сообщает Информационная компания Урумчи.

Каинбай-ата - наследник нематериального культурного наследия Синьцзяна по казахским скачкам. С 7 лет Каинбай ата начал обучаться езде на лошади у своего отца. В итоге овладел техникой мастерства и дрессировки этих грациозных животных. Cтарику, скачущему на коне, уже 60 лет. Каинбай Отай живет в ауле Жеты Арал уезда Булун-Тохой округа Алтай в Синьцзяне", - рассказывает издание.

В 2008 году Каинбай-ата основал ассоциацию по дрессировке лошадей в уезде Булун-Тохой и стал ее председателем.

Конный спорт полезен для здоровья и долголетия. Мои предки изучали ценность лошадей на протяжении поколений. Наши предки одомашнили диких лошадей, мы живем вместе с лошадьми, мы с ними неразлучны, у казахского народа очень глубокие отношения с лошадью. Лошади неотделимы от кочевой жизнию. Если я не буду ездить на лошади, я заболею. Когда я на коне, я словно ребенок. Когда слезаю с коня, то тогда говорю, что я старик", - делится своими мыслями Каинбай Отай.

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