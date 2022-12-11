СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна

Фото: Кадр с видео

Тело бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя доставили в Пекин из Шанхая. В аэропорту "Сицзяо" гроб встречали председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители Коммунистической партии Китая. Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96-ти лет в Шанхае в среду днем от лейкемии и полиорганной недостаточности, сообщает телеканал СGTN на русском.





Он занимал должности генсека ЦК КПК, председателя КНР и главы Центрального военного совета Китая. О его смерти было объявлено в письме, адресованном всей партии, армии и китайскому народу всех этнических групп. В нем сказано, что Цзян Цзэминь был выдающимся лидером с большим авторитетом. Также в письме говорится, что он известен как великий марксист, пролетарский революционер, военный стратег, дипломат и выдающийся подвижник великого дела социализма с китайской спецификой. Он был ядром третьего поколения центрального коллективного руководства КПК и главным основателем теории трех представительств.









Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в городе Янчжоу провинции Цзянсу. В апреле 1946 года он вступил в Коммунистическую партию Китая, за три года до основания Китайской Народной Республики. В 1947 году Цзян окончил факультет электротехники Шанхайского университета Цзяо Тун. В 1985 году стал мэром Шанхая и секретарем Шанхайского муниципального комитета КПК. В 1989 году был избран членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета КПК и генеральным секретарем Центрального комитета КПК.





Год спустя Цзян стал председателем Центрального военного совета КНР. Он был ядром третьего поколения руководства Компартии Китая и основателем концепции "тройного представительства". Цзян Цзэминь представил ее в 2000 году во время своей поездки в город Маомин провинции Гуандун. Согласно концепции, партия отражает интересы широких слоев трудового населения. Таким образом был открыт путь в Компартию практически всем гражданам страны. Важные идеи "тройного представительства" были утверждены на 16-м съезде КПК в ноябре 2002 года и были включены в Устав КПК наравне с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина.





В 2004 году концепция была также вписана в Конституцию страны на второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 10-го созыва. 30 ноября 2022 года в обращении, обнародованном ЦК КПК в связи с кончиной Цзян Цзэминя, сообщалось, что он был выдающимся лидером, марксистом, стратегом и дипломатом, отстаивал идеалы коммунизма, пользовался большим авторитетом и продвигал дело социализма с китайской спецификой.



