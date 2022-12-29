28.12.2022, 14:34 1891
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
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27.12.2022, 18:00 3671
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
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Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- Министр иностранных дел КНР рассказал о главных задачах китайской дипломатии в следующем году.
- Готовность к взаимовыручке помогает китайцам справиться с последствиями пандемии.
- Годовой объем железнодорожных грузоперевозок в Синьцзяне превысил 200 миллионов тонн.
- Во Внутренней Монголии прошел фестиваль льда и снега.
23.12.2022, 14:28 8951
CMG представила талисман и логотип гала-концерта по случаю Нового года по лунному календарю
Фото: кадр с видео
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Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта по случаю Праздника весны, или Нового года по лунному календарю. Его транслируют ежегодно в канун торжества. В этот раз его покажут 21 января. Талисманом предстоящего концерта стал заяц Туюаньюань. Его создали с использованием методов анализа больших данных. Прототипом Туюаньюаня стала аньхойская пищуха - древнейший представитель зайцеобразных, живший 62 млн лет назад. К талисману Туюаньюань отсылает и логотип, специально разработанный для концерта. Также в нем угадывается написанный скорописью иероглиф "Мао", который с китайского переводится как "год Зайца или Кролика", сообщает CGTN.
19.12.2022, 12:17 14651
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадрс с видео
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Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
17.12.2022, 11:43 21201
В КНР наметили приоритетные направления в экономической работе на 2023 год
Фото: Синьхуа
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Пекин. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 по 16 декабря в Пекине прошло центральное совещание по экономической работе, в ходе которого китайское руководство наметило приоритетные направления в экономической работе на 2023 год.
Выступая с речью на совещании, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подвел итоги экономической работы в стране за 2022 год, проанализировал текущую экономическую ситуацию и дал установки по экономической работе на следующий год, сообщает "Синьхуа".
На заседании было отмечено, что в следующем году ожидается общее оживление и улучшение экономических показателей страны, для успешной экономической работы необходима твердая уверенность.
На встрече прозвучало требование сделать экономическую стабильность главным приоритетом и продолжать добиваться устойчивого прогресса при обеспечении стабильности экономики в следующем году.
Как было заявлено на заседании, реализация активной налогово-бюджетной и взвешенной кредитно-денежной политики будет продолжена в следующем году.
Одновременно с этим будут предприняты действия по усилению макроконтроля и координации различных политических мер, чтобы формировать синергию для высококачественного развития.
17.12.2022, 09:56 21826
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
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10.12.2022, 22:54 31181
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
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10.12.2022, 13:26 32781
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
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Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- В Поднебесной принимают меры для восстановления промышленной экономики;
- В Синьцзяне после вспышки коронавируса открылся один из лучших горнолыжных курортов страны;
- Военный корабль ВМС Китая принял участие в международном смотре флота в водах Бангладеш;
- Две большие панды попали в объективы видеокамер в Национальном природном заповеднике.
09.12.2022, 13:20 35676
Китай и Египет пообещали углублять сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь"
Фото: russian.xinhuanet.com
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Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня в Эр-Рияде провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которой стороны пообещали углублять сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", сообщает Синьхуа.
Отметив, что Китай и Египет имеют общие взгляды и общие интересы, Си Цзиньпин заявил, что стороны должны объединить усилия для формирования китайско-египетского сообщества единой судьбы в новую эпоху, а также способствовать еще более масштабному развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
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