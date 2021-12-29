СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Жизнь хлопкоробов в Китае

"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением.

24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.

С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.

Дасюэ - Большие снега

Дасюэ (Большие снега) - это двадцать первый из 24 малых сезонов и третий малый сезон зимы, обычно начинающийся с 6 по 8 декабря по григорианскому календарю. В этом году Дасюэ выпадает на 7 декабря. Дасюэ, как и следует из своего названия, означает сильный снегопад. В это время в большей части Китая наступает настоящая зима, и значительно падает температура воздуха. В районе бассейна реки Хуанхэ постепенно накрывается снежный покров, а в регионах глубже к северу уже идет обильный снегопад.

Как говорится, "Если озимая пшеница накроется толстым слоем снега, то в следующем году будет избыток хлеба". В древние времена люди считали обильный снег в зимний сезон хорошим знаком благоприятной погоды и богатого урожая в следующем году. Засыпание земли снегом помогает поддерживать нормальную температуру почвы и создает благоприятные условия для зимних культур. Когда снег тает, повышается влажность почвы, что благоприятно сказывается на весеннем росте сельскохозяйственных культур. Кроме того, снежный покров может повысить плодородие почвы, предотвратить и уничтожить некоторые микробы и вредители, поэтому поговорка "Благодатный снег - предвестник урожая" имеет определенную научную истину.

Во время Дасюэ существуют такие обычаи, как соление мяса, приготовление финиковой лепешки и бататовой каши и наблюдение за ледоставом. В прошлом в районе около г. Нанкин людям принято мариновать овощи в Сяосюэ и солить мясо в Дасюэ. Тогда в каждом доме изготавливали разные "соленья" и развешивали на подоконнике или перед дверью разные маринованные продукты, такие как бекон, сосиски, рыбу, что создавало необычную картину. Финиковая лепешка и бататовая каша являются питательными продуктами на зиму. Эти продукты красного цвета также имеют благоприятный и праздничный смысл, означающий большие надежды людей на наступающий год. " В сезон Сяосюэ замёрзла земля, а в сезон Дасюэ - река". В период Дасюэ на поверхности рек образуется толстый слой льда. Люди могут не только наслаждаться красотой вида замерзших рек, но и кататься и веселиться на льду.

Дасюе - хорошее время для подкрепления организма полезной пищей. В народе говорят "Зимой подкрепляются, а весной в состоянии сражаться с тиграми". Подкрепление организма зимой полезно для повышения иммунитета, ускорения обмена веществ и облегчения озноба. В это время следует подкреплять силу Ян, больше кушать чеснок, имбирь, редьку, лук, баранина, батат, ямс, лонган, каштан, кунжут и арахис. Заниматься спортом на открытом воздухе лучше тогда, когда достаточно солнечного света, а упражнения на выносливость, такие как пробежка и быстрая ходьба являются более подходящими видами спорта для этого сезона.