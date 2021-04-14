СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Журналисты BBC посетили Синьцзян

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Как принимали журналистов BBC в Синьцзяне и насколько их репортажи соответствуют фактам? Об этом корреспондент CGTN Лю Синь поговорила с заместителем начальника отдела пропаганды парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Сюй Гуйсяном.









Гостеприимный и процветающий Синьцзян! Корреспонденты CGTN пообщались с первой женщиной-адвокатом узбекской национальности в Китае. Фатима рассказала не только о своих карьерных успехах. Но и о своей большой и многонациональной семье, а также поведала о традициях и обычаях этнических меньшинств в СУАР. Украшение квартиры, традиционная одежда, а также кухня. Чем угощают гостей в Синьцзяне? Узнаем в нашем видео!













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