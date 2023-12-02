Синьцзянская ЗСТ Хоргос: демонстрация бурного развития Китая на запад

Фото: информационная компания Урумчи

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Общий план по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) в Синьцзяне четко подчеркивает, что зонам свободной торговли предоставляется больше прав на проведение реформ, в полной мере используя преимущества географического положения Синьцзяна как "пяти КПП, ведущих в восемь стран, и одного пути, соединяющего Европу и Азию". В рамках этого, предпринимаются конкретные шаги для проведения дифференцированных исследований и развития, с целью стимулирования и укрепления отраслей, характерных для Синьцзяна. Хоргос, как ядро развития на территории ключевого узла в рамках инициативы "Один пояс, один путь", активно строит "золотой" логистический хаб, связывая Евразию, и демонстрирует высокий уровень открытости Китая, сообщает информационная компания "Урумчи".





На КПП "Хоргос" грузовики въезжают и выезжают упорядоченно. С августа текущего года ежемесячно здесь проходит более 30 тысяч грузовых автомобилей. Удобный и эффективный режим таможенного оформления обеспечивает беспрепятственное движение между двумя странами.





Теперь процесс таможенного оформления намного быстрее, весь процесс занимает около десяти минут. Раньше я приезжал сюда три-четыре раза в месяц, а теперь могу приезжать семь-восемь раз", - отмечает водитель из Казахстана Нурлан Жумагали.





В период с января по сентябрь текущего года грузооборот на КПП "Хоргос" достиг 1 359 тысяч тонн, что на 115% больше по сравнению с предыдущим годом. Въезд и выезд транспортных средств составил 178,7 тысячи, увеличившись на 179%, а общее количество въезжающих и выезжающих лиц достигло 460,6 тысяч человек.





информационная компания Урумчи





Ежемесячно я импортирую около 70 автомобилей из Китая и продаю их в Таджикистане, России, Азербайджане и других странах. Доставка из Хоргоса в эти страны очень удобна, и мы являемся бенефициарами "Пояса и пути", - рассказал дилер из Таджикистана, Феруз.





С целью постоянного увеличения пропускной способности, Хоргос расширяет каналы проезда, увеличивает площадку и строит новый этап развития, превращая грузовой пункт в таможенный склад. Планируется ввод в эксплуатацию до конца года.





Мы также расширили 6 дополнительных коридоров, внутри зоны теперь доступно 10 коридоров, прямо соединенных с казахстанской стороной. Теперь по 2000 машин проходит каждый день, а в будущем это число будет увеличено до 3000 и более", - отмечает заместитель секретаря партийного комитета и руководитель Управления КПП СЭЗ "Хоргос" Ху Лайцзе.





С начала пробной производственной деятельности в мае текущего года, компания "Khorgos Qiupi" уже продала более 50 миллионов юаней товаров в Казахстан, а план развития компании включает достижение цели в 15 миллиардов юаней за следующие 5 лет, формируя кластер кожевенной промышленности.





информационная компания Урумчи





Теперь согласование с предприятиями из стран Центральной и Западной Азии, России, Восточной Европы стало более удобным. Мы также будем исследовать международное сотрудничество в области трансграничных финансов, чтобы развивать эту отрасль", - поделился генеральный директор "Khorgos Qiupi" Ху Динбен.





Хоргос обладает несколькими проектами в рамках стратегии "Пять зон, два пункта пропуска, один центр" (СЭЗ, автодорожный пункт пропуска, железнодорожный пункт пропуска, комплексная пилотная зона трансграничной электронной торговли, торговая зона приграничных городов, ЗСТ, МЦПС), обеспечивающими благоприятные условия для таможенных процедур и разнообразных открытых экономических политик, что делает эту территорию фронтом внешней торговли. С момента создания экспериментальной зоны свободной торговли в Синьцзяне, в районе Хоргос было зарегистрировано более 60 новых субъектов хозяйствования в различных сферах, включая физическую обработку, трансграничную электронную коммерцию, внешнюю торговлю, экспедиторские услуги и т.д.





Создание ЗСТ в Синьцзяне будет способствовать совмещению инновационных преимуществ системы ЗСТ и географического преимущества Хоргоса. Это даст толчок для дальнейшего развития экономики и общества Хоргоса, стимулируя внутренние силы развития и способствуя высокому уровню открытости, содействуя качественному развитию. Мы твердо схватываемся за этот исторический момент, тесно связываем его с местной практикой, прилагаем усилия для привлечения и концентрации ресурсов из Китая и других стран, акцентируя внимание на сферах упрощения инвестиций, усиления функций финансового обслуживания, развития цифровой экономики и других направлениях, строим "золотой" мультимодальный логистический хаб, связывая Евразию, чтобы Синьцзян демонстрационным центром высокого уровня открытости", - сказал секретарь партийной ячейки Управления коммерции города Хоргос Лэй Цзэнтао.