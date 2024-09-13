12.09.2024, 20:23 4216
Синьцзянский международный большой базар
Фото: Кадр с видео
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На Синьцзянском международном базаре можно почувствовать все региональные и этнические особенности.
Рядом с базаром находится мечеть, а на улице ежедневно проходят музыкальные и танцевальные представления.
Здесь с незапамятных времен продают восемь видов сухофруктов, в том числе изюм, который производится уже 2000 лет.
Гости могут посетить ряд выставок, например хлебобулочных изделий и растений, используемых для китайской народной медицины.
На базаре представлено множество этнических музыкальных инструментов и традиционных нарядов.
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12.09.2024, 22:51 3341
Татарская мечеть в Урумчи
Фото: кадр из видео
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Мечеть была построена в 1896 году при поддержке татарской диаспоры. И в 1919 году, при поддержке зарубежной торговой ассоциации, мечеть была реконструирована и восстановлена, получив новое обрамление.
В знак благодарности местное население дало новое название этой мечети, в честь фирмы, занимавшейся восстановлением - Ян Хан. 1997 году правительство занялось постройкой нового здания, вследствие чего, оно получило сегодняшний облик. Общая площадь территории мечети составляет 5000 квадратных метров, где здание занимает 3000 квадратных метров. Помещение способно принять более 2000 верующих единовременно.
Эта мечеть сочетает в себе национальные традиции и современную архитектуру, разработанную для наилучшей акустики во время чтения молитв.
В связи с суровыми климатическими условиями Урумчи, для удобства верующих, внутри установлены кондиционеры, имеется горячая вода для омовения, а зимой здание подключено к городской системе отопления.
В день сюда приходит около 200 человек, в Жума Намаз количество прихожан превышает вышеупомянутое число более чем в 2 раза.
Город Урумчи - многонациональный город. Двери Ян Хан всегда открыты для населения и зарубежных гостей.
12.09.2024, 12:37 5611
Синцзянский исламский институт
Фото: Kazakhstan Today
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В институте есть два корпуса. Старый корпус построен в 1987 году, потом с расширением нашего студенческого состава мы в 2014 году начали строить новый корпус. Он был завершен в 2017 и в том же году введен в эксплуатацию. Площадь застройки около 50 000 квадратных метров.
Количество студентов - 1000 человек. Для строительства нового кампуса было потрачено 279 млн юаней, 250 млн из которых поступило из пекинского бюджета, 29 млн юаней - за счет региональной власти. В Синцзяне имеется 8 филиалов. Общее количество студентов во всех филиалах - 1900 человек.
Кроме того, здесь есть еще одно исламское училище. Исламский институт в Синцзяне предоставляет программу на уровне бакалавриата и на уровне колледжа. Остальные филиалы дают среднее профессиональное образование.
Существует училище, где священнослужители проходят краткосрочную стажировку. Каждый год публикуется приемная программа, которая рассылается остальным училищам, после проходит несколько этапов отбора и экзамены.
Учебные программы института:
- религиозные знания и изучение корана, другие исламские доктрины и традиции, это занимает 70 процентов учебной программы;
- политико-идеалогические знания: законы, юриспруденция, правила о урегулировании религиозной деятельности, дерадикализация общества и другие;
- историко-культурное направление, которое включает в себя историю Китая, историю ислама в Китае, ораторское искусство.
После окончания вуза студенты будут работать в мечетях, исламских заведениях в качестве имамов, будут проводить религиозные мероприятия. Выпускники могут поступить в исламский институт в Пекине в магистратуру или аспирантуру.
Студенты учатся бесплатно. В училище имеется библиотека, где хранится более 50 000 экземпляров разных книг в 9 категориях.
06.09.2024, 12:16 14961
Китайские ученые нашли новый способ массового извлечения воды из лунного грунта
Фото: На картинке изображен способ добычи воды на Луне посредством реакции между лунным реголитом и эндогенным водородом (Рисунок подготовлен Институтом материаловедения и инженерии Нинбо Академии наук Китая)
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Китайские ученые обнаружили новый способ массового извлечения воды из образцов лунного грунта. Об этом корреспонденту сообщили в Институте материаловедения и инженерии Нинбо Академии наук Китая (АНК), сообщает Жэньминь жибао.
Уточняется, что исследование было проведено группой ученых из Института материаловедения и инженерии Нинбо АНК, Института физики АНК и других научных учреждений. В результате изучения содержания водорода в различных минералах образцов лунного грунта, доставленных на Землю в рамках миссии "Чанъэ-5", был обнаружен новый метод массовой добычи воды из лунного реголита. Это может стать важной основой для проектирования лунных научных и космических станций в будущем. Результаты исследования были опубликованы в виде научной статьи в журнале The Innovation.
Вода - ключевой ресурс для строительства лунных научных станций, совершения будущих межпланетных путешествий и обеспечения выживания человека, поэтому обнаружение водных ресурсов является одной из важных задач исследования Луны. В прошлом ученые делали основной упор на поиск воды на Луне в ее естественном состоянии. Результаты предыдущих лунных экспедиций выявили присутствие небольшого количества воды в ряде лунных минералов, таких как лунное стекло, плагиоклаз, оливин и пироксен. Содержание влаги в этих минералах крайне низкое и составляет от 0,0001% до 0,02%. Это показало, что воду очень трудно добывать и использовать на Луне. Таким образом, выявление новых источников воды на спутнике Земли и определение метода ее добычи попали в центр внимания проектов по исследованию Луны.
Проведя углубленные исследования и многократные проверки, исследовательская группа обнаружила, что минералы в лунном грунте содержат большие запасы водорода, поскольку они миллионы лет облучались солнечным ветром. При нагревании водород вступает в химическую реакцию с оксидом железа, содержащимся в минералах, в результате чего образуется простое вещество железо и большое количество воды. Когда температура поднимается выше 1000 градусов Цельсия, лунный грунт начинает плавиться, а образовавшаяся в результате реакции вода выделяться в форме пара.
После осуществления многочисленных экспериментов ученые установили, что из 1 гр лунного грунта можно получить 51-76 мг воды. Так, из одной тонны можно извлечь 51-76 км воды, что эквивалентно более чем ста бутылкам питьевой воды объемом 500 мл и может обеспечить водой 50 человек в день.
Кроме того, научная группа, проведя дальнейшие исследования различных лунных минералов, также обнаружила, что при нагревании лунного ильменита одновременно образуется большое количество простого вещества железа и пузырьков водяного пара, что делает его настоящим "резервуаром для воды" на Луне.
На основе результатов множества исследований научная группа предложила осуществимый способ добычи и использования водных ресурсов на Луне. Эксперты отмечают, что этот метод предоставит важную основу для проектирования лунных научных и космических станций в будущем, и есть надежда на запуск экспериментального оборудования в последующих лунных миссиях "Чанъэ" для дальнейшего его подтверждения.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" У Юэхуэй
04.09.2024, 23:12 19071
Китай установил на Луне государственный флаг из базальтового волокна
Фото: Пятизвездный красный флаг, изготовленный из базальтового волокна, развернулся на посадочном модуле Чанъэ-6, приземлившемся на обратной стороне Луны. Фотоматериал предоставлен Китайским национальным космическим управлением
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4 июня текущего года на обратной стороне Луны Китаем был успешно развернут пятизвездный красный флаг, доставленный посадочным модулем миссии "Чанъэ-6". Это первый случай, когда КНР самостоятельно подняла национальный флаг на обратной стороне естественного спутника Земли, сообщает газета Жэньминь жибао.
Флаг весит 11,3 грамма, что легче двух монет в 1 юань. Для изготовления флага использовался инновационный материал - базальтовое волокно диаметром 1/3 человеческого волоса. Данный вид волокна производится путем измельчения натурального базальта и его плавления при высокой температуре.
Базальтовое волокно обладает уникальными свойствами, такими как легкий вес, высокая прочность, устойчивость к коррозии и экологическая безопасность. Оно выдерживает температуры от -269°C до +700°C, что подчеркивает его исключительную ценность", - отмечает академик китайской академии наук (КАН) и бывший директор института геологии КАН Лю Цзяци.
В деревне Даюэцзяшань волости Чэньцзява уезда Юйсянь провинции Хэбэй (Северный Китай) расположены натуральные залежи базальта высотой с человеческий рост.
Это естественный вид базальта, который в изобилии встречается в Китае", - поясняет академик.
Производство базальтового волокна сопряжено с технологическими вызовами. Чжу Чжаочунь, руководитель компании "Синьюань", занимающейся добычей, переработкой и продажей базальта, более 10 лет работал над повышением однородности сырья.
Именно эта компания поставила базальтовое сырье для создания каменного пятизвездного красного флага. Ежегодно "Синьюань" перерабатывает около 100 тыс. тонн базальта, но только десятая часть уходит на производство волокна. Стоимость такого сырья составляет 600 юаней (84,30 долларов США) за тонну, что в 3 раза превышает цену на камень для дорожного строительства.
Базальтовое волокно, использованное для изготовления флага на Луне, было произведено компанией "Хуэйэрцзе" по разработке новых материалов в городе Сянъян провинции Хубэй (Центральный Китай).
На заводе компании базальт плавится при температуре 1450-1500°C, затем расплав проходит через специальные фильеры и под высоким натяжением формируется в тончайшие золотисто-коричневые нити. Благодаря многолетним разработкам компания способна производить волокно диаметром всего 5 мк и длиной до 10 км.
Представитель "Хуэйэрцзе" сообщил, что обычное базальтовое волокно стоит 15 тыс. юаней (2,11 тыс. долларов США) за тонну, в то время как новый продукт - базальтовое волокно диаметром 5 микрон - продается по цене 60-70 тыс. юаней (8,43-9,84 тыс. долларов США) за тонну.
Базальтовое волокно обладает превосходными теплоизоляционными и радиационно-защитными свойствами, но оно относится к неорганическим волокнам, имеет гладкую поверхность и хрупкую структуру, что затрудняет его прядение. Для решения этой проблемы уханьская текстильная компания "Юйдахуа" совместно с Уханьским текстильным университетом разработала технологию объединения базальтового волокна с другими материалами.
В октябре 2023 года после передачи образца флага, предназначенного для установки на Луне, исследовательская группа начала искать сферы для промышленного применения новой технологии, надеясь стимулировать дальнейшее развитие индустрии высокоэффективных волокон.
"Юйдахуа" выпустила новую огнестойкую и термостойкую базальтовую волоконную ткань, которая на ощупь напоминает джинсу.
Не только в текстильной отрасли, но и в автомобильной, авиационной, медицинской и других отраслях также следят за разработкой базальтового волокна", - сказал Цао Гэньян, член команды разработчиков китайского флага на Луне и профессор Уханьского текстильного университета.
Сферы применения базальтового волокна постоянно расширяются: из него делают устойчивые к тайфунам садки для разведения устриц, лопасти ветрогенераторов, опоры солнечных батарей, композитную арматуру, защитные слои кабелей и т. д.
В апреле этого года китайская автомобилестроительная компания FAW выпустила новую модель автомобиля, в которой некоторые детали интерьера изготовлены из композитного материала на основе базальтового волокна. Это позволило снизить вес деталей более чем на 20% при сохранении их исходных характеристик, а также максимально устранило неприятный запах в салоне.
По оценкам отраслевых экспертов, к 2030 году объем потребления базальтового волокна в автомобильной промышленности достигнет 320 тыс. тонн, объем производства такого материала в денежном выражении - 8,4 млрд юаней (1,18 млрд долларов США), что сможет поддержать рынок комплектующих в нижнем звене отрасли объемом более 47 млрд юаней (6,60 млрд долларов США).
Китай стал мировым лидером по производству базальтового волокна. В 2023 году производство достигло 30 тыс. тонн, что составляет 75% от общемирового показателя. Экспорт такого материала оценивается в 9 тыс. тонн. Страна также лидирует по количеству патентов в этой области. По состоянию на сентябрь 2023 года во всем мире насчитывалось более 13 тыс. патентов (включая заявки) на базальтовое волокно, из которых более 8,6 тыс. приходилось на Китай, что составляет 66% от общего числа.
Инновационные исследования продолжаются. В лаборатории Университета Дунхуа в Шанхае проводятся эксперименты по производству волокна из лунного грунта, доставленного миссией "Чанъэ-5", в условиях, имитирующих лунную среду без кислорода, с микрогравитацией и низким давлением.
Лунный грунт схож с базальтом по химическому составу. Волокна, изготовленные из лунного грунта с использованием технологии производства базальтового волокна, могут стать строительным материалом для создания лунной базы в будущем, удовлетворив потребность в строительных материалах на Луне", - сказала Чжу Мэйфан, академик КАН и декан института материаловедения и инженерии университета Дунхуа.
Автор: Корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Юань Таосюн, Чжан Тэнъян
04.09.2024, 15:31 20476
Стена улыбок деревни Хуамао
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
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Первое, что видят посетители в деревне Хуамао, - это "Улыбающаяся стена", украшенная фотографиями улыбающихся жителей деревни.
В июне 2015 года Си Цзиньпин посетил эту деревню, и когда Си Цзиньпин сидел с жителями деревни во дворе дома Ван Чжицяна и беседовал о повседневной жизни, он поделился тем, что хорошая политика партии или плохая, зависит от того, заставляет ли она людей улыбаться или плакать. Если жители деревни улыбаются, это указывает на хорошую политику, которую следует поддерживать; если они плачут, это означает, что политика нуждается в доработке и корректировке.
19 октября 2017 года, во время обсуждения доклада на 19-м Национальном съезде Коммунистической партии Китая, Пан Кэган, секретарь парткома деревни Хуамао и делегат съезда, подарил Си Цзиньпину недавнюю фотографию своей деревни. Си Цзиньпин отметил, что красивая фотография похожа на пейзажную картину. Изображение вдохновило Си Цзиньпина задуматься о роли сельского туризма в борьбе с бедностью, и он отметил, что руководящий принцип сельского туризма "прозрачные воды и пышные горы являются бесценными активами" показывает, как ресурсы могут быть преобразованы в активы.
Мы должны воспользоваться возможностью развития сельского туризма, превратить ресурсы в активы и воплотить в жизнь концепцию, согласно которой зеленая вода и зеленые горы - это золотые и серебряные горы", - отметил председатель.
В 2023 году деревню Хуамао посетило 1,18 миллиона человек, что принесло более 30 миллионов юаней дохода от туризма. Средний располагаемый доход на душу населения в деревне достиг 24 000 юаней, что в четыре раза больше, чем в 2012 году, что вызвало еще больше улыбок на лицах жителей деревни.
02.09.2024, 15:49 25436
Си Цзиньпин призвал к продвижению социализма с китайской спецификой по случаю 120-летия со дня рождения Дэн Сяопина
Фото: russian.people.com.cn
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Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил выдающийся вклад покойного руководителя Китая Дэн Сяопина и призвал к дальнейшему продвижению начатого им дела социализма с китайской спецификой. Это заявление он сделал на собрании, посвященном 120-летию со дня рождения Дэн Сяопина. Мероприятие было организовано ЦК КПК и прошло в первой половине дня 22 августа в Доме народных собраний в Пекине, сообщает издание "Жэньминь жибао".
Необходимо продолжать углубленно изучать теорию Дэн Сяопина и внедрять ее на практике, заявил Си Цзиньпин.
Выдающийся вклад Дэн Сяопина имеет большое значение для партии, народа, страны, нации и всего мира. Его подвиги вошли в историю и будут вечно вдохновлять будущие поколения", - сказал Си Цзиньпин.
Дэн Сяопин был ядром руководящего коллектива ЦК КПК второго поколения, генеральным архитектором социалистических реформ, открытости и модернизации в Китае, первопроходцем пути социализма с китайской спецификой, отметил Си Цзиньпин, добавив, что Дэн Сяопин также был великим интернационалистом, внесшим значительный вклад в дело мира и развития во всем мире.
Дэн Сяопин прожил славную, боевую и необыкновенную жизнь", - сказал он.
Си Цзиньпин отметил, что после "культурной революции", десятилетней смуты, которая завершилась в 1976 году, Дэн Сяопин возглавил партию и народ в достижении великого исторического перелома.
По его словам, Дэн Сяопин способствовал осуществлению нового скачка в китаизации марксизма, открыл новые горизонты в социалистической модернизации и наметил правильный путь для полного воссоединения Родины.
По словам Си Цзиньпина, исторические заслуги Дэн Сяопина, отличающиеся своим всеохватывающим и новаторским характером, оказали глубокое и далеко идущее влияние как на Китай, так и на весь мир в целом.
Мы всегда будем помнить его великие исторические подвиги и чтить его благородный революционный стиль", - отметил председатель КНР.
Китайский лидер констатировал, что самое важное идеологическое достояние, оставленное Дэн Сяопином, - это основанная им теория Дэн Сяопина. Необходимо продолжать углубленно изучать и применять эту теорию для решения насущных задач, указал Си Цзиньпин.
Лучший способ чтить память Дэн Сяопина - продолжать продвигать начатое им дело социализма с китайской спецификой", - подчеркнул председатель КНР.
Си Цзиньпин призвал к дальнейшему всестороннему углублению реформ, чтобы непрерывно обеспечивать мощный импульс и институциональные гарантии для модернизации в китайском стиле.
Он отметил необходимость ускорять темпы строительства модернизированной экономической системы, продвигать большую самодостаточность в научно-техническом секторе, всемерно развивать передовую социалистическую культуру.
Китайский лидер также призвал приложить усилия для содействия более заметному существенному прогрессу в достижении общего процветания для всего народа.
Как указал Си Цзиньпин, осуществление полного воссоединения Родины было неизменным чаянием Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и других революционеров старшего поколения.
Председатель КНР призвал продвигать мирное развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива, непоколебимо противостоять "независимости Тайваня", защищая суверенитет и территориальную целостность Китая.
Китай - это незыблемая сила, защищающая мир во всем мире", - подчеркнул Си Цзиньпин, призвав все время высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и общего выигрыша.
Си Цзиньпин заверил, что Китай будет принимать активное участие в реформировании и строительстве системы глобального управления, непрерывно предоставляя миру новые возможности посредством нового прогресса модернизации в китайском стиле.
По данным издания, на собрании, прошедшем под председательством Цай Ци, присутствовали такие высокопоставленные руководители Китая, как Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн. Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Дин Сюэсян. Ли Си и Цай Ци являются членами постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Хань Чжэн занимает пост заместителя председателя КНР.
30.08.2024, 17:37 35446
Россия выступает за интеграцию ЕАЭС и строительство "Пояса и пути"
Фото: россиясегодня.рф
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Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российская Федерация активно поддерживает углубление евразийской интеграции, сочетая развитие Евразийского экономического союза и строительство "Пояса и пути", расширяя обмены в различных регионах и областях и формируя будущее, ориентированное на большое евразийское партнерство, заявила в ходе Форума регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024" заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Ольга Лисогор.
По словам Ольги Лисогор, за последние десять лет инициатива Китая по совместному строительству "Пояса и пути" вышла за рамки секторов, стран или региональных альянсов, сформированных по географическому признаку. В настоящее время более 150 стран присоединились к инициативе "Пояса и пути" различными способами.
Было решено, что совместное строительство "Пояса и пути" стало глобальной инициативой, объединяющей все континенты и людей всех стран. Поэтому расширение и углубление гуманистического подтекста в рамках инициативы "Один пояс, один путь", взаимопонимание между людьми со всего мира и расширение каналов коммуникации чрезвычайно важны для реализации крупномасштабных проектов в рамках этой инициативы", - отметила спикер.
Она подчеркнула, что СМИ - это одна из ключевых областей, где можно укрепить международное сотрудничество, поскольку "мир становится все ближе и ближе и роль СМИ в формировании общественного мнения и укреплении международных отношений также возрастает день ото дня".
Традиционные формы СМИ больше не способны в полной мере удовлетворять потребности современного общества. В настоящее время появляются новые медиа, такие как социальные сети, мультимедийный контент и другие. цифровые платформы приобретают все большее значение. Они предоставляют уникальную возможность для сотрудничества и обмена информацией между нашими странами. Мы можем использовать эти инструменты для формирования положительного имиджа нашей страны и народа, расширения культурных обменов и содействия развитию туризма и инвестиций", - поделилась мнением Ольга Лисогор.
Особое внимание, отметила она, следует уделять обменам между молодыми специалистами, совместным проектам по обучению на стажировках и семинарам - это способ воспитания нового поколения профессионалов.
Также стоит обратить внимание на искусственный интеллект, который открывает огромные возможности для развития новых медиа. ИИ может быть использован для создания более качественного и разнообразного контента, улучшения поиска информации и обеспечения безопасности данных, а также для внедрения технологий искусственного интеллекта в новые медиа.
Совместная работа может не только значительно повысить эффективность работы, но и ускорить научно-технический прогресс. В связи с поляризацией технологической сферы, укреплением технологий и ростом торгового протекционизма в некоторых странах нам как никогда необходимо делиться лучшими результатами в области применения высоких технологий. Для более эффективного развития новых средств массовой информации нам необходимо создать платформы международного сотрудничества. Эти платформы могут не только помочь нам обмениваться опытом и знаниями, но и помочь нам совместно разрабатывать новые технологии и исследовать новые методы работы", - предложила эксперт.
На первом этапе, по ее словам, это может быть интегрированная платформа, созданная для специальных корреспондентов, блогеров и селфи-медиа.
В отличие от существующих социальных сетей, такая интегрированная платформа, с одной стороны, может самостоятельно формировать новостную повестку и обеспечивать надежность, публичность и высокое качество распространяемой информации. С другой стороны, он также может воспользоваться преимуществами новых медиа-технологий для получения контента со всего мира в режиме реального времени", - пояснила Лисогор.
Она добавила, что эти платформы могут объединить журналистов, блогеров и представителей СМИ со всего мира, предоставляя им возможность обмениваться опытом, сотрудничать и разрабатывать совместные проекты, что поможет укрепить взаимопонимание и сотрудничество между странами.
30.08.2024, 16:46 35686
Глава "Жэньминь жибао" призвал строить Шелковый путь сердец
Фото: россиясегодня.рф
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Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель издания "Жэньминь жибао" То Чжэнь, выступая с докладом на Форуме регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, призвал строить Шелковый путь сердец и умов людей.
В своем выступлении То Чжэнь отметил, что газета "Жэньминь жибао" в полной мере использует преимущества новостных репортажей, комментариев и теоретических статей, а также средств массовой информации.
Совместно со СМИ газета подробно освещает строительство "Пояса и пути" и подробно рассказывает о прогрессе и результатах, достигнутых в рамках проекта, чтобы люди со всего мира могли по-настоящему ощутить реальные преимущества строительства", - сказал спикер.
То Чжэнь призвал масс-медиа к дальнейшему совершенствованию сотрудничества посредством совместных интервью, визитов, обмена информацией, создания совместных программ, технического сотрудничества, обучения.
Обогащайте содержание сотрудничества, расширяйте каналы сотрудничества, внедряйте инновационные методы коммуникации, повышайте эффективность коммуникации, будьте хорошим мостом, стройте шелковый путь сердец и умов людей и вместе рисуйте прекрасную картину", - обратился глава издания к участникам форума.
То Чжэнь напомнил слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что совместное строительство "Пояса и пути" направлено на развитие, обеспечивает взаимовыгодные условия и вселяет надежду на будущее.
В завершение гендиректор "Жэньминь жибао" призвал СМИ объединиться в качественном продвижении "Пояса и пути".
Напомним, 28 августа в Чэнду открылся Форум регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, посвященный теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития". Участники форума приняли совместную инициативу по сотрудничеству СМИ в рамках "Пояса и пути".
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