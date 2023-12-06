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04.12.2023, 18:21 5516
Соревнования по козлодранию в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
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Орел должен развернуть свои крылья в небесах, ьолодой парень должен проявить свою отвагу и силу на арене козлодрания, сообщает информационная компания "Урумчи".
В Синьцзяне, козлодрание - это традиционный спортивный проект, передаваемый совместно несколькими народами, такими как уйгуры, казахи, кыргызы, таджики и другие.
На соревнованиях по козлодранию у уйгуров обычно используют крепких козлов возрастом 2 или 3 года.
После обработки и подготовки они придают выбранным для соревнований козлам определенный вес и увеличивают упругость кожи, чтобы предотвратить ее разрыв во время ожесточенной борьбы.
Лошади, на которых ездят участники, обычно являются скакунами.
За неделю до соревнований проводится тренировка физической выносливости и диета для адаптации к требованиям соревнований.
Верховья реки Тарим в Синьцзяне являются одним из популярных районов для проведения соревнований по козлодранию.
Особенно в уезде Маралбаши округа Кашгар, козлодрание стало одним из традиционных спортивных мероприятий, популярных во всем уезде и пользующимся большой любовью среди населения.
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05.12.2023, 10:37 5026
Китайские пирожки с говядиной в Кашгаре
Фото: информационная компания Урумчи
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В каждом китайском городе есть своя характерная кулинарная особенность, сообщает информационная компания "Урумчи".
На ночном рынке "Хан базар" в Кашгаре, Синьцзян, вы можете познакомиться с местными вкусами.
Каждый вечер у ларька Ань Цунцян с ароматными и хрустящими пирожками всегда образуется длинная очередь туристов, ожидающих покупку.
Когда речь заходит о пирожках с говядиной, местные жители всегда рекомендуют именно этот ларек.
На тесте выкладывается слой говядины и слой зелени. В момент скручивания теста начинка из говядины и зелени идеально смешивается. Завернутые пирожки кладут в сковороду с маслом и обжаривают до золотистой корки.
Говяжьи пирожки следует есть горячими: они хрустящие снаружи, нежные и ароматные внутри.
Наши пирожки в основном зависят от местных продуктов: местной муки и местной говядины. После добавления соли, глутамата натрия и наших уникальных специй начинка становится особенно нежной. Туристы очень любят их", - рассказывает владелец ларька в Кашгаре Ань Цунцян.
04.12.2023, 08:01 6966
Кашгарские шашлычки - настоящий пир кулинарных угощений
Фото: информационная компания Урумчи
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Если вы хотите насладиться кулинарией в Синьцзяне, то рынки и базары будут настоящим кладезем вкусных блюд, сообщает информационная компания "Урумчи".
Вечером на Хан базаре в Кашгаре открывается настоящий пир кулинарных угощений. Особенно стоит отметить маленькие шашлыки - непременно пробуйте местные закуски.
Шашлычки от Лян Гуобин, приготовленные из местной баранины, обжариваются на открытом огне, приобретая богатый вкус. Каждый шашлычок сочен и золотисто-жареный.
Видя атмосферу нашего места, слушая эту музыку, а также видя наше мастерство при приготовлении шашлыка и движения, туристы привлекаются и решают попробовать наш шашлык. У нас каждый день в настоящее время продается более 3000 шашлыков и спрос превышает предложение", - рассказал шашлычник в Кашгаре Лян Гуобин.
03.12.2023, 19:27 11006
"Уголок Кашгара" - Наслаждение вкусом древности в атмосфере кофейни
Фото: информационная компания Урумчи
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Я бариста Искандер Иминджан из кафе "Уголок". Наше кафе в старом городе Кашгар стало известным благодаря соцсетям. Независимо от времени года - зимой или летом, у нас всегда много посетителей. С момента открытия старого города Кашгара наше кафе стало всё более известным. Самые популярные напитки у посетителей - кофе и чай, у нас есть авторский чай с восемнадцатью видами трав, который имеет приятный вкус и пользуется популярностью у гостей. Мы также предлагаем уникальный Кашгарский кофе, который вы не найдете в других местах. Вкус с пряностями меняется в зависимости от сезона", - рассказал менеджер кафе "Уголок" в старом городе Кашгара Искандер Иминджан.
03.12.2023, 10:53 14821
Мастерская по изготовлению барабанов в уезде Шуфу
Фото: информационная компания Урумчи
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Жители Синьцзяна обожают барабаны, и где бы ни звучали барабаны, там всегда царит веселая атмосфера, сообщает информационная компания "Урумчи".
Поселок Уксак в уезде Шуфу округа Кашгар является известным центром музыкальных инструментов в Китае и искусство изготовления инструментов здесь передается из поколения в поколение уже более ста лет. Сыдыкджан Ахат - один из известных мастеров по изготовлению инструментов в Уксаке и его барабаны часто заказывают заранее из-за прекрасного звучания.
Мне очень нравится создавать музыкальные инструменты и в настоящее время наиболее популярными являются барабаны, которые также продаются чаще всего. Барабаны - это для нас невероятно важный музыкальный инструмент, и мы можем продавать от 150 до 200 в месяц. Мы используем материалы, такие как кожа змеи, кожа коровы и другие", - поделился ремесленник уезда Шуфу Сыдыкджан Ахат.
02.12.2023, 19:44 15201
Синьцзянская кухня - кашгарская лапша "лянпи"
Фото: информационная компания Урумчи
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В Китае "лянпи" - это одно из старейших блюд. В кашгарской кулинарной карте Синьцзяна "лянпи" занимает особое место, являясь характерным местным блюдом, которое часто можно встретить на улицах и переулках.
Как продукт с низким содержанием калорий, низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки, кашгарская лапша "лянпи" часто сочетается с нутом, обеспечивая организм необходимой энергией и питательными веществами. Она пользуется популярностью у мужчин, женщин, детей и пожилых людей.
Миргуль Турсун владеет в Кашгаре лапшичной по приготовлению "лянпи", ее лапша "лянпи" обладает умеренной остротой, при этом она освежающая, с великолепным послевкусием.
Лапша лянпи с тертой редькой - одна из самых древних в Кашгаре. Для приготовления используется уксус, чеснок, перец, нут, кинза, тонко нарезанный огурец и наши эксклюзивные приправы. Это блюдо пользуется популярностью у посетителей, которые часто возвращаются, чтобы насладиться его вкусом", - рассказала владелица лапшичной Миргуль Турсун.
02.12.2023, 16:20 28341
Гендиректор Медиакорпорации Китая награжден медалью аргентинского правительства
Фото: Медиакорпорация КНР
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Пекин. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Аргентины наградило медалью генерального директора Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюна за успехи в продвижении культурного обмена между Китаем и Аргентиной и укрепление дружбы между двумя народами.
Президент Аргентины Альберто Фернандес подписал решение по этому поводу и выступил с речью.
Медаль "За выдающиеся достижения в области международного культурного обмена и сотрудничества" изготовлена из серебра и составляет 13 сантиметров в диаметре. Она была разработана известным аргентинским дизайнером украшений Эмилио Хорхе Патаркой.
Награда присуждается высокопоставленным иностранным должностным лицам, которые внесли выдающийся вклад в укрепление политического взаимного доверия и содействие культурным обменам между Аргентиной и другими странами.
Это последняя медаль, подаренная иностранным деятелям от имени нынешнего правительства, поскольку 10 декабря вступит в должность новый президент Аргентины Хавьер Милей.
02.12.2023, 10:35 15716
Промышленная цепочка производства мелких орехов в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
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Это один из четырех всемирно известных сухофруктов - миндаль, который в китайском Синьцзяне, выращивается более 1300 лет, сообщает информационная компания "Урумчи".
Уезд Яркенд округа Кашгар, называют "Родиной миндаля". Здесь представлено более 40 различных сортов миндаля, что делает Яркенд основным производственным центром миндаля в Китае.
Воспользовавшись ресурсами миндаля, уезд Яркенд с использованием современного оборудования для производства и переработки, создал более 20 различных продуктов, таких как миндальное масло, миндальное молоко, миндальный мед, миндальная нуга и другие.
Эти продукты реализуются в Шанхае, Тяньцзине, Ханчжоу и других городах.
01.12.2023, 18:19 35571
Крупные предприятия в Хоргосе ускоряют производство для достижения "целевой черты" в конце года
Фото: информационная компания Урумчи
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Четвертый квартал - это ключевой период и финишная прямая в борьбе за достижение целей на весь год. Крупные предприятия в Хоргосе полностью вкладывают свои усилия в повышение эффективности, ускоренное выполнение заказов и интенсивное производство для обеспечения достижения годовых целей, сообщает информационная компания "Урумчи".
Зайдя в производственный цех компании Guosheng Chema Automotive Parts, вы увидите ряды автоматизированных машин, работающих на высокой скорости, а на дисплеях отображаются различные данные. Как современное предприятие по производству и продаже автомобильных компонентов, таких как крышки цилиндров двигателя, корпуса коробки передач, корпусы компрессоров и компоненты для электромоторов для электромобилей, компания обладает двумя передовыми производственными линиями Guosheng Chema из Германии. Она обладает возможностью производства от 2,6 до 3 миллионов комплектов корпусов электромоторов для автомобилей и гибридных двигателей смешанного типа. В настоящее время компания сотрудничает с несколькими китайскими производителями автомобилей.
В настоящее время наши заказы поступают в основном из Китая в Цзинань, Нанкин, Чунцин и т.д. Зарубежный рынок включает в себя пять стран Центральной Азии и европейские страны. Мы заключили контракты на поставку корпусов коробок передач, водяных охладителей и генераторных корпусов с такими китайскими предприятиями, как China National Heavy Duty Truck Group (CNHTC), China Changan Automobile Co., Ltd. и Shacman International, и ожидаем, что годовой объем производства достигнет 150 миллионов юаней", - отметил генеральный директор Guosheng Chema Automotive Technology Co., Ltd. в Хоргосе Юй Нинцзян.
Xinjiang New Chong Pet Supplies Co., Ltd. также представляет собой оживленную картину, где суетящиеся фигуры рабочих и шум машин переходят в звонкий и мощный производственный марш. На производственной линии смешанное сырье подвергается многочисленным процессам, таким как формование, распаковка, сушка, просеивание и охлаждение, и превращается в готовые ингредиенты для выпечки, которые упаковываются в коробки и отправляются в пять стран Центральной Азии.
В настоящее время наши производственные планы рассчитаны до середины ноября, общий объем производства составляет более 300 тонн. Мы работаем в сверхурочном режиме каждый день, стремясь достичь производственного объема в 50 миллионов юаней в этом году. В будущем мы будем развивать предприятия вверх вдоль продуктовой цепочки - разведение птиц, скотоводство, производство кормов, и вниз - убой, резка мяса, упаковка продуктов, логистика в производстве мяса, и т.д., связанные с этими отраслями, чтобы поддержать высококачественное развитие экономики Хоргоса", - рассказал заместитель генерального директора Цзоу Юйлун.
С начала года Хоргос предоставил предприятиям политику "одно предприятие, одна политика" - индивидуальное обслуживание на всем производственном цикле. Был создан "финансовый экспресс", чтобы содействовать "одним нажатием" для связи предприятий с финансовыми учреждениями. Проведена инициатива по созданию бренда "одна процедура - один раз", внедрены услуги "зеленого коридора" в процессе одобрения и разрешения, а также "помощь и представительство", чтобы обеспечить выдачу разрешений сразу после согласования проекта, начало строительства сразу после утверждения и регистрация сразу после завершения проекта, создавая более эффективную и благоприятную для бизнеса среду.
Воспользовавшись ветром "Пояса и пути", Хоргос полностью использует свое преимущество в области расположения, строя общерегиональные центры по обработке товаров, сосредотачиваясь на таких отраслях, как торговля и логистика, обработка сельскохозяйственной продукции и продовольственная промышленность, машиностроение, обработка электроники, текстиль и одежда, биомедицинская промышленность и др., чтобы создать центр единообразной обработки для внутреннего и внешнего рынка. С начала года Хоргосский экономический район реализовал 168 проектов по привлечению инвестиций, объединив привлечение инвестиций и предоставление услуг в рамках стратегии высококачественного развития "Пояса и пути", чтобы поделиться возможностями развития с более крупными предприятиями", - отметил заместитель директора по инвестициям и коммерции Хоргосского экономического района (управление по коммерции и связи) Гао Юнцзян.
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