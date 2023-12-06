Соревнования по козлодранию в Синьцзяне

Фото: информационная компания Урумчи

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Орел должен развернуть свои крылья в небесах, ьолодой парень должен проявить свою отвагу и силу на арене козлодрания, сообщает информационная компания "Урумчи".





В Синьцзяне, козлодрание - это традиционный спортивный проект, передаваемый совместно несколькими народами, такими как уйгуры, казахи, кыргызы, таджики и другие.





На соревнованиях по козлодранию у уйгуров обычно используют крепких козлов возрастом 2 или 3 года.









После обработки и подготовки они придают выбранным для соревнований козлам определенный вес и увеличивают упругость кожи, чтобы предотвратить ее разрыв во время ожесточенной борьбы.





Лошади, на которых ездят участники, обычно являются скакунами.





За неделю до соревнований проводится тренировка физической выносливости и диета для адаптации к требованиям соревнований.





Верховья реки Тарим в Синьцзяне являются одним из популярных районов для проведения соревнований по козлодранию.





Особенно в уезде Маралбаши округа Кашгар, козлодрание стало одним из традиционных спортивных мероприятий, популярных во всем уезде и пользующимся большой любовью среди населения.