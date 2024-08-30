29.08.2024, 15:26 3341
Совместную инициативу по сотрудничеству СМИ в рамках "Пояса и пути" приняли участники форума в Чэнду
Фото: Жэньминь жибао
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В Чэнду завершился форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь", по итогам которого была принята совместная "Инициатива по сотрудничеству СМИ в рамках "Пояса и пути", сообщает корреспондент агентства.
Что предлагает документ:
- С момента создания инициативы "Один пояс, один путь" (BRI) страны-партнеры, сосредоточившись на главной теме взаимодействия, усилили координацию политики, связность инфраструктуры, беспрепятственную торговлю, финансовую интеграцию и связи между людьми. Они внесли вклад в глобальные связи, создали платформы для международного экономического сотрудничества и стимулировали мировой экономический рост.
- Поскольку BRI вступает в новую стадию высококачественного развития, следует и дальше использовать роль сотрудничества СМИ в культурном обмене и взаимном обучении. Средства массовой информации стран-участниц должны поддерживать дух Шелкового пути: мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, взаимное обучение и взаимную выгоду. Они должны придерживаться принципа совместного планирования, совместного строительства и совместного извлечения выгоды; распространять справедливую, объективную и правдивую информацию; избегать предвзятости, фейковых новостей и дезинформации и стремиться к более глубокой взаимосвязанности.
- Используя в полной мере платформы многостороннего сотрудничества, такие как Belt and Road 1 News Network, СМИ должны и дальше укреплять сотрудничество, обогащая как содержание, так и форму своего сотрудничества, а также расширять каналы и платформы, на которых оно размещается. Они должны проводить совместные интервью, обмен сотрудниками и информацией, наладить совместное производство программ, техническое сотрудничество и совместную рекламу. Они должны использовать коллективную силу СМИ для эффективного рассказа историй BRI; историй об общем развитии и взаимной выгоде; историй об углублении регионального сотрудничества и улучшении глобального управления; историй о содействии взаимному обучению между цивилизациями и расширении связей между людьми.
- По мере того, как мы движемся к следующему золотому десятилетию BRI, СМИ будут работать вместе, чтобы передавать и продвигать дух Шелкового пути, его дружбу и содействовать высококачественному развитию BRI. СМИ будут помогать странам по всему миру совместно достигать модернизации, строить открытый, инклюзивный и взаимосвязанный мир для общего развития и содействовать построению сообщества с общим будущим для человечества.
Напомним, вчера в Чэнду открылся Форум регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, посвященный теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития".
новости по теме
28.08.2024, 10:11 7086
В Чэнду открылся Форум регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024
Форум посвящен теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития"
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Пекин. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Чэнду (провинция Сычуань, КНР) состоялось торжественное открытие Форума регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, посвященного теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития", передает корреспондент агентства.
На форуме представлена инициатива Чэнду "Сотрудничество в области СМИ "Один пояс, один путь", направленная на укрепление системы обмена информацией по наглядной истории Шелкового пути, углубление культурной интеграции, содействие взаимной выгоде и взаимовыгодному сотрудничеству, укрепление консенсуса и сбор коллективных сил для продвижения высококачественного сотрудничества "Один пояс, один путь", - рассказали в оргкомитете мероприятия, которое проводит главное издание Компартии Китая "Жэньминь Жибао".
Материал дополняется.
21.08.2024, 17:07 16031
Названы причины популярности китайских товаров на мировом рынке
Фото: Жэньминь жибао
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Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже многие спортивные товары привлекли особое внимание публики, отмечает газета "Жэньминь жибао".
К примеру, теннисные столы, оснащенные системой изменяемого освещения, которую можно регулировать с помощью смартфона или аппарата дистанционного управления; маты для дзюдо с интеллектуальными чипами и гибкими пьезоэлектрическими пленками, способными в реальном времени собирать информацию о силе, скорости и траектории движений; "умные" футбольные мячи с функцией распознания более 500 движений в секунду, эта технология в сочетании с отслеживанием конечностей помогает арбитрам фиксировать игру рукой, а также определять офсайд, повышая точность и прозрачность судейства. Роль технологий в проведении Олимпиады наглядно демонстрирует привлекательность синтеза науки и спорта.
Стоит отметить, что все вышеупомянутые спортивные товары произведены в Китае: теннисные столы из города Шанхая, маты для дзюдо - из провинции Шаньдун, а футбольные мячи с чипами - из провинции Цзянсу. Китайское производство и инновации повысили качество проведения Олимпийских игр, а также способствовали обмену технологическими достижениями в глобальном масштабе.
Китайская продукция не только популярна на Олимпийских играх, но и завоевывает высокую оценку на международном уровне. В Дубае (ОАЭ) электромобили китайского производства пользуются большой популярностью. Местный автодилер объясняет это явление "высоким качеством и передовыми технологиями". Тоннелепроходческий щит CREG №1238, произведенный китайской компанией China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. (CREG), был экспортирован в Сингапур. От футбольных мячей с чипами до щитовых комплексов, независимо от размера и области применения, продукция китайского производства востребована во всем мире. Это в значительной степени свидетельствует о том, что китайские товары приносят пользу мировым потребителям и стимулируют модернизацию глобальной промышленности.
Почему китайская продукция популярна на мировом рынке? На протяжении долгого времени производственные ресурсы и промышленная база, накопленные Китаем, являются ключом к усилению взаимодействия между внутренним и международным рынками и ресурсами. Если говорить о масштабах промышленности, то в Китае существует 41 основная промышленная категория, 207 средних промышленных подкатегорий и 666 малых промышленных подкатегорий. КНР является единственной в мире страной, где имеются все промышленные категории в соответствии с принятой ООН промышленной классификацией. С точки зрения структур отраслей, Китай стремится к трансформации и модернизации промышленности, расширяя ассортимент продукции, увеличивая технологическое содержание и качество, делая как производственную, так и экспортную структуру более разнообразной и высококачественной.
Преимущества китайского производства на мировом рынке достигнуты благодаря производственным мощностям, передовым технологиям и высокой конкурентоспособности, а также отражают рациональное разделение труда и сравнительные преимущества в международной торговле.
Статистика показывает, что Китай производит более 60% термокружек в мире. В городе Юнкане провинции Чжэцзян (Юго-Восточный Китай) и прилегающих районах существует полная и эффективная цепочка производства термокружек и сильная техническая поддержка, что обеспечивает низкую себестоимость, высокую эффективность и хорошее качество продукции, привлекая к сотрудничеству зарубежные бренды. Сегодня местные производители уделяют больше внимания инновациям в производстве, дизайне и технологиях, таким образом оптимизируя функциональные характеристики продукции и открывая новые рыночные возможности. Это говорит об устойчивости и преимуществах производственной цепочки, цепочки поставок и инновационной цепочки Китая.
Фактически, выход китайской продукции на мировой рынок также показывает, что КНР выступает ключевым звеном в глобальных производственных цепочках и цепочках поставок. Будь то поставки сырья, производство компонентов или сборка и продажа продукции, китайское производство обеспечивает стабильность глобальной промышленности. В этом смысле китайские производственные мощности таят в себе движущие силы мировой экономики, а Китай, связывающий мир, превращает цепочки поставок в "цепочки взаимной выгоды".
В определенной степени история глобализации повествуется через продукты и пишется через цепочки поставок, так что различные экономики должны держаться вместе, а не действовать в одиночку. Только путем постоянного совершения и применения научно-технических инноваций можно лучшим образом трансформировать и модернизировать традиционные отрасли, создавать новые отрасли и заблаговременно планировать дальнейшее развитие отраслей.
Как в настоящем, так и в будущем общая тенденция экономической глобализации останется неизменной. Китай продолжит осуществлять политику открытости, а высококачественная продукция китайского производства будет и впредь приносить пользу всему миру.
05.08.2024, 16:00 34636
Китай придает особое значение экологической защите в ходе реализации крупных инженерных проектов
Фото: Жэньминь жибао
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На гидроэлектростанции "Хуанцзинься" в городе Ханьчжуне провинции Шэньси экологический рыбоход длиной 1908 метров поднимается вверх вдоль плотины. Благодаря созданным каналам пополнения воды, каналам для сбора рыбы и отверстиям для прохода рыбы в период нереста через рыбоход ежедневно мигрирует около 3 тысяч рыб, сообщает "Жэньминь жибао".
Еще на этапе первоначального планирования и проектирования мы полностью учли особенности миграции и нереста рыб в реке Ханьцзян, построив экологичный рыбоход для обеспечения их беспрепятственной миграции", - пояснил сотрудник ГЭС.
ГЭС "Хуанцзинься" является крупным узлом управления водными ресурсами в рамках проекта, который перенаправляет воду из реки Ханьцзян, крупнейшего притока Янцзы, в реку Вэйхэ, крупнейший приток Хуанхэ, для удовлетворения потребностей в воде городов Шэньси, в том числе Сианя и Сяньяна.
Сегодня экологически ориентированные сооружения, такие как рыбоходы, птичьи коридоры, водопропускные трубы и экодуки, становятся крайне необходимыми для крупных инженерных проектов по всей стране.
В ходе реализации инженерных проектов по всей стране все чаще используются более экологичные и инновационные подходы.
В частности, с самого начала строительства Цинхай-Тибетской железной дороги, самой высокой и длинной в мире высокогорной железной дороги, было инвестировано 1,54 млрд юаней на защиту экологи вдоль маршрута. Железная дорога, соединяющая провинцию Цинхай на северо-западе Китая и Сицзанский автономный район на юго-западе страны, охватывает 33 специальных прохода для миграции диких животных. Чтобы свести к минимуму беспокойство дикой природы, поездам запрещено подавать звуковые сигналы при прохождении здесь.
Крыша железнодорожного вокзала Сюнъань в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй состоит из 17,7 тысячи поликристаллических кремниевых фотоэлектрических панелей, генерирующих в среднем 5,8 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволяет ежегодно экономить 1,8 тысячи тонн условного топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 4,5 тысячи тонн, что эквивалентно посадке 12 га деревьев.
Во время строительства моста Сянган-Чжухай-Аомэнь, самого длинного в мире морского моста, популяция китайских белых дельфинов, находящихся под государственной охраной первой категории в КНР, увеличилась с 1,2 до более 2 тысяч особей.
Строители моста заявили, что мегапроект "является не только вехой в переходе Китая от крупной мостостроительной страны к мостостроительной державе, но и памятником, представляющим гармоничное сосуществование человека и океана".
Китай придает большое значение поддержанию гармонии между человечеством и природой в своем планировании развития. Опираясь на несущую способность и ресурсы окружающей среды, страна постоянно культивирует новые движущие силы и преимущества развития через высокоуровневую защиту природы. Эффективно снижая ресурсные и экологические издержки и постоянно усиливая потенциал и импульс развития, КНР удается одновременно повышать экономическую, социальную и экологическую эффективность.
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что новые качественные производительные силы по своей сути являются "зелеными". Инновации и прорывы, достигнутые в рамках крупных проектов страны, облегчают понимание глубокого смысла этого замечания.
Во время строительства транспортного коридора Шэньчжэнь - Чжуншань, мегаперехода через море на юге Китая, строители столкнулись с проблемой транспортировки сборных погружных труб общей длиной 5035 метров с производственной базы на строительную площадку, расстояние между которыми достигает примерно 50 километров. Проектная команда предложила построить интегрированное судно для транспортировки и установки погружных труб, что сократило объем дноуглубительных работ более чем на 10 млн куб. м и снизило выбросы выхлопных газов примерно на 1 млн кубических метров по сравнению с традиционными методами буксировки.
Гармония между человечеством и природой является важной особенностью китайской модернизации. В Китае считается, что для продвижения инноваций в моделях развития необходимо придерживаться идеи "прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы - бесценное достояние", ускорять инновации в "зеленых" технологиях и применение передовых "зеленых" технологий, продвигать глубокую интеграцию промышленной цифровизации и интеллектуализации с "зеленым" развитием, тем самым закладывая прочную "зеленую" основу для высококачественного развития.
При разработке планов крупных инженерных проектов КНР придает равное значение экологической защите и экономическому развитию. Фокусируясь на общей картине, но также уделяя внимание деталям, страна инициативно принимает проактивные стратегии для своих крупных инженерных проектов. КНР готова создавать новые чудеса и писать новую главу китайской модернизации, характеризующуюся гармоничным сосуществованием человека и природы.
20.07.2024, 09:46 58471
Китай активно наращивает импорт для расширения предложения на рынке
Фото: Туристы посещают ярмарку прорекламированных на CIIE товаров на улице Наньцзиндунлу в Шанхае (Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/ Ван Ган
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Ежегодно организуемая с 2018 года Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) стала важным каналом для выхода зарубежных товаров на китайский рынок. Все больше товаров, представленных на CIIE, приобретают обычные китайские потребители.
С наступлением летних каникул многие туристы приезжают посетить ярмарку прорекламированных на CIIE товаров на улице Наньцзиндунлу в Шанхае (Восточный Китай). На площади 500 кв. м разместились 25 национальных тематических павильонов, в которых представлено более 5000 наименований импортных товаров, а также национальная продукция разных стран.
CIIE предоставляет отличную возможность познакомить китайских потребителей с уникальными товарами из Шри-Ланки", - отметил сотрудник Ли Цзедэ, показывая импортную продукцию покупателям в павильоне товаров из Шри-Ланки.
Активное увеличение импорта качественной продукции способствует удовлетворению потребностей людей в лучшей жизни и содействует модернизации промышленности. В последние годы Китай проводит проактивную политику открытости, содействуя глубоким реформам посредством реализации открытости высокого уровня, постоянно расширяя каналы импорта, снижая импортные пошлины и оптимизируя таможенное администрирование.
В 2023 году импорт КНР составил 2,56 трлн долларов, доля на международном рынке - 10,6%, по этому показателю страна сохраняет второе место в мире 15 лет подряд. За первые пять месяцев этого года импорт Китая достиг 7,55 трлн юаней (1,04 трлн долларов), увеличившись на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Появилось больше каналов приобретения товаров. "Теперь импортные товары удобно покупать как онлайн, так и офлайн", - говорит пекинец Чжан Ян, который помимо онлайн-покупок часто приобретает импортные фруктовые вина и чайные напитки в небольших магазинах рядом с домом. Путем проведения международных выставок, таких как CIIE и Китайская международная выставка потребительских товаров, Китай содействует здоровому развитию трансграничной электронной коммерции и активно импортирует качественные товары со всего мира.
Снизились таможенные пошлины. С 1 января этого года Китай ввел на 1010 товаров временные импортные тарифы, которые ниже ставок режима наибольшего благоприятствования. В настоящее время средний уровень импортных пошлин в стране составляет около 7%, в то время как, по данным ВТО, средний уровень импортных пошлин развивающихся стран - около 10%.
Ускорилось таможенное оформление. Недавно на международный автомобильный терминал Хайтун в портовой зоне Вайгаоцяо Шанхая был доставлен 1221 импортный автомобиль, таможенное оформление было завершено всего за несколько часов. 1 июня прошлого года в Шанхайской таможне официально стартовал пилотный проект по объединению Свидетельства о ввозе импортных товаров и акта проверки импортных механических транспортных средств.
Раньше предприятиям приходилось получать эти два документа в разных окнах таможни. После их объединения стало достаточно подать заявку на один сертификат, который выдается за полдня. Это упрощает процедуру и повышает эффективность", - пояснил Хуан Лунъу, менеджер шанхайского логистического центра пекинской компании по продаже и техническому обслуживанию автомобилей Мерседес-Бенц.
Открытые двери Китая распахиваются все шире, и все больше качественных продуктов и услуг поступает на отечественный рынок. Министерство коммерции и другие ведомства КНР активно способствуют реформам и открытости в сфере импорта. В настоящее время по всей стране созданы 43 инновационные демонстрационные зоны для содействия импорту, формируются платформы для импорта потребительских товаров и центры торговли сырьевыми товарами. Это способствует глубокой интеграции импортной торговли с промышленностью и потреблением, стимулируя динамику и раскрывая потенциал развития импорта.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ло Шаньшань
19.07.2024, 10:44 61791
Введение негативных списков стимулирует жизнеспособность рынка Китая
Фото: В городе Чунцин (Юго-Западный Китай) открылась 6-я Международная торгово-инвестиционная ярмарка Западного Китая. На фото запечатлен стенд Чунцина, где иностранные посетители наблюдают за четвероногим взрывозащищенным роботом. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Цзяси
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Что представляет собой негативный список? Этот список основан на принципе "все, что не запрещено, разрешено". Отрасли, сферы и виды деятельности, не включенные в негативный список, открыты для всех субъектов хозяйствования в соответствии с законом и не требуют одобрения правительства. Внедрение негативного списка, регламентирующего доступ на рынок, четко определяет границы ответственности правительства, позволяет рынку играть решающую роль в распределении ресурсов и закрепляет это на институциональном уровне.
Система доступа на рынок - одна из основ социалистической рыночной экономики Китая. В последние годы реформа этой системы стабильно продвигается: барьеры входа на рынок снижаются, правила становятся прозрачнее, а рыночная среда - справедливее, что повышает внутреннюю мотивацию и инновационную активность различных хозяйствующих субъектов.
В 2013 году была создана Шанхайская зона свободной торговли (ЗСТ), где был опубликован и введен в действие первый в Китае негативный список для иностранных инвестиций. В 2015 году его распространили на другие пилотные ЗСТ, а в 2016 году - на всю страну.
Этот подход также творчески применили во внутренней экономике Китая. В 2016 году его опробовали в 4 провинциях и городах, в 2017 расширили до 15, а в 2018 запустили единый национальный негативный список доступа на рынок.
Введение негативного списка во внутреннее экономическое управление не имеет аналогов в мировой практике. Оба списка начали действовать в пилотном режиме и после накопления опыта постепенно стали внедряться более широко. Система негативного списка стимулировала реформу ряда смежных систем, включая процедуры утверждения, инвестирование и надзор. Это значительно способствовало модернизации системы государственного управления и управленческих возможностей.
Параллельно постоянно совершенствуется механизм динамической корректировки негативного списка. По сравнению с редакцией 2016 года действующая версия негативного списка 2022 года была сокращена на 64%.
Негативный список также является важным аспектом для расширения институциональной открытости. Процесс сокращения негативного списка отражает историю развития иностранных компаний в Китае.
Версия негативного списка для иностранных инвестиций 2018 года четко определила, что к 2022 году будут отменены ограничения на долю иностранного капитала в автомобильной промышленности Китая, а также ограничение на количество совместных предприятий (не более двух).
В октябре 2018 года немецкая компания BMW Group планировала приобрести 25% акций своего совместного предприятия в Китае BMW Brilliance. В 2022 году, с вступлением в силу нового негативного списка, намерение BMW Group было реализовано, и ее доля в BMW Brilliance увеличилась до 75%. В этом году BMW Group объявила о планах дополнительно инвестировать 20 млрд юаней (2,75 млрд долларов) в производственный центр в городе Шэньян (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) для локализации изготовления новых моделей автомобилей.
Китай реализует институциональную открытость через механизм негативного списка. Страна твердо намерена продвигать открытость на высоком уровне, расширять доступ к рынку, сокращать негативный список для иностранных инвестиций и повышать уровень открытости современного сектора услуг. Кроме того, было объявлено о полной отмене ограничений на иностранные инвестиции в производственном секторе.
Негативный список продолжает сокращаться, а открытость сектора услуг ускоряется.
В марте этого года в Китае начала свою деятельность новая компания по ценным бумагам Standard Chartered Securities (China) co., ltd., которая стала первым в Китае полностью иностранным брокером.
Обнуление негативного списка для финансового сектора ускорило развитие бизнеса группы Standard Chartered в Китае.
КНР на протяжении ряда лет остается крупнейшим источником онлайн-доходов Standard Chartered в глобальном масштабе. Мы с оптимизмом смотрим на широкие возможности, которые принесет дальнейшая открытость Китая", - заявила президент Standard Chartered Bank (China) Чжан Сяолэй (Jerry Zhang).
Негативный список для иностранных инвестиций постоянно сокращается: от первоначальных 190 пунктов до нынешних 31 в национальной версии и 27 в версии для ЗСТ. Это не только способствует развитию иностранных предприятий, но и свидетельствует об ускоренном расширении высокоуровневой открытости Китая.
Институциональная открытость в сфере торговли также неуклонно прогрессирует.
Китай будет эффективно раскрывать ведущую роль пилотных ЗСТ и порт свободной торговли, а также выпустит негативный список для трансграничной торговли услугами", - отметил в своем программном выступлении на церемонии открытия третьего китайского международного импортного ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин 4 ноября 2020 года.
Спустя восемь месяцев в КНР появился первый негативный список в сфере трансграничной торговли услугами. Вскоре после этого адвокат из Гонконга Цю Хуаньфа (Khoo, William Wun Fat) прошел регистрацию в департаменте юстиции провинции Хайнань (Южный Китай), став первым юридическим консультантом из Гонконга в юридической фирме на Хайнане.
В этом году Министерство коммерции КНР опубликовало национальный негативный список в сфере трансграничной торговли услугами и версию документа для пилотных ЗСТ. Эта мера ускорит формирование многоуровневой системы открытости в сфере трансграничной торговли услугами. За первые пять месяцев этого года количество новых предприятий с иностранными инвестициями в Китае выросло на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Китай путем последовательного расширения институциональной открытости, дальнейшего расширения доступа к рынку и сокращения негативного списка для иностранных инвестиций формирует более рыночную, правовую и интернационализированную деловую среду. Это, несомненно, предоставит странам мира более широкие рыночные возможности и принесет больше шансов для взаимовыгодного сотрудничества КНР с другими странами.
Автор: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Чжао Чжаньхуэй, Хэ Линьпин, Ло Шаньшань
18.07.2024, 10:11 65671
Политика безвизового транзита делает поездки иностранцев в Китай более удобными
Фото: Иностранные гости знакомятся с китайской чайной культурой в районе Дунган города Жичжао (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Фан Дэхуа
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В Китае был последовательно введен ряд мер по упрощению въезда иностранцев в страну, включая расширение списка государств, для граждан которых действует 72/144-часовой безвизовый транзит, введение в прибрежных провинциях безвизового режима въезда для иностранных граждан, прибывающих на борту круизных судов в составе организованных туристических групп, и смягчение условий получения визы в пунктах пропуска. Благодаря реализации этих мер Китай привлекает туристов со всего мира.
Согласно статистике, в первом полугодии через пограничные пункты в КНР въехало 14,64 млн иностранцев, что на 152,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ожидается, что во втором полугодии интерес иностранцев к поездкам в Китай продолжит расти", - заявил представитель государственного управления по делам миграции КНР.
Студент из Дании и опытный путешественник Андерсон случайно узнал из интернета о политике 144-часового безвизового транзита в Китае. В начале летних каникул он забронировал билет с пересадкой в международном аэропорту Чэнду Тяньфу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
Я люблю больших панд и ранее слышал, что Сычуань - родина гигантских панд. Я давно хотел приехать сюда", - сказал датчанин.
Андерсон высоко оценил политику 144-часового безвизового транзита.
Это очень удобно, транзит оформляется крайне быстро. У меня появился еще один вариант путешествий. Надеюсь, в будущем смогу посетить другие китайские города, больше узнать о богатой истории и культуре этой страны, ощутить разнообразие местных обычаев и традиций", - отметил молодой человек.
С 17 ноября 2023 года число стран, для которых действует китайская политика 72/144-часового безвизового транзита, увеличилось до 54. В рамках реализации данной политики граждане этих стран могут въезжать в Китай без визы", - сообщил представитель государственного управления по делам миграции.
По его словам, с начала этого года вслед за ростом количества государств, гражданам которых доступен безвизовый транзит в Китае, число иностранных туристов в стране значительно выросло, что напрямую оживило отечественный рынок въездного туризма.
Чтобы предоставить пассажирам качественные и эффективные услуги, пограничные службы в различных пунктах пропуска Китая внедряют меры по упрощению таможенного оформления, в числе которых сокращение времени ожидания досмотра, самостоятельное заполнение деклараций, формирование групп многоязычных волонтеров и т. д.
В октябре 2016 года с момента начала пилотного внедрения 15- дневного безвизового режима въезда для иностранных туристических групп, прибывающих в Китай через КПП для круизных лайнеров города Шанхай, среднегодовой рост числа круизных пассажиров в городе составил 10%. Это демонстрирует заметный эффект пилотного проекта. Обобщив успешный опыт Шанхая, 15 мая этого года государственное управление по делам миграции решило распространить политику безвизового въезда для иностранных туристических групп, прибывающих на круизных судах, на прибрежные провинции Китая, чтобы в дальнейшем способствовать интенсивному развитию круизной экономики.
Количество круизных портов, где применяется безвизовый режим въезда, увеличилось до 13, и 7 круизных портов в городах Далянь, Ляньюньган, Вэньчжоу, Чжоушань, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Бэйхай были добавлены в список портов, в которых действует безвизовый транзитный режим для граждан 54 стран. Это облегчает транзит иностранных пассажиров круизных судов через вышеуказанные порты", - пояснил представитель департамента по работе с иностранцами государственного управления по делам миграции КНР.
3 июля в 22.00 в визовый центр терминала T3 аэропорта Шоуду Пекина, где работает сотрудница управления по делам въезда и выезда Пекинского бюро общественной безопасности Ван Мэйфан, поступил звонок. Представитель одной отечественной технологической компании запросил у нее информацию об оформлении приглашений для срочного въезда двух иностранных экспертов в страну в связи с деловой необходимостью. Ван Мэйфан подробно разъяснила правила визирования в пунктах пропуска, уточнила детали деловой поездки и рассказала, куда загружать копии паспортов, пригласительные письма и соответствующие подтверждающие документы. Менее чем за полчаса все документы были оформлены.
5 июля в 4.43 утра рейс CA842 авиакомпании Air China с иностранными экспертами на борту приземлился в аэропорту Шоуду. К этому времени в центре визирования терминала T3 дежурная Ван Мэйфан уже завершила подготовку к выдаче виз. Всего после двух простых шагов - фотографирования и оплаты сборов - два приглашенных иностранных эксперта получили визы в Китай.
Они не могли нахвалиться быстрым и качественным пограничным обслуживанием: "С какой скоростью оформили все документы, гладко провели процедуры и радушно обслужили!"
В настоящее время Китай осуществляет визирование в пунктах пропуска в портах с большим количеством международных рейсов и большим потоком въезжающих иностранцев. В 73 городах страны открыты 100 таких портов.
Мы приветствуем больше иностранных гостей, приезжающих в Китай путешествовать, заниматься торговлей, работать, учиться, инвестировать и создавать бизнес", - заявил представитель государственного управления по делам миграции КНР.
Он добавил, что в первом полугодии этого года миграционные органы по всей стране выдали 686 тысяч виз в пунктах пропуска, что на 267,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Чжан Тяньпэй
17.07.2024, 07:30 69821
На Китай приходится более 30% объема мировой торговли, осуществляемой морским путем
Фото: В контейнерном терминале порта Нинбо-Чжоушань провинции Чжэцзян (Юго-Восточный Китай) ведутся погрузочно-разгрузочные работы. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Тан Цзянькай
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Более 80% мировой торговли осуществляется посредством морского транспорта, который является жизненно важной артерией для глобальной торговли товарами.
Согласно аналитическому отчету о работе китайских портов на 2024 год (далее - Отчет), недавно опубликованному институтом транспортного планирования и исследований министерства транспорта КНР, в 2023 году на Китай пришлось 30,1% от общего объема мировой торговли, реализованной морским путем. Данный показатель вырос на 2,2 пункта по сравнению с предыдущим годом. Благодаря таким факторам, как оживление внешней торговли и реструктуризация глобальной торговой системы, объем морских перевозок грузов внешней торговли Китая стремительно вырос. Грузооборот прибрежных портов страны достиг 4,96 млрд тонн, увеличившись на 9,6% в годовом выражении.
Контейнеры, уголь, металлические руды, строительные материалы и нефтепродукты являются пятью основными категориями грузов в прибрежных портах Китая. В 2023 году грузооборот этих товаров составил 84% от общего грузооборота прибрежных портов. При этом значительно вырос грузооборот импортного угля и сырой нефти и грузооборот импортной железной руды оставался на высоком уровне.
Наряду с быстрым ростом объемов структура морских перевозок грузов внешней торговли также постоянно оптимизируется. В 2023 году доля контейнерных перевозок в объеме морских перевозок грузов внешней торговли Китая достигла 23,3%, увеличившись на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим годом и сохранив тенденцию к ежегодному росту. Сегодня благодаря постоянному совершенствованию таможенных услуг в крупных прибрежных портах Китая все более удобными становятся трансграничные перевозки грузов в контейнерах, включая мелкие товары из города Иу (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай), товары для чемпионата Европы по футболу 2024 и электромобили.
В порту Иу таможня открыла специальное окно для чемпионата Европы по футболу. Процесс таможенного оформления реализован по принципу "одного клика", подавляющее большинство экспортных товаров проверяется компьютером и выпускается "мгновенно". Интеллектуальное оборудование, установленное на Западном вокзале Иу, позволяет автоматически принимать контейнеры и проводить проверку без их открытия. В порту Нинбо-Чжоушань таможня Нинбо использует технологию блокчейн для хранения данных и отслеживания грузов, повышая эффективность таможенного оформления массовых грузов. Это позволило увеличить эффективность погрузки контейнеров с электромобилями со 180 штук до более чем 1000 в день.
Если морские перевозки - это "главная артерия" внешней торговли Китая, то порты - важные органы, соединяющие эту "артерию".
В порту Жичжао провинции Шаньдун (Восточный Китай) железная дорога тянется на запад, проходит через КПП Алашанькоу в Синьцзяне (Северо-Западный Китай) и Казахстан, а затем через Россию, Беларусь, Польшу и Германию достигает порта Роттердам в Нидерландах. Общая протяженность маршрута составляет более 10 тысяч км. Недавно порт Жичжао получил разрешение на осуществление международных комбинированных транзитных грузовых перевозок. Это означает, что доставляемые по морю в порт Жичжао грузы со всего мира теперь могут напрямую отправляться отсюда по железной дороге в Монголию, Россию, Северную Корею, Вьетнам и страны Центральной Азии.
Грузооборот стремительно растет в ключевых прибрежных портах Китая, в том числе портах в Бохайском заливе, регионах дельт рек Янцзы и Чжуцзян, а также Тонкинском заливе. Годовой прирост грузооборота ряда портов превышает 10%.
Согласно Отчету, в 2023 году в Китае насчитывалось 23 прибрежных порта с годовым грузооборотом свыше 200 млн тонн. Среди них лидирует порт Нинбо-Чжоушань с показателем грузооборота 1,32 млрд тонн.
Внушительный грузооборот говорит о постоянно совершенствующейся системе обеспечения морской навигации в прибрежных портах Китая. Страна создала крупнейший в мире механизм обеспечения безопасности мореплавания. По данным министерства транспорта КНР, с 2013 по 2023 год количество береговых навигационных знаков в Китае выросло на 68,8%, достигнув 20,6 тыс. Все они оснащены функцией дистанционного измерения и управления на базе спутниковой навигационной системы "Бэйдоу". Произошел переход к полному применению электронных морских карт, которые публикуются онлайн и обновляются в реальном режиме времени. В 2023 году было выпущено 4,92 млн электронных морских карт прибрежных районов КНР.
Параллельно Китай построил прибрежную наземную систему усиления сигналов "Бэйдоу", охватывающую 23 станции слежения за спутником и 75 постоянно действующих базовых станций. Эта система обеспечивает навигацию с точностью до сантиметра. Была создана сеть безопасной связи на воде, являющаяся частью глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания. В стране также активно внедряются технологии 4G/5G и спутниковой связи, постоянно повышается пропускная способность системы спутниковой широкополосной связи.
Согласно прогнозу Отчета, сохранится устойчивый рост грузооборота прибрежных портов Китая и объема морских перевозок грузов внешней торговли. Ожидается, что в 2024 году грузооборот во внешней торговле в прибрежных портах страны достигнет около 5,1 млрд тонн, годовой прирост составит около 3,2%.
Заместитель директора Научно-исследовательского института водного транспорта при Министерстве транспорта КНР Ли Цин полагает, что в долгосрочной перспективе в морских портах и в судоходстве необходимо ускорить внедрение таких технологий, как искусственный интеллект, 5G и "Большие данные". Это позволит создать интенсивные и эффективные портовые хабы, способствовать цифровой, интеллектуальной и экологичной модернизации прибрежных портов, а также повысить их комплексный потенциал.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ван Вэньчжэн
16.07.2024, 12:14 71526
Демонстрационная зона ШОС ускоренно формирует новую площадку для международного взаимодействия
Фото: Вид с высоты птичьего полета на международный выставочный центр Жемчужина ШОС. Фотоматериал/Чжао Тяньшо
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10 июня 2018 года на 18-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что правительство Китая поддерживает создание в Циндао демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС (далее - демонстрационная зона ШОС).
За последние 6 лет демонстрационная зона ШОС ускорила создание центров международной логистики, современной торговли, двустороннего инвестиционного сотрудничества и обмена в сфере бизнеса, туризма и культуры, а также торгово-экономического института Китай - ШОС, придав новый импульс углублению практического сотрудничества между странами ШОС.
В 2019 году, менее чем через год после того как Китай объявил о поддержке создания демонстрационной зоны ШОС в Циндао, Светлана Анатольевна из России открыла здесь торговую компанию. После официального запуска международного выставочного центра "Жемчужина ШОС" в Циндао в 2022 году она стала руководителем выставочной зоны российских национальных элементов в центре. По ее мнению, политические меры Китая привлекательны, китайский рынок чрезвычайно инклюзивен.
Мы разделяем здесь китайские возможности и растем вместе с демонстрационной зоной ШОС", - сказала россиянка.
За последние 5 лет совокупный объем импорта и экспорта демонстрационной зоны ШОС со странами ШОС достиг 21,34 млрд юаней (2,94 млрд долларов), среднегодовые темпы роста показателя составляют 70%.
В последние годы, фокусируясь на ключевых областях, таких как промышленный интернет и высокотехнологичное оборудование, демонстрационная зона ШОС активно расширяет промышленное сотрудничество с другими странами организации и государствами - участниками инициативы "Один пояс, один путь". Благодаря чему были реализованы более 130 проектов с общим объемом инвестиций более 270 млрд юаней (37,14 млн долларов). Примерами выступают промышленный интернет-экологический парк Haier Kaos, индустриальный парк ветроэнергетического оборудования компании Shanghai electric и индустриальный парк аэрокосмической науки и технологий Шанхэ.
Демонстрационная зона ШОС также организовала более 400 международных мероприятий, включая второе совещание министров энергетики стран "Одного пояса, одного пути" и первый в истории форум по промышленному и инвестиционному сотрудничеству "Китай + пять стран Центральной Азии". Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что демонстрационная зона ШОС объединяет силы за счет расширения открытости и эффективно способствует региональному торгово-экономическому сотрудничеству в рамках ШОС.
В ноябре 2022 года была запущена комплексная сервисная платформа регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС (далее - комплексная сервисная платформа ШОС). Эта платформа стремится предоставить комплексные решения для торгово-экономического сотрудничества между предприятиями Китая и других стран ШОС.
Комплексная сервисная платформа ШОС, впервые запущенная демонстрационной зоной ШОС, является одной из четырех специальных зон единого окна международной торговли Китая. На платформе зарегистрировано около 14 тысяч предприятий, общее количество таможенных деклараций составляет более 11 тысяч, а заявленная сумма превышает 100 млрд юаней (13,75 млрд долларов)", - сообщил Чи Юнсинь, директор отдела обслуживания предприятий Управляющего комитета демонстрационной зоны ШОС.
28 апреля этого года первая партия автомобилей на новых источниках энергии выехала из автомобильного торгового центра международного хаба ШОС в центр мультимодальных перевозок ШОС, а затем была отправлена поездом в Таджикистан по маршруту международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа. 20 июня поезд Китай-Европа, груженный чаем, автозапчастями и другими товарами, отправился из центра мультимодальных перевозок ШОС в Казахстан.
Центр мультимодальных перевозок ШОС был официально введен в эксплуатацию в июле 2018 года, после чего была создана интегрированная логистическая система, объединяющая морские, наземные, воздушные и железнодорожные перевозки. Через этот центр в Китай доставляются сельскохозяйственная продукция и хлопчатобумажная пряжа из стран Центральной Азии, а из Китая в Центральную Азию экспортируются бытовая техника, товары повседневного спроса и автомобили.
По словам Цзан Юаньци, директора отдела промышленного развития управляющего комитета демонстрационной зоны ШОС, на сегодняшний день демонстрационная зона ШОС открыла 32 железнодорожных маршрута, соединяющих 54 города в 23 странах - участницах инициативы "Один пояс, один путь", включая страны ШОС. Всего было отправлено более 3200 поездов Китай-Европа.
Демонстрационная зона ШОС также установила партнерские отношения с 20 международными портовыми городами и совместно с 40 промышленными парками инициировала создание альянса промышленных парков Китай - ШОС.
В последние годы в демонстрационной зоне ШОС были реализованы многочисленные проекты гуманитарных обменов и сотрудничества, инициированные Китаем с участием всех сторон. Результаты этого сотрудничества приносят пользу народам всех стран региона.
13 января 2022 года в Циндао официально начал работу торгово-экономический институт Китай-ШОС. Согласно заявлению заместителя директора института Чжан Сяоянь, по состоянию на май 2024 года институт провел 207 различных учебных курсов, таких как курсы по подготовке кадров для зарубежных стран, бизнес-обучение и языковые курсы, которые посетили более 15 тысяч человек из стран-членов ШОС и государств-участников "Одного пояса, одного пути".
Автор: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Юй Ичунь, Цуй Ци
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