В Чэнду открылся Форум регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024

Фото: Жэньминь жибао

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Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже многие спортивные товары привлекли особое внимание публики, отмечает газета "Жэньминь жибао".





К примеру, теннисные столы, оснащенные системой изменяемого освещения, которую можно регулировать с помощью смартфона или аппарата дистанционного управления; маты для дзюдо с интеллектуальными чипами и гибкими пьезоэлектрическими пленками, способными в реальном времени собирать информацию о силе, скорости и траектории движений; "умные" футбольные мячи с функцией распознания более 500 движений в секунду, эта технология в сочетании с отслеживанием конечностей помогает арбитрам фиксировать игру рукой, а также определять офсайд, повышая точность и прозрачность судейства. Роль технологий в проведении Олимпиады наглядно демонстрирует привлекательность синтеза науки и спорта.





Стоит отметить, что все вышеупомянутые спортивные товары произведены в Китае: теннисные столы из города Шанхая, маты для дзюдо - из провинции Шаньдун, а футбольные мячи с чипами - из провинции Цзянсу. Китайское производство и инновации повысили качество проведения Олимпийских игр, а также способствовали обмену технологическими достижениями в глобальном масштабе.





Фото: Жэньминь жибао





Китайская продукция не только популярна на Олимпийских играх, но и завоевывает высокую оценку на международном уровне. В Дубае (ОАЭ) электромобили китайского производства пользуются большой популярностью. Местный автодилер объясняет это явление "высоким качеством и передовыми технологиями". Тоннелепроходческий щит CREG №1238, произведенный китайской компанией China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. (CREG), был экспортирован в Сингапур. От футбольных мячей с чипами до щитовых комплексов, независимо от размера и области применения, продукция китайского производства востребована во всем мире. Это в значительной степени свидетельствует о том, что китайские товары приносят пользу мировым потребителям и стимулируют модернизацию глобальной промышленности.





Почему китайская продукция популярна на мировом рынке? На протяжении долгого времени производственные ресурсы и промышленная база, накопленные Китаем, являются ключом к усилению взаимодействия между внутренним и международным рынками и ресурсами. Если говорить о масштабах промышленности, то в Китае существует 41 основная промышленная категория, 207 средних промышленных подкатегорий и 666 малых промышленных подкатегорий. КНР является единственной в мире страной, где имеются все промышленные категории в соответствии с принятой ООН промышленной классификацией. С точки зрения структур отраслей, Китай стремится к трансформации и модернизации промышленности, расширяя ассортимент продукции, увеличивая технологическое содержание и качество, делая как производственную, так и экспортную структуру более разнообразной и высококачественной.





Фото: Жэньминь жибао





Преимущества китайского производства на мировом рынке достигнуты благодаря производственным мощностям, передовым технологиям и высокой конкурентоспособности, а также отражают рациональное разделение труда и сравнительные преимущества в международной торговле.





Статистика показывает, что Китай производит более 60% термокружек в мире. В городе Юнкане провинции Чжэцзян (Юго-Восточный Китай) и прилегающих районах существует полная и эффективная цепочка производства термокружек и сильная техническая поддержка, что обеспечивает низкую себестоимость, высокую эффективность и хорошее качество продукции, привлекая к сотрудничеству зарубежные бренды. Сегодня местные производители уделяют больше внимания инновациям в производстве, дизайне и технологиях, таким образом оптимизируя функциональные характеристики продукции и открывая новые рыночные возможности. Это говорит об устойчивости и преимуществах производственной цепочки, цепочки поставок и инновационной цепочки Китая.





Фактически, выход китайской продукции на мировой рынок также показывает, что КНР выступает ключевым звеном в глобальных производственных цепочках и цепочках поставок. Будь то поставки сырья, производство компонентов или сборка и продажа продукции, китайское производство обеспечивает стабильность глобальной промышленности. В этом смысле китайские производственные мощности таят в себе движущие силы мировой экономики, а Китай, связывающий мир, превращает цепочки поставок в "цепочки взаимной выгоды".





В определенной степени история глобализации повествуется через продукты и пишется через цепочки поставок, так что различные экономики должны держаться вместе, а не действовать в одиночку. Только путем постоянного совершения и применения научно-технических инноваций можно лучшим образом трансформировать и модернизировать традиционные отрасли, создавать новые отрасли и заблаговременно планировать дальнейшее развитие отраслей.





Как в настоящем, так и в будущем общая тенденция экономической глобализации останется неизменной. Китай продолжит осуществлять политику открытости, а высококачественная продукция китайского производства будет и впредь приносить пользу всему миру.