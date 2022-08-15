Создать армию мирового уровня и поддержать мир и стабильность во всем мире - посол КНР в РК

Что такое Понятие "двойная циркуляция"

"Сделано в Китае" распространяется по всему миру, а Китай имеет статус "мировой фабрики". С проведения реформы и открытия Китая, "Сделано в Китае" распространилось по всему миру, проникая в повседневную жизнь граждан разных стран, таких как обувь, велосипеды, игрушки, предметы домашнего обихода и так далее. Упомянутая "Сделано в Китае", у нас в голове сразу появятся такие слова, как дёшево, доступно везде и т.п.., (или: такие слова, как "низкая цена" и "ошеломляющий" могут появиться в наших умах сразу же. ) Некоторые люди используют термин "мировая фабрика", чтобы описать положение Китая в международном разделении труда, и в то же время обвиняют Китай в том, что он отбирает рабочие места из разных стран и получает больше прибыли. Именно это является одним из предлогов администрация Трампы для провокации китайско-американскую торговую войну. (или: Роль Китая на международном рынке описывается как "всемирный завод", вместе с тем Китай обвинен в грабеже рабочих мест в других странах и получении больше прибылей, что является одним из поводов правительства США спровоцировать торговую войну между США и Китаем ) Как одно из оправданий. Но на самом деле, "Сделано в Китае" служит лишь одиним из звеньев в цепочке глобализованного производства, каждая страна, находящаяся в этой цепочке может обрести выгоды из "Сделано в Китае", и Китай также нуждается в сотрудничестве с предприятиями и правительствами всех стран для успешного развития отечественного производства. Мы понимаем такое сотрудничество и взаимовыгоду в результате глобализации как предпосылка концепции "Сделано в Китае" и связанные с ним политики.

После устойчивого развития на протяжении десятилетий китайская экономика сталкивается с новыми вызовами. С одной стороны, в мире стремительно происходят большие изменения, в глобальной эпидемической ситуации по-прежнему существует множество неопределённых факторов, нельзя игнорировать любые производные риски. С другой стороны, вслед за переходом китайской экономики от быстрого к качественному развитию, отдельные традиционные драйверы роста уже не могут удовлетворить настоящие потребности. Будь то повышение способности противостоять влиянию внешних рисков или содействие долгосрочному и здоровому экономическому развитию, необходимо срочно ускорять создание новых двигателей развития.

2021 год - это первый год 14-й пятилетки. В последние годы Китай переходит к высококачественному развитию в экономике, в которой основной опорой являются инновации, а не инвестиции. К настоящему времени потребление уже стало главной движущей силой экономического развития, осуществляется переход к экологическому развитию, структура экономики постепенно оптимизируется.

В октябре 2020года в Пекине состоялся 5-й пленум ЦК КПК 19-го созыва, посвященный исследованию и формулированию основных вопросов 14-й пятилетки развития народной экономики и общества и плана на 2035 год. На фоне углубленного регулирования международной ситуации в сфере экономики, науки и техники, культуры, безопасности, политики, а также с учетом периода мировых потрясений, разработка Китаем стратегии на следующие пять и даже пятнадцать лет - это не только живое воплощение последовательных усилий державы, но и яркая демонстрация уверенного курса на развитие.

Как вам известно, что Стратегия пятилетнего плана в Китае -- это важный способ управления государствам Компартии КНР. В 1953 году, когда Китай добился Великой победы в борьбе с США и оказании помощи корейскому народу, первая пятилетка стартовала по всей стране. К 2020 году Китай сформулировал и осуществил 13 пятилетних планов, и цель первых ста лет вот-вот будет успешно достигнута. Благодаря серии пятилеток, в Китае построена самостоятельная и сравнительно комплексная промышленная и национальная экономические системы, была выполнена углубленная трансформация и переход от плановой экономики до совершенствования социалистической рыночной экономики. Пятилетний план эффективно обеспечивает стабильность и согласованность национальной политики развития, из которой можно не только проследить траекторию непрерывного движения державы вперед, но и просчитать будущее направление развития Китая.

1. Расширение внутреннего спроса

Огромный внутренний рынок помог КНР преодолеть влияние эпидемии в 2020 году. В условиях, когда экономическая глобализация сталкивается с препятствиями, опора на внутренний рынок, несомненно, является реальным выбором для Китая.

Численность китайского населения со средним доходом в КНР превышает 400 млн. человек, а объем ВВП на душу населения составил более 10 тыс. американских долларов. если в последующие 15 лет будет возможность увеличить численность этой группы до 800 млн., то сформируется обширная потребительская сила, это значительно повысить устойчивость экономического роста.

2. Укрепление научно-технологической стратегической опоры

3. Продвижение внешней открытости на высоком уровне

Китай изучает создание новой модели развития, основанной на стратегии "двойной циркуляции", в которой внутренняя экономика является опорой, а внутренняя и международная экономики дополняют друг друга. Именно это и есть главная стратегическая задача, связанная с общим развитием страны.

Когда с успехом завершилась реализация 13-й пятилетки, для экономического и социального развития державы уже намечено новое направление. За прошедшие пять лет китайская экономика и общество достигли значительного рывка в развитии. Например, в 2021 году общий объем китайской экономики приблизился к 114 трлн юаней, увеличившись с 15,5% от дохода всей мировой экономики в 2015 году и до 17% в 2021 году. ВВП на душу населения превысил 10 тыс. долларов США, крупнейшая в мире прослойка среднего класса продолжает расти. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности составила почти 30% мировой доли, занимая первое место на международной арене на протяжении 10 лет подряд. Дальше-больше: предотвращение и разрешение основных рисков, сокращение бедности, в том числе адресная помощь отдаленным районам, предотвращение загрязнения, строительство "одного Пояса и одного пути" - все эти и другие проекты принесли как КНР, так и всему миру новые векторы и возможности для реализации потенциала. В 2020 году, несмотря на последствия эпидемии коронавируса, Китай, благодаря централизованному руководству, полному развертыванию, трехмерной профилактике и стратегическому контролю, вышел из эпидемиологического кризиса, чтобы добиться устойчивого экономического и социального восстановления.

Три этапа развития экономики в Китае:

Первый этап: индустриализация

Второй этап: мировая фабрика

Третий этап: модернизация производства

"Сделано в Китае" впервые вышел на мировой рынок

На самом деле, причина, по которой "Сделано в Китае" может стать визитной карточкой с мировым влиянием, не может быть свободной от тесной интеграции Китая с мировым рынком, знаменательным событием стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию(ВТО) в 2001 году. После вступления Китая в ВТО, благодаря значительно открытого рынка и наличию дешевой рабочей силы Китай стал идеальным местом производства для межгосударственных компаний, переместивших производство своей продукции в Китай. Эти компании являются подлинными рыночными лидерами, контролирующие торговлю и высокотехнологичные отрасли и обладающие значительными конкурентными преимуществами. Можно сказать, что волна инвестиций, вызванная маштабным притоком иностранных средств в Китай, привела к тому, что "Сделано в Китае" стало выходить за рубеж(или: Можно сказать, что инвестиционная волна, вызванная масштабным притоком иностранного капитала в Китай, продвигала "Сделано в Китае" начать распространяться по всему миру.). Тем не менее, Китай, как крупнейшая страна-производитель в современном мире, не может сравниться с Великобританией, которая привела к промышленной революции посредством изобретений и творчества в 19 веке. (или: Однако Китай, как держава производства в современном мире, не может сравниться с Великобританией, которая в XIX веке стала лидером промышленной революции за счет изобретений.) Одна из наиболее важных причин заключается в том, что глобальное международное разделение труда в значительной степени разделило производство и инновации. Одна из важных причин заключается в том, что международное разделение труда при глобализации в значительной степени отделяет производство и инновационную деятельность. Межгосударственные компании обладают ключевыми технологиями, в то время Китай собирает и производит. В таком международном разделении труда Китай долгое время брал на себя роль "всемирной сборочной фабрики", получая от нее лишь небольшую часть прибыли.

"Сделано в Китае" в период четвертой промышленной революции

Первая волна "исхода цепочки поставок", пережитая обрабатывающей промышленностью Китая

Если сказать, Китай сделал какие-нибудь успехи, то они в основном зависели от низких затрат на рабочую силу в Китае, но это преимущество Китая постепенно исчезает. Другие развивающиеся страны, такие как Индонезия, Вьетнам и Бангладеш, полагаются на более низкие затраты на рабочую силу и обильные ресурсы. Преимущество сырья привлекает все больше инвестиций от иностранных компаний. Начиная примерно с 2005 года, когда экономика Китая начала развиваться, а доходы населения быстро росли, стоимость рабочей силы также росла. Иностранные компании, которые изначально приезжали в Китай за дешевой рабочей силой, последовательно перемещали свои цепочки поставок из Китая, чтобы снизить затраты на рабочую силу в странах с развивающейся экономикой, таких как Вьетнам, Таиланд и Бангладеш, что вызвало первую волну исхода из цепочки поставок. Переезд произошел в традиционных производственных зонах, таких как одежда, игрушки и кожаная обувь. Под влиянием исхода "Сделано в Китае" пришлось отказаться от части продуктов с низкой добавленной стоимостью на основе готовой одежды и обуви и переключиться на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как мобильные телефоны или ноутбуки. Чтобы удовлетворить потребности производства, транснациональные корпорации построили высокотехнологичные производственные линии в Китае и представили большое количество автоматизированных станков и сложных компьютерных систем управления информацией

Вторая волна "исхода цепочки поставок"

После китайско-американской торговой войны в 2018 году правительство США призвало американские компании перенести свои цепочки поставок в Китай в другие страны или вернуться к местному производству. Возьмите Apple в качестве примера. В соответствии с политикой Трампа "пряника и пряника" Apple постоянно продвигает миграцию своей цепочки поставок за границу и требует от Foxconn открытия заводов в Индии и Бразилии. Однако эта волна "исхода по цепочке поставок" не может быть такой же простой, как и предыдущая. Главная причина в том, что сегодняшняя цепочка поставок Industry 3.0 уже не является трудоемкой фабрикой ручного производства в прошлом веке, а является высокоавтоматизированной, Высокоинформативная производственная линия. Для обеспечения высокоскоростной работы этой высокотехнологичной производственной линии требуется большое количество инженеров и полная цепочка поставок, а ресурсы Китая в этих областях относительно обильны и полны. Кроме того, в Китае также имеются хорошие условия, такие как достаточное энергоснабжение, целостная система логистики и стабильный социальный порядок. В целом, масштабный эффект развития обрабатывающей промышленности Китая и эффективность всей цепочки поставок делают многие продукты Производству трудно покинуть Китай.

Промышленная революция и трансформация "Сделано в Китае"

На мировом рынке, независимо от того, какая это страна, фактически, только благодаря истинному овладению основными технологиями, она может достичь долгосрочного экономического развития, особенно в развивающихся странах, включая Китай. Мы все надеемся, что благодаря техническому прогрессу наша страна окажется в выгодном положении в производственной цепочке, не слишком полагаясь на недорогие, высокотехнологичные рабочие места для достижения экономического развития. Из процесса развития промышленной революции мы также можем обнаружить, что Соединенное Королевство в первой промышленной революции и Соединенные Штаты во второй промышленной революции руководили развитием мировой экономики посредством технологических инноваций. Во время третьей промышленной революции США, Япония, Европа и другие страны и регионы стали лидерами в развитии. Сейчас мы часто говорим, что мир находится в эпохе новой промышленной революции, развитие искусственного интеллекта (ИИ) привлекло большое внимание, и цифровая экономика занимает все более важную позицию в экономическом росте стран по всему миру. В этом контексте китайские компании активно продвигают технологические инновации для адаптации к будущим тенденциям развития мировой экономики. Стратегия китайского правительства "Сделано в Китае до 2025 года" направлена на развитие отраслей в области информационных технологий, телекоммуникаций и передового искусственного интеллекта (ИИ). ) поле.

С продвижением "Один пояс, Один путь", сделанного в Китае 2025 года "и другими инициативами и планами, лидеры иностранных компаний в Китае, как правило, оптимистично относятся к рыночным и экономическим перспективам Китая. Китайские правительственные ведомства на всех уровнях находятся в дальнейшем упорядочении администрирования и делегирования полномочий. Более того, была создана серия сервисных платформ и механизм координации работы, что сыграло положительную роль для компании по сокращению эксплуатационных расходов и повышению эффективности.

На самом деле, большое внимание китайского правительства к цифровой экономике также обусловлено потребностями китайского народа: в Китае имеется большая и динамичная группа пользователей Интернета. Огромный внутренний потребительский рынок способствовал тому, что многие китайские компании, такие как Alibaba, Tencent и Baidu, продолжали вводить новшества и развиваться, чтобы удовлетворить потенциальные потребительские потребности людей, такие как активное содействие развитию умных городов, промышленного Интернета, искусственного интеллекта и анализа данных. Кроме того, в условиях новой эпидемии коронной пневмонии мы также увидели потенциал развития онлайн-образования, телеработы, телемедицины, электронного правительства, онлайн-развлечений и других областей, что также указывает на будущее развитие "Сделано в Китае". направление.

Дело: История Huawei

В процессе перехода "Сделано в Китае" на технологические инновации китайская компания осознала общую тенденцию развития производства и достигла больших успехов. Это была компания Huawei, основанная Рен Чжэнфэй в 1987 году. Huawei, которая была разработана на раннем этапе реформирования и открытия Китая, стала крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования. Можно сказать, что история развития компании Huawei является микрокосмом истории развития "Сделано в Китае".

В 1987 году 38-летний Жэн Чжэнфэй решил развиваться в Шэньчжэне и основал небольшую компанию по производству электроники под названием Huawei с уставным капиталом около 5000 долларов США. Вначале Huawei начинала как торговля, и ее первым контрактом была небольшая частная отраслевая биржа (PBX) гонконгской компании, которая в значительной степени контролируется китайским капиталом. Однако первой целью Жена Чжэнфэя было создание местной технологической компании в области, где иностранные конкуренты имели подавляющее преимущество, поэтому он вложил деньги, заработанные в компании, в исследования и разработки телекоммуникационного оборудования. В 1993 году Huawei разработала собственные продукты для абонентских коммутаторов для китайского рынка.

К счастью, обрабатывающая промышленность и индустрия телекоммуникационного оборудования в Китае стремительно развиваются. Huawei изначально ориентировалась на сельские районы и города третьего уровня в Китае, снабжая их типичным оборудованием. Спрос здесь меньше, чем в крупных городах, но конкуренция не так велика. ожесточенной. В 1997 году Huawei начала экспансию на международный рынок и постепенно охватила всю Азию, расширившись на Ближний Восток и Африку. Благодаря недорогим преимуществам и стратегии "настройки", Huawei постепенно завоевала значительную долю рынка. После достижения большого успеха в области типичного оборудования, компания Huawei расширила область глобальных услуг и устройств, таких как смартфоны и планшеты. На сегодняшний день Huawei считается самым известным китайским брендом и одной из ведущих мировых высокотехнологичных компаний. Это успех китайских компаний, стремящихся к прорыву в основных технологиях. Фактически, он также воплощает в себе "Сделано в Китае". Переход на "Интеллектуальное производство в Китае".

От "Сделано в Китае" до "Сделано с умом в Китае"

"Made in China (Сделано в Китае)" распространяется по всему миру, а Китай имеет статус "мировой фабрики". Однако, по сравнению со странами "мирового завода" в истории, Китай можно рассматривать только как "завод мирового производства". Благодаря своим мощным инновациям и производственным возможностям, Великобритания, Соединенные Штаты и Япония сыграли роль "мирового завода", непрерывно производящего различные продукты, машины и оборудование. В середине 19-го века Британия стала "мировой фабрикой". Она основала современный завод, работающий на паровых двигателях, разделении труда и крупномасштабном производстве. Она овладела инициативой международного разделения труда и является глобальным производственным центром и центром распределения богатства. Соединенные Штаты также стали "мировой фабрикой", возглавив второй виток промышленной революции. Соединенные Штаты использовали серию известных брендов, чтобы определить свой статус "мировой фабрики", и создали "сборочную линию Ford", заложив фундамент для современной фабрики. После Второй мировой войны Япония стала новой "мировой фабрикой" благодаря "тяжелой химической индустриализации", "созданию страны, основанной на торговле перерабатывающей промышленностью" и "созданию страны, основанной на технологиях". Он осуществил не только революцию в методе производства предприятий, таком как "Модель Тойоты", но и революцию в методе капиталистической организации, который является так называемым "менеджментом в японском стиле", таким как пожизненная занятость, годовая выручка и профсоюзы на предприятиях.

По сравнению с бывшим "мировым заводом", сегодняшний "мировой завод" в Китае все еще имеет значительный разрыв с точки зрения качества и количества(или: Существует большая разница между нынешним"мировым заводом" вКитае и бывшим "мировыми заводами" и по качеству и по количеству.). "Сделано в Китае" давно казалось синонимом дешевых продуктов. В Китае очень мала доля предприятий с основными технологиями, обладающими независимыми правами интеллектуальной собственности, а зависимость от иностранных технологий во многих отраслях превышает 50%, тогда как на бывшие "мировые заводы" в США и Японии приходится всего около 5%. Многие финансируемые китайцами предприятия, не имеющие независимых брендов, независимых дизайнов и основных технологий, не имеют самостоятельных прав на разработку и ценообразование и всегда находятся в конце цепочки поставок, полагаясь на производство OEM для получения скудной прибыли.

В качестве примера возьмем Барби и iPad, двух типичных "литейных продуктов". Большинство кукол Барби в мире производятся в Китае, если их рассчитывать по цене 10 долларов, США, владеющие брендом, получат прибыль в размере 8 долларов, тогда как китайские компании могут получить только плату за обработку в 35 центов. Самая низкая цена на iPad с надписью "Сделано в Китае" в США составляет около 499 долларов США за единицу, но на каждый проданный iPad фабрики Foxconn и Shenzhen стоят всего 9 долларов США. От оригинальных кукол Барби до оригинального iPad технология литейного производства "Сделано в Китае" была значительно модернизирована, но доля валового дохода, получаемого Китаем, снижается.

Горизонтальное сравнение показывает, что обрабатывающая промышленность Китая все еще отстает от передового международного уровня и все еще находится на среднем и низком уровне глобальной промышленной цепочки и цепочки создания стоимости в целом. В процессе трансформации и модернизации обрабатывающая промышленность Китая была вытеснена двойными силами "реиндустриализации" развитых стран и "ускорения наверстывания" стран с формирующимся рынком. С одной стороны, трудоемкие отрасли и компании с более низкими требованиями к поддержке промышленности начали перемещаться в страны с более низкими затратами на рабочую силу, такие как Юго-Восточная Азия. Кроме того, развитые страны с основными технологиями уделяют все больше внимания возвращению и активизации обрабатывающей промышленности, например, Германия предложила стратегию Industry 4.0, а Соединенные Штаты - стратегию Industrial Internet. Таким образом, обрабатывающая промышленность Китая сталкивается с двойным давлением со стороны низкого и высокого класса.

Чтобы устранить трудности и вызовы, стоящие перед "производством в Китае", изменить ситуацию китайской обрабатывающей промышленности с зависимостью от дешевой стоимости трудовых сил, отсутствием ядровых технологий и собственных брендов, Китай в 2015 году предложил стратегию "Китайское производство -- 2025", надеясь на превращение китайское производство в "умное производство" Китая.

В последние годы китайские бренды, такие как Huawei, DJI, Xiaomi и OnePlus, постепенно завоевали все большее признание и популярность на международном рынке, а Made in China постепенно получила новый ярлык "экономически эффективный, высокотехнологичный и инновационный". Тем не менее, чтобы осуществить переход от производства к интеллектуальному производству, Китаю еще предстоит пройти долгий путь. Ему по-прежнему необходимо изучить развитие производства с высокой добавленной стоимостью, принадлежащего Китаю. В этом процессе финансируемые из-за рубежа предприятия все еще могут делиться знаниями и технологиями. Участвовать в развитии отраслей с высокой добавленной стоимостью в Китае.

После политики реформ и открытости, китайский рынок всегда считался привлекательным рынком для иностранных предприятий. Так как в этом рынке много деловых возможностей иконкуренции. С одной стороны, огромная база населения Китая сама по себе представляет собой огромный потенциальный потребительский рынок, в сочетании с низкими затратами на рабочую силу, на сырьё и пустыми областями развития, он продолжает привлекать все виды иностранных инвестиций в Китай.

24 ноября, на саммите Fortune Global 500, журнал Fortune China совместно с американской консалтинговой компанией Ries опубликовал "Доклад о глобальном стратегическом позиционировании: триллионы возможностей национальных интеллектуальных ресурсов" (далее - доклад). Как показывает доклад, в мировом восприятии, Китай переходит от "сделано в Китае" к "китайским брендам".

В докладе выражается мнение о том, что для реального создания "китайских брендов", компаниям Китая следует концентрироваться на создании брендов глобальных. Такие виды товаров, как чай, китайские блюда, одежда, умные электромобили и средства по уходу за кожей на травах имеют огромные возможности для становления глобальными брендами.

"Сделано в Китае" и будущее мирового экономического развития

Влияние эпидемии на мировую экономику

В этом году распространение новой коронной эпидемии в мире оказало различное влияние на экономику разных стран: многие компании и фабрики прекратили работу и производство, а общее экономическое развитие стагнировало или даже ухудшилось. Когда экономика Китая закрылась, мы видим, что обрабатывающая промышленность многих других стран также начала сталкиваться с проблемами. Когда обрабатывающая промышленность Китая постепенно начала восстанавливаться, иностранные компании снова перестали работать, в свою очередь, многие китайские компании не смогли начать работу гладко. Эта дилемма тесно связана со структурным изменением глобальной экономической и торговой структуры. В 1990-х годах более 70% структуры торговли между странами мира составляла торговля промышленными товарами, и большая часть продукции производилась в пределах одной страны, но в 2018 году эти данные были обратными , Более 70% мировой структуры торговли стран уже является торговлей полуфабрикатами, что означает, что большинство продуктов производится в разных странах. Это свидетельствует о том, что страны тесно связаны в производственных связях. В условиях высокой степени взаимозависимости восстановление мировой экономики требует взаимного доверия и сотрудничества между всеми странами для преодоления трудностей.

Будущее мирового производства неотделимо от прогресса высоких технологий

Не только Китай, но и будущее "Сделано в мире" также требует продвижения высоких технологий, таких как 5G(пятое поколение мобильной связи), базовой технологии, которая поддерживает развитие новых областей, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и автоматизированные транспортные средства. Многие страны мира придают большое значение этому. Разработка и применение технологий, потому что продвижение и применение технологий 5G имеет огромный потенциал развития, который может внести потрясающие изменения в будущий образ жизни и окружающую среду человечества. В процессе технологического развития и применения он неотделим от обмена технологиями, обмена талантами и разумного разделения труда между странами, - таков опыт, извлеченный из истории мирового экономического развития. Наконец, "Сделано в Китае" не является статичной концепцией. Его эволюция похожа на процесс, в котором компания стремится выжить и развиваться на рынке. Это процесс от незрелого до зрелого, от низкоуровневого до высококлассного, и необходимость продолжать внедрять инновации. В процессе адаптации к рыночным изменениям я считаю, что в будущем "Made in China" оставит мир с другим и более креативным впечатлением.

Власти Китая поощряют инновации, направленные на удовлетворение реальных запросов рынка, благодаря чему в стране в период плана "13-й пятилетки" (2006-2020 гг.), наблюдалось повышение и объёмов, и качества научно-технических инноваций. За прошедшие 5 лет показатель научно-технического прогресса Китая увеличился с 55,3% до 59,5%, появился ряд важных результатов в этом направлении. По инновационным возможностям страна занимает 14-е место среди 131 экономик мира. По последним данным, в 2019 году индекс инноваций Китая составил 228,3 с приростом на 7,8% по сравнению с 2018 годом, при этом вложения в технологические исследования и разработки (НИОКР) составили 2,23% от всеобщего объёма ВВП, превысив средний уровень ЕС в 2018 году. Ускоренное развёртывание сети связи нового поколения 5G, искусственного интеллекта, больших данных, блокчейна, новой энергии обеспечивает качественное развитие китайской экономики. По прогнозу Deloitte, в период плана "14-й пятилетки", технологии искусственного интеллекта Китая, как ожидается, достигнут передового мирового уровня и станут новой точкой роста экономики страны.

Стоит упомянуть, что реализация технической и интеллектуальной независимости и самостоятельности Китая абсолютно не означает то, что научно-технические инновации будут реализованы в замкнутой среде. Они неотделимы от мира, а мировой научно-технический прогресс нуждается в Китае. Китай с огромной инновационной мощностью намерен придавать всё большую энергию и импульсы восстановлению мира и научно-техническому прогрессу всего человечества.