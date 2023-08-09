08.08.2023, 19:06 2686
Спортивные объекты Универсиады в Чэнду объединяют традиции и инновации
Фото: russian.cgtn.com
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Спортивные объекты Универсиады в Чэнду - пример использования самых современных решений и одновременно сохранения традиций древних китайских архитекторов. О том, как в объектах студенческих игр переплелись прошлое и настоящее, сообщается в материале CGTN.
Круглая золотая пластина с орнаментом, изображающим солнце и бессмертную птицу, - одна из знаковых археологических находок, сделанных в провинции Сычуань. Артефакт возрастом около 3 тысяч лет обнаружили в 2001-м в зоне раскопок Цзиньша на территории современного Чэнду. Считается, что орнамент отражает представления людей того времени об устройстве вселенной. В наши дни он стал одним из главных мотивов Универсиады, которая проходит сейчас в Чэнду. Так, орнамент изображен на крыше стадиона "Дунъань", где проходила церемония открытия студенческих игр. Купол стадиона состоит из 12 540 фрагментов цветного стекла. Каждый фрагмент имеет уникальный QR-код - это значительно упростило сборку конструкции.
Еще одно изображение солнечной птицы находится внутри, под куполом стадиона, оно сделано из звукопоглощающей мембраны. Изображение обеспечивает уникальный опыт для зрителей, когда они следят за играми на стадионе. Поклонение солнцу нашими предками совпадает с нашим стремлением к мечте сегодня", - рассказал заместитель главного конструктора стадиона "Дунъань" Юань Чжэньхуа.
Главные принципы Универсиады в Чэнду - экологичность и устойчивое развитие. Сервис-центр делегаций в деревне Универсиады - пример дизайна, направленного на сокращение эмиссии углерода и одновременно отсылающего к традиционной китайской архитектуре.
В традиционной китайской архитектуре это называется прохладной аллеей. Учитывая рельеф, мы построили сквозной коридор, который шире у входа и выхода и уже в середине. Он ориентирован с северо-востока на юг, вдоль основного направления ветра в Чэнду. Благодаря форме коридора мы добиваемся ускорения воздушного потока в середине здания. В физике это называется эффектом Вентури", - поделился генеральный конструктор деревни Универсиады Чжун Пэн.
Сейчас мы находимся у входа в коридор, вы видите, скорость ветра составляет здесь около 0,3 м/с, температура 30,6 градуса. Теперь давайте зайдем внутрь и посмотрим на скорость ветра там. Смотрите, тут скорость ветра намного выше, чем у входа, верно? Интерпретировать и совершенствовать древние знания архитекторов с помощью научных принципов - это возможность продолжать и развивать нашу традиционную культуру", - сообщил Чжун Пэн.
Дизайн сервис-центра позволяет экономить 70 000 кВт/ч электроэнергии в год, это годовой объем потребления примерно 20 домохозяйств.
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21.07.2023, 20:49 16096
Влияние качества солнечных панелей на солнечные электростанции и способы выбора фотоэлектрических модулей
Фото: pixabay.com
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В последние годы, благодаря политике правительства по стимулированию фотоэлектрической промышленности, установленная мощность фотоэлектрических электростанций в Республике Узбекистан резко возросла, и люди становятся все больше и больше обеспокоены качеством фотоэлектрических электростанций.
Существует множество факторов, влияющих на качество фотоэлектрических электростанций. Во-первых, это фотоэлектрические модули, которые можно считать наиболее важным оборудованием солнечных электростанций; Во-вторых, это процесс проектирования фотоэлектрических электростанций, а также процессы строительства и монтажа оборудования оказывают столь же огромное влияние на качество фотоэлектрических электростанций; В итоге, эксплуатация и техническое обслуживание солнечных электростанций также являются важными факторами, влияющими на качество. Таким образом, можно сказать, что качество фотоэлектрических модулей напрямую влияет на мощность электростанции по выработке электроэнергии, что в свою очередь, влияет на доход электростанции. В то же время это также с большой вероятностью может вызвать проблемы с безопасностью на электростанциях", - сообщает информационная компания "Урумчи".
В июне 2022 года на крыше промышленного здания в округе Принс-Джордж, США, вспыхнул пожар и от места происшествия повалил густой дым. После анализа, проведенного местной пожарной командой, пожар, скорее всего, был вызван возгоранием фотоэлектрических модулей.
Кто-то может сказать, что модули прошли сертификацию в лаборатории, так разве качество продукции не должно быть высоким? Если нет, давайте посмотрим на некоторые фотографии неисправных модулей.
Влияние сбоя:
- Оплавление места пайки, что в дальнейшем повлияет на внутреннюю схему;
- Чрезмерная высокая температура ускоряет старение упаковочного материала и влияет на срок службы;
- Локальный перегрев вызывает растрескивание стекла;
- Солнечные панели вплоть до самой электростанции могут быть сожжены дотла.
Причины сбоя:
- Дефекты ячеек кремниевых пластин, такие как скрытые трещины;
- Блокирующие тени после установки панелей;
- Причины в связи с производством модулей.
Если ячейка солнечной панели имеет скрытые трещины, то во время работы ячейка панели будет подвергаться перегреву. Солнечные панели основных производителей должны пройти тест EL перед выпуском с завода. Если в ячейке модуля будут трещины, то тест EL не будет пройден, и дефектные модули не покинут завод.
EL-тестирование солнечных панелей - это проект, который использует принцип электролюминесценции для обнаружения внутренних дефектов в модулях. Точно так же, как людям нужно сделать "рентген", чтобы увидеть внутреннее состояние организма, фотоэлектрические модули нуждаются в EL-тестировании, чтобы четко увидеть, есть ли дефекты внутри. На рисунке ниже показано изображение дефектного модуля, в ходе процесса EL-теста.
Фотоэлектрические модули являются основными компонентами фотоэлектрических систем, и их качество будет тесно влиять на выработку электроэнергии и срок службы фотоэлектрических систем. После того, как в проекте фотоэлектрической электростанции будут установлены некачественные фотоэлектрические модули, доход электростанции может не достичь ожидаемого эффекта, или это может вызвать пожар, который нанесет серьезный ущерб имуществу всей электростанции.
Как говорится, "Лучше подготовиться заранее, а не копать колодец, когда хочется пить".
Качество фотоэлектрических электростанций определяет перспективы получения дохода электростанциями. Выбор оригинальных комплектующих от известных компаний является гарантией надежности электростанций. Поэтому при выборе модулей все зависит от того, является ли поставщик солнечных панелей ведущим брендом в отрасли. В конце концов, гарантия качества и послепродажное обслуживание модулей крупных брендов гарантированы.
На что следует обратить внимание в процессе выбора солнечных панелей? Об этом автор расскажет ниже.
1. Остерегайтесь контрафактной и некачественной продукции
Современный рынок полон различных некачественных товаров, таких как экономия на материале, перепродажа подержанных продуктов, ложные показатели мощности, продажа производителей под чужой маркой и поддельные торговые марки, которые не только вводят в заблуждение потребителей, но и имеют серьезные последствия для срока службы, нормальной эксплуатации и технического обслуживания фотоэлектрических электростанций.
- Некоторые продавцы используют недорогие вторичные модули для продажи солнечных панелей по категории класса А, что серьезно вредит интересам покупателей и представляет скрытую опасность для безопасности фотоэлектрических электростанций.
- Ложная стандартная мощность обозначена как 450 Вт, но фактическая мощность может даже не достигать 400 Вт; В целях экономии производственных затрат потребителей обманывают с помощью треснувших или откалывающихся элементов ячейки.
- Поддельные модули: некоторые мелкие производители производят солнечные панели, которые трудно продать, поэтому они маркируются как первоклассные бренды и продаются обманным путем, чтобы ввести в заблуждение непрофессиональных потребителей
- Копирование модулей: Технологии фотоэлектрического рынка очень быстро обновляются. Благодаря постоянному совершенствованию исследований и разработок крупных предприятий устраняются большое количество уже устаревших солнечных панелей. Некоторые недобросовестные продавцы покупают эти исключенные модули по низким ценам и устанавливая системные идентификационные коды и этикетку нового продукта, чтобы таким способом обмануть потребителей и получить высокую прибыль.
Вышеупомянутые некачественные солнечные панели являются вводящими в заблуждение и неверны в отношении мощности и других данных, что в серьезных случаях приведет к невосполнимым потерям. Пользуясь некомпетенцией заказчиков небольшое количество строительных подразделений преднамерено вводили их в заблуждение и использовали эти ухищрения без ведома заказчика и перенаправляли товар, предназначенный для продажи в одном проекте, для продажи в другое место между различными проектами, перепродавали оригинальные солнечные модули по высоким ценам, а затем использование поддельных модулей, бывших в употреблении солнечных модулей и б/у комплектующих для их подделки.
В настоящее время, чтобы предотвратить появление контрафактной и некачественной продукции, многие производители фотоэлектрических модулей установили штрих-коды на своих изделиях для обеспечения каналов прослеживаемости. Штрих-коды печатаются на изделиях до упаковки модулей и не подлежат замене, поэтому они могут обеспечить хороший эффект защиты от подделок.
2. Обратите внимание на разницу между продуктами с пониженным рейтингом и продуктами класса А
Солнечные фотоэлектрические модули в основном делятся на панели класса A, B и C. Платы класса A являются лучшими, платы класса B немного хуже, а платы класса C представляют собой переработанные платы, вообще говоря, старые платы, которые были отремонтированы. Платы класса А также можно разделить на два класса, А и А-, а также класс В. Продукция класса А имеет гарантию качества и послепродажное обслуживание. Как правило, производитель предоставляет гарантию на материал 12-15 лет и гарантию на производительность 25-30 лет. Продукты класса B не имеют гарантии, и пользователи могут нести убытки только сами в случае их отказа.
Поэтому при выборе солнечных панелей клиенты должны в первую очередь рассматривать модули от известных производителей и приобретать панели через местных официальных дилеров, сертифицированных производителем, чтобы можно было гарантировать не только качество модулей, но и гарантировать послепродажное обслуживание. Большинство подлинных производителей имеют функцию запроса серийного номера, которая позволяет идентифицировать подлинную или контрафактную продукцию с помощью этого метода.
14.07.2023, 15:46 24566
В Синьцзяне запущена крупнейшая электрохимическая энергосистема на основе аккумуляторных батарей
Фото: информационная компания Урумчи
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13 июля состоялась церемония полного подключения к сети проекта интеграции фотоэлектрической энергии и накопительных батарей мощностью 1 миллион кВт в уезде Яркенд округа Кашгар СУАР КНР.
Общий объем инвестиций в этот проект составил около 5 миллиардов юаней, с установленной мощностью 800 000 кВт и хранилищем энергии мощностью 200 000 кВт/ч. В частности, электрохимическая энергосистема на основе аккумуляторных батарей является крупнейшей в Китае", - сообщает информационная компания "Урумчи".
На фото показан обслуживающий персонал, проверяющий работу электрохимической энергосистемы.
13.07.2023, 19:47 27201
Китай планирует высадить своих космонавтов на Луну к 2030 году
Фото: Кадр с видео
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Китай планирует высадить своих космонавтов на Луну к 2030 году. Об этом в среду заявил заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь на 9-м Китайском международном коммерческом аэрокосмическом форуме в Ухане, сообщает CGTN.
Для этого планируется отправить две ракеты-носителя с лунным посадочным модулем и пилотируемым космическим кораблем на окололунную орбиту для сближения и стыковки. По плану китайские космонавты войдут в лунный модуль с космического корабля, а затем лунный спускаемый аппарат сам приземлится на заданном участке поверхности естественного спутника Земли, и люди высадятся на Луну для проведения научных исследований и сбора образцов. После выполнения задач космонавты сядут на посадочный модуль, на нем поднимутся на лунную орбиту, вновь состыкуются с космическим аппаратом и вернутся на Землю на борту возвращаемой капсулы.
22.06.2023, 21:58 42791
В Китае на фестивале лодок драконов показали эффектное шоу дронов
Фото: Кадр с видео
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Жители Шэньчжэня увидели эффектное шоу дронов. В ночном небе над городом летал дракон. Шоу устроили в честь ежегодного фестиваля лодок драконов, передает телеканал "Известия". Событие известно соревнованиями по гребле на лодках. Состязания проходят практически во всех городах, где есть водоемы.
Фестиваль драконьих лодок, или Дуаньу - китайский народный праздник, который отмечают в пятый день пятого месяца по лунному календарю. В этом году торжество пришлось на 22 июня.
Происхождение праздника Дуаньу связывают с древнекитайским поэтом Цюй Юанем, который жил более 2000 лет назад. Он известен своим патриотизмом и внушительным вкладом в классическую поэзию. В китайской культуре его образ стал одним из самых ярких символов любви к Родине.
Происхождение праздника Дуаньу связывают с древнекитайским поэтом Цюй Юанем, который жил более 2000 лет назад. Он известен своим патриотизмом и внушительным вкладом в классическую поэзию. В китайской культуре его образ стал одним из самых ярких символов любви к Родине.
16.06.2023, 13:12 53691
Циндаоская инициатива по итогам форума народной дипломатии и форума городов-побратимов ШОС
Фото: Depositphotos
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В целях реализации важной инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, 15 июня 2023 года Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Китайское народное общество дружбы с заграницей и Народное правительство провинции Шаньдун совместно в городе Циндао (Китай) организовали форум народной дипломатии и форум городов-побратимов ШОС. Участники из государств-членов, государств-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу ШОС, провели углубленные дискуссии на тему "укрепление Шанхайского духа продвижение дружественного сотрудничества" и достигли широкого консенсуса по таким вопросам, как народная дипломатия, сотрудничество между городами-побратимами, научно-технические инновации, образовательные обмены, борьба с бедностью и др.
Форум согласен с тем, что страны ШОС всегда отстаивали "Шанхайский дух", выступали за диалог между цивилизациями, стремление к единению при сохранении различий, и настаивали на достижении общего развития на основе принципа совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, создали новую модель взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды между большими и малыми странами, придали импульс интеграции и развитию региональной экономики и построили мост дружбы для инклюзивности и взаимного обучения между различными цивилизациями.
Форум признает, что народная дипломатия и дипломатия между городами обладают уникальными преимуществами в консолидации народных сил ШОС, укреплении дружбы народов, усилении связей между народами, развитии связей между городами, содействии взаимовыгодному сотрудничеству и построении более тесного сообщества единой судьбы ШОС, и должны играть более значительную роль.
В целях закрепления результатов форума выдвигаем следующие пять инициатив:
Во-первых, укрепление контактов между народами. Мы поддерживаем продолжение проведения Форума народной дипломатии ШОС, форума по традиционной медицине, форума женщин и т.д. и будем пользоваться этой возможностью для дальнейшего укрепления культурно-гуманитарных связей и сотрудничества между неправительственными организациями стран ШОС, и активно способствовать постоянному развитию народной дипломатии ШОС.
Во-вторых, укрепление сотрудничества между городами-побратимами. Мы будем способствовать дружественным обменам между местными органами власти стран ШОС и установлению породненных отношений с большим количеством провинций, областей и городов, а также продолжать углублять обмены и сотрудничество между городами-побратимами в области экономики, торговли, науки и техники, гуманитарных наук и обменов между молодежью, для осуществления адресных контактов и устойчивого развития сотрудничества городов-побратимов, чтобы делиться результатами развития и еще больше повышать у людей чувство удовлетворения, счастья и идентичности.
В-третьих, укрепление взаимовыгодного сотрудничества. Опираясь на платформу пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай-ШОС", мы будем активно продвигать создание систем для совместного использования информации и обмена данными о субъектах, таких как правительства, предприятия, парки, торговые ассоциации, чтобы способствовать совместному действию регионального и народного экономического развития в разных странах и превратить потенциал взаимодополняющего преимущества в совместную силу экономического роста. Мы поддерживаем центр трансфера технологий Китай-ШОС для осуществления обменов между местными правительствами, сотрудничества между вузами и взаимной выгоды между предприятиями в рамках многосторонней структуры, а также регулярно проводить молодежный конкурс инноваций и предпринимательства государств-членов ШОС и другие научно-технические инновационные мероприятия, и создавать сеть сотрудничества между странами ШОС в области научных и технологических инноваций.
В-четвертых, укрепление культурно-гуманитарных связей. Мы будем проводить выставку детских рисунков ШОС, летний лагерь детей и молодежи ШОС, спортивно-культурный фестиваль детей и молодежи стран ШОС. Мы продолжим успешно проводить благотворительные акции "Международный экспресс "Светлый путь"" и в полной мере использовать роль таких механизмов, как "Альянс сотрудничества больниц ШОС", "Телемедицинская платформа и конференция по развитию медицинского и фармацевтического сотрудничества для улучшения здоровья и благополучия людей". Мы поощряем установление дружественных отношений между университетами, средними и начальными школами, поддерживаем вузы для усиления совместной подготовки по математике, геодезии и картографии, горному делу и другим областям, поддерживаем школы и университеты всех уровней и учебные заведения для осуществления регулярных обменов и совместного построения "китайско-иностранного культурного воздушного коридора". С помощью проведения международного марафона ШОС, командного турнира по шахматам, международной парусной регаты "Кубок Дальнего Востока" и других мероприятий по гуманитарному обмену будем способствовать взаимопониманию, укреплению связей между людьми и созданию прочной основы общественного мнения для создания сообщества единой судьбы человечества.
В-пятых, укрепление обменов опытом и сотрудничества в области сокращения бедности. Мы поддерживаем проведение учебных курсов по борьбе с бедностью, делимся опытом сокращения бедности и борьбы с бедностью и мерами, направленными на возрождение села, будем предлагать новые идеи и полезное взаимное обучение для содействия сокращению бедности и социально-экономического строительства в странах ШОС, а также помогать странам ШОС в изучении путей и мер по сокращению бедности и модернизации сельского развития в своих странах, чтобы укрепить потенциал в области сокращения бедности и устойчивого развития.
Форум призывает, что стороны будут дальше укреплять "Шанхайский дух", продолжать углублять дружбу и взаимное доверие между городами-побратимами, содействовать региональному взаимовыгодному сотрудничеству, способствовать стабильному и долгосрочному развитию ШОС, совместно строить мирную, стабильную, процветающую и красивую "семью ШОС", и вместе создавать светлое будущее для Азии и Европы.
11.06.2023, 00:44 61071
Выступление генконсула КНР в Алматы на открытии международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос"
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Выступление генерального консула Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй на открытии международного центра приграничного сотрудничества Хоргос.
Уважаемые друзья-журналисты, всем добрый день! Я очень рада встретиться со всеми друзьями из СМИ в международном центре приграничного сотрудничества Хоргос в преддверии Дня работников средств массовой информации Казахстана. Прежде всего, я хотела бы заранее поздравить с наступающим праздником всех друзей из СМИ Казахстана и выразить свою искреннюю благодарность за ваше активное участие в сегодняшнем мероприятии.
В то же время я хотела бы выразить свою искреннюю благодарность Синьцзянскому филиалу China News Service за решительную поддержку и тщательную организацию мероприятия.
Буквально недавно успешно прошел саммит "Китай-Центральная Азия" в Сиане. Председатель Си Цзиньпин и лидеры пяти центральноазиатских стран обсудили планы сотрудничества, договорились о построении более тесного сообщества единой судьбы между Китаем и Центральной Азией, подписали более 100 двусторонних и многосторонних документов и соглашений о сотрудничестве в различных областях, вписали новую главу в историю отношений Китая и Центральной Азии.
В ходе саммита председатель Си Цзиньпин провел встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым, стороны достигли важных консенсусов по вопросам углубления китайско-казахстанских отношений и всестороннего делового сотрудничества.
Главы двух государств подписали и опубликовали "Совместное заявление Китая и Казахстана", стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, взаимосвязанной, гуманитарной и региональной сферах. Указали направление для создания новых "золотых 30 лет" китайско-казахстанских отношений.
В этом году исполняется десять лет совместному строительству инициатвы "Один пояс и один путь" в Казахстане. На протяжении 10 лет Китай и Казахстан идут впереди в строительстве "Одного пояса - одного пути", твердо придерживаются принципов "совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования". Китай и Казахстан успешно реализовали десятки важных проектов сотрудничества, добившись значимых результатов.
Стороны договорились расширять сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, гуманитарное сотрудничество, углубление взаимосвязанности и продвижение производственных мощностей. Китайско-казахстанские отношения стоят на новой исторической отправной точке и имеют более широкую перспективу развития.
Надеюсь, обе стороны используют III Форум на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути", который состоится в Китае во второй половине этого года, серьезно подытожат успешный опыт, сосредоточатся на развитии сотрудничества в таких областях, как инвестиции, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, высокие технологии, будут содействовать сотрудничеству, чтобы принести больше пользы двум народам.
Казахстан является первой остановкой "Одного пояса и одного пути" в западном направлении, а СУАР важной зоной открытия внешнему миру. Сотрудничество приграничных районов двух сторон сталкивается с новыми условиями и новыми возможностями.
В марте этого года член политбюро ЦК КПК, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй успешно посетил Казахстан. В ходе визита он нажал "кнопку ускорения" для всестороннего открытия Синьцзяна после пандемии и перевел сотрудничество между приграничными регионами двух стран на "скоростную полосу".
Хоргос расположен в центральной зоне Экономического пояса Шелкового пути. Являясь первой зоной трансграничного сотрудничества, МЦПС Хоргос играет важную роль для содействия трансграничной торговле и гуманитарных контактов между Китаем и Казахстаном. Я искренне верю, что в новых условиях центр ждет еще более светлое будущее.
Дорогие друзья-журналисты! Средства массовой информации являются важным мостом для взаимопонимания и дружбы между странами. Некоторые присутствующие журналисты, участвовали в репортаже о саммите "Китай-Центральная Азия", некоторые посетили Синьцзян и другие места для съемок и интервью, внесли незаменимый вклад в расширение всестороннего понимания и объективного познания казахстанцами Китая.
Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную благодарность за огромный труд, проделанный вами. Надеюсь, что друзья-журналисты смогут и впредь объективно, рационально и справедливо рассматривать Китай и китайско-казахстанские отношения. Надеюсь, что вы продолжите укреплять контакты с китайскими коллегами, увеличивать количество репортажей, будете предоставлять еще больше окон и площадок для укрепления взаимопонимания народов двух стран, внесете новый и еще больший вклад в укрепление взаимодоверия, содействие деловому сотрудничеству, гуманитарным контактам и укрепление традиционной дружбы.
Дорогие друзья, далее я отвечу на ваши вопросы. Спасибо вам всем!
02.06.2023, 16:30 71571
Саммит "Китай - Центральная Азия" установил новый виток взаимоотношений между странами - эксперт
Фото: russian.news.cn
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прошедший недавно в Сиане саммит "Китай - Центральная Азия" укрепил и углубил отношения Китая и стран Центральной Азии. Об итогах саммита и стратегии Китая в Центральной Азии рассказал директор центра евразийских исследований Китайской академии международных проблем при Министерстве иностранных дел Китая Ли Цзыго.
Совсем недавно был проведен саммит "Китай - Центральная Азия", и он установил новый период взаимоотношений между нашими странами. Я считаю, что позиция и отношения Китая со странами Центральной Азии также укрепились", - сказал Ли Цзыго в своем выступлении на семинаре "Региональный диалог в формате: "Центральная Азия плюс Китай".
По его словам, как бы ни был хаотичен мир, отношения Китая и стран ЦА должны быть стабильными. Один из примеров хаоса и нестабильности, который привел спикер, - российско-украинский конфликт.
Я считаю, что наиболее яркой особенностью прошедшего саммита "Китай - Центральная Азия" является то, что он был нацелен на прагматичное деловое сотрудничество и ориентирован на будущее. Если мы посмотрим на список итогов этого саммита, то больше 80 процентов содержания - это как раз прагматическое сотрудничество. Например, стратегическое сопряжение, электронная коммерция, новый экономический диалог и другое", - рассказал спикер.
В ходе своего выступления Ли Цзыго выделил три основных аспекта, ориентированных на будущее развитие.
Во-первых, в рамках саммита особо было подчеркнуто значение зеленого развития, включая инвестиции, инфраструктурные проекты и прочее, а также развитие искусственного интеллекта, умных городов и прочее. Кроме того, было подписано специальное соглашение по низкоуглеродному развитию. Во-вторых, наращивание потенциала для развития.
Многие китаисты и синологи Казахстана, я думаю, знают нашу китайскую поговорку, которая гласит: "Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, а научи его ловить рыбу - он будет сыт всю жизнь". Поэтому Китай всегда делает акцент на обучении "ловле рыбы", - уточнил эксперт.
В своем программном выступлении на саммите председатель КНР Си Цзиньпин предложил, чтобы Китай предоставил странам Центральной Азии финансовую поддержку, безвозмездную помощь на общую сумму 26 млрд юаней.
Здесь, я считаю, Китай надеется, что ЦА будет сильным и развитым регионом, и Китай, конечно, тоже сможет выиграть от этого развития. В отражении политики Китая в отношении стран ЦА является то, что Китай надеется развивать свои отношения с этими странами в цепочке прагматичного сотрудничества, устойчивого развития для того, чтобы продвинуться к сообществу единой судьбы", - подчеркнул Ли Цзыго.
В-третьих, необходимо неустанно улучшать все сообщения. Центральная Азия действительно стала центром взаимосвязи между Азией и Европой и, таким образом, может стать для Китая окном, открывающим путь на Запад и развивающим сотрудничество с Евразийским регионом.
Ли Цзыго отметил, что Китай стал приоритетным партнером для экономического и торгового сотрудничества, а Центральная Азия превратилась в зону значительных экономических интересов Китая.
Были активизированы позиции и роль Центральной Азии в глобальной экономике. Я считаю, что минимальная взаимосвязь превратила Центральную Азию из замкнутой, так сказать, евразийской глубинки в центр транспортного сообщения между востоком и западом", - уточнил спикер.
Такие проекты, как скоростные поезда Китай - Европа, западная магистраль, китайско-казахстанский логистический центр Ляньюньган, "Хоргос - Восточные ворота", сухой порт, один за другим изменили роль и статус Центральной Азии на пути сообщений и коммуникации.
Ли Цзыго подчеркнул, что уровень взаимного восприятия значительно улучшился. После того как страны Центральной Азии обрели независимость, восприятие Китая ими было в целом негативным.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге "На пороге XXI века" отмечал, что вся пропаганда советской эпохи постоянно укрепляла представления о том, что Китай является врагом номер один. Однако за последние 30 лет обмена и сотрудничества, мы можем видеть, что уровень взаимопонимания между нашими странами коренным образом изменился. Можно сказать, что добрососедство стало доминирующим направлением, а взаимовыгодное сотрудничество неизменной общей тенденцией", - сообщил эксперт.
По словам Ли Цзыго, неважно, каким образом будет изменяться внешняя ситуация, взаимодействие Китая с Казахстаном и с другими странами Центральной Азии не должно подвергаться этому негативному влиянию. Поэтому будущая цель - построить более тесное сообщество единой судьбы Китая и стран ЦА. Конечно, для этого необходимо время, больше проектов, но страны готовы над этим работать.
По его мнению, необходима взаимная поддержка путей развития каждой страны. Это большой вопрос, потому что путь включает в себя дипломатический путь многосторонних отношений и двусторонних отношений каждой из стран. В течение этих 30 лет каждая из стран Центральной Азии искала свой путь развития, соответствующий их собственным усилиям. Например, возвращение Кыргызстана к президентской системе вместо парламентской и так далее.
Китаю необходимо, чтобы Центральная Азия поддержала его путь развития от элиты до широкой общественности. Китай очень хотел бы, чтобы народы стран Центральной Азии согласились с тем, что китайский путь является успешным.
Я считаю, что Китаю нужна стабильная и безопасная Центральная Азия, потому что эти факторы напрямую влияют на Китай и на стабильность региона СУАР в Китае. Точно так же и страны Центральной Азии надеются, что Китай будет сохранять свою стабильность и безопасность. Мы будем выступать решительно против различных внешних сил цветных революций и других трех сил зла и прочих", - отметил директор центра исследований.
В заключение выступления Ли Цзыго добавил, что если у Китая и Центральной Азии будет общая цель, то внешнее влияние будет очень мало. На саммите Си Цзиньпин отмечал, что никто не имеет право сеять раздор или конфронтацию в странах Центральной Азии, не говоря о том, чтобы извлекать из этого политическую выгоду. Конечно, сейчас существуют различные механизмы C5+1, но экстерриториальные державы не могут создавать конфронтацию и превращать Центральную Азию в поле для крупных держав. Все страны должны быть заинтересованы в том, чтобы продвигать развитие.
24.05.2023, 12:17 81496
Саммит "Китай - Центральная Азия" способствует дальнейшему развитию китайско-казахстанских отношений
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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С 18 по 19 мая 2023 года историческая столица Китая, город Сиань, стала местом проведения величественного события: успешно прошел первый саммит механизма "Китай - пять стран Центральной Азии". Состоявшееся мероприятие прошло под председательством Си Цзиньпина, главы Китайской Народной Республики, который вместе с лидерами пяти стран Центральной Азии обсудил стратегии и перспективы сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.
Во время проведения саммита главы шести государств подписали Сианьскую декларацию, подтвердив тем самым свои обязательства и стремления. Был утвержден и перечень договоренностей и инициатив в рамках указанного формата, что подтвердилось заявлением о создании механизма регулярных встреч на уровне глав государств Китая и Центральной Азии. Согласно договоренности следующий саммит этого формата должен пройти в Казахстане в 2025 году.
Следует отметить, что в течение короткого трехлетнего периода формат "Китай - Центральная Азия" преобразовался из многостороннего диалога в механизм всеобъемлющего сотрудничества, что является отражением совместной решимости стран региона объединить свои усилия и способствовать совместному развитию. Можно утверждать, что механизм "Китай - Центральная Азия" становится прочным институциональным залогом для совместных усилий шести стран в направлении создания более тесного китайско-центральноазиатского сообщества общей судьбы.
Казахстан, важный актор в Центрально-Азиатском регионе, представляет собой ключевой компонент в сотрудничестве между Китаем и Центральной Азией. Быстрое развитие китайско-казахстанских отношений играет существенную роль в продвижении сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, а также внесет свой вклад в расширение возможностей для китайско-казахстанских отношений, позволяя им выйти на новый, более высокий уровень.
Стратегическое лидерство как основа китайско-казахстанских отношений
Устойчивое и долгосрочное развитие китайско-казахстанских отношений поддерживается высоким уровнем стратегического взаимного доверия между главами двух государств. В преддверии саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев осуществил успешный государственный визит в Китай, который стал знаковым этапом в двусторонних отношениях, следуя за визитом председателя Китая Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре предыдущего года.
В городе Сиане, служившем восточной стартовой точкой древнего Шелкового пути, главы двух государств провели переговоры в атмосфере искренности, дружелюбия и бизнес-такта, в результате которых было совместно подписано "Совместное заявление между КНР и РК". В документе были отмечены достижения в развитии китайско-казахстанских отношений за 31 год с момента установления дипломатических отношений и была выражена единогласная готовность продолжать углубление всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а также построение китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, основанного на дружбе, передающейся из поколения в поколение, высоком уровне взаимного доверия и совместном преодолении трудностей.
Председатель Си Цзиньпин также поздравил президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с его 70-летием, что говорит о глубокой дружбе между лидерами двух государств. Перед началом визита президент К.-Ж.Токаев в интервью китайским СМИ выразил свою любовь к китайской кухне и настольному теннису, что вызвало широкую обсуждаемость среди населения обоих стран. Эта "неразрывная связь" президента Казахстана с Китаем стала новым главой в истории взаимодействия между лидерами двух государств.
Общее сообщество и общая судьба: китайско-казахстанские отношения в современном мире
В 2019 году Китай и Казахстан вошли в новую эру сотрудничества, установив отношения вечного всестороннего стратегического партнерства. Этот шаг позволил двум странам стать важными игроками в создании модельной зоны китайско-центральноазиатского сообщества общей судьбы.
За прошедшие годы были установлены прочные политические связи на основе взаимного доверия. Каждая из сторон поддерживает другую в вопросах, затрагивающих их основные интересы, таких как суверенитет, безопасность и территориальная целостность. Они стремятся к двустороннему диалогу, который остается независимым от внешних условий, и поддерживают друг друга в выборе пути развития, который наиболее соответствует их собственным национальным условиям. Так, обе стороны демонстрируют свою приверженность построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы путем конкретных действий.
В рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества и СВМДА, обе страны активно сотрудничают, объединяясь для защиты международной нейтральности и справедливости. Они активно реализуют Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, выдвинутые председателем Китая Си Цзиньпином. Таким образом, Китай и Казахстан служат примером для обеспечения единства сторон в стремлении к общему согласию в создании сообщества единой судьбы для всего человечества.
Взаимная выгода и взаимное сотрудничество: путь к новым горизонтам в китайско-казахстанских отношениях
Основные принципы китайско-казахстанского сотрудничества, безусловно, заключаются во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. С момента начала работы над инициативой "Один пояс и один путь" Китай и Казахстан успешно реализовали многочисленные важные проекты в таких областях, как энергетика, транспорт и инвестиции. Эти совместные проекты приносят пользу гражданам обеих стран и способствуют их общему развитию.
Во время недавнего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Китай обе стороны сделали значительный прогресс в своих отношениях. Было подписано Межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, а также объявлен 2024 год Годом туризма Казахстана в Китае. Эти шаги, призванные упростить жизнь народов обеих стран, безусловно, способствуют улучшению свободы передвижения и дальнейшему развитию сотрудничества между Китаем и Казахстаном в разнообразных областях.
Также было объявлено о создании филиала Северо-Западного политехнического университета Китая на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби в Казахстане. Открытие этого филиала позволит подготовить для Казахстана большое количество высококвалифицированных научно-исследовательских кадров, владеющих передовыми международными технологиями, что будет способствовать строительству "Нового Казахстана".
В добавок к этим достижениям Китай и Казахстан подписали ряд соглашений на общую сумму в 22 миллиарда долларов США, охватывающих такие области, как экономика, торговля, инвестиции, сельское хозяйство, автомобилестроение, трансграничные перевозки и энергетика. Подобные совместные усилия, безусловно, приносят реальные выгоды обеим странам и их народам и сильно стимулируют развитие двустороннего делового сотрудничества.
Как Китай, так и Казахстан в настоящее время находятся на важном этапе своего развития и возрождения. Китай активно продвигает великое возрождение китайской нации в рамках своей модернизации, а Казахстан активно строит "Новый Казахстан". Генеральное консульство Китая в Алматы готово объединить усилия с казахстанскими друзьями для реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств в Сиане, и использовать десятилетие инициативы "Один пояс, один путь" как возможность для углубления взаимовыгодного сотрудничества. Обе страны ожидают активного участия в процессах развития и возрождения друг друга, а также совместного создания новых "золотых 30 лет" китайско-казахстанских отношений.
Цзян Вэй, Генеральный консул КНР в Алматы
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